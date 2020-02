Wall Street franchit de nouveaux sommets, faisant fi du Covid-19

(Boursier.com) — La Bourse de New York s'oriente mercredi vers une 3e séance de hausse consécutive, les trois principaux indices inscrivant des records historiques en séance. Après des signes de ralentissement du rythme de l'épidémie de coronavirus en Chine, les marchés espèrent que l'effet négatif de l'épidémie sur l'économie mondiale sera passager. Le président chinois Xi Jinping a rassuré en évoquant mercredi une "évolution positive" de l'épidémie, le nombre de nouveaux cas diminuant depuis trois jours en Chine.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 0,79% à 29.506 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,54% à 3.375 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, gagne 0,78% à 9.713 pts.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) progresse de 0,24% à 98,96$ points), tandis que l'euro cède 0,3% à 1,0878$ après la publication d'une forte baisse de la production industrielle dans la zone euro en janvier (-2,1% sur un mois !). Sur les marchés obligataires, les taux d'intérêts se tendent légèrement, le rendement du T-Bond à 10 ans avançant de 2 points de base, à 1,62%.

Le pétrole confirme son rebond entamé la veille, après une chute supérieure à 20% depuis ses pics de début janvier. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) avance mercredi de 2,48% à 51,18$ (contrat à terme de mars coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord bondit de 3,2% à 55,75$ (contrat à terme d'avril).

Les marchés ont été rassurés depuis trois jours par la diminution du nombre de nouveaux cas journaliers en Chine, même s'il est trop tôt pour prévoir la fin de l'épidémie, selon les experts. Le coronavirus, désormais rebaptisé Covid-19 par l'OMS, a fait 1.113 morts en Chine, 2 morts hors de Chine, et a infecté près de 45.000 personnes dans le monde.

Xi Jinping et Jerome Powell prudemment optimistes face au coronavirus

Cependant, le président chinois Xi Jinping s'est félicité mercredi de "l'évolution positive" de l'épidémie, le nombre de nouveaux cas diminuant depuis trois jours. Les experts s'inquiètent cependant des cas de transmission à l'étranger entre personnes ne s'étant pas rendues en Chine...

Mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a ainsi qualifié le Covid-2019 de "menace très grave" pour le monde. Dans le même temps, son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé lors d'une conférence de presse qu'il y a une "chance réaliste de stopper" sa propagation si les pays font preuve de "solidarité" en partageant les données dont ils disposent.

Les ministres européens de la Santé se réuniront en urgence jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures coordonnées contre l'épidémie.

Aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, était auditionné mercredi pour le 2e jour devant le Congrès américain à Washington. Il a répété sa confiance dans la capacité de l'économie américaine à continuer de croître, même si l'épidémie de coronavirus devrait avoir un impact temporaire sur l'économie mondiale et américaine. Selon Jerome Powell, il n'y a "aucune raison pour que la situation actuelle --chômage bas, salaires en progression, forte création d'emplois--il n'y a aucune raison pour que cela ne puisse pas continuer".

Devant la commission bancaire, le patron de la Fed a répété que la Fed surveillait de près l'épidémie de coronavirus, ajoutant qu'elle s'"attend à ce qu'il y ait des effets" sur l'économie américaine. Ces effets devraient se refléter "assez rapidement" dans les données économiques, a-t-il ajouté.

VALEURS A SUIVRE

Molson Coors (-4%) chute. Le groupe connu pour ses marques Coors Light, Blue Moon Belgian White et Molson Canadian a pourtant dépassé les attentes sur le trimestre clos. Le bénéfice net du quatrième trimestre est ressorti à 164 millions de dollars et 75 cents par titre, contre 76 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,02$, contre 78 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 2,49 Mds$, contre 2,42 Mds$ un an plus tôt et 2,48 Mds$ de consensus.

Teva (+9,5%) a publié un profit supérieur au consensus et des prévisions 2020 'en ligne'. Le groupe pharmaceutique israélien a annoncé pour le T4 un bénéfice de 110 M$ soit 10 cents par action, après une perte massive de 2,9 Mds$ et 2,85$ par titre sur la période comparable de 2018. Le bénéfice ajusté a atteint 683 M$ soit 62 cents par titre, contre 61 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 1% à 4,46 Mds$, contre 4,42 Mds$ de consensus de marché.

Lyft (-9,5%) a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus supérieurs au milliard de dollars pour la toute première fois, mais la rentabilité du service californien de mise en contact de clients et de conducteurs demeure déprimée. La perte nette trimestrielle est ainsi ressortie à 356 millions de dollars soit 1,19$ par titre, pour des revenus de 1,02 milliard de dollars à comparer aux 670 millions de dollars de l'an dernier. La perte ajustée a représenté 121 millions de dollars soit 41 cents par titre, contre -53 cents de consensus. Les revenus étaient anticipés à 984 M$. Le groupe se montre prudent pour 2020 et dit tabler sur une perte d'Ebitda ajusté allant de 450 à 490 M$, contre -679 M$ en 2019.

CVS Health (-0,3%) a battu le consensus de profit et de revenus sur le trimestre clos. Le bénéfice net a atteint 1,75 Md$ soit 1,33$ par titre, contre une perte de 419 M$ un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 1,73$, contre 2,14$ un an avant et 1,68$ de consensus. Les revenus totaux ont progressé de 23% à 66,9 Mds$, contre 63,9 Mds$ de consensus. Le bpa ajusté 2020 est anticipé entre 7,04 et 7,17$, fourchette entourant le consensus.

Bed Bath & Beyond (-20,6% !) dévisse à Wall Street, le nouveau directeur général du détaillant en fournitures de bureaux ayant prévenu de difficultés attendues à court terme. Les résultats préliminaires du quatrième trimestre fiscal ont fait ressortir une chute de 5,4% des ventes à comparable. Le management évoque un moindre trafic ainsi que des difficultés en matière de gestion des stocks.