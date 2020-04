Wall Street : forte baisse avec le pétrole et les technos

(Boursier.com) — La Bourse de New York cède entre 2,5% et 3% mardi soir alors que le pétrole poursuit sa chute et que le secteur technologique souffre de l'annonce par Donald Trump d'un gel de l'immigration aux Etats-Unis. Après l'effondrement des cours du pétrole pour livraison en mai, le contrat à terme de juin sur le brut américain WTI s'écroule à son tour mardi. Du côté des valeurs, IBM (-3,8%) a donné le ton des résultats d'entreprises technologiques en suspendant ses prévisions pour l'exercice 2020 en raison de l'impact du coronavirus. Après la clôture, sont attendus les comptes du 1er trimestre de Netflix (-0,4%), Snap (-1,6%), Texas Instruments (-3%) et de la chaîne de restauration Chipotle (-2,8%).

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones perd 2,41% à 23.080 points, tandis que l'indice large S&P 500 lâche 2,72% à 2.746 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, baisse de 2,86% à 8.316 pts.

Le krach pétrolier débuté lundi a assombri le climat sur les marchés boursiers, qui se projetaient déjà vers un redémarrage économique, notamment aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, où les mesures de confinement commencent à être levées. Mais après l'espoir d'une sortie de la crise du coronavirus à partir de la mi-2020, les investisseurs s'inquiètent d'une récession mondiale de plus longue durée, comme le suggèrent les cours du pétrole, dont le plongeon témoigne d'anticipations bien sombres pour la demande mondiale de matière premières.

Le krach pétrolier se poursuit sur les livraisons de juin du WTI

Les cours du brut n'ont pas profité mardi de l'annonce par Donald Trump d'un projet de plan de soutien à l'industrie pétrolière américaine. Le contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI, qui avait plongé en terrain négatif lundi, à -37,63$ le baril, rebondit mardi autour de 9$ sur le marché Nymex. Ce contrat arrivant à échéance ce mardi soir, ses variations sont désormais peu significatives.

Toutefois, le contrat le plus négocié désormais, celui des livraisons de juin, a lui aussi décroché spectaculairement mardi. En soirée, le contrat à terme de juin sur le WTI abandonne ainsi 47% pour tomber à 10,85$ le baril... Le Brent de la mer du nord pour livraison en juin plonge aussi de 26% pour revenir à 18,89$ le baril.

A plus long terme, les investisseurs restent très pessimistes pour les prix du pétrole américain, si l'on en juge par le cours des contrats à terme de décembre 2020 (28,5$ le baril), puis de décembre 2021 (34$) et même de décembre 2022 (37$ le baril)... Rappelons que début 2020, le cours du WTI évoluait à plus de 60$ le baril, un niveau déjà considéré comme insuffisant pour assurer la pérennité de l'industrie pétrolière mondiale.

De son côté, l'or reste volatil mardi, retombant sous 1.700$ l'once. Le contrat à terme de juin, coté sur le Comex, a fini à 1.688,60$ l'once, en baisse de 1,32%.

Vers un accord pour un nouveau plan de soutien de 450 Mds$

Sur le front du coronavirus, les Etats-Unis continuent de préparer la levée progressive des mesures de restriction liées au coronavirus, tandis que les négociations se poursuivent au Congrès en vue d'adopter un nouveau plan de soutien à l'économie, afin de compléter le "CARES Act" de 2.200 milliards de dollars adopté fin mars.

Les PME américaines ont déjà absorbé les quelque 350 milliards de dollars qui leur étaient alloués dans le cadre du "CARES Act", et les sénateurs discutent d'une rallonge de 450 Mds$, qui bénéficierait aussi aux hôpitaux américains et au financement de tests de dépistage du coronavirus. Un accord bipartisan serait proche mardi soir, selon le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Les Etats-Unis ont désormais recensé plus de 804.000 cas de Covid-19 et plus de 43.000 morts, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès se confirment, notamment à New York. Dans le monde, plus de 2,5 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 174.000 personnes sont décédées du coronavirus.

Donald Trump suspend l'immigration, la Silicon Valley s'inquiète

Donald Trump, qui se montre très pressé de faire redémarrer l'économie américaine a inquiété les marchés en annonçant dans la nuit de lundi à mardi son intention de suspendre temporairement l'immigration aux Etats-Unis afin de favoriser l'emploi des Américains durement touchés par le chômage lié aux mesures anti-Covid-19.

"A la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible, ainsi que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS concitoyens américains, je vais signer un décret exécutif pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis", a tweeté le président américain.

Cette annonce a cependant jeté un grand froid dans le secteur technologique, la Silicon Valley étant un très important employeur d'ingénieurs étrangers, venus notamment d'Inde.

Le secteur technologique a aussi été affecté par les résultats du géant informatique IBM, dont les ventes et les bénéfices ont reculé au 1er trimestre, et qui a suspendu ses prévisions pour l'ensemble de 2020 en raison des incertitudes concernant la pandémie de coronavirus. Les investisseurs redoutent que les comptes de l'ensemble du secteur ne révèlent un impact plus important que prévu au 1er trimestre, qui n'a pourtant été affecté que sur le mois de mars par les mesures de confinement... Le 2e trimestre devrait être encore durement touché, avec une chute des commandes pour les "technos" et une baisse des revenus publicitaires pour les valeurs internet.

VALEURS A SUIVRE

Les valeurs pétrolières baissent dans le sillage du brut, l'indice S&P de l'énergie reculant de 2,4%. Parmi les "majors", ExxonMobil perd 0,8%, Chevron lâche 2,5%, ConocoPhillips cède 4,4% et Transocean perd 6,8%. Les cours ont cependant peu profité des annonces de Donald Trump en faveur de l'industrie pétrolière américaine. Le président américain a indiqué que son administration travaillait à un plan visant à mettre de l'argent à la disposition de l'industrie pétrolière pour éviter d'énormes pertes d'emplois après la chute des prix.

Coca-Cola (-2,8%), le géant américain des soft drinks, a annoncé au titre de son premier trimestre fiscal des profits et des ventes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net trimestriel du groupe a représenté ainsi 2,78 milliards de dollars soit 64 cents par titre, contre 1,68 milliard et 39 cents par action sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos a atteint 51 cents, alors que le consensus FactSet se situait à 44 cents. Les revenus se sont tassés de 1% à 8,6 milliards de dollars, alors que le consensus était de 8,3 milliards de dollars. Les volumes unitaires ont progressé de 3% jusqu'à la fin du mois de février, avant de corriger pour terminer le trimestre en déclin de 1%.

Depuis le début du mois d'avril, les choses se compliquent néanmoins pour le groupe d'Atlanta, puisque ses volumes chutent d'un quart. Compte tenu des incertitudes relatives à l'épidémie, le groupe ne fournit pas de guidance annuelle.

Travelers (+0,5%), l'assureur américain désormais membre du Dow Jones, a publié pour le premier trimestre fiscal des résultats inférieurs aux attentes, évoquant les difficultés résultant de l'épidémie. La compagnie se permet tout de même de relever de 4% son dividende. Le bénéfice net a reculé à 600 millions de dollars soit 2,33$ par titre, contre 796 millions de dollars et 2,83$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,62$, contre 2,83$ un an auparavant et 2,85$ de consensus FactSet. Le recul des résultats traduit la hausse des pertes pour catastrophes. Les revenus ont augmenté de 3% à 7,91 milliards de dollars, alors que le consensus était de 8,05 Mds$. Les primes nettes ont progressé de 4% à 7,35 Mds$. Le dividende trimestriel est porté à 85 cents, contre 82 cents auparavant.

Philip Morris International (-6,3%) a annoncé pour son premier trimestre un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars, soit 1,17$ par titre, contre 1,35 milliard et 87 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,21$ sur le trimestre clos, alors que le consensus FactSet se situait à 1,13$. Les revenus se sont appréciés de 6% en glissement annuel à 7,153 milliards de dollars, contre 6,84 milliards de consensus. Le fabricant de cigarettes retire tout de même prudemment sa guidance annuelle fournie en février, du fait bien évidemment des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. Le groupe indique tout de même tabler pour le second trimestre, sur un bpa allant de 1 à 1,1$. La pandémie devrait affecter les comptes, du fait notamment d'une forte baisse des ventes de duty free et de l'impact attendu de la crise sur le revenu disponible.

Hertz Global Holdings (-8,5%), le loueur américain de voitures, a annoncé hier lundi des plans visant à supprimer 10.000 emplois et concernant les opérations en Amérique du Nord. Le groupe entend ainsi réduire ses dépenses face aux répercussions économiques profondes de l'épidémie de coronavirus Covid-19. A fin décembre 2019, le groupe comptait environ 38.000 salariés dont 29.000 sur la zone américaine.

IBM (-3,8%). Face à la crise causée par le coronavirus, les ventes du groupe d'Armonk sont reparties à la baisse au 1er trimestre 2020. Les bénéfices du géant des services informatiques ont eux aussi reculé, mais ont légèrement dépassé les attentes des analystes. IBM a ainsi annoncé lundi soir après la clôture avoir dégagé un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars (1,31$ par action) au 1er trimestre 2020, en baisse de 26% par rapport au 1,59 Md$ affiché un an plus tôt (1,78$ par action). En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,84$ (contre 2,25$ un an plus tôt), légèrement supérieur au 1,81$ attendu par le consensus établi par le cabinet Factset.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 17,57 Mds$, contre 18,18 Mds$ au T1 2019, en recul de 3,3% sur un an. Le marché tablait sur des ventes un peu plus élevées, de l'ordre de 17,59 Mds$. Au 4ème trimestre 2019, le groupe avait publié un chiffre d'affaires de 21,78 Mds$ en très légère hausse sur un an, sa première croissance des ventes après 5 trimestres de baisse... La direction estimait alors être en mesure de faire croître les revenus sur l'ensemble de l'exercice 2020, un objectif désormais compromis... IBM suspend ses prévisions annuelles en raison de la pandémie, précisant qu'il réévaluera sa position en fonction de la clarification des perspectives de redémarrage de l'activité macro-économique à la fin du deuxième trimestre.