Wall Street flanche, alors que l'économie américaine accélère

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les très bons chiffres de l'emploi américain publiés ce jour sont à double tranchant, puisqu'ils plaident aussi pour une réduction ultérieure du soutien monétaire de la Fed. De même, les excellents indicateurs US des services militent pour une politique un peu moins accommodante de la banque centrale américaine. Du coup, les principaux indices consolident à Wall Street ce jour, le Nasdaq abandonnant 1,12% à 2.272 pts, le DJIA 0,16% à 34.546 pts et le S&P 500 0,44% à 4.189 pts. Le baril de brut WTI grappille 0,3% sur le Nymex à 69$. L'once d'or perd 2% à 1.873$. L'indice dollar avance de 0,6% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin remonte de 2% sur Bitfinex à près de 38.700$.

D'après le rapport d'ADP publié ce jour, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois de mai 2021 ont très nettement dépassé les attentes, puisqu'elles ressortent au nombre de 978.000, contre 650.000 de consensus de place et 654.000 pour la lecture révisée du mois d'avril. Notons que les créations de postes d'avril avaient initialement été estimées à 742.000.

En mai, les petites entreprises ont créé 333.000 emplois, contre 338.000 pour les moyennes et 308.000 pour les grandes. Les services représentent l'essentiel de la performance, avec 850.000 créations de postes, contre 128.000 pour le secteur de la production de biens. 440.000 postes ont été générés dans les secteurs des loisirs et de l'hospitalité.

D'après la dernière étude de la firme Challenger sur le sujet, les entreprises américaines ont annoncé en mai 24.586 licenciements, contre 22.913 un mois auparavant. Selon Challenger, Gray & Christmas, ces destructions de postes annoncées durant le mois de mai 2021 ressortent en déclin de près de 94% en glissement annuel, par rapport à mai 2020.

La productivité non-agricole révisée du premier trimestre 2021 aux Etats-Unis a progressé sur un rythme de 5,4%, contre un consensus de 5,5% et un niveau précédemment évalué à 5,4%. Les coûts unitaires du travail ont affiché une progression inattendue, au rythme de 1,7%, contre -0,3% de consensus et -0,3% précédemment estimé.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 29 mai, qui viennent aussi d'être publiées, sont ressorties au nombre de 385.000, un peu moins élevées que prévu. Il s'agit d'une cinquième semaine consécutive de baisse pour les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui retombent sous leur niveau pré-pandémie. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 29 mai, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 385.000, en recul de 20.000 par rapport à la lecture révisée (à la baisse) de la semaine antérieure. La moyenne à quatre semaines s'établit à 428.000, en baisse de 30.500, au plus bas depuis le 14 mars 2020.

L'indice PMI final des services américains pour le mois de mai est ressorti particulièrement solide à 70,4, contre un consensus de place de 70,1, une lecture préliminaire de 70,1 et un niveau de 64,7 rapporté un mois avant. L'indicateur composite final américain est ainsi situé à 68,7, contre 68,1 de consensus de marché. Il signale une très forte expansion de l'économie américaine en mai.

Comme le PMI publié plus tôt ce jour, l'ISM américain des services confirme la très bonne santé de l'activité au mois de mai. L'ISM des services ressort ainsi à 64, contre 63,1 de consensus et 62,7 pour le mois antérieur. Il traduit donc une accélération de la croissance.

Les cours du pétrole se maintiennent dans le vert après l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 28 mai ont reculé de 5,1 millions de barils à 479,3 mb, contre une baisse de 2,5 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont en revanche progressé de 1,5 mb (contre un repli de 1,5 mb anticipé par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont grimpé de 3,7 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une baisse de 1,7 mb attendue.

Notons que le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi aux États-Unis pour le mois de mai sera communiqué demain à 14h30 (consensus 645.000 créations de postes pour 5,9% de taux de chômage, 600.000 créations dans le privé, 61,8% de taux de participation à la force de travail, 1,2% de hausse du salaire horaire moyen en glissement annuel).

Raphael Bostic, Patrick Harker et Randal Quarles de la Fed, interviendront durant la journée, au lendemain d'un Livre Beige de la Fed (résumé des conditions régionales) montrant une accélération de la croissance sur les dernières semaines. La prochaine réunion monétaire de la Fed est attendue les 15 et 16 juin. Elle devrait être l'occasion pour les membres du comité monétaire d'aborder un peu plus concrètement la question d'une diminution progressive des rachats d'actifs (tapering), face au risque de surchauffe ou d'inflation.

Ailleurs dans le monde ce jeudi, la matinée était surtout marquée par les indicateurs PMI européens des services. L'indice espagnol du mois de mai ressort à 59,4, supérieur aux attentes, tandis que l'indicateur italien se situe à 53,1, lui aussi meilleur que prévu. L'indice final français, à 56,6, ressort 'en ligne', comme l'indice allemand, confirmé à 52,8. L'indice européen global se situe à 55,2, conforme aux prévisions et signalant toujours une forte expansion. L'indice britannique final atteint 62,9, particulièrement robuste et supérieur au consensus.

Dans l'actualité des entreprises ce jeudi à Wall Street, Lululemon Athletica, Broadcom, Ciena, Hovnanian, Express Inc et Slack Technologies, annoncent notamment leurs derniers comptes.

J.M. Smucker (+2%), le groupe alimentaire américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal, clos fin avril 2021, un bénéfice net de 147 millions de dollars soit 1,35$ par titre, contre 226 millions de dollars et 1,98$ par action sur la période correspondante de l'an dernier. Le groupe connu notamment pour sa marque Folgers a réalisé un bpa ajusté trimestriel de 1,89$, contre un consensus FactSet logé à 1,67$. Les revenus trimestriels se sont tassés de 8% en glissement annuel pour ressortir à 1,92 milliard de dollars, contre 2,09 milliards un an avant et 1,878 milliard de consensus mesuré par FactSet. Sur l'année, les ventes ont représenté 8 milliards de dollars, en augmentation de 3%, pour un bpa dilué ajusté de 9,12$ en croissance de 4%. Pour l'exercice 2022, le groupe anticipe un recul de 2% à 3% de l'activité, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 8,7 à 9,1$ et qu'un free cash flow de 900 millions de dollars.

NetApp (+4%), le concepteur américain de solutions de stockage informatique, a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus en croissance de 11% à 1,56 milliard de dollars et des facturations en hausse de 12% à 1,74 milliard. Le groupe a généré 559 millions de dollars de cash opérationnel sur le trimestre et 521 millions de dollars de free cash flow, un record historique. Le bénéfice net GAAP trimestriel a représenté 334 millions de dollars, contre 196 millions un an avant. Le bénéfice non-GAAP a été de 268 millions de dollars, contre 265 millions un an plus tôt. Le bpa GAAP a atteint 1,46$ et le bpa ajusté 1,17$. Le consensus de place sur la période était de 1,12$ de bpa ajusté et 1,5 milliard de recettes. Le groupe a par ailleurs relevé son dividende et dopé ses rachats d'actions.

AMC (-20% !) pointe désormais nettement dans le rouge à Wall Street, après avoir flambé hier soir de 95%. AMC prévient que la récente volatilité du cours de bourse reflète les dynamiques du marché et de trading, sans rapport avec l'activité réelle ou les fondamentaux économiques et industriels. "Nous ne savons pas combien de temps ces dynamiques dureront", avoue le groupe. Dans ces conditions, AMC met en garde contre un investissement dans ses titres Class A, à moins d'être préparé au risque de perdre tout ou partie de son investissement. En attendant, ceux qui ont parié ces derniers mois sur AMC Entertainment , un des 'meme stocks' préférés du réseau social Reddit et de son forum 'WallStreetBets', sont aux anges. Hier, le titre du leader américain des salles de cinéma a presque doublé par rapport à la veille. Le titre (qui ne valait que 2$ début janvier...) a encore été multiplié par plus de 5 depuis le 21 mai !

Le cours a explosé mercredi après l'annonce par la direction d'AMC d'un programme en faveur de ses actionnaires individuels, à qui AMC promet de fournir régulièrement informations financières, ainsi que... du popcorn gratuit dans ses salles de cinéma, et d'autres avantages comme des invitations à des projections de films en avant-première ! Pour profiter de ces avantages, les actionnaires individuels sont invités à souscrire à la carte de membre "AMC Stubs"... Aujourd'hui, le groupe refroidit un peu l'ambiance et le pop corn en annonçant une cession de 11,55 millions d'actions, dans le cadre d'un programme d'offre au marché.

Tesla (-1%) opère deux rappels de véhicules aux Etats-Unis concernant les ceintures de sécurité. L'un porte sur 5.530 voitures Model 3 et Model Y. L'autre couvre 2.166 Model Y supplémentaires. Tesla a indiqué à la National Highway Traffic Safety Administration US qu'il n'avait toutefois pas connaissance de crashs ou blessures liés à ces rappels.

Delta Air Lines (-3%) prévoit de réaliser un chiffre d'affaires total ajusté de 6 milliards à 6,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit en baisse d'environ 50% à 52% par rapport à la même période de 2019. La compagnie aérienne prévoyait jusqu'ici un recul de ses revenus sur la période de 50 à 55%. La société prévoit en outre de renouer avec le niveau de revenus de 2019 au plus tard en 2023 grâce à une structure de coûts plus efficace. Elle estime que son trafic domestique aura récupéré à plus de 100% sur le trimestre contre 60% sur les trois mois clos fin mars.

Le partenaire d'Air France KLM table par ailleurs sur un résultat avant impôt positif au second semestre 2021 après une perte de 1 à 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre.

PVH (+1%) devrait profiter ce jour à Wall Street de sa dernière guidance financière. Ainsi, le propriétaire de Calvin Klein et Tommy Hilfiger a rehaussé ses estimations de croissance pour l'exercice, en marge de la publication de résultats du premier trimestre meilleurs que prévu. Les revenus du premier trimestre ont totalisé 2,08 milliards de dollars contre 1,93 milliard de consensus. Ils se sont envolés de 55% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,92$, deux fois plus élevé que prévu, contre une perte de 3,03$ par titre un an avant.