Wall Street : flambée du pétrole, rechute de Tesla

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche incertain avant bourse ce lundi, le S&P 500 cédant 0,2% et le Nasdaq 0,9%, contre un gain de 0,3% sur le Dow Jones. Tesla pèse sur le Nasdaq après des chiffres trimestriels diversement appréciés. Les coupes de production annoncées hier par l'OPEP+ font par ailleurs remonter nettement les cours du brut, avec un baril de brut WTI qui regagne près de 6% sur le Nymex à plus de 80$. L'once d'or avance de 0,5% à 1.996$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises.

L'OPEP+ a pris la décision surprise hier dimanche de réduire la production de brut de 1,16 million de bpj à partir de mai, avec notamment une réduction de 500.000 bpj de l'Arabie saoudite. La réunion était initialement prévue pour ce lundi et les délégués n'avaient auparavant signalé aucune intention de modifier les objectifs de production. La totalité des réductions de production devrait atteindre 1,6 million de bpj à partir de juillet en raison de l'extension des réductions de production de la Russie. Cependant, la réduction réelle pourrait finir par être plus faible étant donné que de nombreux pays de l'OPEP+ produisent déjà en dessous de leurs quotas. La décision de réduire la production intervient alors que le brut WTI était revenu à son plus bas niveau depuis décembre 2021, plombé par les inquiétudes concernant une baisse de la demande dans un environnement économique en ralentissement. Cependant, la dernière baisse est désormais susceptible de susciter des inquiétudes quant à son effet inflationniste, renforçant l'engagement des banques centrales à maintenir les taux plus élevés plus longtemps.

Dans l'actualité économique américaine ce lundi, l'indice PMI manufacturier américain final du mois de mars sera connu à 15h45 (consensus 49,3), alors que l'ISM manufacturier du même mois sera dévoilé à 16 heures (consensus FactSet 47,5). Les dépenses US de construction du mois de février seront publiées également à 16 heures (consensus stable en comparaison du mois antérieur).

Ailleurs dans le monde, l'indice Markit/JMMA PMI manufacturier japonais final de mars est ressorti à 49,2 contre 48,6 de consensus. L'indice Markit/Caixin PMI manufacturier chinois de mars s'est affiché quant à lui à 50 contre 51,5 de consensus. En zone euro, l'indice Markit PMI manufacturier final de mars est ressorti à 47,3 contre 47,1 de consensus, avec un indicateur allemand de 44,7 et un indice français de 47,3. L'indice CIPS manufacturier britannique final de mars a été de 47,9 contre 48 de consensus de place.

Parmi les autres rendez-vous économiques à Wall Street cette semaine, les opérateurs suivront demain mardi les commandes industrielles et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, puis mercredi, le rapport d'ADP sur l'emploi privé, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que l'indice PMI composite final de mars (et donc celui des services). Jeudi, les marchés suivront aussi l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements. Vendredi, pour finir la semaine en beauté, les investisseurs suivront le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars (consensus 240.000 créations de postes non-agricoles, 3,6% de chômage et 235.000 créations dans le privé selon FactSet).

Selon l'outil FedWatch du CME Group ce lundi, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point de la Fed le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 58%, contre environ 42% de probabilité d'un statu quo. Les attentes de durcissement monétaire sont un peu remontées ces derniers jours, avec l'apaisement du 'stress bancaire'. La flambée des cours du brut milite aussi pour une action plus affirmée de la banque centrale américaine contre l'inflation.

Les valeurs

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips ou Occidental Petroleum bondissent de 4% à 6% avant bourse à Wall Street avec la forte remontée des cours du brut, tandis que les cours des compagnies aériennes Delta Air, American Airlines, United Airlines ou Southwest corrigent à l'inverse. Boeing cède aussi un peu de terrain. Ovintiv, producteur US de pétrole et gaz, bondit de 7% en pré-séance, alors que le groupe a conclu un accord d'acquisition d'actifs pétroliers dans le bassin permien auprès de firmes contrôlées par EnCap, pour environ 4,3 milliards de dollars.

Tesla, le géant texan de l'automobile électrique, a publié hier des chiffres record pour son premier trimestre, la demande ayant été stimulée par de fortes baisses de prix des véhicules. Au premier trimestre 2023, le groupe d'Elon Musk a produit plus de 440.000 voitures et livré plus de 422.000 unités. Plus précisément, Tesla a produit 440.808 unités, dont 421.371 Model 3 et Y, et 19.437 Model S et X. Les livraisons sur le trimestre sont ressorties au nombre de 422.875, dont 412.180 Model 3 et Y et 10.695 Model S et X. "Nous avons poursuivi la transition vers un mix régional plus homogène de production de véhicules, y compris des véhicules Model S/X en transit vers la région EMEA et APAC", a commenté le constructeur.

Avec 422.875 unités livrées au total, Tesla fait mieux que le consensus Bloomberg (421.000) mais moins bien que le consensus Refinitiv qui était quant à lui de 430.000. Les livraisons sont en croissance de 4% en séquentiel, en comparaison du précédent trimestre, et de 36% en comparaison de l'an dernier. Tesla publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2023 après la clôture du marché le mercredi 19 avril 2023.

Apple. Dan Ives de Wedbush a confirmé ce week-end la recommandation de la firme sur Apple. "Nous maintenons notre note 'surperformance' tout en augmentant notre objectif de cours de 190 à 205$, reflétant des vérifications positives concernant l'iPhone ce trimestre", indique le spécialiste. "Au cours des derniers jours, nos récentes vérifications sur l'iPhone 14 en Asie ont montré une grande stabilité et, étonnamment, sans aucune réduction majeure de la production, car la demande mondiale des consommateurs se maintient bien malgré les nuages macroéconomiques orageux".

McDonald's fermerait temporairement ses bureaux aux États-Unis cette semaine alors que le géant américain de la restauration rapide se préparerait selon Reuters à informer ses employés corporate de licenciements dans le cadre d'une restructuration plus large. Le Wall Street Journal avait initialement dévoilé ces informations. Dans un courriel interne la semaine dernière aux employés américains et à certains employés internationaux, McDonald's leur aurait ainsi demandé de travailler à domicile du lundi au mercredi afin de pouvoir annoncer des décisions en matière d'effectif. Le nombre de licenciements n'est pas précisé. "Au cours de la semaine du 3 avril, nous communiquerons les décisions clés liées aux rôles et aux niveaux d'effectifs dans l'ensemble de l'organisation", a déclaré 'McDo' dans le message consulté par le WSJ. Le groupe avait également demandé aux employés d'annuler toutes les réunions en personne avec les fournisseurs et autres parties extérieures à son siège social.

Walgreens Boots Alliance reste sous surveillance à Wall Street, alors que selon le 'Mail on Sunday', la chaîne pharmaceutique américaine, sous pression en vue d'une scission, pourrait avoir les plus grandes difficultés à céder son enseigne Boots. Citant apparemment des sources, le Mail on Sunday rapporte que Walgreens a conclu un accord de plusieurs milliards de livres pour garantir le régime de retraite de Boots, ce qu'un "expert de l'industrie" décrit comme "une énorme pilule empoisonnée". Ainsi, le régime de retraite pourrait être plus élevé que le prix qu'un acheteur pourrait payer pour Boots, et vendre l'unité sans la garantie de la société mère serait compliqué. L'idée pourrait décourager les firmes de private equity potentiellement intéressées.

World Wrestling Entertainment plonge avant bourse à Wall Street, alors que le groupe, spécialiste de l'organisation d'événements, essentiellement de catch, va former avec l'UFC (Ultimate Fighting Championship), organisation américaine d'arts martiaux mixtes, une compagnie de plus de 21 milliards de dollars. Endeavour a annoncé ainsi cette combinaison dans les sports en direct et le divertissement. La nouvelle entité cotée serait détenue à 51% par Endeavour et 49% par les actionnaires existants de WWE. Endeavour apporterait UFC à l'entité sur la base d'une valeur d'entreprise de 12,1 milliards de dollars.

Endeavour Group Holdings, Inc. et World Wrestling Entertainment ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour former une nouvelle société cotée en bourse, composée de deux marques mondiales emblématiques et complémentaires de sport et de divertissement : UFC et WWE. À la clôture, Endeavour détiendrait une participation majoritaire de 51% dans la nouvelle société et les actionnaires actuels de la WWE une participation de 49%. Ensemble, l'UFC et la WWE auront "une portée mondiale, une échelle impressionnante et une distribution omnicanale". Sur une base combinée de fin d'exercice 2022, l'UFC et la WWE ont réalisé des revenus de 2,4 milliards de dollars et un taux de croissance annuel des revenus de 10% depuis 2019.

Toujours sur le front des fusions et acquisitions, Apellis, firme de biotechnologies, bondit avant bourse à Wall Street, alors que Bloomberg indique que le laboratoire susciterait l'intérêt de grands groupes pharmaceutiques. La 'biotech' aurait rencontré des conseillers pour étudier ses options stratégiques. Bloomberg cite des sources proches de la question.

Extra Space Storage, fiducie de placement immobilier basée dans l'Utah, va racheter son concurrent Life Storage pour un montant de 12,4 milliards de dollars en actions.