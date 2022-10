Wall Street flambe, Nasdaq et Dow Jones pivotent !

(Boursier.com) — Wall Street poursuit son rallye de la veille ce mardi, le S&P 500 s'envolant de 2,81% à 3.781 pts, le Dow Jones de 2,46% à 30.220 pts et le Nasdaq de 3,36% à 11.180 pts. Hier soir, l'indice historique DJIA s'était déjà enflammé de 2,66% et le Nasdaq de 2,27%, malgré la chute de Tesla et les inquiétudes sur la santé financière du Credit Suisse. Les opérateurs semblent ignorer cette adversité et reprennent plutôt espoir dans la fameuse théorie du "pivot de la Fed". Ce revirement est d'autant plus surprenant qu'aucune intervention récente de responsable de la banque centrale américaine ne paraît accréditer cette thèse. Au contraire, Jerome Powell, la vice-présidente Lael Brainard, et l'immense majorité des autres responsables de la Fed, ont tous insisté sur la nécessité de "terminer le travail" visant à ramener quoi qu'il en coûte le taux d'inflation vers son objectif de 2%, même au prix d'une souffrance économique supplémentaire.

Notons que la hausse du jour s'est accélérée depuis une heure, suite à des chiffres de l'emploi américain très inférieurs aux attentes de marché (ouvertures de postes). La Fed a en effet repoussé jusqu'à présent l'idée d'une récession, malgré la décroissance de l'activité américaine depuis deux trimestres. Elle soulignait la bonne tenue parallèle du marché du travail. Cet argument ne semble donc plus valable désormais, l'impact du ralentissement économique commençant à se faire sentir sur le marché de l'emploi. Les marchés considèrent qu'un tel contexte devrait freiner les ardeurs de la Fed, qui pourrait par conséquent limiter ses durcissements monétaires.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend actuellement 2,1% à 85,4$. L'once d'or avance de 1,5% à 1.728$. L'indice dollar trébuche de 0,9% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans revient sous les 3,6%.

D'après le rapport du jour, les commandes industrielles américaines du mois d'août sont ressorties stables en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus FactSet et -1% un mois avant.

Selon le rapport JOLTS du Département au Travail qui vient lui aussi d'être publié, les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour le mois d'août sont ressorties au nombre de 10,05 millions d'unités, contre 11,1 millions de consensus et 11,17 millions en juillet - en lecture révisée.

John Williams, patron de la Fed de New York, ainsi que Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, Philip Jefferson, gouverneur, et Mary Daly de la Fed de San Francisco, s'expriment durant la journée. L'outil FedWatch fait désormais ressortir pour le 2 novembre (prochaine réunion FOMC) une probabilité de 59% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, qui serait la quatrième consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. Pour la réunion suivante, celle des 13 et 14 décembre, un geste plus raisonnable de 25 ou 50 pb est privilégié. Le pic des taux pourrait ainsi être atteint dès mars ou mai, d'après le même outil.

Il n'y aura pas de publication trimestrielle marquante d'entreprise cotée à Wall Street ce mardi.

Les valeurs

Rivian Automotive, le concepteur américain de véhicules électriques soutenu notamment par Amazon, bondit de 9% à Wall Street, le rival de Tesla (+5%) ayant confirmé ses objectifs 2022 de production. Rivian a livré un nombre record de véhicules au troisième trimestre, et maintient qu'il pourra produire 25 000 unités cette année. Rappelons tout de même qu'en mars, le groupe californien avait divisé par deux son objectif, qui était alors de 50 000 unités. A ce stade de l'année, Rivian a fabriqué 14 317 unités.

Poshmark (+13%), plateforme américaine de revente de vêtements, va se faire racheter par Naver pour 17,9$ par action en cash. L'entreprise sud-coréenne de commerce en ligne Naver se propose donc d'acquérir Poshmark pour 1,2 milliard de dollars, ce qui représenterait sa plus importante acquisition. La finalisation de l'opération est attendue au premier trimestre 2023.

Twitter (stable). Un deuxième lanceur d'alerte pourrait témoigner dans le cadre du procès concernant le rachat avorté du réseau social média par l'homme d'affaires multimilliardaire Elon Musk, indique le New York Post. Dans une interview, ce nouvel intervenant, un ancien employé de Twitter, déclare au NY Post qu'un rapport interne d'il y a quelques années avait conclu... qu'au moins 30% des comptes Twitter étaient des comptes de spam ! On serait donc très loin de l'évaluation faite officiellement par le groupe, qui était de moins de 5% de comptes 'fake' et spam. Néanmoins, le potentiel nouveau lanceur d'alerte a précisé au NY Post qu'il n'était pas certain de vouloir la "publicité" que le témoignage apporterait. Ainsi, il pourrait choisir de ne pas prendre la parole. Selon l'article, il n'aurait pas été assigné à comparaître à ce stade.

Une source proche de Twitter a déclaré par ailleurs au New York Post que la société n'était pas au courant de l'étude mentionnée, et que dans tous les cas, le choix de Musk de renoncer à la diligence raisonnable affaiblirait tout argument au sujet des 'bots' que l'homme le plus riche du monde pourrait vouloir mettre en avant.

Boeing (+5%), le géant aéronautique américain, ne prévoit pas d'obtenir de certification pour son 737 MAX 10 avant l'été prochain, selon une lettre de l'Administration fédérale de l'aviation consultée par l'agence Reuters.

AMD (+4%). Goldman Sachs s'attend à ce que le concepteur américain de processeurs réduise ses estimations pour l'exercice fiscal ce mois. GS tient compte de la faiblesse de court terme du marché et vient de réduire ses objectifs de cours sur AMD et Intel. L'objectif sur AMD est ramené à 88$, contre 112$ auparavant. Le cours-cible sur Intel passe à 24$, contre 30$. Le broker maintient son conseil d'achat sur AMD et sa recommandation vendeuse sur Intel.

Apple (+3%), malmené ces derniers jours sur des rumeurs concernant l'abandon de plans d'augmentation de production de l'iPhone 14, remonte à Wall Street. Le Taïwanais Foxconn, plus grand fabricant mondial d'électronique sous contrat, a déclaré en effet ce mardi qu'il était "prudemment optimiste" quant à ses perspectives de revenus pour le quatrième trimestre, après avoir annoncé des ventes record en septembre. La firme taïwanaise compte parmi les grands fournisseurs d'Apple. Elle se dit donc optimiste quant aux perspectives pour les trois derniers mois de 2022, confirmant ses prévisions de croissance pour l'année entière données en août. Le management prévient tout de même que la dynamique de l'inflation, la pandémie et la chaîne d'approvisionnement doivent encore être surveillées de près.

L'ex-Hon Hai Precision Industry Co Ltd indique que ses revenus de septembre et du troisième trimestre ont respectivement augmenté de 40,4% et de 24,4% en glissement annuel, atteignant des records et dépassant les attentes. Les revenus de l'électronique grand public, comprenant l'activité smartphones, ont affiché une forte croissance à deux chiffres au troisième trimestre, grâce aux lancements de nouveaux produits et à une production de masse fluide. Le nouvel iPhone 14 d'Apple a été mis en vente le mois dernier. Foxconn, précédemment aux prises avec les blocages covid et le rationnement de l'électricité en Chine perturbant la chaîne d'approvisionnement, avait anticipé une stabilité des revenus pour le troisième trimestre pour l'électronique grand public.