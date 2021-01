Wall Street flambe avec la victoire démocrate et les bonnes 'stats'

(Boursier.com) — Wall Street grimpe ce jeudi, le DJIA prenant 1,05% à 31.152 pts, le S&P 500 1,51% à 3.804 pts et le Nasdaq 2,14% à 13.013 pts, malgré les événements tragiques de la veille. Plusieurs personnes sont décédées dans l'enceinte du Capitole à Washington et une cinquantaine d'arrestations ont eu lieu selon la police, après que des partisans de Donald Trump ont assailli les lieux afin d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden. Les marchés préfèrent toutefois se concentrer sur la victoire démocrate au Congrès, qui offre à l'administration Biden le pouvoir de faire valider ses décisions, ainsi que sur les statistiques positives du jour. Sur le Nymex, le baril de brut WTI progresse de 0,4% à 50,8$. L'once d'or avance de 0,3%. L'indice dollar regagne 0,5% face à un panier de devises...

Suite à l'intervention de Donald Trump lors d'une manifestation organisée à Washington, des centaines de contestataires avaient accédé au bâtiment où se réunissaient les élus américains et semé le chaos. Joe Biden, président-élu, a dénoncé hier le comportement des manifestants. "Ce n'est pas une manifestation, c'est une insurrection", a affirmé le futur président, demandant à la foule de "laisser la démocratie faire son oeuvre". Dans une vidéo publiée sur Twitter, Trump a réaffirmé que sa victoire lui avait été volée tout en demandant à ses partisans de "rentrer chez eux". "Nous avons besoin de paix", a lancé Trump. La Chambre des représentants et le Sénat avaient entamé plus tôt la procédure visant à certifier le résultat du vote des grands électeurs aboutissant à la victoire de Biden.

Le Congrès américain a certifié tout de même ce jour la victoire électorale de Joe Biden (306 votes du collège électoral contre 232 pour Trump), futur 46ème président des États-Unis, qui prendra ses fonctions officiellement le 20 janvier. Kamala Harris sera vice-présidente.

Twitter et Facebook ont annoncé des suspensions des comptes de Donald Trump pour respectivement 12 et 24 heures, et menacé de suspensions permanentes du fait d'infractions à leurs règles. La vidéo de Trump demandant aux manifestants de rentrer tout en réitérant des accusations de fraude électorale a été censurée.

Le vice-président sortant Mike Pence a confirmé l'élection de Biden / Harris. Trump a déclaré ce jour qu'il y aurait une transition ordonnée le 20 janvier malgré son total désaccord avec le résultat de l'élection présidentielle, indique un porte-parole sur Twitter.

Par ailleurs, le Parti démocrate a remporté les deux sièges en jeu en Géorgie pour le Sénat américain. Le clan démocrate prend donc le contrôle de la chambre haute du Congrès des États-Unis, ce qui facilitera la mise en application de la politique de Biden. Le candidat démocrate Raphael Warnock s'est imposé face à Kelly Loeffler. Jon Ossoff l'a remporté de peu face au républicain David Perdue. Le Sénat sera donc divisé en deux camps égaux de 50 parlementaires, donnant à la vice-présidente élue Kamala Harris un vote décisif pour trancher en cas d'égalité. Les démocrates contrôlent par ailleurs déjà la Chambre des représentants.

Les Minutes de la Fed publiées hier soir sont passées, dans un tel contexte, totalement inaperçues. Les Minutes de cette réunion FOMC de décembre n'ont il est vrai pas offert de surprise. Les participants ont globalement maintenu leurs positions concernant la composition des achats d'actifs. Certains ont évoqué l'éventualité ultérieure d'une réduction des achats en cas de progrès substantiels supplémentaires concernant l'inflation et l'emploi. Les participants se sont montrés toutefois prudents concernant l'expansion économique, qui dépendra évidemment de l'évolution de la crise sanitaire.

Dans l'actualité économique américaine ce jeudi, la dernière étude Challenger sur le sujet a fait ressortir une augmentation des licenciements annoncés aux États-Unis pour le mois de décembre 2020, à 77.030 contre 64.797 un mois auparavant.

D'après le rapport gouvernemental du jour ce jeudi, le déficit du commerce international de biens et services aux États-Unis pour le mois de novembre est ressorti à 68,1 milliards de dollars, contre 66,8 milliards de consensus et 63,1 milliards un mois avant.

Les inscriptions au chômage ont légèrement reculé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 2 janvier, des inscriptions au chômage au nombre de 787.000, en repli de 3.000 par rapport à la semaine antérieure, contre un consensus de 800.000.

L'indice ISM des services américains pour le mois de décembre est ressorti à 57,2, contre 54,6 de consensus de marché et 55,9 un mois auparavant. L'indicateur signale donc une accélération de l'expansion de l'activité dans les services aux États-Unis en fin d'année dernière.

Concernant le conflit sino-américain cette fois, le Wall Street Journal rapporte que les USA envisagent d'interdire aux Américains d'investir dans Alibaba ou Tencent. Des responsables américains ont en effet considéré durant les récentes semaines une extension de la liste noire de compagnies chinoises pour lesquelles les investissements américains seraient interdits, pour des liens supposés avec les services militaires et de sécurité en Chine. En outre, le NYSE pourrait revenir une fois de plus sur sa décision et radier pour de bon les titres de géants télécoms chinois.

Sur le front sanitaire, le nombre de cas confirmés de contaminations au Covid-19 dans le monde depuis le début de l'épidémie ressort désormais à 87,3 millions selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet. Le nombre de cas recensés aux USA est de 21,3 millions. Le virus a fait 1,89 million de morts depuis son émergence, dont 361.312 aux Etats-Unis... Le Japon a décidé d'un nouvel état d'urgence. Les mesures restrictives se durcissent par ailleurs à travers le monde, alors que la rapidité du déploiement des vaccins laisse à désirer. La Chine a fait état pour sa part d'une soixantaine de cas ce jeudi, ce qui n'était plus arrivé depuis juillet.

Les valeurs

Twitter (-2%) et Facebook (+3%) ont donc suspendu temporairement hier le compte de Donald Trump suite aux événements du Capitole, dans le cadre de mesures destinées à réprimer les accusations répétées sur l'élection présidentielle américaine de novembre.

Alibaba (-2%). Un ordre exécutif de Trump interdit les transactions avec les applications chinoises Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office de la part d'Américains. La mesure prend effet dans 45 jours. En outre, l'administration Trump entend ajouter Alibaba et Tencent à sa liste noire des entreprises soupçonnées de liens avec l'armée chinoise.

AmerisourceBergen (+2%) va racheter Alliance Healthcare auprès de Walgreens Boots Alliance (+8%) pour environ 6,5 milliards de dollars, ou 6,275 milliards de cash et 2 millions de titres AmerisourceBergen.

Amazon (+2%) assouplit temporairement les règles précédemment annoncées de livraison pour les vendeurs tiers. CNBC explique qu'Amazon en a informé les revendeurs, du fait des contraintes de l'industrie logistique liées au coronavirus.

Moderna (+1%). Le directeur général du laboratoire estime que son vaccin contre le nouveau coronavirus devrait protéger les vaccinés jusqu'à environ deux ans. Le vaccin a obtenu le feu vert européen, après l'accord de la FDA un peu plus tôt. Notons par ailleurs que les autorités japonaises ne devraient pas approuver le vaccin avant mai du fait des exigences locales, selon le distributeur Takeda Pharmaceutical.

CureVac (+13%) s'associe à l'Allemand Bayer pour accélérer la validation de son candidat vaccin contre le Covid-19 et l'aider dans la distribution.

DXC Technology (+9%) est orienté en vive progression à Wall Street. Selon les sources de Reuters, Atos aurait proposé de racheter son concurrent américain DXC pour plus de 10 milliards de dollars. Atos travaillerait avec des conseils concernant cette acquisition potentielle de l'ex-filiale de Hewlett Packard Enterprise. Le Français aurait approché l'Américain en début de semaine.

ConAgra (-2%), le groupe alimentaire américain, a livré une guidance de profits supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, avec la demande en snacking. Le bénéfice ajusté trimestriel est anticipé entre 56 et 60 cents sur le troisième trimestre fiscal, contre un consensus de 57 cents. Pour le trimestre clos fin novembre, la croissance organique était ressortie supérieure à 8%. Elle est attendue entre 6 et 8% sur le trimestre suivant.

Constellation Brands (+3%) a dépassé les attentes pour le troisième trimestre fiscal. Le groupe a dégagé ainsi un bénéfice net trimestriel de 1,28 milliard de dollars et 6,55$ par action sur la période close fin novembre, contre 360 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,09$.

Albemarle (+5%) va doubler la production de lithium de son usine du Nevada pour faire face à la demande attendue du métal utilisé dans les batteries légères de véhicules électriques.

Tesla (+5%), dopé hier par Morgan Stanley qui avait porté son objectif de cours à 810$ à Wall Street, profite ce jeudi des faveurs de RBC. Le broker a rehaussé ainsi sa recommandation sur la valeur vedette de l'automobile électrique de 'sous-performance' à 'performance en ligne'... Elon Musk serait d'ailleurs devenu ce jour l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos à la faveur de ce rallye boursier, indiquent plusieurs médias américains.

JPMorgan (+5%) et Wells Fargo (+4%) sont soutenues par Jefferies, qui vient de relever ses conseils de 'conserver' à 'achat' sur les deux banques. Visiblement, la 'vague bleue' démocrate inspire les grands courtiers de la place.

IBM (+1%), le colosse américain des services technologiques, fait part de la nomination de son ancien directeur financier Martin Schroeter au poste de directeur général de l'entité nouvelle dédiée aux activités de services d'infrastructures.