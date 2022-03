Wall Street flambe avant la Fed, sur des espoirs d'accord entre Russie et Ukraine

(Boursier.com) — Wall Street est orienté en vive hausse ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 1,64% à 4.332 pts, le Dow Jones 1,16% à 33.934 pts et le Nasdaq 2,73% à 13.301 pts. Le baril de brut WTI cède encore 0,9% à 95,6$ sur le Nymex, après sa chute de la veille. L'once d'or consolide de 1% à 1.911$. L'indice dollar rend 0,5% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se redresse pour sa part vers les 41.000$.

La hausse s'accélère sur les places boursières mondiales. L'Ukraine et la Russie auraient en effet fait des progrès significatifs en vue d'un plan de paix provisoire en 15 points comprenant un cessez-le-feu et un retrait russe, si Kiev déclarait la neutralité et acceptait les limites de ses forces armées, selon trois personnes impliquées dans les pourparlers citées par le Financial Times. Dans le cadre d'un tel accord, Kiev renoncerait à ses ambitions d'intégration au sein de l'OTAN en échange de garanties de sécurité des puissances occidentales.

L'accord potentiel aurait été discuté en totalité pour la première fois lundi par les négociateurs ukrainiens et russes. Parmi les concessions, l'Ukraine accepterait de ne pas abriter de bases militaires étrangères et renoncerait à l'OTAN, en échange de la protection d'alliés tels que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. La nature des garanties occidentales pour la sécurité ukrainienne et leur acceptabilité par Moscou restent à définir et pourrait constituer un obstacle, tout comme le statut des territoires ukrainiens saisis par la Russie et ses mandataires en 2014.

Moscou et Kiev ont affirmé ce mercredi avoir fait des progrès sur les termes d'un accord, mais les responsables ukrainiens demeurent sceptiques quant au plein engagement de Vladimir Poutine à la paix, et s'inquiètent du fait que le Kremlin puisse juste chercher à gagner du temps pour regrouper ses forces et reprendre son offensive de plus belle. Un conseiller senior de Zelensky, Mykhailo Podolyak, a indiqué au FT que tout accord impliquerait un retrait des troupes russes du territoire ukrainien conquis depuis l'invasion qui a débuté le 24 février.

Dans le cadre du deal espéré, l'Ukraine maintiendrait ses forces armées mais serait contrainte de rester en dehors des alliances militaires telles que l'OTAN, et s'abstiendrait de loger des bases ou installations militaires sur son territoire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé par ailleurs ce jour par vidéoconférence au Congrès américain. "Nous avons besoin de vous maintenant", a lancé le leader ukrainien, après une standing ovation des membres du Congrès. "En ce moment, le destin de notre pays est en train de se décider", a affirmé Zelensky, louant la bravoure de son peuple. Il a rappelé notamment les épisodes de Pearl Harbor ou des attentats du World Trade Center. Le président de l'Ukraine a demandé aux législateurs américains "des avions et des systèmes de défense aérienne", du moins "si la zone d'interdiction de vol est trop demander". "J'ai un besoin. J'ai besoin de protéger notre ciel", a-t-il insisté, estimant en outre que les ports américains devraient être fermés à la Russie. Il en appelle également aux entreprises américaines, afin qu'elles quittent toutes la Russie.

Zelensky s'est adressé aussi directement au président américain Joe Biden : "Je souhaite que vous soyez le leader du monde", ce qui signifie le leader de la paix.

Le président ukrainien avait précisé auparavant que les négociations avec la Russie allaient reprendre aujourd'hui. Les pourparlers sembleraient plus réalistes, aux dires du leader ukrainien, qui juge toutefois que davantage de temps sera nécessaire avant une éventuelle décision. Une Ukraine neutre mais affichant une armée propre, sur le modèle de l'Autriche ou de la Suède, serait une solution de compromis envisagée, a affirmé pour sa part le Kremlin ce mercredi. "C'est une variante qui est actuellement discutée et qui pourrait vraiment être considérée comme un compromis", a indiqué Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Zelensky a précisé hier que l'Ukraine était prête à accepter des garanties de sécurité de la part des pays occidentaux quitte à renoncer à l'adhésion à l'OTAN.

Notons que Vladimir Poutine vient de réaffirmer ce jour que la Russie n'entendait pas occuper l'Ukraine. Le leader russe juge que l'Ukraine pourrait avoir des armes nucléaires dans un avenir prévisible, et estime le pays soutenu par les puissances occidentales, dans la planification d'une agression contre la Russie. Il justifie ainsi l'intervention de son pays. Le Kremlin a en outre demandé à Washington de cesser de fournir des armes à l'Ukraine, selon l'agence russe Interfax. Le président russe se dit ouvert au dialogue, mais indique dans le même temps que "toutes nos tâches seront finalisées". Il estime que les problèmes de l'Occident "ne feront qu'augmenter", alors qu'il fait déjà face à la flambée des coûts de l'énergie.

Le Kremlin est prêt à discuter d'un statut neutre pour l'Ukraine dans les négociations en cours mais elle atteindra les objectifs de son intervention militaire, a asséné le président russe lors d'une intervention devant ses ministres retransmise à la télévision d'Etat. Moscou présente cette offensive militaire en Ukraine comme une "opération spéciale" pour garantir sa propre sécurité, et juge que l'Occident veut dominer le monde et démembrer la Russie. Poutine prévient les pays occidentaux que l'inflation et le chômage vont augmenter, alors que l'Occident cherche à "nuire à l'ensemble de l'économie russe".

La Fed tient quant à elle la vedette à Wall Street ce jour, et devrait annoncer une hausse des taux face à l'inflation pesante, à l'issue de sa réunion monétaire. Le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de Jerome Powell sont attendus demain soir, à 19h et 19h30, heure française. La tâche de la Fed est considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine et la flambée supplémentaire des prix. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux, entre 0,25 et 0,5%, le 16 mars, est de 98,3%, contre 1,7% pour la probabilité d'une hausse d'un demi-point. Il s'agirait de la première hausse dans le cadre du cycle de relèvement des taux attendu de la part de la Fed, qui doit également progressivement réduire son bilan après des achats massifs d'actifs obligataires. La probabilité d'une nouvelle hausse le 4 mai est de près de 100% (avec des chances pratiquement égales d'un geste d'un 25 points de base ou 50 pts).

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de février 2022 ont ralenti bien plus que prévu. Elles ressortent en légère augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus de marché et 4,9% de hausse en janvier. Hors automobile, les ventes de détail ont progressé encore plus timidement de 0,2% en février, en comparaison du mois précédent, contre 0,9% de consensus et 4,4% un mois avant. Enfin, hors automobile et essence, la consommation américaine a reculé de 0,4% par rapport au mois antérieur, contre +0,6% de consensus et +5,2% en janvier.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, les prix à l'import du mois de février 2022 se sont appréciés de 1,4% par rapport au mois précédent, contre 1,5% de consensus et 1,9% pour la lecture révisée du mois précédent. Les prix à l'import progressent ainsi de 10,9% sur un an. Les prix à l'export, quant à eux, ont augmenté de 3% en février (consensus +1,3%) et de 16,6% sur un an.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les stocks des entreprises américaines pour le mois de janvier 2022 ont augmenté de 1,1% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de marché, après un gain révisé à 2,4% pour le mois antérieur.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mars 2022 s'est établi à 79, contre un consensus de 81 et après une lecture révisée à 81 pour le mois de février. La précédente évaluation de février était de 82.

Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 11 mars, a fait ressortir une augmentation de 4,3 millions de barils des stocks de brut hors réserve stratégique, une baisse de 3,6 millions de barils des stocks d'essence et une hausse de 0,3 MB sur les produits distillés.

Les valeurs

Apple (+2%) remonte encore ce mercredi à Wall Street après avoir repris hier près de 3% en clôture. Son sous-traitant Foxconn a annoncé un redémarrage d'une partie de sa production sur son site de Shenzhen, dans le sud de la Chine, après s'être plié aux contraintes gouvernementales en instaurant un système de circuit fermé dans lequel les employés vivent et travaillent "dans une bulle". Le titre du groupe californien à la pomme avait précédemment corrigé lourdement à Wall Street, jusqu'à afficher un recul de 18% par rapport à son record de début janvier, frôlant le territoire de 'bear market' caractérisé par une baisse supérieure à 20% sur les sommets.

La firme de Cupertino avait été affectée par la recrudescence de cas de Covid-19 en Chine, où le groupe sous-traite l'essentiel de sa production. Les groupes asiatiques Foxconn et Unimicron Technology, gros fournisseurs d'Apple, avaient ainsi suspendu leurs activités à Shenzhen, la Silicon Valley chinoise, du fait du contexte épidémique, faisant craindre des pénuries et retards de livraison.

Tesla (+4%) a pour sa part suspendu pour deux jours l'activité dans son usine de Shanghai, qui produit désormais, en moyenne, plus de 2.000 véhicules électriques par jour. La suspension intervient dans ce contexte de résurgence de l'épidémie en Chine. Reuters a appris la nouvelle en prenant connaissance d'une note interne adressée aux salariés et fournisseurs du groupe d'Elon Musk...

Alibaba bondit de 21% à Wall Street, alors que selon des sources de l'agence Reuters, le géant chinois du commerce en ligne et son compatriote Tencent, actif dans les services internet et mobile, envisageraient de supprimer des dizaines de milliers de postes cette année du fait du durcissement de la réglementation dans le secteur par les autorités chinoises. En outre, Pékin a fait état de progrès dans les discussions avec Washington concernant les firmes chinoises cotées à Wall Street, avec des "plans de coopération spécifiques".

Starbucks (+7%) vient d'annoncer que Kevin Johnson, président et directeur général, avait l'intention de prendre sa retraite après 13 ans au sein de l'entreprise, dont les cinq dernières années en tant que PDG. Johnson quittera son poste actuel le 4 avril 2022 et continuera d'être partenaire de Starbucks (employé) et consultant spécial auprès de l'entreprise et du conseil d'administration jusqu'en septembre. Le conseil d'administration de Starbucks s'est engagé dans la planification continue de la relève du PDG, assisté par Russell Reynolds Associates depuis 2021, et prévoit de sélectionner un nouveau dirigeant d'ici l'automne. Afin d'assurer une gestion transparente de l'entreprise jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé, le conseil d'administration a nommé Howard Schultz au poste de directeur général par intérim, à compter du 4 avril 2022. Schultz rejoindra également le conseil d'administration de l'entreprise.

NortonLifeLock (-10%). Avast dévisse sur la place britannique, alors que l'autorité locale de concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet d'acquisition du groupe par NortonLifeLock pour 8,6 milliards de dollars. La firme tchèque de cybersécurité Avast doit se faire racheter par la maison-mère de l'antivirus Norton, NortonLifeLock, ex-Symantec. Le groupe de Tempe, Arizona, a estimé qu'une telle combinaison rapprocherait deux compagnies aux visions alignées, aux profils d'activités hautement complémentaires et à l'engagement commun à l'innovation et à la protection de la vie digitale. La nouvelle entité afficherait plus d'un demi-milliard d'utilisateurs au niveau mondial.

Pfizer (+1%) / Moderna (+8%). Le Japon va acheter 145 millions de doses des vaccins Covid-19 des deux laboratoires américains en vue d'une deuxième injection de rappel, selon l'agence de presse Kyodo.

Seagen (+1%) s'est accordé avec le Français Sanofi. La firme américaine de biotechnologies et le Français annoncent un accord exclusif de collaboration en vue de la conception, du développement et de la commercialisation de conjugués anticorps-médicament (ADC) contre jusqu'à trois formes de cancer. Cette collaboration prendra appui sur la technologie exclusive des anticorps monoclonaux de Sanofi et sur la technologie exclusive ADC de Seagen. Les ADC sont des anticorps conçus pour délivrer des médicaments anticancéreux puissants aux cellules tumorales exprimant une protéine spécifique. Sanofi a actuellement un ADC en développement.