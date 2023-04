Wall Street : First Republic inquiète, GM et McDo assurent

(Boursier.com) — Wall Street évolue dans le rouge en pré-séance, avec le retour des craintes autour des banques régionales américaines, un climat toujours tendu entre Pékin et Washington, et plusieurs publications trimestrielles de grandes boites technologiques en ligne de mire, à commencer par Microsoft et Alphabet ce soir. Le S&P 500 a clôturé en timide hausse de 0,1% lundi et le Nasdaq 100 a reculé de 0,2%. Cela porte à sept le nombre de jours consécutifs où les deux indices évoluent tous les deux de moins de 1%.

Une évolution qui montre clairement l'attentisme des opérateurs avant une nouvelle vague de publication d'entreprises et à l'approche de la prochaine décision de politique monétaire de la Fed. Les marchés anticipent désormais le pic des taux d'intérêt américains en juin, avant une ou deux coupes pour terminer l'année en dessous de 4,5%... "Ce qui sera crucial pour les perspectives de la technologie, ce sont les attentes en matière de taux, et actuellement le marché prévoit des réductions rapides de la part de la Fed pour le second semestre de cette année, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord", a déclaré à 'Bloomberg TV' Ann-Katrin Petersen, stratège au BlackRock Investment Institute. "Ce secteur est très sensible aux taux, il pourrait donc avoir à digérer ce potentiel d'inversion des anticipations de taux de la Fed pour le second semestre de cette année".

En attendant, les investisseurs ont pris connaissance de résultats mitigés avec de bons points pour McDonald's, Pepsico et General Motors mais aussi une mauvaise surprise du côté d'UPS. Les opérateurs surveilleront aujourd'hui plusieurs indicateurs relatifs au marché du logement et un indice de confiance.

Sur le marché pétrolier, le brut recule de 0,8% avec un baril de Brent qui se négocie à 82,1$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101,2 pts, tandis que l'euro reste fermement au-dessus de la barre des 1,102$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin recule de 0,5%, à 27.380$ sur Coindesk.

Les valeurs

* First Republic inquiète à nouveau. La banque régionale américaine s'est effondrée de plus de 22% en post-séance hier à Wall Street après la publication de comptes trimestriels marqués par une fuite encore plus importante que redouté de ses dépôts. Ces derniers ont chuté de 41% sur le trimestre, à 104,5 milliards de dollars, malgré l'apport de 30 Mds$ par les plus grands prêteurs du pays. Les clients ont retiré leur argent de l'institution de San Francisco à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank le 10 mars, un événement qui a déclenché la panique dans tout le système bancaire et poussé les déposants à rechercher la sécurité perçue auprès des grandes institutions financières. Si les retraits se sont stabilisés au cours des dernières semaines, First Republic a donc vu ses dépôts fondre de 100 Mds$ sur le trimestre (si l'on exclut les 30 Mds$ fournis par les grands établissements de Wall Street).

Face à cette situation, First Republic a déclaré qu'elle supprimerait jusqu'à 25% de ses effectifs, réduirait les soldes de prêts impayés et limiterait d'autres activités non essentielles. "Nous prenons des mesures pour réduire de manière significative nos dépenses afin de nous aligner sur notre objectif de réduction de la taille du bilan", a déclaré le DG Mike Roffler lors d'une conférence téléphonique. First Republic a également indiqué qu'elle "poursuivait des options stratégiques". Une source de 'Reuters' a déclaré que la banque recherchait l'aide du gouvernement américain en convoquant des parties susceptibles de jouer un rôle dans le redressement de First Republic, notamment des sociétés de capital-investissement et de grands prêteurs. "First Republic est dans une situation idiosyncratique en termes d'ampleur du stress auquel elle est soumise", a déclaré à 'Bloomberg' David Chiaverini, analyste chez Wedbush Securities. Il prédit que l'entreprise fera face à des pertes d'exploitation au cours des deux prochaines années.

* Netflix a annoncé qu'il prévoyait de dépenser 2,5 milliards de dollars au cours des prochaines années pour produire des films, séries télévisées et programmes de télé-réalité en Corée du Sud, doublant ainsi le montant investi par la plate-forme de streaming sur ce marché depuis 2016.

* General Motors gagne du terrain en pré-séance à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie annuels en citant une demande plus forte que prévu et des prix plus élevés. Le constructeur automobile a dégagé sur les trois premiers mois de 2023 un profit net ajusté de 3,8 milliards de dollars, soit 2,21$ par action, contre un consensus logé à 1,72$. Les revenus ont augmenté de 11% à 39,99 milliards de dollars, contre 39,24 Mds$ attendus par les analystes. "Nous l'avons fait avec une solide discipline de production et d'inventaire et des prix cohérents", a déclaré Paul Jacobson, directeur financier de GM. "Dans l'ensemble, nous sommes confiants pour 2023".

Le constructeur a réalisé une très belle performance en Amérique du Nord, où les ventes ont augmenté de 18% pour atteindre 707.000 unités. A l'inverse, le groupe du Michigan continue de lutter en Chine, où ses ventes ont chuté de 25% à 462.000 véhicules au cours du trimestre. Le constructeur de Détroit table désormais sur un bpa annuel compris entre 6,35 et 7,35 dollars, en hausse de 6 à 7 dollars par action, et a déclaré que les flux de trésorerie disponibles augmenteraient également de 500 millions de dollars pour atteindre une fourchette de 5,5 à 7,5 Mds$.

* Verizon a publié des revenus et un nombre d'abonnés à la téléphonie mobile inférieurs aux attentes alors que l'explosion de la demande liée à la pandémie s'est essoufflée.

* McDonald's dévoile des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, à la faveur de ventes stimulées par des prix plus élevés et une augmentation du trafic client. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 12,6% aux États-Unis et à l'étranger, contre des hausses respectives de 7,5% et 8,2% attendues. L'entreprise tire plus de la moitié de son chiffre d'affaires des marchés internationaux. Le bénéfice net est ressorti à 1,8 Md$ soit 2,63$ par action en base ajustée, contre 2,31$ de consensus, pour des revenus en hausse de 4% à 5,9 Mds$. "Dans un environnement opérationnel difficile, la demande des clients pour la marque McDonald's reste forte", a déclaré le DG, Chris Kempczinsk. La chaîne a indiqué que les coûts de restructuration avaient pesé sur les bénéfices à hauteur de 18 cents par action, soit 180 millions de dollars. Dans le but de réduire les coûts et d'accélérer la prise de décision, l'entreprise a annoncé plus tôt cette année une restructuration qui comprend le licenciement de centaines d'employés. McDonald's a également réduit les salaires de certains de ses employés.

* Pepsico a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels après avoir dépassé les attentes du marché sur son chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une demande soutenue malgré des hausses de prix.

* Whirlpool gagne du terrain avant-Bourse à Wall Street après la publication de résultats en retrait mais supérieurs aux attentes de la place. Le concepteur américain d'appareils électroménagers a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bpa ajusté de 2,66$ contre 5,31$ un an plus tôt et 2,19$ de consensus, pour un chiffre d'affaires net en repli de 5% à 4,65 Mds$, sous l'effet de la faiblesse de la demande mondiale et d'un prix/mix défavorable des produits. L'Ebit ajusté a reculé de 46% à 251 M$, contre 231,4 M$ de consensus. La firme continue à viser cette année un bénéfice courant par action diluée de 16$ à 18$ pour un chiffre d'affaires net d'environ 19,4 Mds$ (en baisse de 1 à 2%). Le free cash-flow est toujours attendu à environ 800 M$.

* Dow. Le géant de la chimie a fait état d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la baisse des prix du gaz naturel.

* Raytheon Technologies. Le groupe de défense a annoncé une hausse de 4% de son bénéfice trimestriel ajusté grâce à la demande.

* 3M. Confronté à la faiblesse de la demande pour ses multiples produits discrétionnaires, 3M va encore tailler dans ses effectifs. La société, qui fabrique du ruban adhésif "Scotch" mais aussi les fameux "Post-it" ou encore des outils électriques et des produits médicaux, va supprimer 6.000 emplois dans le monde après avoir déjà annoncé en début d'année l'élimination de 2.500 postes. L'entreprise comptait environ 92.000 employés, au 31 décembre 2022. La firme de St. Paul, dans le Minnesota, prévoit des économies annuelles avant impôts de 700 à 900 millions de dollars une fois les mesures de réduction des coûts terminées. Sur les trois premiers mois de 2023, le conglomérat a enregistré un bénéfice ajusté par action de 1,97$, contre 2,63$ un an plus tôt et 1,58$ de consensus. Ses ventes ont reculé de 4,9% sur une base organique, soit moins que la baisse de 6,9% attendue par Wall Street, mais le plus fort repli depuis le deuxième trimestre 2020, lorsque la pandémie a paralysé une grande partie de l'économie mondiale. La société a réitéré ses prévisions annuelles, à savoir une baisse d'au moins 3% de ses ventes organiques et un bénéfice ajusté d'au moins 9$ par action.

* Spotify a franchi pour la première fois la barre des 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, grâce à son expansion sur de nouveaux marchés.

* UPS. Petit avertissement pour le géant américain de la livraison. Le groupe a annoncé que ses ventes annuelles se situeraient dans le bas de ses prévisions (entre 97 et 99,4 Mds$) alors que les ventes au détail aux États-Unis ralentissent, pesant sur la demande de livraisons de colis. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,20 dollars par action sur le trimestre clos fin mars, contre 3,05 dollars un an plus tôt, pour des revenus de 22,9 milliards de dollars (-6%). Des résultats globalement en ligne avec les attentes. La marge opérationnelle ajustée est tombée à 11,1% contre 13,6% un an plus tôt. Sur l'exercice, elle est anticipée dans le bas de la fourchette de 12,8% à 13,6% communiquée en début d'année. La division américaine de la société, qui représente environ les deux tiers des ventes, a vu le volume de colis chuter de 5,4% sur le trimestre alors même que les revenus par colis ont augmenté de 4,8%.

"Au premier trimestre, la décélération des ventes au détail aux États-Unis a entraîné un volume inférieur à ce que nous avions prévu, et nous avons été confrontés à une faiblesse persistante de la demande en Asie", a déclaré la directrice générale Carol Tomé. "L'environnement de volume mondial s'est détérioré en raison de conditions macroéconomiques difficiles et de changements dans le comportement des consommateurs", a ajouté UPS.