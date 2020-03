Wall Street finit en baisse un trimestre noir

Wall Street finit en baisse un trimestre noir









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le rebond a fait long feu mardi à la Bourse de New York, où les indices pointent en baisse en soirée, s'apprêtant à signer leur pire trimestre depuis des décennies, en raison de la crise du coronavirus. L'épidémie continue de se propager très rapidement aux Etats-Unis, où elle a désormais fait plus de morts aux Etats-Unis qu'en Chine, le seuil des 3.400 décès ayant été dépassé mardi outre-Atlantique.

Deux heures avant la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,64% à 22.183 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,69% à 2.608 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, lâche 0,1% à 7.766 pts.

Le pire 1er trimestre de l'histoire boursière

Plus tôt dans la journée, les marchés européens ont terminé en légère hausse, l'EuroStoxx 50 gagnant 0,77%, tandis qu'à Paris, le CAC 40 progressait de 0,4%. Le CAC 40 a cependant signé le plus mauvais premier trimestre de son histoire, avec une chute de 26,46%.

Aux Etats-Unis, l'indice Dow Jones s'apprête à afficher une perte de 22% en trois mois, là aussi le pire 1er trimestre de son histoire, et sa plus mauvaise performance sur trois mois depuis la chute de 25% du quatrième trimestre 1987. Avec un recul de près de 18%, le S&P 500 est de son côté en passe d'enregistrer son pire trimestre depuis le quatrième trimestre 2008, et son plus mauvais premier trimestre depuis 1938.

Les marchés financiers mondiaux ont cependant retrouvé une certain calme depuis quelques séances, après la panique des deux précédentes semaines. L'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", continue de se détendre mardi, reculant de 5% à 54 points, après avoir dépassé des records à plus de 85 il y a deux semaines.

La durée de la crise du coronavirus difficile à mesurer à ce stade

Les marchés ont désormais intégré l'hypothèse d'une brutale récession, mais espèrent que les mesures choc prises par les banques centrales, Fed en tête, et les gouvernements parviendront à amortir la crise et à créer les conditions d'une reprise économique rapide...

L'évolution des Bourses dans les prochaines semaines dépendra de cette capacité de rebond de l'activité, qui est elle-même liée à la durée et à la gravité de l'épidémie de Covid-19, qui paralyse désormais l'économie américaine et mondiale, à l'exception de la Chine, qui a montré des signes de rebond de l'activité en mars.

Ainsi, l'activité du secteur manufacturier a bondi plus que prévu en Chine en mars, l'indice PMI remontant à 52 après 35,7 en février. Un chiffre supérieur à 50 traduit une expansion de l'activité.

Aux Etats-Unis, où l'épidémie ne fait que démarrer, les économistes ajustent chaque jour leurs estimations de l'impact prévisible de ce choc. La banque d'affaires Goldman Sachs s'attend désormais à ce que l'économie américaine se contracte de 34% en rythme annuel au deuxième trimestre, contre une estimation antérieure de -24%. Le taux de chômage devrait de son côté atteindre la barre des 15% d'ici le milieu de l'année, contre 9% estimé précédemment. Cependant, les économistes de la banque d'affaires s'attendent maintenant à une reprise plus forte au troisième trimestre, avec un PIB en vif rebond de 19%.

Les indicateurs d'activité et d'emploi très attendus aux Etats-Unis

Pour l'instant, l'économie américaine semble plier sans rompre. L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de mars, publié mardi, est ressorti à 120 contre 132,6 en février, mais il est supérieur aux attentes du consensus (110).

Rappelons que cet indice permet d'anticiper l'évolution de l'activité dans les trois à six prochains mois. Il est calculé à partir de dix statistiques économiques, comprenant notamment les commandes dans l'industrie, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, l'indice S&P 500, la confiance des ménages, ou encore l'écart de taux entre celui à dix ans et celui au jour le jour.

Mercredi seront publiés les indices PMI et ISM manufacturiers pour mars aux Etats-Unis, suivis de ceux des services vendredi. Sur le front de l'emploi, les marchés financiers prendront connaissance jeudi du nombre de demandes d'indemnisation chômage hebdomadaires, qui devraient exploser pour la 2e semaine consécutive. Puis vendredi, ce sont les chiffres de l'emploi sur l'ensemble de mars qui seront publiés, dévoilant l'ampleur de la crise du Covid-19, notamment sur le secteur de la distribution non alimentaire (grands magasins, chaînes de prête-à-porter etc.) dont les points de vente ont dû fermer pour cause de confinement.

Donald Trump propose un plan de 2.000 Mds$ pour les infrastructures

Après les mesures sans précédent déjà annoncées, les autorités monétaires et politiques continuent d'afficher leur soutien à l'économie. La Fed a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle facilité d'accès à des liquidités en dollars dédiée aux banques centrales étrangères, qui permettra à celles-ci d'échanger leurs avoirs en bons du Trésor américain contre des prêts de dollars au jour le jour.

Ce nouveau programme, qui vise à prévenir des tensions sur l'accès au dollar pendant la crise liée à la pandémie de coronavirus, s'ajoute aux lignes de swaps déjà mises en place entre la Fed et plusieurs banques centrales.

Du côté politique, le Congrès comme la Maison Blanche préparent déjà un nouveau plan de relance, après le plan de 2.200 milliards de dollars adopté en fin de semaine dernière et deux autres "packages" moins élevés adoptées la semaine précédente. Donald Trump a ainsi exhorté mardi le Congrès à approuver un nouveau plan d'investissement de 2.000 Mds$ dans les infrastructures du pays (routes, ponts, aéroports...)

Dans l'esprit du président américain, ce plan serait inscrit dans le prochain texte en cours de rédaction au Congrès sur les mesures destinées à atténuer l'impact économique de la pandémie de coronavirus, que les parlementaires américains qualifient de loi de "phase 4".

Le pétrole tente de se stabiliser, le dollar remonte

Les cours du pétrole tentent un rebond après avoir abandonné les deux-tiers de leur valeur depuis le début de l'année, sur fond de crise du Covid-19 et de guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Le cours du brut léger américain WTI, tombé mardi en séance sous 20$, regagne 2% mardi à 20,50$ (-6,6%) pour le contrat à terme de mai sur le Nymex. Le Brent de mer du Nord est stable à 22,75$.

Sur le marché des changes, le dollar poursuit son rebond après une chute de 4,3% la semaine passée. Mardi, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) regagne 0,3% à 99,49 points, tandis que l'euro cède 0,44% à 1,0997$. Sur les marchés obligataires, les taux repartent en baisse : le rendement du T-Bond à 10 ans cède 8 points de base à 0,65%.

VALEURS A SUIVRE

* Clear Channel Outdoor Holdings flambe de 19%. JCDecaux (+5,1%) a acquis une participation minoritaire, au sein d'un consortium d'investisseurs, via sa filiale JCDecaux Innovate basée à Hong-Kong. Clear Media est le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 57.000 faces publicitaires dans 25 villes au 31 décembre 2019. Le prix de l'offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3.857 millions de dollars hongkongais pour l'ensemble des actions de Clear Media, dont 23%, soit 887 millions de dollars hongkongais, seront financés par JCDecaux.

* Carnival (+4%). Le groupe de croisières a dévoilé un plan de recapitalisation de 6 milliards de dollars qui comprend l'émission d'actions nouvelles, de dettes et d'obligations convertibles. La firme a annoncé hier soir la prolongation d'un mois de la suspension de ses croisières pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

* American Airlines (+1,1%) a sollicité jusqu'à 12 milliards de dollars d'aides gouvernementales en s'engageant à exclure tout départ contraint et toute réduction de salaire pendant les six prochains mois, a déclaré la direction dans une note destinée à ses salariés. La première compagnie américaine est éligible à environ 6 milliards de dollars de subventions salariales et 6 milliards de dollars de prêts dans le cadre du plan de relance de l'administration Trump destiné à aider le secteur à faire face à une situation sans précédent. Entre les fonds publics et sa propre trésorerie, American pourra voler "même dans le pire des scénarios possibles", ont déclaré le directeur général Doug Parker et le président Robert Isom dans le mémo adressé aux employés.

* Ford Motor (-2,8%) va retarder le redémarrage d'une usine de voitures au Mexique ainsi que de quatre usines de camions, SUV et fourgonnettes aux États-Unis "pour aider à protéger ses travailleurs". La société a refusé de fournir un nouveau calendrier pour la réouverture de ses unités de fabrication alors qu'elle espérait la semaine passée une remise en marche début avril.

* ExxonMobil (+1,3%) et Chevron (+0,7%) rebondissent dans le sillage des cours du pétrole.

* Visa (-0,4%) a annoncé que les volumes de transactions effectuées avec ses cartes avaient souffert ces dernières semaines des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus et ne prévoit plus qu'une croissance d'environ 5% de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre. Au début du mois, Visa avait déjà averti que la croissance de ses revenus au deuxième trimestre serait plus lente que ses prévisions précédentes.

* General Motors (+0,3%) a averti ses fournisseurs lundi qu'il suspendait les projets de lancement d'au moins six nouveaux modèles pour préserver sa trésorerie pendant la pandémie de coronavirus et qu'il pourrait reporter le lancement, prévu fin avril, de nouvelles versions de plusieurs SUV.

* Yum Brands (-1,4%). La maison mère des enseignes de restauration rapide KFC, Pizza Hut et Taco Bell a émis lundi pour 600 millions de dollars d'obligations, rouvrant ainsi le marché de la dette spéculative ("junk"), fermé de fait depuis le 4 mars.