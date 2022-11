Wall Street : finalement en hausse avant les élections de mi-mandat

(Boursier.com) — Wall Street a finalement terminé en hausse lundi, avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui mettent les Républicains et les Démocrates au coude à coude dans les sondages. Le S&P 500 prend 0,96% à 3.806 pts, tandis que le Dow Jones avance de 1,31% à 32.827 pts. Le Nasdaq remonte de 0,85% à 10.564 pts avec Apple... Rappelons que la cote américaine était parvenue à un sursaut vendredi, après de solides chiffres de l'emploi américain et malgré la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed. Sur le Nymex, le baril de brut WTI revient à 91,35$. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises, tandis que l'euro retrouve la parité face au billet vert.

La semaine sera marquée, à Wall Street, par la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation d'octobre, attendu en hausse de 0,7% en comparaison du mois antérieur et de 8% sur un an (+0,5% hors alimentaire et énergie par rapport à septembre ou +6,5% sur un an selon FactSet).

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait encore relever ses taux de 50 points de base (probabilité 57%) ou 75 points de base (probabilité de 43%) à l'issue de sa prochaine réunion monétaire mi-décembre. La fourchette de taux des fed funds est actuellement logée entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux surdimensionnées consécutives de 75 pb...

Les incertitudes sur les élections américaines de mi-mandat programmées demain freinent les initiatives sur les marchés. La perte potentielle d'au moins l'une des deux chambres du Congrès par les Démocrates risque d'affaiblir Joe Biden et au contraire de remettre en selle Donald Trump en vue de la prochaine présidentielle, sur fond de grogne de la population face à la hausse des prix... Les spécialistes s'attendent à ce que les Républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, renouvelée entièrement, voire du Sénat, renouvelé au tiers, indique Reuters.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, BioNTech et Palantir Technologies ont publié leurs comptes avant bourse ce jour. Activision Blizzard, International Flavors & Fragrances, Take-Two Interactive ou Mosaic, annonceront les leurs après la clôture...

Les valeurs

Apple (+0,4%) réduirait sa production 2022 d'iPhone d'au moins 3 millions d'unités en réponse à une demande plus faible qu'escompté, croit savoir Bloomberg. Des personnes familières du sujet citées par l'agence précisent que le nouvel objectif de production serait au plus de 87 millions d'unités, contre 90 millions auparavant. La réduction viendrait surtout d'une demande plus légère que prévu pour les modèles moins onéreux, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus.

Apple s'attend à une baisse des expéditions d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max en raison des restrictions à Zhengzhou limitant fortement la capacité, selon Bloomberg. Alors que les livraisons d'iPhone 14 Pro sont actuellement prévues pour fin novembre/début décembre, Apple a déclaré que les clients devraient attendre plus longtemps pour recevoir leurs produits. Reuters a récemment cité une personne connaissant le sujet qui a noté que la production d'iPhone de Zhengzhou pourrait chuter jusqu'à 30%. Foxconn a déclaré qu'il s'attendait néanmoins à ce que l'usine de Zhengzhou reprenne sa pleine production...

Meta (+6,5%), ex-Facebook, envisagerait pour sa part de supprimer plusieurs milliers d'emplois, selon le Wall Street Journal. Le groupe de Mark Zuckerberg pourrait officialiser cette réduction des effectifs durant la semaine, sans doute mercredi.

BioNTech (+4,1%), le partenaire allemand de Pfizer (-0,2%) dans les vaccins anti-covid, a annoncé des profits et revenus trimestriels en forte baisse en glissement annuel, mais supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 1,784 milliard d'euros soit 6,98 euros par action sur le troisième trimestre, contre 3,211 milliards d'euros un an avant. Les revenus se sont établis à 3,461 milliards d'euros, contre 6,087 milliards pour la période correspondante, l'an dernier. Le consensus FactSet était de 3,42 euros de bpa et 2,065 milliards d'euros de revenus trimestriels. BioNTech rehausse par ailleurs le bas de fourchette de sa guidance de ventes de vaccins, tablant sur 16 à 17 milliards d'euros de facturations, contre 13 à 17 milliards d'euros auparavant.

ExxonMobil (+1,1%) va essuyer une perte de 2 milliards de dollars sur la cession d'un champ offshore pétrolier et gazier en Californie.

Walmart (+1%) sera surveillé également, alors que Kalyan Krishnamurthy, CEO de Flipkart, a indiqué au Financial Times que le groupe allait considérer une introduction en bourse une fois les marchés stabilisés.

Walgreens Boots Alliance (+4,1). Son unité Village Practice Management est proche d'un accord de 9 milliards de dollars dette comprise pour fusionner avec Summit Health.

Activision Blizzard (-1,2%). Des 'insiders' s'inquièteraient, selon le New York Post, d'un possible échec de la fusion avec Microsoft. Les sources proches de la situation du NYP croient savoir que la pression antitrust accrue aurait remis en question le deal, alors que Microsoft ne s'attendait pas à un examen si minutieux des autorités...

Palantir (-11,5%), le groupe américain de services et software d'analyse et sciences des données a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 478 millions de dollars en augmentation de 22%. Les revenus US grimpent de 31% à 297 millions. La valeur totale des contrats finalisés a atteint 1,3 milliard de dollars, dont 1,1 milliard aux États-Unis. La perte des opérations a été de 62 millions de dollars, alors que le bénéfice ajusté des opérations a atteint 81 millions de dollars, représentant 17% de marge. Pour l'exercice, Palantir confirme anticiper des revenus allant de 1,9 à 1,902 milliard de dollars, malgré un impact négatif de changes de 6 millions de dollars depuis la guidance antérieure. Le groupe relève ses prévisions de bénéfice ajusté annuel des opérations entre 384 et 386 millions.

Bed Bath & Beyond (-0,7%) préoccupe toujours. Selon Bloomberg, des fournisseurs du détaillant auraient interrompu leurs livraisons malgré le nouveau financement obtenu par la compagnie.