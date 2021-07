Wall Street : fin de semaine positive ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine, qui trébuchait hier soir sur des craintes concernant la Fed ou les variants, reprend un peu de hauteur avant bourse ce vendredi et tente de renouer avec sa tendance bullish. Le DJIA regagne 0,8%, le S&P 500 prend 0,4% et le Nasdaq 0,1%. Les principaux indices américains restent donc très proches de leurs records historiques respectifs.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI progresse de 1,5% vers les 74$. L'once d'or est assez stable à 1.801$. L'indice dollar régresse de 0,2% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin s'assagit pour sa part à 32.900$ environ, sans grande évolution sur 24 heures. L'accalmie se confirme sur les marchés obligataires, avec un rendement du T-Bond américain à 10 ans de 1,34% et un rendement du 30 ans de 1,98% environ.

Sur le front économique, l'actualité américaine est assez calme, avec seulement, ce jour à 16 heures, les stocks préliminaires de grossistes du mois de mai (consensus +1% en comparaison du mois antérieur).

Dans l'actualité sanitaire, Pfizer et BioNTech cherchent l'approbation d'une nouvelle injection de vaccin susceptible de lutter contre la propagation des variants, toujours considérés comme un risque majeur. Les Américains totalement vaccinés n'ont pour l'heure pas besoin d'un rappel supplémentaire, ont toutefois rétorqué la Food and Drug Administration (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis. "Nous sommes prêts à autoriser les rappels supplémentaires si la science démontre leur utilité", ont ajouté FDA et CDC dans un communiqué commun. Pfizer avait auparavant demandé à la FDA d'autoriser un rappel supplémentaire de son vaccin le mois prochain...

Quoi qu'il en soit, Pfizer et BioNTech demanderont en août une autorisation d'utilisation d'urgence pour un nouveau rappel de leur vaccin anti-covid. Les deux laboratoires entendent aussi travailler sur une version mise à jour du vaccin capable d'offrir le même degré de protection contre le variant delta.

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a alerté à propos des risques pesant sur la reprise économique du fait de la diffusion du variant delta. Elle a ajouté que la banque centrale devrait ainsi se montrer prudente dans son éventuel retrait progressif du soutien monétaire.

Les tensions sino-américaines persistent quant à elles, Joe Biden ayant élargi la blacklist des compagnies chinoises.

Dans l'actualité monétaire, alors que la Fed commence à évoquer plus ouvertement un possible 'tapering' ultérieur (réduction des achats d'actifs mensuels actuellement logés à 120 milliards de dollars), la banque centrale chinoise assouplit pour sa part sa politique face au ralentissement économique. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle réduirait les taux de réserves obligatoires des banques de 0,5% point de pourcentage, décision visant à soutenir les prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises.

Parmi les statistiques chinoises du jour, l'indice des prix à la consommation hors ajustements saisonniers a augmenté de 1,1% en juin, en comparaison de l'an dernier, ce qui traduit une inflation moins importante que prévu. L'indice des prix à la production a grimpé de 8,8%.

Au Royaume-Uni, les chiffres du PIB sont ressortis mitigés, comme d'ailleurs la production industrielle du mois de mai et la production manufacturière. La production industrielle italienne a également déçu.

Les valeurs

Levi Strauss dit anticiper un profit solide pour l'année, après avoir publié un résultat trimestriel meilleur que prévu avec la reprise de la demande. Le fabricant de jeans en a profité pour doper son dividende. Pour le second trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,28 milliard de dollars, en croissance de... 156% en glissement annuel, contre 1,21 milliard de consensus. Le bénéfice trimestriel par action a été de 23 cents, contre 8 cents de consensus et -48 cents un an plus tôt. Le dividende est majoré de 33% à 8 cents par titre et trimestre.

Pfizer / BioNTech. Le directeur scientifique de Pfizer, Mikael Dolsten, a précisé que le groupe pharmaceutique américain et son partenaire allemand BioNTech allaient proposer aux régulateurs une troisième dose de leur vaccin contre le covid-19 durant le mois prochain. Il évoque la baisse de la protection six mois après les deux premières doses et la propagation du variant delta plus contagieux.

Philip Morris International, le producteur américain de cigarettes, a annoncé l'acquisition programmée du groupe pharmaceutique britannique British Vectura pour 1,05 milliard livres, ce qui renforcera ses activités dans les produits sans tabac ou nicotine.

Altria a de son côté annoncé des plans de cession de Ste. Michelle à Sycamore Partners pour environ 1,2 milliard de dollars.

Apple. Selon le Barron's, le groupe californien à la pomme pourrait être le prochain, après Google, à faire face à un procès antitrust à propos de son App store.

Costco Wholesale, le distributeur d'Issaquah, Washington, a dévoilé des ventes domestiques de juin à comparable supérieures aux attentes, malgré une base de comparaison plus difficile.

General Motors profite d'une initiation de couverture de Wedbush à 'surperformance'. Le broker voit un potentiel d'environ 50% sur les cours actuels. GM pourrait même se traiter sur des multiples comparables à ceux de Tesla, rêve le courtier.

Les valeurs bancaires américaines, chahutées hier, restent à suivre ce vendredi. Biden va en effet signer ce jour un décret visant les fusions et acquisitions dans le secteur et les données financières, afin de favoriser la concurrence. Le décret vise plus généralement d'autres pratiques anticoncurrentielles, dans le secteur ferroviaire ou le transport maritime.

Notons enfin que Biden entend restaurer les règles de l'ère Obama sur la neutralité du net, ce qui pourrait affecter quelque peu des valeurs telles que Verizon ou AT&T.