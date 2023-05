Wall Street : fin de semaine incertaine, Jerome Powell va parler

(Boursier.com) — Wall Street est attendue en légère hausse à 30 minutes de l'ouverture. Les investisseurs continuent à miser sur une issue favorable concernant les négociations sur le plafond du relèvement de la dette des Etats-Unis. Le président Joe Biden a déclaré que les négociateurs sur ce dossier faisaient des "progrès constants" pour parvenir à un accord qui permettrait d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.

Dans une actualité assez calme en cette fin de semaine, même si quelques publications d'entreprises devraient animer le palmarès à New York, Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprimera lors d'une conférence à Washington qui commencera à 17 heures (à Paris). Les opérateurs surveilleront de près toute indication sur le prochain mouvement de taux d'intérêt de la Fed. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans pointe en légère hausse à 3,669%, sur un sommet de deux mois.

La parité euro / dollar atteint 1,0813$. Le baril de Brent se négocie 77,2$. L'once d'or se traite 1.962$. Le Bitcoin se négocie autour des 26.920$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Walt Disney. Le géant des parcs de loisirs a décidé d'abandonner son projet visant à relocaliser des milliers d'employés basés en Californie dans l'État de Floride en raison de la querelle en cours entre la direction du groupe et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Selon une note interne citée par plusieurs médias américains, Josh D'Amaro, président de Disney Parks, Experiences, and Products, a déclaré aux employés que l'entreprise, qui devait construire un nouveau campus dans la région du lac Nona à Orlando, avait renoncé à ce projet géant. "Compte tenu des changements considérables qui se sont produits depuis l'annonce de ce projet, y compris la nouvelle direction et l'évolution des conditions commerciales, nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec la construction du campus", a écrit J.D'Amaro. "Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais je pense que c'est la bonne", a-t-il poursuivi. Ce projet de campus, dont le coût était estimé à près d'un milliard de dollars, devait permettre d'héberger 2.000 employés.

La controverse entre les deux parties a commencé en 2022 lorsque Disney a pris position contre la législation soutenue par DeSantis limitant les discussions sur la question du genre dans les écoles publiques. Le gouverneur, candidat probable à l'investiture présidentielle républicaine, a riposté durement en dévoilant une série de mesures contre le groupe de divertissements. L'entreprise a depuis intenté une action en justice et son patron, Bob Iger, a accusé les responsables de l'Etat d'être anti-entreprises et anti-liberté d'expression. Walt Disney a par ailleurs annoncé la fermeture de son hôtel de luxe sur le thème de Star Wars à Orlando en septembre, moins de deux ans après son ouverture, alors que le groupe est engagé dans un vaste plan de réduction de coûts qui prévoit notamment la suppression de 7.000 emplois.

* Microsoft. Twitter a envoyé jeudi une lettre à Satya Nadella, le patron de Microsoft, accusant le géant de la technologie d'utiliser abusivement les données de l'entreprise de réseaux sociaux. Dans ce courrier, que plusieurs médias ont pu consulter - parmi lesquels le 'New York Times' - Twitter estime que Microsoft a violé un accord sur ses données et a refusé de payer pour cet usage. En cause notamment, l'utilisation de l'API (interface de programmation d'applications), particulièrement en vogue dans l'intelligence artificielle. Dans certains cas, selon la lettre, Microsoft aurait utilisé davantage de données Twitter qu'il n'était censé le faire. Le groupe aurait également partagé les données avec des agences gouvernementales sans autorisation.

La lettre pourrait être le prélude à l'envoi d'une lourde facture. Elon Musk, qui a acheté le réseau social l'année dernière pour 44 milliards de dollars, a déclaré qu'il était urgent que l'entreprise gagne de l'argent et qu'elle était au bord de la faillite. Depuis, Twitter a introduit de nouvelles options d'abonnement et pris d'autres mesures pour tenter de remplir ses caisses. Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la société avait reçu la lettre de Twitter et qu'elle examinait les questions et y répondrait. "Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts de partenariat de long terme avec l'entreprise", a-t-il déclaré.

* Apple. ChatGPT débarque sur smartphones... Le logiciel, qui est gratuit, est maintenant disponible aux États-Unis pour sur les appareils iOS via l'App Store d'Apple. Grâce au robot conversationnel, les utilisateurs pourront taper et recevoir les réponses à leurs questions directement sur leur iPhone. Il sera également possible de communiquer via la reconnaissance vocale, explique Apple dans un post de blog. En revanche, le bot ne répondra que par écrit. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent également payer un supplément pour obtenir la version la plus poussée, ChatGPT-4. OpenAI prévoit de proposer son application dans d'autres pays dans les semaines à venir et pour les utilisateurs dont le smartphone fonctionne sous Android, il faudra patienter un peu.

* Northrop Grumman. La Nasa doit dévoiler vendredi le nom de la deuxième entreprise privée - après SpaceX choisie en 2021 - qui construira la navette chargée d'emmener les astronautes vers et depuis la Lune, ce qui mettrait un terme à une compétition très serrée entre des groupes tels que Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, et Northrop Grumman.

* Lazard. Le PDG de la banque, Ken Jacobs, devrait quitter ses fonctions et être remplacé à son poste par Peter Orszag, qui gère actuellement la division de conseils financiers, selon une source proche du dossier citée par 'Reuters'.

* Occidental Petroleum. Berkshire Hathaway a déclaré avoir acquis de nouvelles actions, portant ainsi sa participation dans la compagnie pétrolière à 24,4%.

* Applied Materials recule en pré-séance à New-York. Le géant américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs a dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre mais ses prévisions ont déçu. Sur les trois mois clos fin , la société a enregistré un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars, ou 1,86$ par action, contre 1,54 Md$ ou 1,74$ par titre il y a un an. Le bénéfice ajusté par titre a atteint 2 dollars contre 1,85$ à la même période l'an dernier et 1,83$ de consensus. Les revenus ont atteint 6,63 Mds$ (+6,2%). Sur le troisième trimestre, Applied Materials mise sur un bpa ajusté de 1,56$ à 1,92$ pour des ventes allant de 5,75 à 6,45 Mds$. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice ajusté par action de 1,66$ pour des revenus de 6,06 Mds$.

"Nos perspectives à plus long terme sont très positives car les semi-conducteurs deviennent un marché mondial plus vaste et stratégiquement plus important et les inflexions technologiques majeures sont rendues possibles par l'ingénierie des matériaux, créant des opportunités de croissance démesurées pour Applied ", a déclaré Gary Dickerson, directeur général d'Applied Materials. Lors de la conférence de présentation des résultats, la direction a déclaré que les principaux marchés de l'électronique grand public, y compris les PC et les smartphones, restent faibles. Elle a également indiqué que les prix et l'utilisation des usines de fabrication de puces mémoire avaient diminué au cours du trimestre, tandis que les stocks ont augmenté.

* Morgan Stanley. James Gorman devrait quitter son poste de directeur général de la banque au cours des 12 prochains mois. Il devrait alors simplement assumer le rôle de président exécutif. "Le conseil d'administration et moi-même pensons que cela se produira à un moment ou à un autre au cours des 12 prochains mois", a déclaré le dirigeant cité par 'Bloomberg'. "C'est ce que l'on prévoit actuellement en l'absence de changement majeur dans l'environnement extérieur", a-t-il ajouté lors de la réunion annuelle de l'entreprise