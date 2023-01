Wall Street : ferme pour terminer la semaine

(Boursier.com) — Secouée en séance, la place de Wall Street a finalement correctement terminé la semaine, vendredi, notamment soutenue par un intéressant rebond des valeurs technologiques...

Le S&P 500 gagne +0,25% à 4.070 pts. Le Dow Jones est à peu près stable, en petite hausse de +0,08% à 33.978 pts. Le Nasdaq est ferme, en hausse de +0,95% à 11.621 pts.

Les opérateurs devraient toutefois afficher une grande prudence à l'approche des réunions monétaires de la Fed (mardi et mercredi), de la Banque d'Angleterre et de BCE (jeudi). Les banquiers centraux américains et européens n'ont en effet pas manqué ces dernières semaines de relever l'excès de prise de risque sur les marchés financiers, sans cohérence avec le durcissement monétaire général. Il est donc possible que les équipes de Jerome Powell ou de Christine Lagarde rappelle les marchés à l'ordre la semaine prochaine.

Selon le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis, les revenus personnels des ménages pour le mois de décembre se sont établis en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec les anticipations de marché, après une hausse de 0,3% en données révisées, au mois de novembre. Les dépenses personnelles de consommation ont flanché de 0,2%, alors qu'elles étaient attendues stables selon le consensus FactSet. Les dépenses du mois de novembre ont été révisées à -0,1%, contre +0,1% auparavant. Enfin, l'indice des prix 'core PCE' très suivi par les banquiers centraux américains a évolué en ligne avec les attentes, en hausse de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4,4% sur un an.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de janvier 2023 est ressorti à 64,9, contre un consensus FactSet de 64,6 et un niveau de 64,6 également en lecture préliminaire.

D'après la National Association of Realtors américaine ce vendredi, l'indice des promesses de ventes de logements pour le mois de décembre 2022 est ressorti en augmentation de 2,5% en comparaison du mois antérieur, à 76,9, contre un consensus de marché de -2% mesuré par FactSet, et après une baisse de -2,6% en lecture révisée pour le mois de novembre.

Le baril de brut WTI temporise... Le WTI redonne -2,23%, glissant à 79,4$. Le dollar avance de 0,01% à 0,92 euro.

L'once d'or est stable à 1.928$. Le Bitcoin s'apprécie de +3,09% à 23.726$.

Les valeurs

* American Express (+10,54% à 172,31$). Le groupe a publié ses comptes et relevé son dividende. AmEx a dépassé les 50 milliards de dollars de revenus annuels en 2022, avec des dépenses toujours fortes de sa base de clients. Les revenus du seul 4e trimestre ont augmenté de 17% à 14,2 Mds$, niveau record, pour un bénéfice par action de 2,07$. Ces chiffres ressortent solides, mais un peu courts en comparaison du consensus. La guidance est en revanche meilleure que prévu. Les volumes totaux du réseau sur le trimestre clos se sont améliorés de 12% à 413,3 Mds$. Le bénéfice net trimestriel a décliné de 9% à 1,57 Md$, alors que le profit net annuel a baissé de 7% à 7,51 Mds$. Le groupe table pour 2023 sur une croissance des revenus allant de 15 à 17%, tandis que le bpa est estimé entre 11 et 11,4$. Le consensus FactSet était de 11% de croissance seulement pour 10,53$ de bpa.

* Visa (+2,99% à 231,44$). Le groupe a annoncé pour son 1er trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,18$ (1,81$ un an avant et environ 2$ de consensus). Les revenus sont ressortis à 7,94 Mds$, supérieurs de 3% au consensus, alors qu'ils se situaient à 7,06 Mds$ plus tôt. Le géant des technologies de paiement a déclaré que les volumes transfrontaliers totaux avaient bondi de 22% en dollars constants au cours du trimestre. Le volume total des paiements a augmenté de 7%. Ces chiffres demeurent très inférieurs à la hausse de 40% des volumes transfrontaliers et à la hausse de 20% des volumes de paiements de l'an dernier.

* Hasbro (-8,11% à 58,61$). Le géant américain du jouet corrige suite à un avertissement pour la période des fêtes. Le groupe a l'intention de supprimer 1.000 postes pour réduire ses coûts, soit environ 15% des effectifs. Le groupe de Pawtucket, Rhode Island, anticipe pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,29 à 1,31$ sur une base ajustée (1,52$ de consensus FactSet). La perte nette est attendue entre 93 cents et 1$ par titre. Les ventes sont attendues en baisse de -17% à 1,68 Mds$ (1,92 Md$ de consensus FactSet). La compagnie avait déjà abaissé ses prévisions annuelles de revenus en octobre.

* Intel (-6,41% à 28,16$). Le géant américain des microprocesseurs a totalement raté le consensus pour le trimestre clos, déplorant une perte. Le bout du tunnel n'est pas encore visible, le groupe s'abstenant pour l'heure de prévisions annuelles. Le groupe a annoncé une perte du quatrième trimestre de 664 millions de dollars, ou 16 cents par action, contre un bénéfice net de 4,62 milliards de dollars il y a un an. Après ajustements, pour tenir compte des frais de restructuration et d'autres éléments, Intel a affiché un bénéfice de seulement 10 cents par action (1,13$ par action il y a un an). Les revenus ont plongé à 14,04 Mds$ (20,52 Mds$ un an auparavant), ce qui matérialise aussi un 10e trimestre consécutif de baisse des ventes d'une année sur l'autre. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un bénéfice de 21 cents par action pour un chiffre d'affaires de 14,49 Mds$, sur la base de prévisions d'Intel de 20 cents de bénéfice par action pour 14 à 15 Mds$ de revenus.

Les dirigeants prévoient une perte ajustée de 15 cents par action pour des revenus d'environ 10,5 à 11,5 Mds$ et une marge brute ajustée d'environ 39% pour le trimestre en cours. Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient un bénéfice ajusté du premier trimestre de 25 cents par action pour des revenus de 13,9 Mds$. Le directeur général du groupe californien, Pat Gelsinger, a indiqué qu'il ne fournirait pas de prévisions pour 2023. Gelsinger a limité les perspectives au trimestre en cours, citant des incertitudes macroéconomiques, une digestion de l'inventaire PC "difficile" à prévoir et un marché des centres de données en contraction.

* Colgate-Palmolive (-5,22% à 71,59$). Le groupe américain intervenant dans les produits de consommation a annoncé un 4e trimestre conforme aux attentes tout en déplorant des conditions macroéconomiques difficiles. Le groupe a affiché une croissance des revenus de 5% et une progression de 8,5% des ventes en organique. Sur l'année, les revenus progressent ainsi de 3% dont 7% en organique. Le bénéfice ajusté annuel par action, de 2,97$, décline de 7% mais ressort en ligne avec la guidance du groupe et avec le consensus. Le bpa ajusté du trimestre clos se situe à 77 cents. Les ventes de Colgate au 4e trimestre se sont élevées à 4,63 Mds$ (4,4 Mds$ un an avant et 4,59 Mds$ de consensus).

* Chevron (-4,44% à 179,45$). La major pétrolière américaine a bien profité en 2022 de la flambée des prix de l'or noir, dégageant un bénéfice annuel record de 35,5 Mds$, plus du double de l'année antérieure (15,6 Mds$). Le cash flow annuel des opérations a atteint un record de 49,6 Mds$, alors que le free cash flow s'est établi à 37,6 Mds$. Néanmoins, les profits du dernier trimestre sont ressortis inférieurs aux attentes, avec les dépréciations d'actifs et la décrue des cours du pétrole et du gaz.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 6,35 Mds$, 3,33$ par action (5,06 Mds$ il y a un an). Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 4,09$ sur le trimestre clos (consensus FactSet de 4,33$). Les ventes ont augmenté de 17% pour atteindre 56,5 Mds$, (52,7 Mds$ de consensus). La production nette d'équivalent pétrole a reculé de 3% à 3,01 millions de barils par jour. Pour les activités amont, qui comprennent l'exploration et la production, les bénéfices aux Etats-Unis ont diminué de 12% à 2,62 Mds$, tandis que les bénéfices internationaux ont bondi de 31% à 2,87 Mds$.

* Charter Communications (-3,89% à 394,41$). Le géant américain du câble n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfices. La société a enregistré au quatrième trimestre un bénéfice net part du groupe de 1,2 Md$ (1,61 Md$ sur la même période, l'année précédente). Le bpa est ressorti à 7,79$. Les analystes suivis par FactSet s'attendaient à 8,83$ de bénéfice par action. Charter a également affiché un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 5,5 Mds$, en hausse de 2% en glissement annuel. Les revenus trimestriels ont augmenté de 3,5% à 13,7 Mds$.

* HCA Healthcare (-0,03% à 254,77$). Pour le 4e trimestre fiscal, le géant hospitalier de Nashville a fait état de revenus de 15,5 MDs$, ainsi que d'un bénéfice net part du groupe de 2,08 Mds$ soit 7,28$ par titre. L'Ebitda ajusté a été de 3,18 Mds$. Le cash flow des activités opérationnelles s'est élevé à 2,53 Mds$. Un an plus tôt, les revenus étaient de 15 Mds$ et le bénéfice se situait à 1,8 Mds$. Le consensus était de 4,78$ de bénéfice ajusté par action pour 15,6 Mds$ de revenus. Pour 2023, la compagnie anticipe des revenus allant de 61,5 à 63,5 Mds$, un bénéfice net pdg entre 4,525 et 4,895 Mds$, pour un bénéfice par action logé entre 16,4 et 17,6$.