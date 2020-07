Wall Street : Fed et résultats au programme

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street évolue en ordre dispersé en pré-séance, les investisseurs attendant une nouvelle vague de publication d'entreprises ainsi que la réunion de la FED. La Réserve fédérale annoncera sa décision monétaire à 20 heures à Paris et son président Jerome Powell s'exprimera peu après. Si les opérateurs n'attendent pas d'annonce fracassante, la banque centrale américaine pourrait cependant laisser entrevoir des mesures qu'elle déploierait en septembre ou au cours du quatrième trimestre. Et ce alors que la pandémie de coronavirus se poursuit aux Etats-Unis comme ailleurs dans le monde.

Selon l'Université Johns Hopkins, qui fait référence sur le sujet, 16,6 millions de cas ont désormais été confirmés dans le monde depuis le début de l'épidémie, le virus ayant fait 658.914 décès officiels. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 4,3 millions de cas recensés devant le Brésil et l'Inde.

A Washington, la majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un nouveau plan de soutien de 1.000 milliards de dollars à l'économie face à l'épidémie mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part des démocrates, qui jugent ce plan insuffisant, et de certains républicains, qui l'estiment à l'inverse trop coûteux. Les négociations se poursuivent...

Les patrons des GAFA, Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg, et Sundar Pichai doivent par ailleurs comparaître devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour discuter d'un certain nombre de préoccupations concernant leur pouvoir de marché, leurs pratiques commerciales et d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles.

General Electric, Boeing, General Motors et Spotify doivent notamment publier leurs comptes avant l'ouverture alors que Qualcomm et PayPal seront à suivre ce soir.

Sur le front économique, outre la réunion de la Fed, la balance commerciale de juin, un indice immobilier et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques sont à suivre cet après-midi.

Du côté des matières premières, la ruée vers le métal jaune se poursuit avec une once d'or qui se négocie sur des niveaux jamais atteints, au-dessus des 1.955$. Les cours du brut grimpent également (le WTI gagne 1,2% à 41,5$) alors que le dollar faiblit encore face à l'euro.