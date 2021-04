Wall Street : Fed, Biden et résultats au programme

(Boursier.com) — La Fed et Joe Biden. Deux évènements très importants ce mercredi aux Etats-Unis avec la décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale et la première intervention du président américain devant le Congrès 100 jours après son arrivée au pouvoir. Autant dire qu'il ne devrait pas se passer grand-chose sur les marchés d'ici là malgré une nouvelle vague de publications d'entreprises. Hier soir, Alphabet et Microsoft ont dévoilé de très solides résultats même si le titre du groupe fondé par Bill Gates et Paul Allen a reculé après-bourse. Avec une valorisation qui flirte avec les 2.000 milliards de dollars, certains opérateurs attendaient encore plus de la part du géant américain dont le titre a aligné les records ces derniers jours.

Les marchés suivront donc avec beaucoup d'intérêt le discours de Joe Biden cet après-midi. Ce devrait être l'occasion pour le président démocrate de présenter le 2e volet de son plan de relance, baptisé "American Families Plan", qui serait doté de plus de 1.000 milliards de dollars. Les opérateurs s'intéressent plus particulièrement au financement du plan, qui sera assuré par des hausses d'impôts pour les ménages américaines les plus aisés.

La décision de politique monétaire de la Fed sera également logiquement scrutée de près ce soir, même si aucun bouleversement n'est attendu. Les investisseurs guetteront néanmoins le moindre indice sur le calendrier du point d'inflexion, autrement dit le moment où la Fed balisera le retrait progressif de son soutien monétaire pour accompagner la reprise économique. Compte tenu du fort redressement de la première économie mondiale, les économistes interrogés par Bloomberg estiment désormais que la Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses achats mensuels d'actifs de 120 milliards de dollars avant la fin de l'année, soit un peu plus tôt que prévu le mois dernier. La première hausse des taux d'intérêt n'est en revanche toujours pas attendue avant 2023.

Du côté macro, la balance commerciale de mars (14h30), les stocks de grossistes de mars (14h30) et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) seront également à suivre aujourd'hui.

Le marché pétrolier pointe justement en légère baisse ce matin après la décision de l'Opep+ (prise avec 24 heures d'avance) de confirmer le relèvement progressif de sa production à partir de mai, conformément à sa précédente réunion d'avril. Le cours du baril de brut léger américain se replie de 0,1% à 62,8$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, et le Brent recule de 0,2% à 66,3$ (contrat de juin).

Dans un communiqué, l'Opep+ a ainsi indiqué avoir "décidé de mettre en oeuvre son projet d'ajustement" de production décidé lors de sa précédente réunion, le 1er avril. L'Opep+ avait alors décidé de réduire l'ampleur de ses baisses de production de 350.000 barils par jour en mai, puis de 350.000 bpj en juin et de 441.000 bpj en juillet. L'alliance regroupant les 14 membres de l'Opep et 10 pays alliées (dont la Russie) devait se réunir mercredi, mais a surpris les marchés en annonçant sa décision dès mardi soir.

Sur les marchés obligataires, les taux se tendent encore avec un rendement du T-Bond américain à 10 ans qui pointe à 1,64% et celui du "30 ans" à 2,31%, en hausse tous deux de 2 points de base environ.

Du côté des changes, l'indice du dollar grignote 0,1% à 90,9 points face à un panier de devises, et l'euro recule légèrement face au billet vert à 1,207$ dans les échanges interbancaires.

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin cède 0,5% sur 24h autour de 54.420$ sur la plateforme Bitfinex.

VALEURS A SUIVRE

* Alphabet a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des profits record pour le premier trimestre, et des ventes supérieures aux attentes, soutenues par de fortes recettes publicitaires pour YouTube et le moteur de recherche Google Search. La maison mère de Google a annoncé un bénéfice net de 17,93 milliards de dollars contre 6,84 Mds$ un an plus tôt (+162% !), soit 26,29$ par action, pour un chiffre d'affaires de 55,31 milliards de dollars en hausse de 34% sur un an.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient un bpa de 15,76$ pour des ventes de 51,5 Mds$. Il s'agit du 3e trimestre consécutif de profits record pour le géant américain d'Internet, qui profite à plein du redémarrage de l'économie américaine et du développement des activités en ligne depuis la crise du Covid-19, qu'elles soient ludiques ou professionnelles. Les ventes ont été tirées par "l'activité élevée des consommateurs en ligne et la croissance générale des revenus générés par les annonceurs" publicitaires, a indiqué le groupe dans un communiqué. Autre bonne nouvelle pour le groupe : la marge opérationnelle a bondi à 30% contre 19% pour le 1er trimestre 2020 (marqué par la crise du Covid).

Les revenus publicitaires d'Alphabet ont grimpé de 32% pour atteindre 44,68 Mds$, ce qui est supérieur au consensus de 41,65 milliards de dollars. Les revenus de Google Search et de YouTube ont augmenté respectivement de 30% à 31,9 Mds$, et de 49% à 6 Mds$. L'activité "Cloud" a de son côté bondi de 46%, à 4,05 Mds$, soutenue par le succès des solutions Google Cloud Platform et Workspace, même si dans cette activité, Alphabet reste plus petit que les leaders Amazon et Microsoft. Le géant du web a par ailleurs annoncé des rachats de ses actions de catégorie C pour un montant supplémentaire de 50 milliards de dollars.

* Microsoft. Les résultats trimestriels du géant de l'informatique ont largement dépassé les attentes, soutenus par les mutations vers le télétravail provoquées par la crise du coronavirus. Mais cette annonce, faite après la clôture de Wall Street, a entraîné un recul de l'action Microsoft de plus de 3% dans les cotations électroniques post-séance. Il faut dire qu'à la clôture de Wall Street, le titre du géant du numérique avait terminé à 261,97$ (+0,16%), un 3e record consécutif, qui a porté sa capitalisation boursière tout près des 2.000 Mds$, talonnant le numéro un mondial Apple (2.260 Mds$ mardi soir).

Le bénéfice net de Microsoft a atteint pour son 3e trimestre fiscal 15,46 milliards de dollars, soit 2,03$ par action contre 1,40$ lors de la même période de 2020, et en tenant compte d'une ristourne fiscale de 620 millions de dollars. Sans ce gain fiscal, le bpa s'établit à 1,95$ ce qui reste supérieur aux attentes du consensus, logé à 1,78$. Les revenus du groupe ont aussi dépassé les attentes à 41,7 Mds$ contre 33,06 Mds$ un an plus tôt (+26%), et 41,04 Mds$ attendus par les analystes sondés par le cabinet FactSet. Le CEO Satya Nadella a indiqué qu'"après un an de pandémie, les courbes d'adoption des solutions numériques ne ralentissent pas. Elles accélèrent, ce n'est que le début".

Comme les trimestres précédents, les ventes ont été tirées par la division "cloud", en particulier la solution "Azure", dont les ventes ont bondi de 50% sur un an, a indiqué le groupe, qui ne communique pas le chiffre exact, contrairement à ses concurrents Amazon (avec AWS, Amazon Web Services) et Alphabet. La branche qui englobe Azure et d'autres activités a dégagé un chiffre d'affaires de 15,1 Mds$ contre 12,28 Mds$ en 2020 (+23%), alors que les analystes tablaient sur 14,93 Mds$. La division "Productivité et Services professionnels" qui comprend notamment la suite Office, a vu son chiffre d'affaires grimper de 16% pour s'établir à 13,6 Mds$ contre 11,74 Mds$ au T3 2020. Les analystes tablaient sur 13,49 Mds$.

Les ventes de la division "autres PC", qui comprennent notamment le système d'exploitation Windows et la console Xbox, dont la nouvelle version a été lancée fin 2020, ont progressé de 18% à 13 Mds$, contre 11 Mds$ un an plus tôt et 12,55 Mds$ attendus.

* Apple. Les autorités européennes de la concurrence vont lancer cette semaine une procédure contre Apple pour avoir bloqué l'accès de sa boutique d'applications pour smartphone ("App Store") au diffuseur de musique en ligne Spotify, selon les informations de l'agence de presse Reuters. Une enquête avait été ouverte en juin 2020 par Bruxelles afin de déterminer si les règles d'Apple faussent la concurrence sur les marchés où l'entreprise commercialise ses propres services. Spotify reproche au groupe américain de restreindre l'accès aux services de diffusion de musique de ses concurrents et de prélever une redevance de 30% sur les développeurs d'applications. Apple dévoilera par ailleurs ses comptes du premier trimestre ce soir après la clôture.