Wall Street fébrile, les yeux rivés sur Jackson Hole

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en forte baisse avant bourse ce lundi, après une semaine déjà difficile. Le S&P 500 abandonne 1,2% en pré-séance, le Dow Jones 1% et le Nasdaq 1,5%. Le baril de brut WTI recule de 0,2% à 90,2$. L'once d'or perd 1,2% à 1.741$. L'indice dollar avance encore de 0,2% face à un panier de devises, en attendant le symposium économique de Jackson Hole, grand-messe des banques centrales qui se tient annuellement dans le Wyoming, au beau milieu d'un paysage montagneux dominé par le Grand Teton. Les banquiers centraux, pris en étau entre inflation et ralentissement économique, devront donc manier les précautions les plus subtiles jeudi et vendredi. Jerome Powell, patron de la Fed, est attendu vendredi. Notons que Christine Lagarde, patronne de la BCE, ne sera pas présente.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de juillet 2022 est ressorti positif à +0,27, signalant... une expansion supérieure à la normale, alors que le consensus était quant à lui négatif. L'indicateur du mois de juin a toutefois été révisé en baisse à -0,25, contre -0,19 précédemment évalue.

Selon les stratèges de JP Morgan Chase, cités par Bloomberg, la Fed devrait procéder à la dernière de ses grandes hausses de taux en septembre, permettant aux actions de continuer à se redresser au second semestre. "Nous nous attendons à une autre hausse démesurée de la Fed en septembre, mais après cela nous nous attendrions à ce que la Fed ne surprenne pas à nouveau les marchés du côté belliciste", ont écrit lundi les stratèges dirigés par Mislav Matejka dans une note. Ils s'attendent à ce que le compromis entre croissance et politique monétaire s'améliore à partir de maintenant et "aide le marché global à continuer de se redresser". Ces stratèges de JPM font partie des voix les plus optimistes sur les actions américaines et s'attendent à ce que les actions de croissance sensibles aux taux maintiennent leur surperformance par rapport au panier de valeur, même si les investisseurs craignent que la Fed ne reste sur une trajectoire dure.

Les signaux mitigés fournis par les responsables de la Fed la semaine dernière sur les perspectives des taux ont conduit le S&P 500 à mettre un terme à une séquence de quatre semaines haussières consécutives. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, lors de la prochaine réunion monétaire de la Fed, est de 54,5%, ce qui ramènerait la fourchette du taux des fed funds entre 3 et 3,25%, contre 2,25 à 2,5% actuellement. La probabilité d'un geste plus modéré de 50 points de base se situe à 45,5%. La probabilité la plus forte à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, le 14 décembre, est de 47,2% pour une fourchette allant de 3,5 à 3,75%, contre 27,3% pour des taux à 3,75-4% et 23,2% pour l'hypothèse 3,25-3,5%.

Les valeurs

Amazon envisagerait une offre pour le rachat de Signify Health, d'après des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal. L'offre potentielle valoriserait le groupe de santé bien plus de 8 milliards de dollars, d'après le WSJ. Bloomberg indique de son côté que UnitedHealth aurait offert plus de 30$ par titre Signify. L'agence cite des personnes ayant connaissance du sujet. L'offre d'UnitedHealth serait ainsi la plus élevée reçue par Signify, juste devant Amazon. CVS Health et Option Care Health auraient aussi fourni des offres inférieures. Les sources de Bloomberg indiquent que le conseil d'administration de Signify doit se réunir pour statuer.

Alibaba. La firme japonaise SoftBank a vendu la participation au capital d'Alibaba pour montrer aux investisseurs que sa situation financière était "solide comme le roc", peut-on lire dans le Financial Times. Dans une interview accordée au FT, le directeur financier de SoftBank, Yoshimitsu Goto, reconnaît que l'annonce de la vente a été abrupte, mais dit que dans des moments comme celui-ci, il est essentiel en tant que groupe d'investissement de montrer instantanément que sa situation financière est solide. Après la perte trimestrielle record récente de la firme, cette cession avait donc vocation à rassurer. Goto ajoute que le but de la vente était de montrer au monde que SoftBank pouvait procéder de la sorte du fait de sa résilience financière, notant que la décision n'avait rien à voir avec la violation d'un covenant financier avec l'un des prêteurs de l'entreprise.

Bed Bath & Beyond dévisse encore de 17% avant bourse à Wall Street, après avoir plongé vendredi soir de 40,5% ! Certains fournisseurs de Bed Bath & Beyond auraient en effet interrompu les expéditions en raison de factures impayées, croit savoir l'agence Bloomberg. Il s'agit d'un nouveau coup dur sur ce dossier qui était LA vedette incontestée des petits porteurs américains il y a encore quelques jours. Le titre de la chaîne américaine de distribution avait auparavant quasiment quintuplé sur un mois ! Mais c'était avant que Ryan Cohen, le président de GameStop, ne cède la totalité de sa participation au capital de 'Bed Bath', ce dont il avait précisé l'intention dans un document fourni à la SEC, gendarme américain des marchés financiers. Il détenait 11,8% au capital de "BBBY", et c'est son entrée au tour de table qui avait provoqué une incroyable flambée spéculative. Les choses sont allées très vite, puisque RC Ventures, la firme de Cohen, venait tout juste de déclarer sa participation mise à jour à 11,8% et d'accélérer ainsi le mouvement de hausse des cours.

Bed Bath & Beyond, devenu 'meme stock' à Wall Street à l'instar de GameStop en son temps le plus glorieux, avait laissé pourtant les plus grands espoirs de redressement aux petits actionnaires américains, regroupés sur les réseaux sociaux et en particulier Reddit. Néanmoins, la sortie brutale de Cohen du capital a annihilé ces rêves de fortune facile et rapide. Les petits porteurs américains regroupés par milliers sur les réseaux sociaux avaient précédemment acheté massivement des actions "BBBY" ces dernières semaines, du fait par ailleurs du très haut niveau des ventes à découvert et de la volonté de "squeezer" (prendre à revers) les fonds vendeurs en les obligeant à se racheter en panique. Hélas, la peur à changé de camp et ce sont désormais les petits actionnaires qui en font les frais.

AMC plonge de 40% avant bourse à Wall Street sous les 12$, après avoir abandonné 6,6% vendredi. La chaîne américaine de cinémas avait proposé à ses actionnaires un "dividende" sous forme de titres APE nouvellement cotés. Seuls les actionnaires à la clôture de vendredi y auront droit. Nul ne sait encore combien cette action nouvelle va coter, mais le titre AMC, lui, pourrait donc perdre ce jour un tiers de sa valeur. Adam Aron, le directeur général d'AMC, a sans doute vu la chose venir. "N'oubliez pas qu'avec APE voyant sa première transaction sur le NYSE à un moment donné demain matin, la valeur de votre investissement AMC sera la combinaison de vos actions AMC et de vos nouvelles unités APE. Un titre AMC plus une nouvelle unité APE ajoutée - par rapport à un simple titre AMC auparavant", a tweeté Aron hier... AMC souffre peut-être aussi de la débâcle Cineworld en bourse, alors que le rival basé à Londres a confirmé un potentiel dépôt de bilan.

Pinduoduo pourrait grimper ce jour à Wall Street, alors que selon les sources bien renseignées de l'agence Bloomberg, le groupe chinois de commerce en ligne, coté sur la place américaine, préparerait son entrée sur le marché nord-américain.