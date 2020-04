Wall Street fébrile, la récession sera brutale

Wall Street fébrile, la récession sera brutale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street, qui s'était fait peur en séance hier sur une salve de statistiques outrageusement déprimées, avant de limiter la casse à la clôture, reste très hésitant ce jeudi après la publication de nouvelles données économiques contrastées. Le S&P500 est désormais tout proche de l'équilibre à 2.784 pts, alors que le Nasdaq prend plus de 1% à 8.479 pts avec Amazon. Le DJIA cède 0,52% à 23.382 pts.

Le baril de brut WTI redonne des signes de vie et prend 2% à 20,2$ sur le Nymex, alors que l'OPEP table pourtant sur un effondrement brutal et historique de la demande cette année - à 92,8 mbj soit une baisse de près de 7% par rapport à 2019. L'once d'or progresse de 1% environ à 1.754$.

Les opérateurs, qui sanctionnaient hier les données économiques, entretiennent toutefois l'espoir d'une sortie rapide de la crise sanitaire, alors que l'épidémie montre quelques signes d'essoufflement, en Europe notamment. De plus, certains pays vont commencer à 'déconfiner' progressivement, ce qui devrait fournir un peu de soutien à une économie mondiale très affectée. Le nombre de cas dans le monde dépasse tout de même les 2 millions, dont près d'un million en Europe, et l'OMS souligne que les semaines prochaines seront critiques.

Alors que le Livre Beige de la Fed publié hier soir a donné un triste image de l'économie américaine, Donald Trump doit de son côté dévoiler dans la journée ses plans de réouverture de l'activité. La question des tests demeure cruciale, alors que des leaders d'entreprises insistent sur cette nécessité, et que les démocrates réclament une enveloppe de 30 milliards de dollars pour des diagnostics à grande échelle. La direction des CDC américaines estime qu'une vingtaine d'Etats aux USA seraient prêts à rouvrir le 1er mai.

Christine Lagarde, dirigeante de la BCE, confirme ce jour que les données récentes suggèrent une forte contraction de l'activité dans la zone euro et une détérioration rapide des marchés du travail. La BCE étudiera donc "toutes les options" pour soutenir l'économie face à ce choc sans précédent. Lagarde estime que les décisions récentes ont contribué à améliorer la situation sur le marché des fonds d'investissement... Le comité de la BCE "s'engage à faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son mandat pour aider la zone euro à traverser cette crise. Il est tout à fait prêt à augmenter la taille de ses programmes d'achat d'actifs et à en ajuster la composition, autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Il explorera toutes les options et toutes les éventualités pour soutenir l'économie à travers ce choc", affirme la présidente de l'Institution européenne dans une déclaration au Comité monétaire et financier international.

"La BCE a également accepté de conclure des accords de swap avec certaines banques centrales de l'UE pour fournir des liquidités en euros et évalue actuellement d'autres demandes d'accords de swap pour la fourniture d'euros conformément à son mandat".

Angel Gurria, Secrétaire général de l'OCDE, affirme que l'épidémie pourrait se traduire par une chute de 45% du tourisme international en 2020, et que cette chute pourrait atteindre 70% si la reprise ne se produit pas avant septembre. Selon Gurria, une contraction de l'économie mondiale est d'ailleurs probable au premier semestre 2020.

La crise liée à la pandémie de Covid-19 continue à faire des ravages sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient d'annoncer, pour la semaine close au 11 avril, que les inscriptions au chômage ont atteint 5,245 millions, en repli de 1,37 million par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 6,615 millions. Le consensus était positionné à environ 5,5 millions. Sur les quatre dernières semaines, la première puissance mondiale a détruit plus de 22 millions de postes, du jamais vu.

Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes.

La moyenne à quatre semaines ressort à 5,509 millions, en hausse de 1,241 million. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 4 avril s'établit à 11,976 millions, en progression de 4,53 millions sur sept jours, et au plus haut de l'histoire.

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de mars 2020 sont ressorties au nombre de 1,22 million, contre un consensus de place de 1,35 million et un niveau de 1,6 million un mois auparavant. Les permis de construire se sont établis à 1,35 million, contre 1,3 million de consensus de marché et 1,46 millions en février 2020.

L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Philadelphie pour le mois d'avril 2020 indique une franche contraction, puisqu'il ressort négatif de 56,6, contre un consensus de -30 et un niveau de -12,7 sur le mois antérieur.

Malgré un début de ralentissement de la pandémie de coronavirus, ses effets dévastateurs sur l'économie américaine ne font que commencer... Après son récent rebond lié à un espoir de sortie de la crise sanitaire, la bourse américaine a corrigé hier après la publication de statistiques bien pires que prévu pour l'économie. La consommation et la production industrielle ont notamment plongé en mars, et le Livre Beige de la Fed prévoit que le pire est à venir pour les entreprises. A la clôture hier, l'indice Dow Jones a cédé 1,86% à 23.504 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 2,2% à 2.783 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a perdu 1,44% à 8.393 pts.

Aux Etats-Unis, la pandémie de coronavirus a entraîné une chute de 8,7% de la consommation des ménages en mars en comparaison de février, alors que le consensus de marché n'était "que" de -7,3%. Il s'agit d'une chute record pour cet indicateur mensuel. Seule petite consolation : en excluant l'automobile et l'essence, les ventes de détail ont décliné de 3,1% sur un mois, un peu moins qu'attendu (-4,5%).

Le Livre Beige de la Fed, publié mercredi soir, a peint un sombre tableau économique aux Etats-Unis. La pandémie de coronavirus a entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis", a relevé ce rapport, rédigé à partir de données recueillies avant le 6 avril. En outre, "la plupart" des entreprises interrogées "s'attendent à une détérioration des conditions au cours des prochains mois", a ajouté la Banque centrale américaine. Le chômage augmente et les prix sont en baisse, a encore souligné la Fed, dont la prochaine réunion de politique monétaire est prévue les 28 et 29 avril.

Mardi, le FMI a prévenu que l'économie mondiale s'orientait en 2020 vers sa pire récession depuis la "Grande Dépression" des années 1930. Ainsi, selon le Fonds monétaire international, le PIB mondial devrait se contracter de 3% cette année avant de rebondir vivement de 5,8% en 2021. Pour les Etats-Unis, le Fonds monétaire international table sur une baisse de 5,9% du PIB en 2020, avant un rebond de 4,7% en 2021.

Ces prévisions sont toutefois marquées par "une extrême incertitude", a précisé le FMI. La réalité pourrait être bien plus sombre si l'évolution de la pandémie ne correspond pas aux projections actuelles, qui s'appuient sur l'hypothèse d'un pic de la pandémie au deuxième trimestre dans la plupart des pays.

Aux Etats-Unis, après une accalmie de quelques jours, le nombre de morts du coronavirus est reparti à la hausse mardi, atteignant un triste record de 2.082 décès supplémentaires. Mercredi soir, 619.000 cas de Covid-19 ont été détectés aux Etats-Unis et le nombre de morts dépasse les 27.000, tandis que plus de 50.000 personnes ont été déclarées guéries. Dans le monde, le nombre de personnes affectées par Covid-19 a désormais dépassé les 2 millions et le nombre de morts a dépassé les 133.000, selon les statistiques tenues par l'université américaine Johns Hopkins.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, avait estimé lundi que "le pire est passé" dans cet Etat. Il a répété mercredi que la situation était "stabilisée", avec un recul du nombre d'hospitalisations, d'intubations et d'admissions en soins intensifs. New York a tout de même enregistré 752 décès supplémentaires depuis 24h, portant le nombre de morts à plus de 11.000 dans cet Etat de près de 20 millions d'habitants.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a mis sa menace à exécution en demandant à son administration de stopper le financement américain apporté à l'OMS (Organisation mondiale de la Santé). Trump juge en effet que l'organisation a manqué à ses devoirs essentiels dans la pandémie et doit ainsi être tenue pour responsable. Lors d'une réunion de presse à la Maison blanche, le leader américain a estimé que l'OMS avait même encouragé la désinformation pratiquée par la Chine concernant l'épidémie.

De son côté, l'Europe continue de préparer le déconfinement de sa population, en particulier en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Italie et Espagne. La France a de son côté prolongé ses mesures de confinement jusqu'au 11 mai.

La Chine a annoncé ce jour un recul du nombre de nouveaux cas de coronavirus provenant de l'étranger, mais révèle dans le même temps une hausse des contagions locales, avec de nouveaux cas dans la capitale chinoise pour la première fois en trois semaines. Les cas importés ont décliné à 34 mercredi, mais les contagions locales sont ressorties au nombre de 12 contre 10 la veille, avec trois nouveaux cas à Pékin. 46 nouveaux cas ont au total été confirmés en Chine continentale, pour un total de 82.341 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas asymptomatiques a grimpé à 64 contre 57 la veille.

Les valeurs

Apple (+1%) a lancé discrètement un nouvel iPhone au prix de 399 dollars, visant des consommateurs plus soucieux de leur budget en période de crise. L'iPhone SE coûtera 50 dollars de moins que le moins cher des précédents, l'iPhone 8, qui ne sera plus vendu quant à lui.

BlackRock (+3%), le géant américain de la gestion d'actifs, a vu ses actifs totaux sous gestion reculer sous la barre des 7.000 milliards de dollars, ce qui reste évidemment... assez conséquent. La chute des actifs sous gestion observée au premier trimestre 2020 avec le krach boursier n'en représente pas moins un record. Les portefeuilles des clients du groupe ont en effet été durement malmenés par la crise consécutive à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Les revenus totaux de la firme sur le trimestre clos ont tout de même augmenté de 11% à 3,71 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 806 millions de dollars et 5,15$ par titre, contre 1,05 Md$ un an avant. Les actifs sous gestion en fin de période représentaient environ 6.470 milliards de dollars. Ils étaient de 6.520 milliards un an avant et de... 7.430 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre 2019.

Bank of New York Mellon (+4%) a publié pour son premier trimestre des résultats dépassant les attentes de marché. La banque new-yorkaise a réalisé un bénéfice par action de 1,05$ et des revenus de 4,11 milliards de dollars pour le trimestre, alors que le consensus des analystes était de 88 cents de bénéfice par titre pour 3,88 milliards de revenus. Un an plus tôt, l'établissement avait affiché un bpa de 94 cents et des revenus de 3,9 milliards.

Morgan Stanley (-1%), la banque d'affaires américaine, a raté le consensus de place sur le premier trimestre fiscal et anticipe un impact durable du coronavirus Covid-19 sur son activité, alors que 90% des effectifs de la firme sont actuellement en télétravail. Sur le trimestre clos fin mars, la banque a dégagé un bénéfice par action de 1,01$, en retrait de 27% en glissement annuel et inférieur de 12 cents au consensus de marché. Les revenus de la firme ont décliné de 8% en glissement annuel à 9,5 milliards de dollars, assez proches quant à eux des estimations de brokers. Les provisions pour pertes de crédit ont grimpé à 388 millions de dollars.

Abbott (+5%) a annoncé pour son premier trimestre clos fin mars des ventes mondiales de 7,7 milliards de dollars, en augmentation de 2,5% en données consolidées et de 4,3% en organique. Le bpa dilué des opérations poursuivies a représenté 30 cents en GAAP, alors que le bénéfice ajusté par action a atteint 65 cents. Du fait des incertitudes sur la durée de la crise sanitaire, le groupe suspend sa guidance antérieure pour l'année 2020. Le groupe insiste sur sa solide position financière et sa situation de cash de 3,7 Mds$ environ. Abbott a lancé récemment trois tests du Covid-19.

Amazon (+4%) inscrit un sommet historique pour la troisième séance consécutive. Le titre a bondi de 17% en 3 séances et s'est envolé de près de 28% depuis le début de l'année. A contre-courant de la plupart des entreprises, Amazon profite pleinement de cette période exceptionnelle pendant laquelle les internautes, confinés chez eux pour lutter contre la propagation du Covid-19, multiplient les commandes en ligne. Pour répondre à cette demande massive, le groupe a indiqué lundi s'être fixé comme objectif d'embaucher 175.000 salariés en deux mois aux Etats-Unis.

Le groupe a ainsi déjà embauché 100.000 salariés aux Etats-Unis pour le seul mois de mars. En avril, le groupe compte recruter 75.000 personnes supplémentaires dans le pays, a-t-il précisé dans un communiqué publié lundi. Amazon prévoit aussi d'autoriser de nouveau les sites tiers à vendre certains produits non essentiels via sa plateforme.

Alphabet (stable), la maison-mère de Google, prévoit de ralentir ses embauches pour le reste de l'année du fait de l'épidémie de coronavirus Covid-19, croit savoir l'agence Bloomberg ce jour.

Gilead Sciences (+2%), le laboratoire américain, étudierait l'acquisition d'un participation au capital de la firme Arcus Biosciences, selon des sources de cette même agence Bloomberg.

Hertz Global (-19%). Pour le New York Post, il y aurait une chance sur deux que le loueur de véhicules Hertz Global Holdings s'inscrive sous protection de la loi américaine sur les faillites en l'absence d'un plan de sauvetage gouvernemental. JC Penney doit pour sa part recommencer les discussions autour d'une restructuration de sa dette. Il en aurait informé ses créanciers selon le Wall Street Journal.

Verizon (stable), l'opérateur télécom américain, va selon le Wall Street Journal procéder à l'acquisition de l'acteur des visioconférences Blue Jeans Network.