Wall Street : faux départ pour cette semaine écourtée, Tesla chute

(Boursier.com) — Attendue dans le vert, Wall Street a finalement ouvert en ordre dispersé. Le S&P 500 est stable à 3.845 points, tandis que le Dow Jones monte de 0,36% à 33.323 points, et que le Nasdaq recule de 0,58% à 10.437 points. Malgré les bonnes nouvelles en provenance de Chine, les opérateurs présents restent sur la défensive, toujours inquiets de la poursuite du resserrement monétaire de la Fed sur fond d'inflation galopante. La nouvelle hausse des taux obligataires pèse d'ailleurs sur la tendance.

Les autorités chinoises ont donc décidé de lever, à compter du 8 janvier, la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant sur son territoire. La maladie a en outre été rétrogradée en catégorie B, comme l'anthrax ou le sida, alors qu'elle était jusqu'à présent gérée selon un protocole de catégorie A, comme le choléra et la peste bubonique. "La Chine a clairement indiqué qu'elle était prête à faire le grand pas en avant en termes de réouverture, dont l'économie mondiale a désespérément besoin", affirme à 'Bloomberg' Kunal Sawhney, directeur général de Kalkine. Pourtant, "il est peut-être un peu exagéré d'espérer trop des actions à court ou moyen terme, peut-être jusqu'au milieu de 2023".

Aux Etats-Unis, l'actualité reste dominée par le passage du "blizzard du siècle" et ses lourdes conséquences (au moins 28 personnes sont décédées). Dans l'agenda macro du jour, les stocks de grossistes aux États-Unis pour le mois de novembre sont ressortis en croissance de 1% en comparaison du mois antérieur, contre 0,3% consensus et une hausse révisée à +0,6% au mois précédent.

L'indice S&P Case-Shiller des prix américains de l'immobilier du mois d'octobre a lui augmenté de 8,64% en glissement annuel (indice 20-City), contre 8% de consensus, et après une croissance de 10,41% observée en septembre. En séquentiel, l'indice affiche un repli de 0,52% contre -1,1% attendu. L'indice des prix de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour octobre est de son côté resté stable par rapport au mois antérieur, contre -0,7% de consensus, et +0,1% un mois plus tôt. Enfin, l'Indice manufacturier de la Fed de Dallas de décembre est ressorti à -18,8 contre -13,5 de consensus et -14,4 en novembre.

Sur le marché des devises, le billet vert recule légèrement avec un indice dollar à 103,7 pts (-0,25%) tandis que l'euro avance de 0,15%, au-dessus des 1,06$ entre banques. Le Bitcoin se négocie sous les 16.850$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent évolue autour des 84,9 dollars (+1,2%), dopé par les informations en provenance de Chine.

Les valeurs

* Tesla trébuche de 6,7%. La vertigineuse chute de la valeur se poursuit en pré-séance à Wall Street. Le constructeur de voitures électriques, qui a abandonné près de 22% au cours des six dernières séances pour clôturer vendredi au plus bas depuis le 9 septembre 2020, perd encore plus de 5% dans les échanges d'avant-Bourse ce mardi. Selon un document interne consulté par 'Reuters', Tesla a interrompu la production dans son usine de Shanghai samedi, soit un jour plus tôt que prévu. Aucune raison n'a été donnée pour anticiper une pause initialement prévue du 25 décembre au 1er janvier. Cette décision intervient alors que le groupe américain et ses fournisseurs sont confrontés à des défis opérationnels importants en lien avec le pic d'infections au Covid-19 dans le pays. Tesla devrait également arrêter la production dans sa principale usine du 20 au 31 janvier pour une pause prolongée pour le Nouvel An chinois.

En cas de clôture dans le rouge ce soir, Tesla alignerait donc une septième séance consécutive de repli, du jamais vu depuis septembre 2018. Le titre a perdu 65% depuis le premier janvier, ramenant la capitalisation du groupe basé à Austin à moins de 390 Mds$. Le dernier mouvement de vente appuyée sur la valeur est à relier à la cession par Elon Musk de 40 milliards de dollars d'actions destinée à l'aider à financer le rachat de Twitter. "Je ne vendrai pas d'actions avant - je ne sais pas - probablement dans deux ans, certainement pas l'année prochaine en aucune circonstance, et probablement pas l'année suivante", a tenté de rassurer le milliardaire lors d'une conversation audio en direct sur 'Twitter Spaces' jeudi soir. Le patron de SpaceX s'est par ailleurs montré pessimiste sur l'environnement économique pour les prochains mois. "Je pense que nous sommes en récession, et je pense que 2023 va être une récession assez grave", a déclaré le patron de Tesla. "Ça va être, à mon avis, comparable à 2009. Je ne sais pas si ça va être un peu pire ou un peu mieux, mais je pense que c'est, selon moi, susceptible d'être comparable. Cela signifie que la demande pour tout type d'article facultatif et discrétionnaire, en particulier s'il s'agit d'un article coûteux, sera plus faible".

* NIO (-6%). Le constructeur chinois de véhicules électriques coté à Wall Street perd 4,5% en pré-séance après l'abaissement de sa prévision de livraison de véhicules pour le quatrième trimestre dans une fourchette désormais comprise entre 38.500 et 39.500 contre 43.000 à 48.000 précédemment. "En décembre 2022, la société a été confrontée à des défis dans les livraisons et la production, ainsi qu'à certains problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, causés par l'épidémie du variant Omicron dans les grandes villes de Chine", a déclaré la société.

* Southwest Airlines recule de 5,8%. Principale compagnie touchée par la tempête historique qui a frappé les Etats-Unis lors du week-end de Noël, la société basée à Dallas a indiqué que le 'chaos' devrait se poursuive pendant encore au moins quelques jours. "Selon toute vraisemblance, nous aurons une autre journée difficile demain alors que nous nous efforçons de nous en sortir", a déclaré le directeur général Bob Jordan dans une interview accordée au 'Wall Street Journal' lundi soir. "C'est l'événement le plus important que j'aie jamais vu". Alors que Southwest était responsable lundi de près des trois quarts des annulations aux États-Unis, le département américain des Transports s'est dit préoccupé par le taux "inacceptable" d'annulations et de retards de Southwest, ainsi que par les informations faisant état d'un manque de rapidité du service à la clientèle.

USDOT Southwest's & service. The Department Southwest plan. — TransportationGov (@USDOT), via Twitter

Southwest a présenté ses excuses pour les perturbations, en précisant bien que la compagnie aérienne dispose de tout son personnel pour les vacances, et que 23 de ses 25 principaux aéroports ont été touchés par la tempête. "Après plusieurs jours consécutifs de conditions météorologiques hivernales extrêmes sur l'ensemble de notre réseau, les difficultés persistantes ont un impact important et inacceptable sur nos clients et nos employés", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Elle a ajouté qu'elle travaillait "pour faire face de toute urgence aux perturbations à grande échelle en rééquilibrant la compagnie et en repositionnant les équipages et notre flotte afin de mieux servir tous ceux qui prévoient de voyager avec nous".