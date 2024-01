Wall Street : faut-il craindre le pire ?

(Boursier.com) — Wall Street reste dans le rouge en pré-séance ce mercredi, alors que la place américaine a connu hier soir une purge assez brutale frappant en particulier les grands dossiers technologiques, dans le sillage d'Apple. Le Nasdaq a corrigé hier soir de 1,63% et le S&P 500 de 0,57%, tandis que le Dow Jones est parvenu à terminer très légèrement dans le vert. Avant bourse ce jour, les trois principaux indices américains demeurent en territoire négatif, le S&P 500 abandonnant 0,3%, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,5%.

Hier, c'est surtout une dégradation de Barclays sur le dossier Apple qui a plombé les marchés. Le titre de la première capitalisation boursière mondiale a chuté de 3,6%. Parmi les autres 'Magnificent Seven', Alphabet a cédé 1,1%, Amazon 1,3%, Nvidia 2,7%, Microsoft 1,4% et Meta 2,2%, tandis que Tesla a clôturé à l'équilibre après avoir dévoilé des ventes annuelles légèrement supérieures à son objectif.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les opérateurs suivront à 16 heures l'ISM manufacturier américain de décembre (consensus FactSet 47,1) et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux USA pour le mois de novembre (consensus 8,77 millions).

Les Minutes du FOMC, comité de politique monétaire de la Fed de décembre, seront connues à 20 heures. La Fed avait alors opté pour un statu quo monétaire, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5%. Les opérateurs avaient également salué un discours nettement plus souple de Jerome Powell, le patron de l'institution monétaire américaine. Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable que la Fed maintienne encore sa fourchette de taux le 31 janvier (probabilité de 89%), à l'issue de la prochaine réunion monétaire, avant de procéder sans doute le 20 mars, lors de la réunion suivante, à un premier assouplissement ramenant les taux entre 5 et 5,25%...

Notons par ailleurs que Thomas Barkin de la Fed s'exprime aujourd'hui. L'inflation et l'économie détermineront le chemin à suivre en matière de politique monétaire, a précisé le dirigeant de la Fed de Richmond, cité par Bloomberg. Selon lui, un atterrissage en douceur de l'économie est de plus en plus concevable. Il n'est toutefois pas assuré, d'autant que l'immobilier et les services pourraient souffrir d'une inflation persistante sur les 2%. Barkin se montre quoi qu'il en soit globalement confiant, jugeant que la Fed fait de réels progrès sur le front de l'inflation, l'économie restant par ailleurs saine. Il note que l'inflation des dépenses de consommation personnelle de base sur six mois est désormais "juste en dessous" de l'objectif de 2%.

Demain jeudi, les investisseurs suivront le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, l'étude Challenger relative aux annonces de licenciements, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice Markit PMI composite final américain (et donc celui des services), ainsi que le rapport hebdomadaire relatif aux stocks pétroliers domestiques US. Vendredi, le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi, les commandes industrielles américaines ainsi que l'ISM des services, retiendront l'attention.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,8% à près de 71$. L'once d'or abandonne 1,2% à 2.049$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans progresse à 4,35%, contre 3,98% sur le 10 ans et 4,12% sur le 30 ans.

Les valeurs

Apple perd encore un peu de terrain avant bourse à Wall Street ce mercredi, après avoir chuté de 3,6% hier, soit une perte de capitalisation boursière de... plus de 100 milliards de dollars sur une dégradation de Barclays. DA Davidson se montre aussi prudent sur la valeur Apple, entamant le suivi à 'neutre' avec un cours-cible de 166$. "À moins qu'Apple ne débloque son ornière d'innovation, il sera très difficile pour cette entreprise d'accélérer sa croissance du côté de l'innovation", a déclaré un spécialiste de DA Davidson sur Yahoo! Finance, à propos du géant californien de Cupertino.

Nvidia. L'intermédiaire n'est pas plus intéressé par la star boursière 2023 Nvidia, géant des puces graphiques et d'IA, puisqu'il initie une recommandation 'neutre' et cible les 410$, soit une potentielle baisse de 15%.

Le broker s'intéresse à Amazon, géant du commerce en ligne, initiant de source de marché une recommandation d'achat assortie d'un objectif de 195$ offrant un joli potentiel d'environ 30% sur les cours actuels.

Tesla a vendu 94.139 véhicules électriques fabriqués en Chine en décembre, une croissance de 69% par rapport à l'année précédente, selon des données dévoilées ce mercredi par la China Passenger Car Association et relayées notamment par Reuters. Les livraisons de Model 3 et Model Y fabriqués en Chine ont augmenté de 14% par rapport à novembre. Cela porte les ventes de véhicules Tesla fabriqués en Chine, incluant les exportations, à 947.742 unités pour l'ensemble de l'année - soit 52% des livraisons mondiales du groupe d'Elon Musk. L'usine Tesla de Shanghai est en mesure de produire 1,1 million d'unités Model 3 et Model Y par an, et fournit la Chine, l'Australie ou encore l'Europe.

Le concurrent chinois BYD, avec ses véhicules Dynasty et Ocean, a livré quant à lui 341.043 véhicules en décembre, soit une croissance de 13% par rapport à novembre et un gain de 45% sur un an. BYD a connu un trimestre record avec les ventes de 944.779 véhicules à énergie nouvelle au quatrième trimestre dont 526.409 VE purs, précise Reuters sur la base des données CPCA.

Au quatrième trimestre, le groupe d'Elon Musk a produit au total environ 495.000 véhicules et livré plus de 484.000 unités. En 2023, les livraisons de véhicules ont augmenté de 38% sur un an à 1,81 million, tandis que la production a augmenté de 35% à 1,85 million d'unités.

MicroStrategy retombe désormais avant bourse à Wall Street, après une progression de 8,5% hier soir et un bond de plus de 370% sur un an. Le patron du groupe, Michael Saylor, va céder pour près de 216 millions de dollars d'actions selon Bloomberg. MicroStrategy est rappelons-le le principal détenteur coté de Bitcoin. Saylor, son cofondateur, a acquis 315.000 titres par stock options. Un porte-parole du groupe cité par Bloomberg indique que la compagnie avait précédemment mentionné le projet de son dirigeant de vendre jusqu'à 400.000 titres sur la période allant du 2 janvier au 26 avril. Le titre évolue actuellement au plus haut depuis décembre 2021, MicroStrategy bénéficiant du rebond des devises numériques. Le groupe software a augmenté récemment sa position en Bitcoin à plus de 8 milliards de dollars.

Le Bitcoin rechute cependant de 7% sur une heure, de retour sur les 42.000$ après avoir atteint un plus haut de 21 mois sur les 45.000$. L'ETH cède pour sa part 8% en une heure seulement, le XRP 10% et le Dogecoin 11%. Le Litecoin abandonne 13%... Les principales cryptomonnaies boivent donc la tasse, alors que les opérateurs craignent un rejet des ETFs spot Bitcoin par l'autorité américaine des marchés financiers, la Securities & Exchange Commission. Un rapport de la plateforme de services financiers 'cryptos' Matrixport alimente cette théorie, jugeant que la SEC devrait donc refuser d'approuver de tels ETFs en janvier. Une potentielle approbation finale n'interviendrait pas avant le deuxième trimestre... Coinbase trébuche de 7% avant bourse à Wall Street et Robinhood cède 6%.