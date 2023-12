Wall Street : excès de confiance ?

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche solide pour l'heure ce mercredi, consolidant à peine, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,1% à 4.773 pts - à une vingtaine de points seulement de ses pics historiques -, le Dow Jones se stabilisant à 37.562 pts (+0,01%) et le Nasdaq s'accordant 0,33% à 15.052 pts. Les indices américains tiennent bon, après les records successifs du Dow Jones, et alors que le Nasdaq 100 aborde également ses meilleurs niveaux historiques. Les avertissements sur les ventes de FedEx ou General Mills n'ont que peu d'impact sur les marchés.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI progresse de 1% à 74,6$. L'once d'or cède 0,3% à 2.046$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,40%, contre 3,92% sur le 10 ans et 4,04% sur le 30 ans.

Dans l'actualité économique aux Etats-Unis, la balance des comptes courants pour le troisième trimestre 2023 est ressortie déficitaire de plus de 200 milliards de dollars, ce qui ressort assez proche du consensus Bloomberg, après un déficit révisé de 216,8 milliards de dollars pour le trimestre antérieur.

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de décembre s'est affiché à 110,7, contre 104,5 de consensus et 101 pour la lecture révisée du mois précédent.

Selon la National Association of Realtors américaine ce mercredi, les reventes de logements existants pour le mois de novembre 2023 sont ressorties au nombre de 3,82 millions, contre un consensus FactSet de 3,78 millions et un niveau de 3,79 millions un mois auparavant. Ainsi, les reventes s'affichent en augmentation de 0,8% en comparaison du mois précédent, mais en recul de 7,3% en glissement annuel.

Les cours pétroliers réduisent leur avance après l'annonce d'une hausse surprise des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont progressé de 2,9 millions de barils lors de la semaine close le 15 décembre à 443,7 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 2,3 mb. Les stocks d'essence ont progressé de 2,7 mb (+1,2 mb attendu), et ceux de produits distillés ont augmenté de 1,5 million de barils (+0,5 mb attendu).

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, précise que la banque centrale américaine ne se laissera pas influencer par les marchés. C'est bien l'inflation qui déterminera selon lui les futures décisions monétaires de la Fed. L'institution monétaire pourra reconsidérer sa politique restrictive si l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif des 2%. Interrogé par Fox News, le responsable ajoute que les marchés boursiers se sont un peu emballés en réaction au ton plus accommodant du président de la Fed Jerome Powell, dans le cadre de sa conférence de presse faisant suite à un troisième statu quo monétaire consécutif.

Raphael Bostic, qui dirige la Fed d'Atlanta, s'exprimait aussi hier. Selon lui, il est probable que l'inflation poursuive sa baisse graduelle durant les prochains mois, mais suffisamment lentement pour ne pas justifier pour l'heure de levée de la politique restrictive. Bostic reste donc très conservateur et n'envisage que deux baisses de taux l'an prochain, durant le deuxième semestre. Il a tout de même relevé que la Fed ne devait pas trop en faire dans le sens du durcissement pour ne pas plomber le marché de l'emploi... Bostic a indiqué que la Fed était dans une bonne position et sur la bonne voie pour corriger l'inflation sans trop de difficultés sur le marché du travail. Il a déclaré qu'il accordait beaucoup d'attention aux taux d'inflation à 3 et 6 mois, qui sont en baisse, tout en ajoutant qu'il s'attendait toujours à ce que l'inflation diminue lentement et de manière inégale.

Sur Yahoo! Finance, Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, a lui estimé que la Fed allait réduire ses taux si l'inflation poursuivait sa baisse. Cependant, il a également averti qu'il considérait l'inflation comme plus tenace que la moyenne des gens, et qu'il ne pouvait donc pas prédire vers où se dirigeraient les données.

Malgré les nombreuses interventions de responsables de la Fed cette semaine, il n'y a pas beaucoup de changement dans les anticipations de marché relatives aux taux, l'outil FedWatch donnant une probabilité d'environ 12% désormais d'une baisse de taux le 31 janvier 2024, contre 77% au 20 mars. Selon le même outil, les taux pourraient se situer dans une fourchette de 3,75 à 4% en fin d'année prochaine (probabilité de 38%), ou bien entre 3,50 et 3,75% (probabilité de 29%).

Les valeurs

FedEx plonge de 10%, suite à des résultats trimestriels inférieurs aux anticipations de marché. Pour le trimestre clos en novembre, le géant des livraisons a affiché des revenus de 22,17 milliards de dollars en repli de 3% en glissement annuel, alors que son bénéfice ajusté par action a raté le consensus à 3,99$, contre 3,18$ un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne des revenus de 22,3 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 4,14$. Il s'agit donc d'une double déception. Le bénéfice ajusté s'est pourtant redressé de 23% à plus d'un milliard de dollars, mais cela reste insuffisant en comparaison des estimations de marché.

Le bénéfice d'exploitation trimestriel de l'unité aérienne Express a chuté de 60% avec la baisse des volumes du service postal américain, qui a transféré davantage de colis vers des services terrestres plus économiques. FedEx négocie le renouvellement du contrat de la poste américaine en vue d'améliorer sa rentabilité. "Je suis convaincu que la marge d'Express reviendra, une fois que l'entreprise aura restructuré ses opérations et que la demande sera revenue", a indiqué le directeur général de FedEx Raj Subramaniam lors de la conférence de présentation hier soir. Le bénéfice d'exploitation de la division Ground de FedEx a augmenté fort heureusement de 51% pour le trimestre écoulé.

Le groupe abaisse ses prévisions annuelles de revenus juste avant la cruciale saison des fêtes de fin d'année. Le management estime que les revenus resteront affectés par les conditions macroéconomiques volatiles, qui pèsent sur la demande des clients. Sur l'exercice fiscal clos fin mai 2024, FedEx envisage désormais un déclin à un chiffre bas des revenus, alors qu'il visait auparavant une relative stabilité. En lot de consolation, le groupe prévoit de racheter pour 1 milliard de dollars d'actions supplémentaires durant l'exercice. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 17$ et 18,5$, avant ajustements comptables liés aux plans de retraite et coûts des initiatives d'optimisation de l'activité.

General Mills (-3%), le groupe alimentaire américain, a abaissé ses prévisions annuelles de ventes, avec le ralentissement de la demande en céréales et produits "snack", ainsi qu'en produits pour animaux domestiques. Le groupe envisage, pour son exercice 2024, des ventes stables ou en décroissance organique jusqu'à -1%. Il tablait auparavant sur une croissance de 3 à 4% en organique, tandis que les analystes envisageaient une progression de plus de 2%. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché des revenus de 5,14 milliards de dollars en déclin de 2% en glissement annuel, contre un consensus de 5,3 milliards. Les ventes trimestrielles ont aussi baissé de 2% en organique. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 2% à 812 millions. Le bénéfice dilué ajusté trimestriel par action a été de 1,25$, en croissance de 14%. Le consensus était de 1,15$ de bpa ajusté.

Google (Alphabet +3%) pourrait bien réorganiser une grande partie de son activité dédiée aux ventes publicitaires, qui compte actuellement 30.000 employés. C'est du moins ce que croit savoir le site The Information, selon lequel un dirigeant aurait informé une partie du personnel de ces plans la semaine dernière, "suscitant l'anxiété" à propos de potentielles coupes dans les effectifs dans certains départements. Sean Downey, en charge des ventes de publicités aux grands clients sur le continent américain, aurait donc déclaré lors d'une réunion que Google prévoyait de restructurer ses équipes de vente de publicité. Le responsable n'a pas indiqué si ces plans passaient ou non par des licenciements.

La réorganisation prévue interviendrait alors que Google s'appuie davantage sur les techniques d'apprentissage automatique pour aider ses clients à acheter encore plus d'annonces sur son moteur de recherche, YouTube et d'autres services, précise The Information. Google propose depuis des années de tels outils, qui suggèrent et créent automatiquement de nouvelles annonces qui seraient efficaces pour les clients. Ces publicités sont en passe de générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels pour l'entreprise, a déclaré à The Information une personne connaissant la situation. Étant donné que ces outils ne nécessitent pas beaucoup d'attention des employés, ils entraînent relativement peu de dépenses, de sorte que les revenus publicitaires génèrent une marge bénéficiaire élevée, ajoute le site d'information.

General Motors (+1%), Ford (stable) et plusieurs autres grands constructeurs automobiles s'opposent à une demande de l'agence américaine de sécurité routière visant au rappel de 52 millions de systèmes d'airbags. Des fabricants d'airbags s'insurgent également face à la proposition du régulateur US, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui relève que les gonfleurs produits par deux fabricants d'airbags, ARC Automotive et Delphi, devraient être rappelés du fait du risque de rupture et de projection de fragments métalliques. Les défauts seraient liés à un décès et auraient fait plusieurs blessés aux États-Unis selon la NHTSA.

Ce rappel pourrait être le deuxième plus important dans l'histoire de l'industrie automobile américaine. GM et d'autres constructeurs jugent que les risques liés seraient très faibles, contestant ainsi l'analyse de l'agence et donc la demande de rappel. ARC Automotive estime qu'au regard du taux de défaillance mesuré par la NHTSA, il y aurait en fait moins d'une rupture potentielle dans les 33 années à venir. Les gonfleurs incriminés concernent des véhicules produits entre 2000 et début 2018 par une douzaine de constructeurs, dont GM, Ford, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, Hyundai, Kia ou Porsche. Les constructeurs s'opposent majoritairement au rappel. La NHTSA avait initialement demandé un rappel volontaire en mai, repoussé par ARC.

Masimo (stable) s'est dit prêt à régler avec Apple (stable) le différend concernant les montres connectées. Dans une interview accordée à Bloomberg, le directeur général du fournisseur de technologies médicales Masimo, Joe Kiani, a déclaré qu'il serait susceptible de s'accorder avec Apple, mais a ajouté que le groupe californien à la pomme ne l'avait pas contacté et qu'il faudrait être deux pour danser le tango. Il se dit prêt toutefois à travailler avec Apple pour améliorer leur produit. Selon Kiani, une mise à jour logicielle pour l'Apple Watch ne fonctionnerait pas car les brevets de Masimo ne concernent pas le logiciel, mais le matériel accompagnant le logiciel.

Masimo avait auparavant salué les conclusions de la Commission du commerce international (ITC). "Après une enquête judiciaire approfondie de plusieurs années, l'ITC a conclu qu'Apple avait violé certaines des innovations brevetées de Masimo pour mesurer l'oxygène dans le sang", avait précisé Masimo. Apple a décidé de retirer préventivement les modèles de la vente aux USA. Alors que Masimo semble ouvert à un accord dans cette guerre des brevets, la Maison Blanche surveille pour sa part le dossier. Le 21 décembre, le groupe de Cupertino arrêtera la vente en ligne des nouveaux modèles de montres intelligentes concernés aux Etats-Unis. Les magasins de détail cesseront également de les proposer le 24 décembre. La décision concerne l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, qui proposent le capteur d'oxygène sanguin.

Tesla (stable). Les dirigeants de Tesla ont déclaré à certains employés que l'entreprise ne proposerait pas de récompenses sous la forme d'actions au mérite cette année. Le groupe d'Elon Musk n'a pas argumenté ce choix, mais quatre employés de différents départements ont déclaré à l'agence Bloomberg qu'ils pensaient que cette décision était générale. Les équipes ont tout de même bénéficié de modestes augmentations et d'ajustements de leur salaire de base. Lors de l'évaluation annuelle des performances, les salariés bénéficient généralement d'ajustements salariaux et d'attributions d'actions au mérite en plus de leurs actions existantes. Mais cette année, même les plus performants n'auraient pas obtenu ces primes...