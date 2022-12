Wall Street : et si le rallye de Noël commençait aujourd'hui ?

(Boursier.com) — Wall Street, qui a mis fin hier à quatre séances consécutives dans le rouge, reprend un peu de hauteur en début de séance. Le S&P 500 avance de 1,45% à 3.877 points, le Dow Jones grimpe de 1,54% à 33.357 points et le Nasdaq s'adjuge 1,52% à 10.707 pts.

Le contexte reste le même mais les investisseurs semblent à nouveau enclins à prendre quelques risques après le récent mouvement de consolidation sur fond de politiques monétaires plus bellicistes qu'espéré et de craintes de récession mondiale. Les résultats plus solides que prévu de Nike et de FedEx apportent un peu de baume au coeur des opérateurs à l'approche de la période des fêtes. Tout comme les dernières informations en provenance de Chine.

Les autorités locales auraient en effet décidé de prendre une série de mesures de soutien à l'économie pour poser les bases d'une croissance solide en 2023, rapportent les médias officiels en citant le gouvernement. Pour sortir de l'ornière, la Chine entend accélérer de gros projets d'investissement et la rénovation des infrastructures existantes, rapportent les médias officiels à l'issue d'un conseil des ministres.

Dans l'agenda macro du jour, la balance des comptes courants est ressortie déficitaire à hauteur de 217,1 milliards de dollars contre 222 Mds$ de consensus. L'importante mauvaise nouvelle vient du marché de l'immobilier puisque les reventes de logements existants pour le mois de novembre sont ressorties au plus bas depuis mai 2020 (et même depuis février 2010 hors pandémie), sur un rythme de 4,09 millions d'unités, selon la National Association of Realtors. Cela représente une baisse de 7,7% en comparaison du mois antérieur. Il s'agit par ailleurs du dixième mois consécutif de recul... Le consensus tablait sur 4,20 millions d'unités, soit un repli limité à 5,2% sur un mois. "Le marché de l'immobilier résidentiel a été gelé en novembre, ressemblant à l'activité de vente observée lors des blocages économiques liés au Covid-19 en 2020", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de NAR. "Le principal facteur a été l'augmentation rapide des taux hypothécaires, qui a nui à l'abordabilité des logements et réduit les incitations pour les propriétaires à vendre leur maison".

Plus positif, l'indice du sentiment des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de décembre s'est établi à 108,3, contre un consensus de 101 et une lecture révisée à 101,4 pour le mois antérieur. Les deux sous-indices relatifs à la situation actuelle et aux attentes ont également nettement progressé par rapport au mois précédent. Signe que les ménages sont loin de déprimer malgré l'envolée de l'inflation et les craintes de récession.

Sur le marché des devises, le billet vert se stabilise avec un indice dollar qui évolue proche des 104 pts (+0,1%) tandis que l'euro est aussi stable, légèrement au-dessus des 1,06$ entre banques. Le Bitcoin se négocie toujours sous les 17.000$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent accroît ses gains, en hausse de plus de 2%, à 81,8 dollars, après l'annonce d'une forte baisse des réserves de brut aux Etats-Unis.

Les valeurs

* Nike s'envole de plus de 13%. Le géant américain des articles de sport a dévoilé de solides trimestriels hier à Wall Street tout en relevant ses objectifs annuels, la demande robuste pour ses baskets et ses vêtements de sport en Amérique du Nord et en Europe ayant permis de compenser une chute des ventes en Chine, son marché le plus rentable. Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme basée dans l'Oregon a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, stable sur un an, soit un bpa de 85 cents, contre 65 cents attendus par les analystes.

Les ventes mondiales ont augmenté de 17% à 13,3 milliards de dollars (+27% à change constant), contre un consensus de 12,6 Mds$. Les revenus ont dépassé les attentes dans toutes les régions à l'exception de la Chine. Bien qu'en retrait de 300 points de base, à 42,9%, la marge brute, un indicateur clé de la rentabilité, a également dépassé les attentes, et les dirigeants ont déclaré que les performances de fin d'année étaient solides. Les marges de l'entreprise ont été pénalisées par la vigueur du dollar, des coûts de transport et de logistique plus élevés, ainsi que des démarques plus importantes pour éliminer des stocks excédentaires. Ces derniers ont d'ailleurs encore progressé sur le trimestre. "Nous pensons que le pic des stocks est derrière nous car les mesures que nous prenons sur le marché fonctionnent", a toutefois déclaré le directeur général de Nike, John Donahoe, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

Nike a augmenté ses dépenses marketing dans le but d'attirer davantage de clients. Les dépenses dites de 'création de la demande' ont crû de 8% au cours du trimestre pour atteindre 1,1 milliard de dollars, principalement en raison d'une augmentation de la publicité. "Notre dynamique pour la saison des fêtes s'est poursuivi au cours des premières semaines de décembre, malgré le fait que nous opérons sur un marché largement promotionnel", a souligné le directeur financier, Matt Friend. Pour l'exercice complet, qui se termine à la mi-2023, Nike prévoit désormais une croissance de 10 à 15%, hors effets devises. La société a réitéré sa projection selon laquelle la marge brute diminuera de 200 à 250 points de base.

* FedEx (+4,4%) a passé avec succès son examen de passage hier à New York. Malgré un nouveau repli du volume de colis traités, le géant américain de la livraison a dépassé les attentes des analystes, soutenu par des augmentations de prix et des réductions de coûts. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe basé à Memphis a enregistré un profit net de 815 millions de dollars ou 3,18$ par titre, contre un bénéfice de 1,3 Md$ ou 4,83$ par action un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est établi à 3,18$, contre 2,80$ de consensus. Les revenus sont ressortis à 22,8 Mds$, contre 23,74 Mds$ de consensus.

FedEx fait "des progrès rapides dans sa transformation en cours tout en naviguant dans un environnement de demande plus faible", a déclaré le directeur général, Raj Subramaniam. "Nos bénéfices ont dépassé nos attentes au deuxième trimestre grâce à l'exécution et à l'accélération de nos plans agressifs de réduction des coûts". La société a annoncé 1 milliard de dollars supplémentaire d'économies sur l'exercice 2023, portant le total à environ 3,7 milliards de dollars. La firme va fermer des bureaux, arrêter la livraison du dimanche en milieu rural et licencier des travailleurs dans sa division de fret.

Pour l'ensemble de l'année, FedEx a dévoilé un nouvel objectif de bpa ajusté de 13 à 14 dollars, hors fluctuations des fonds de pension et dépenses liées aux mesures de réduction des coûts. Les analystes prévoyaient un bénéfice ajusté de 14,14$ par action. Les investisseurs avaient réduit leurs attentes en septembre après que FedEx eut retiré ses prévisions annuelles, publié des profits bien inférieurs aux estimations et promis de réduire les coûts face à la baisse des volumes. FedEx a déclaré que les dépenses en capital devraient s'élever à 5,9 milliards de dollars pour l'exercice en cours qui se terminera fin mai, soit une baisse de 400 M$ par rapport aux prévisions précédentes. "Alors que nous nous tournons vers le second semestre de notre exercice, nous accélérons nos progrès en matière de réduction des coûts, aidant à compenser la faiblesse continue des volumes mondiaux", a souligné le directeur financier, Michael Lenz.

* Broadcom (+2,9%) est dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier, au regard du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de VMware. A l'issue de son enquête préliminaire, le régulateur craint que l'opération permette à Broadcom de restreindre la concurrence sur le marché de la fourniture de cartes réseau, de HBA FC et d'adaptateurs de stockage.

* Tesla reprend timidement 1% après avoir fini en baisse de plus de 8% hier à Wall Street, portant ses pertes depuis le début de l'année à plus de 60%. De quoi faire passer la valorisation du groupe texan nettement sous la barre des 500 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2020. La gestion chaotique de Twitter du milliardaire depuis son rachat pour 44 milliards de dollars continue à fortement peser sur le titre Tesla alors que celui qui est également patron de SpaceX a financé le deal en vendant des milliards de dollars d'actions du constructeur de voitures électriques. Les investisseurs craignent que la gestion du réseau social ne soit devenue une distraction pour le boss de Tesla, groupe dans lequel il est personnellement impliqué dans la production et l'ingénierie.

Un avis loin d'être partagé par l'entrepreneur d'origine sud-africaine. Hier, Elon Musk s'est ainsi ouvertement moqué de Ross Gerber, DG de Gerber Kawasaki Wealth Management, après que l'investisseur de longue date dans Tesla eut tweeté à propos d'un manque perçu de leadership chez le constructeur de véhicules électriques et déclaré que l'heure était au "remaniement".

Tesla stock price now reflects the value of having no CEO. Great job tesla BOD - Time for a shake up. $tsla — Ross Gerber (@GerberKawasaki), via Twitter

* Rite Aid chute finalement de 13% après la publication de pertes trimestrielles creusées. Le groupe a en effet également dévoilé des revenus supérieurs aux attentes des analystes, aidé par une croissance accélérée de ses activités de vente au détail. Cependant, la chaîne américaine de pharmacies a abaissé ses prévisions pour l'année en raison de divers vents contraires, notamment d'importantes démarques saisonnières. Sur son troisième trimestre, la firme a essuyé une perte de 67,14 millions de dollars ou 1,23$ par action contre un déficit de 36,06 M$ ou 67 cents par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à -0,14$ contre -0,15$ de consensus. Les revenus ont atteint 6,08 Mds$, contre 6,06 Mds$ de consensus. Sur 2023, le groupe table désormais sur un Ebitda de 410 à 440 M$, contre une fourchette précédente allant de 450 à 490 M$.