Wall Street : encore un peu plus haut

(Boursier.com) — Wall Street gagne encore quelques points et poursuit son beau parcours vendredi, toujours galvanisé par les signes de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Les chiffres des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) pour le mois de juin, respectivement publiés mercredi et jeudi, ont alimenté l'optimisme des marchés, qui tablent sur une fin imminente du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les publications trimestrielles des grandes banques américaines animent par ailleurs cette dernière séance de la semaine, avec des résultats bien accueillis pour JPMorgan Chase et Wells Fargo mais boudés pour Citigroup.

A New York, le Dow Jones gagne 0,27% à 34.487 points tandis que le S&P 500 monte de 0,13% à 4.515 points. Le Nasdaq s'adjuge 0,25% à 14.172 points et devrait signer sa plus belle semaine depuis mars dernier.

Du mieux pour le moral des ménages

Le moral des ménages américains s'est amélioré depuis le début du mois juillet par rapport à juin, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance s'est établi ce mois-ci à 72,6 après 64,4 un mois plus tôt.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est ressortie à 77,5, après 69,0 en juin et un consensus à 70,4. Celle des perspectives s'affiche à 69,4 contre 61,5 précédemment et un consensus à 61,8.

Pétrole et devises

Les cours pétroliers sont repartis en baisse : le Brent recule de 1,71% à 79,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,95% à 75,38 dollars.

L'indice du dollar est stable à 99,46, après avoir touché un plus bas de 15 mois à 99,57. L'euro gagne 0,12% à 1,1242 $, après avoir atteint son plus haut niveau en plus de 16 mois.

L'or est sur la bonne voie pour signer sa meilleure semaine depuis avril, aidé par la faiblesse du dollar et stimulé par l'hypothèse d'une fin des hausses de taux aux Etats-Unis.

Les valeurs

* JPMorgan gagne 0,4%. Le géant bancaire a enregistré une hausse de 67% de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce notamment à l'augmentation des taux d'intérêt sur les crédits et au rachat des actifs de First Republic Bank.

* Wells Fargo (+0,7%). Le groupe a annoncé une augmentation de 57% de ses bénéfices au deuxième trimestre, et a relevé ses prévisions de revenu net d'intérêts pour 2023.

* Citigroup recule de 2,2% après avoir fait état vendredi d'une baisse de 36% de son bénéfice au deuxième trimestre, la faiblesse des activités de trading ayant éclipsé les gains des services bancaires aux particuliers et de gestion de patrimoine.

* BlackRock cède 2% après que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a dépassé vendredi les estimations de bénéfices au deuxième trimestre, les investisseurs continuant à verser de l'argent dans ses différents fonds à la faveur d'une reprise des marchés après un début d'année difficile.

* AT&T lâche 4,2%. JPMorgan a rétrogradé le géant des télécommunications de "surpondéré" à "neutre", invoquant une concurrence accrue et l'environnement de taux d'intérêt élevés.

* Alcoa plonge de 4,7%. JPMorgan a abaissé sa position sur le mineur à "neutre" contre "surpondéré ".

* Microsoft (+1,7%). L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a prolongé vendredi jusqu'au 29 août son délai pour se prononcer sur l'acquisition d'Activision Blizzard (%), le fabricant de "Call of Duty", par Microsoft, après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de ce dernier.