Wall Street : encore plus haut ?

(Boursier.com) — Wall Street progresse encore légèrement avant bourse ce vendredi, au terme d'une semaine très positive marquée notamment par un nouveau sommet du Dow Jones. Les marchés ont salué avant-hier les annonces de la Fed, qui table sur trois baisses de taux l'an prochain, et les commentaires bien plus souples de Jerome Powell. La BCE a opté aussi hier pour un statu quo, sans faire miroiter pour autant de baisse ultérieure des taux. Les dernières statistiques économiques aux Etats-Unis accréditent quant à elles, pour l'heure, la thèse d'un atterrissage en douceur et d'un apaisement de l'inflation...

Le S&P 500 grappille encore 0,2% avant bourse, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,3%. Les opérateurs estiment le pic de taux atteint, alors que l'inflation semble sous contrôle à en croire les derniers chiffres des prix à la consommation et de la production, et qu'un atterrissage économique en douceur paraît en outre envisageable outre-Atlantique. Du côté de la BCE, malgré le discours toujours assez ferme de Christine Lagarde, il est également probable qu'il n'y ait plus de hausse des taux au programme.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI grimpe de 0,4% à 71,9$ avec les espoirs de "soft landing". L'once d'or se stabilise à 2.045$. L'indice dollar grappille 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,48%, contre 3,97% sur le 10 ans et 4,07% sur le 30 ans...

La Fed a comme prévu maintenu mercredi soir ses taux entre 5,25% et 5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président Jerome Powell a indiqué que le taux directeur "se rapprochait sinon avait déjà atteint son pic"... "Nous pensons que notre taux directeur est à son pic, ou proche de son pic pour ce cycle de resserrement, et l'économie surprend malgré tout les prévisionnistes", a insisté le patron de la Fed au cours de la conférence de presse faisant suite à la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC. "Nous sommes prêts à resserrer davantage notre politique si nécessaire", a tout de même nuancé Powell, qui a aussi glissé que la réduction du bilan de la Fed (resserrement quantitatif) allait se poursuivre.

Les responsables de la Fed "ne pensent pas qu'il sera approprié de relever davantage les taux", mais ils "ne veulent pas non plus écarter cette possibilité"... "La question de quand il sera approprié de baisser les taux commence à se poser", a ajouté Powell, alimentant ainsi les espoirs de fin du cycle de durcissement. Dans son communiqué, la banque centrale américaine a fait savoir que sa décision d'un nouveau statu quo avait été prise à l'unanimité. Les membres du conseil des gouverneurs de la Fed ont encore souligné que l'inflation avait diminué au cours de l'année écoulée. ils entendent surveiller l'activité pour voir si d'autres hausses de taux seraient nécessaires, ce qui implique qu'après des mois de resserrement monétaire, il ne sera peut-être plus nécessaire d'augmenter les taux... 17 des 19 responsables de la Fed prévoient que le taux directeur sera sous son niveau actuel fin 2024, la projection médiane montrant que le taux baissera de trois quarts de point de pourcentage par rapport à l'objectif actuel de 5,25% à 5,50%. Aucun responsable ne prévoit une hausse des taux d'ici la fin de l'année prochaine.

L'outil FedWatch du CME Group fait désormais ressortir une probabilité de près de 15% que la Fed réduise ses taux d'un quart de point dès le 31 janvier 2024 ! La probabilité d'un assouplissement au plus tard le 20 mars atteint près de 74% ! Le même outil envisage une fourchette de taux de 3,5-3,75% (probabilité de plus de 30%) ou de 3,75-4% (probabilité de 38%) en fin d'année prochaine, ce qui traduirait une baisse des taux de 1,5 point de pourcentage au minimum.

Ce vendredi, journée des Quatre Sorcières (arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions), les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle (15h15, consensus +0,3% en novembre en comparaison du mois antérieur), ainsi que l'indice flash PMI composite américain (16 heures, consensus 51,1 pour l'indice préliminaire de décembre, avec un indicateur des services de 50,7 et un indice manufacturier de 49,4).

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York ne fait jamais les choses à moitié. Il vient de s'effondrer à -14,5 en décembre, contre un consensus proche de zéro et après une lecture de +9,1 un mois avant. L'indice de décembre traduit donc une forte contraction inattendue de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Costco Wholesale et Lennar publiaient hier soir leurs derniers résultats financiers trimestriels. Darden Restaurants est au menu de ce vendredi.

Les valeurs

Costco Wholesale a publié hier soir, pour son premier trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 3,58$, contre 3,4$ de consensus et 3,10$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé quant à eux 57,8 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus de marché et en croissance de 6% par rapport à la période correspondante de l'an dernier. Le groupe américain de distribution a aussi indiqué qu'il allait distribuer aux actionnaires un dividende exceptionnel de 15$ par titre, premier dividende "spécial" du groupe depuis fin 2020. Pour le trimestre clos, Costco a affiché un bénéfice net de 1,59 milliard de dollars, à comparer à un profit de 1,36 milliard un an avant. Le dividende exceptionnel sera quant à lui payable le 12 janvier aux actionnaires enregistrés à la clôture du 28 décembre. Le montant agrégé de paiement s'élèvera à 6,7 milliards de dollars.

Lennar, le promoteur immobilier américain, a publié au titre de son quatrième trimestre fiscal et de l'exercice 2023 des résultats robustes. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice dilué par action a été de 4,82$ (4,55$ un an avant), soutenu par l'augmentation de 19% des livraisons. Les commandes nouvelles ont progressé de 32% à 17.366 logements. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 5,17$ contre 4,64$ de consensus. Le bénéfice net trimestriel a représenté 1,4 milliard de dollars, ou 1,5 milliard hors ajustements. Les revenus trimestriels ont représenté 11 milliards de dollars contre 10,2 milliards un an auparavant. Pour l'exercice dans son ensemble, le bpa ajusté a été de 14,25$ et le bénéfice de 3,9 milliards de dollars. Les revenus annuels ont totalisé quant à eux 34,2 milliards de dollars (33,4 milliards de consensus), avec une marge brute de 23,3% et une marge nette de 16,4%. La faiblesse de l'offre de logements aux Etats-Unis soutient donc toujours la demande, malgré la hausse des taux de crédit.

U.S. Steel, le géant américain de la sidérurgie, a fourni hier une estimation de bénéfice net ajusté par action pour le quatrième trimestre 2023 allant de 20 à 25 cents, à comparer à un consensus de 19 cents. L'Ebitda ajusté du quatrième trimestre 2023 devrait être d'environ 250 millions de dollars.

Darden Restaurants, la chaîne américaine de restauration, a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2024, clos fin novembre, des résultats financiers conformes aux anticipations de marché. Les ventes ont totalisé 2,7 milliards de dollars, en augmentation de 9,7% en glissement annuel, avec une progression de 2,8% à restaurants comparables. Le groupe aux enseignes Olive Garden ou LongHorn Steakhouse a affiché un bénéfice dilué ajusté par action de 1,84$, en vive hausse de 21% en glissement annuel. Le consensus était de 1,73$ de bpa ajusté pour 2,74 milliards de dollars de facturations. Sur l'exercice 2024, les revenus sont attendus à 11,5 milliards de dollars, avec une croissance à comparable de 2,5-3%, pour un bpa ajusté des opérations continues allant de 8,75 à 8,90$.

Rivian, le concepteur américain de véhicules électriques, s'est enflammé hier soir de 14% sur les 22$ à Wall Street, à l'annonce d'un accord commercial avec l'opérateur télécom AT&T, qui va donc acquérir des véhicules Rivian pour sa flotte dans le cadre d'un programme pilote. Le nombre de véhicules qu'AT&T achèterait n'est pas connu. "Nous sommes ravis d'acheter des véhicules électriques Rivian pour notre flotte. Ce projet pilote est une autre étape importante dans nos efforts continus en faveur du développement durable, en réduisant notre empreinte carbone et en adoptant un avenir plus propre pour nos opérations", a déclaré Hardmon Williams, vice-président senior des solutions connectées d'AT&T. Le mois dernier, Rivian avait indiqué qu'il n'était plus tenu de vendre exclusivement ses vans de livraison électriques à son actionnaire Amazon.