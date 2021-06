Wall Street : encore plus haut ?

(Boursier.com) — Wall Street évolue en ordre dispersé en pré-séance. Après les nouveaux records établis par le S&P500 et le Nasdaq hier soir, les investisseurs pourraient se montrer plus prudents ce jour avec le renforcement des craintes liées à la propagation du variant Delta. Alors que le premier semestre s'achèvera mercredi, Wall Street affiche un bilan nettement positif, porté par la reprise économique, la progression de la vaccination dans les grandes économies mondiales et des politiques monétaires toujours très accommodantes. Depuis le 1er janvier, le DJIA affiche un gain de 12%, le S&P a gagné près de 14% (sa deuxième meilleure performance depuis 1998) et le Nasdaq a progressé de 12%.

Après avoir misé sur les titres dits 'value' au cours des derniers mois, les valeurs de croissance semblent retrouver de l'attrait aux yeux des opérateurs. Hier, ce sont les grands acteurs de la tech qui ont tiré la tendance. Le compartiment a notamment bénéficié du rejet par un juge de plaintes visant Facebook pour tenter de l'obliger à vendre Instagram et Whatsapp, une décision qui pourrait profiter à d'autres grands groupes dans des dossiers antitrust.

Sur le front macro, les opérateurs suivront cet après-midi l'indice des prix de l'immobilier de la NAHB pour le mois d'avril (15H) ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16H) en juin. Le point d'orgue de la semaine est prévu vendredi avec la publication des chiffres mensuels de l'emploi. Le consensus établi par Bloomberg table sur 700.000 créations de postes après 559.000 en mai, sur une contraction de 0,1 point du taux de chômage à 5,7% et sur une augmentation de 3,6% sur un an du salaire moyen (+2% en mai).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar grignote 0,3% à 92,2 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,3% face au billet vert à 1,189$ entre banques. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,115% (+2,1 pb) et celui du T-Bond à 10 ans progresse de 2,2 pb à 1,499%.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin gagne 3,8% sur 24 heures, autour de 35.800$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole reprennent un peu de hauteur, toujours proches de leur plus haut depuis plus de deux ans et demi. Le baril de WTI progresse de 0,3% à 73,3$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) avance de 0,4% à 74,9$. Les opérateurs attendent la journée de jeudi et la réunion de l'Opep+ qui devrait déboucher sur une nouvelle petite augmentation des quotas de production du groupe de pays pétroliers. Les analystes sondés par 'Bloomberg' s'attendent en moyenne à ce que l'alliance de 23 pays producteurs d'or noir annonce une nouvelle hausse de 550.000 barils par jour en août, ce qui serait un geste modeste, et ne couvrirait pas le déficit d'offre mondiale, estimé par l'Opep à environ 2 millions de barils par jour.

VALEURS A SUIVRE

* Morgan Stanley. Les grandes banques américaines n'ont pas tardé à réagir. Après avoir facilement passé les derniers tests de résistance de la Fed et obtenu le droit de retourner de l'argent à leurs actionnaires, presque tous les établissements de Wall Street ont annoncé une forte hausse de leur dividende ainsi que d'importants programmes de rachat d'actions. Morgan Stanley est l'exemple le plus frappant puisque la banque new-yorkaise a décidé de doubler son dividende trimestriel, à 70 cents par action à partir du troisième trimestre, tout en lançant un nouveau plan de rachat de titres de 12 milliards de dollars. "Morgan Stanley a accumulé d'importants capitaux excédentaires au cours des dernières années et dispose aujourd'hui de l'une des réserves de capitaux les plus importantes du secteur", a déclaré le patron de MS, James Gorman.

JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et Goldman Sachs ont également dévoilé une hausse de leur dividende. Seul Citi s'est pour le moment abstenu d'accroître son retour aux actionnaires, en maintenant son dividende à 51 cents par action, niveau auquel il se situe depuis près de deux ans. La banque va également "poursuivre les actions prévues en matière de capital" concernant les rachats d'actions, a précisé la PDG, Jane Fraser.

* Facebook a bondi lundi de 4,2% pour terminer à son plus haut historique, à 355,64$, après une décision de justice favorable au groupe. Un juge fédéral a ainsi créé la surprise en rejetant une plainte antitrust de la Commission fédérale du commerce (FTC) contre le réseau social, plainte qui aurait pu déboucher sur un démantèlement du groupe en plusieurs entités, avec une cession demandée de Instagram et WhatsApp. Dans sa décision, le tribunal a déclaré que la FTC n'a pas prouvé que Facebook détenait un monopole sur le secteur des réseaux sociaux en ligne. Le bond du titre qui a suivi ces informations a permis à la capitalisation boursière de Facebook de terminer pour la première fois au-dessus des 1.000 milliards de dollars.

"Bien que le tribunal ne soit pas d'accord avec toutes les affirmations de Facebook ici, il estime au final que la plainte de l'agence est légalement insuffisante et doit donc être rejetée", peut-on lire dans le dossier du tribunal de district américain du district de Columbia. "La FTC n'a pas plaidé suffisamment de faits pour établir de manière plausible un élément nécessaire de toutes ses allégations au titre de l'article 2, à savoir que Facebook a un pouvoir de monopole sur le marché des services de réseautage social personnel (PSN)", a ajouté le juge.

Cette décision de justice ne signifie cependant pas que l'affaire est terminée. En effet, le tribunal a reconnu que la FTC pourrait être en mesure de remédier aux faiblesses de son argumentation. Si des preuves concrètes établissant la position monopolistique de Facebook sont apportées, le tribunal se dit prêt à les examiner, si une plainte modifiée est déposée.

* Ford a annoncé l'arrêt des activités de sa filiale de financement Ford Credit en Argentine et au Brésil, qui se traduira par une charge exceptionnelle susceptible d'atteindre 375 millions de dollars dans les comptes 2021.

* United Airlines vient d'officialiser son énorme commande d'appareils Boeing et Airbus. La compagnie américaine va acquérir 200 737 MAX supplémentaires, dont 150 pour le plus grand membre de la famille, le 737-10, et 50 pour l'avion qui dessert le coeur du marché des monocouloirs, le 737-8. Cet achat porte à 380 le nombre d'avions commandés par United pour la famille MAX, dont 30 ont déjà été livrés.

Airbus n'est pas en reste puisqu'United va également acheter 70 A321neo. Cette nouvelle commande vient s'ajouter aux 50 A321XLR déjà acquis par United, portant l'engagement total de la compagnie à 120 appareils de la famille A321. "Une commande aussi importante de la part d'une grande compagnie aérienne comme United souligne que l'A321neo offre des capacités, des économies d'exploitation et une convivialité inégalées pour les passagers", affirme Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus.

Combinés aux commandes existantes d'Airbus et de Boeing, ces achats permettront à la compagnie aérienne d'introduire plus de 500 nouveaux avions monocouloirs au cours des cinq prochaines années, a souligné le patron d'United. Cette évolution de la flotte devrait permettre à United, aujourd'hui numéro trois du marché du transport aérien aux Etats-Unis, d'augmenter de près de 30% son offre de sièges sur son marché intérieur. TotalEnergies L'annonce du jour constitue logiquement la plus grosse commande d'avions de l'histoire du transporteur. Elle est évaluée à plus de 30 milliards de dollars aux prix catalogue, mais les compagnies ont l'habitude d'obtenir d'importants rabais lors de la signature de ce type de contrat.

* JP Morgan. Emmanuel Macron a inauguré mardi le nouveau siège commercial de JP Morgan à Paris alors que la France tente, dans le sillage du Brexit, d'attirer les professionnels de la finance autrefois basés à Londres à renfort de mesures fiscales. En compagnie du directeur général de JP Morgan Jamie Dimon, le chef de l'Etat français a visité dans la matinée le nouveau "hub" de sept étages de la banque américaine installé en plein de coeur de la capitale, près du musée du Louvre, qui sera dédié au trading obligataire en Europe. Ce hub, où nombre de salariés arrivent tout droit de Londres, devrait employer 800 personnes d'ici 2022. Quelque 256 personnes travaillaient déjà en France dans des missions de conseil avant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Elles seront rejointes par 440 employés spécialisés dans la vente et le trading.