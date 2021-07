Wall Street : encore du vert pour débuter le semestre ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au plus haut historique, Wall Street aborde ce deuxième semestre dans une forme étincelante. Reste désormais à savoir si la place américaine sera capable de reproduire sa remarquable performance des six premiers mois de l'année. Les trois indices américains ont en effet signé leur meilleur premier semestre depuis 2019, avec une hausse de 12,7% pour le DJIA, de 14,4% pour le S&P 500 (deuxième meilleur semestre depuis 1998) et de 12,5% pour le Nasdaq depuis le début de l'année.

La propagation du variant delta du coronavirus et les nouvelles restrictions adoptées dans plusieurs pays ne semblent pour le moment guère perturber Wall Street. Les marchés ont aussi relégué au second plan les craintes d'inflation, après les nombreux commentaires de membres de la Fed et de la BCE jugeant ce phénomène temporaire.

Après les très bons chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en juin (enquête ADP), et en attendant les données mensuelles demain, les opérateurs ont encore d'importants indicateurs à se mettre sous la dent ce jeudi. Au programme, l'étude Challenger concernant les destructions de postes annoncées (13h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), l'Indice PMI IHS Markit manufacturier final (15h45), l'ISM manufacturier (16h00) et les dépenses de construction (16h00).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar gagne 0,1% à 92,5 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro rend 0,1% face au billet vert à 1,184$ entre banques. Sur les marchés obligataires, les taux se tendent légèrement avec le retour de l'aversion au risque. Le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,093% (+0,7 pb) et celui du T-Bond à 10 ans remonte de 0,2 pb à 1,470%.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin cède environ 4,7% sur 24 heures, autour de 33.370$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole grimpent encore. Le baril de WTI progresse de 1,4% à 74,5$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) avance de 1,3% à 75,6$. Depuis le début de l'année, le WTI flambe de 53,5% et le Brent s'adjuge 46%, soutenus par la perspective d'une reprise de la demande de brut à mesure que l'économie mondiale redémarre.

Dans ce contexte, la réunion de l'Opep+ sur sa stratégie de production sera particulièrement suivie ce jeudi. Les analystes sondés par 'Bloomberg' s'attendent en moyenne à ce que l'alliance de 23 pays producteurs d'or noir annonce une nouvelle hausse de 550.000 barils par jour en août, ce qui serait un geste modeste, et ne couvrirait pas le déficit d'offre mondiale, estimé par l'Opep à environ 2 millions de barils par jour.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla. Comme chaque fin de trimestre, le groupe californien est très attendu ces prochains jours pour la publication des chiffres de ses ventes au 2e trimestre, en particulier en Chine, où le constructeur de véhicules électriques a rencontré des obstacles ces dernières semaines. Les analystes financiers sondés par le cabinet FactSet tablent sur des ventes de 207.000 véhicules pour le 2e trimestre, à comparer avec 91.000 livraisons sur la même période de 2020, marquée par la crise du coronavirus. Au 1er trimestre 2021, Tesla avait surpris agréablement en faisant état de 184.800 ventes, grâce à une "réception positive" du Modèle Y en Chine.

Si l'on se fie aux précédents trimestres, les chiffres devraient être publiés vendredi, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été faite par le groupe dirigé par Elon Musk. Pour le 2e trimestre, les analystes s'attendent à ce que Tesla ait vendu 114.000 berlines Modèle 3 (le plus abordable) et 78.000 SUV compacts Modèle Y. Le solde serait réparti à part presque égales entre la berline de luxe Modèle S et le SUV haut de gamme Modèle X.

Ces dernières semaines, Tesla a connu quelques déboires en Chine, où le groupe va devoir rappeler plus de 285.000 voitures, dont des modèles 3 et Y, importés ou fabriqués en Chine. Une enquête chinoise a montré que leur logiciel de conduite assistée pouvait provoquer des collisions. Par ailleurs, plusieurs collisions mortelles ont impliqué des Tesla au cours des derniers mois, entraînant l'ouverture d'une enquête de la part des autorités chinoises. En outre, le groupe américain fait face à une concurrence croissante en Chine, notamment de la part du groupe chinois Nio.

* Didi Global, le leader chinois des VTC, a fait des débuts remarqués mercredi à Wall Street, même si le titre n'a terminé qu'en très légère hausse de 1% à 14,14$, valorisant le groupe 67,8 milliards de dollars. Didi avait fixé son prix d'introduction à 14$ par action, le point haut de la fourchette indicative, ce qui lui a permis de lever 4,4 milliards de dollars dans le cadre de son IPO. Fondé en 2012, le concurrent chinois d'Uber avait racheté en 2016 les activités chinoises du groupe américain. A l'occasion de son IPO, Didi a placé mercredi 316,8 millions d'actions à 14$. Il s'agissait de la deuxième plus grosse IPO de l'histoire pour une société chinoise cotée à Wall Street après celle d'Alibaba en 2014. On est cependant loin de la valorisation de 100 milliards évoqués avant la pandémie de coronavirus, qui a frappé de plein fouet le secteur des transports.

Dans les premières cotations, Didi a bondi jusqu'à 18$, une hausse de plus de 28%, avant de faire l'objet de prises de bénéfices tout au long de la séance. Certains investisseurs invoquaient les incertitudes sur les perspectives bénéficiaires, tandis que d'autres soulignaient que Didi a pu souffrir d'un afflux sans précédent d'introductions en Bourse à Wall Street. Non moins de 17 entreprises se font coter cette semaine à New York, dont 10 mercredi.