Wall Street : encore du rouge ?

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche dans le rouge en pré-séance ce lundi, après avoir lourdement corrigé déjà en fin de semaine dernière, suite aux commentaires extrêmement restrictifs de la Fed de Jerome Powell mercredi soir. La banque centrale américaine entend donc bien laisser ses taux "plus élevés, plus longtemps", pour enfin parvenir à maîtriser une inflation toujours trop importante. La résistance de l'économie américaine et en particulier du marché du travail renforce la Fed dans sa conviction. Les marchés n'ont pas apprécié cette perspective d'austérité monétaire durable. Reste à savoir si la correction est terminée à court terme ou si ce narratif déprimé va persister... Pour l'heure, le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent encore 0,3% environ avant bourse.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI recule de 0,4% à 89,7$. L'once d'or se stabilise à 1.945$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans reste tendu à 5,12%, contre 4,5% sur le dix ans et 4,6% environ sur le 30 ans.

L'indice d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago pour le mois d'août 2023 s'est établi à -0,16, contre un consensus FactSet de -0,03% et un consensus Bloomberg en revanche positif. Un mois auparavant, cet indicateur se situait à +0,07 (données révisées). Un indice négatif signale une expansion inférieure à la tendance. En juillet, l'indice avait profité du bond de la production industrielle.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour septembre sera communiqué à 16h30 (consensus -12).

Demain mardi, les opérateurs pourront suivre les indicateurs S&P Case-Shiller et FHFA des prix de l'immobilier, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les ventes de logements neufs, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Les commandes de biens durables US et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques seront connus mercredi. Les chiffres final du PIB américain du deuxième trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City seront dévoilés jeudi. La balance du commerce international de biens, les revenus et dépenses des ménages, les stocks de grossistes, le PMI de Chicago et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, seront enfin dévoilés vendredi. Plusieurs responsables de la Fed interviennent par ailleurs jeudi et vendredi, avec notamment Austan Goolsbee, Thomas Barkin et John Williams.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Costco Wholesale et Cintas publient demain mardi, Micron, Paychex ou Tupperware mercredi, Accenture, Nike, Jabil, CarMax et BlackBerry jeudi, et Carnival vendredi.

Les valeurs

Apple reste sous surveillance à Wall Street ce lundi, alors que les débats se poursuivent concernant la demande pour ses nouveaux smartphones. Bloomberg indique ce jour que le modèle de base de l'iPhone 15 prendrait près de deux fois plus longtemps à être livré en comparaison de son prédécesseur de l'an dernier. Cela signalerait donc une forte demande pour le modèle. Aux États-Unis, les utilisateurs doivent ainsi attendre 10 jours pour recevoir le modèle de base, contre six jours pour l'appareil de la génération précédente, selon des données Counterpoint Research citées par Bloomberg. L'iPhone 15 Pro Max haut de gamme a quant à lui augmenté les délais d'attente des précommandes jusqu'à un niveau record, d'après cette même source. "Des mises à niveau importantes des deux modèles ont stimulé une demande renouvelée, même si certaines d'entre elles se sont faites au détriment des autres modèles d'Apple, le 15 Plus et le 15 Pro, qui ont tous les deux vu les temps d'attente diminuer", résume Bloomberg.

En Chine, le plus grand marché étranger d'Apple, les délais d'attente pour la version de base auraient quant à eux quadruplé par rapport à l'année dernière, toujours selon Counterpoint. Cela suggère qu'Apple attire les acheteurs locaux malgré la forte concurrence, notamment celle du Mate 60 Pro de Huawei, et les supposées restrictions chinoises d'utilisation de l'iPhone. "Et en ce qui concerne l'ultra-premium, le Pro Max reste l'iPhone le plus convoité en Chine, avec de longs délais de livraison qui en témoignent", insiste le spécialiste de Counterpoint.

Pegatron, fournisseur d'Apple, a quant à lui temporairement suspendu l'assemblage d'iPhone sur son site dans le sud de l'Inde ce lundi suite à un incendie intervenu dans la nuit. C'est du moins ce qu'indique Reuters, citant trois sources. Le sous-traitant taïwanais d'Apple aurait ainsi suspendu le travail pour la journée dans l'usine située près de la ville de Chennai, dans l'État du Tamil Nadu, et n'aurait pas encore informé les ouvriers d'assemblage d'une éventuelle reprise demain mardi, d'après deux sources de l'agence. Pegatron a déclaré à Reuters qu'il y aurait eu un "incident d'étincelle" dans l'installation, qui serait actuellement sous contrôle, et que l'incident n'aurait "pas d'impact financier ou opérationnel significatif" pour l'entreprise. Un responsable local du service d'intervention d'urgence a déclaré, cité par Reuters, que plusieurs camions de pompiers avaient dû être mobilisés pour éteindre l'incendie, ce qui aurait pris près de cinq heures. "Il n'y a pas de blessé, pas de victime ni de dommages à d'autres biens. Les causes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête menée par les autorités compétentes", selon Pegatron, cité par Reuters. Le groupe représente actuellement 10% de la production d'iPhone d'Apple en Inde.

Amazon prévoit d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic, selon le Financial Times. Il s'agit pour le géant du commerce en ligne de mieux rivaliser dans le domaine avec Microsoft ou Alphabet. L'accord annoncé ce lundi verra Amazon investir un montant initial de 1,25 milliard de dollars pour une participation minoritaire dans Anthropic. "Il s'agit d'une tentative de forger une relation étroite avec une startup d'IA de premier plan, à l'image de l'alliance de Microsoft avec OpenAI, le groupe derrière ChatGPT", ajoute le FT. Ainsi, avec cet investissement dans une startup IA de haut niveau, Amazon entend revenir dans la course actuelle sur le segment de l'intelligence artificielle. Les employés d'Amazon et les clients cloud bénéficieront, grâce à cette alliance, d'un accès précoce à la technologie d'Anthropic, qu'ils pourront intégrer à leurs activités.

La startup basée à San Francisco s'est par ailleurs engagée à s'appuyer principalement sur les services cloud d'Amazon, notamment en formant ses futurs modèles d'IA sur de grandes quantités de puces propriétaires qu'elle achèterait auprès du géant de la vente en ligne, selon Reuters. Dans une interview conjointe, les dirigeants de la division cloud d'Amazon et d'Anthropic ont déclaré que l'investissement immédiat s'élèverait à 1,25 milliard de dollars, chaque partie ayant le pouvoir de déclencher un financement supplémentaire de 2,75 milliards de dollars par Amazon. Les dirigeants ont refusé néanmoins de préciser le niveau de la participation d'Amazon dans Anthropic ou la valorisation actualisée de la startup, estimée pour la dernière fois à plus de 4 milliards de dollars. Amazon a juste indiqué qu'il n'obtiendrait pas de siège au conseil d'administration et que sa participation initiale représentait une position minoritaire. Notons par ailleurs que Google avait investi en mai dans la levée de fonds d'Anthropic de 450 millions de dollars, dans le cadre d'une relation qui, selon la startup, perdurerait.

Ford Motor, le constructeur automobile américain, a indiqué hier dimanche que malgré les progrès, il restait des divergences importantes sur des questions essentielles avant de pouvoir parvenir à un accord avec le syndicat industriel United Auto Workers qui mène actuellement la grève contre les 'Big Three'. Ford a ajouté que les problèmes étaient interconnectés et que la résolution devait entrer dans le cadre d'un accord global. L'UAW avait pourtant évoqué vendredi des progrès significatifs dans ses discussions avec le constructeur. L'UAW a rappelons-le lancé le 15 septembre des grèves simultanées frappant GM, Ford et Stellantis aux USA, faute d'accord sur de nouveaux contrats de travail. Shawn Fain, patron du syndicat, a pris note vendredi de l'amélioration de l'offre de Ford, ajoutant toutefois qu'il restait des questions importantes non résolues.

Booking. Le projet d'acquisition d'ETravli par l'Américain Booking Holdings pour 1,63 milliard d'euros ou environ 1,7 milliard de dollars a été bloqué ce lundi par les autorités antitrust de l'Union européenne, qui estiment que cela aurait renforcé la domination de Booking dans les agences de voyages hôtelières en ligne (OTA). Ainsi, la Commission européenne, agissant en tant qu'organe de surveillance de la concurrence dans l'UE, a déclaré que les solutions proposées par Booking pour boucler le rachat de son homologue suédois n'étaient pas suffisantes pour répondre à ses préoccupations. Booking avait annoncé cette opération en novembre 2021. Le groupe entend contester la décision européenne.

HP Inc perd encore du terrain à Wall Street, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a cédé encore près de 4,8 millions d'actions HP pour environ 129 millions de dollars, d'après une déclaration à l'autorité américaine de marché, la Securities & Exchange Commission. Ainsi, la firme de Buffett réduit sa participation, consécutivement à des résultats financiers trimestriels mitigés du géant PC pour le troisième trimestre. La nouvelle cession déclarée par Berkshire fait suite à une autre de 5,5 millions de titres pour 160 millions de dollars les 12 et 13 septembre. La participation de la firme au capital de HP revient désormais vers les 11%. A la fin du mois dernier, HP avait abaissé ses estimations annuelles de profits entre 3,30 et 3,35$ par titre, suite à un troisième trimestre marqué par une baisse de près de 10% des revenus, dans un contexte difficile en Chine et sur fond de dépenses IT restreintes.

Walt Disney, Netflix, et surtout Warner Bros Discovery ou Paramount, devraient bénéficier ce jour à Wall Street de l'accord conclu entre les scénaristes et les studios pour mettre fin à l'une des deux grèves en cours. Les scénaristes hollywoodiens ont conclu dimanche un accord de principe avec les studios pour mettre fin à une grève historique qui a débuté début mai et a duré près de 150 jours. La grève des acteurs, toujours en cours, pourrait bien aboutir à une conclusion similaire.

Nike perd encore du terrain avant bourse à Wall Street, alors que Jefferies a dégradé le dossier, ainsi que Foot Locker et Urban Outfitters, d''achat' à 'conserver'. L'objectif de cours sur Nike est abaissé par ailleurs de 140 à 100$. Le broker juge que le canal de vente en gros et la croissance chinoise décevante devraient peser. Jefferies note que selon ses enquêtes, les consommateurs américains pourraient réduire leurs dépenses, les chaussures et l'habillement constituant des postes susceptibles de souffrir.

Nio Inc fléchit à Wall Street ce jour, alors que le constructeur chinois de véhicules électriques a annoncé son intention de lever 3 milliards de dollars auprès d'investisseurs.