Wall Street : encore des records !

(Boursier.com) — La cote américaine confirme de bonnes dispositions ce jeudi, avec de nouveaux records du S&P 500 et du Nasdaq, qui n'en finissent plus d'aligner les sommets historiques. Le DJIA s'adjuge actuellement 0,43% à 35.465 pts, alors que l'indice large S&P 500 prend 0,40% à 4.542 pts. Le Nasdaq progresse de 0,31% à 15.357 pts. Le baril de brut WTI progresse de 2,6% et repasse sur les 70$. L'once d'or consolide de 0,1% à 1.815$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin rebondit de 3,2% sur 24 heures à près de 50.000$, malgré le risque d'une régulation accrue outre-Atlantique.

Selon la dernière étude de Challenger sur le sujet, les licenciements annoncés au mois d'août 2021 par les entreprises américaines ont concerné 15.723 emplois, contre 18.942 un mois plus tôt.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont reparties à la baisse la semaine passée. Elles restent à leur plus bas niveau depuis mars 2020. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 28 août, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 340.000, en repli de 14.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 345.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 355.000, en baisse de 11.750, également au plus bas depuis mars 2020. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 21 août atteint 2,748 millions, en repli marqué de 160.000 sur sept jours (2,808 millions de consensus).

D'après le rapport gouvernemental du jour, la productivité non-agricole américaine révisée pour le deuxième trimestre 2021 est ressortie en croissance au rythme de 2,1%, contre +2,4% de consensus et +2,3% pour la lecture antérieure (première estimation du T2). Les coûts unitaires du travail se sont appréciés quant à eux sur un rythme de 1,3%, contre +1% de consensus de marché.

Selon le rapport du jour, le déficit du commerce international de biens et services aux États-Unis pour le mois de juillet a représenté 70,1 milliards de dollars, contre un consensus de marché voisin de 74 milliards de dollars et un niveau révisé à 73,2 milliards pour le mois antérieur.

Les commandes industrielles américaines du mois de juillet 2021 sont ressorties en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,3%. Hors transport, la progression atteint 0,8%. Hors défense, les commandes sont toutefois en repli de 0,1%.

Rappelons que d'après le rapport d'ADP publié hier mercredi, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois d'août 2021 sont ressorties au nombre de 374.000 seulement, contre un consensus FactSet de plus de 600.000. Les petites entreprises ont généré 86.000 postes en août, contre 149.000 pour les moyennes entreprises et 138.000 pour les grandes. En juillet 2021, les créations ont été au nombre de 326.000. Elles étaient de 741.000 en juin... Ces chiffres traduisent donc un net ralentissement de la reprise du marché américain de l'emploi, ce qui devrait tempérer un peu les ardeurs de certains responsables de la Fed prônant un 'tapering' quasi-immédiat. ADP constate ainsi que la crise sanitaire et en particulier le variant Delta ont probablement nui à la reprise du marché du travail.

Alors que la Fed scrute les chiffres de l'emploi américain afin de s'assurer des conditions optimales pour lancer son 'tapering', le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois d'août 2021 qui sera publié demain vendredi revêt une importance toute particulière. Le consensus FactSet est actuellement situé à environ 750.000 créations de postes non-agricoles, pour un taux de chômage réduit à 5,2%. Le taux de participation à la force de travail, de 61,7% le mois dernier, pourrait augmenter légèrement. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,9% en glissement annuel.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Smith & Wesson publiait hier soir des comptes supérieurs aux attentes. American Eagle Outfitters, Barnes & Noble Education, Broadcom, Hormel Foods, Hewlett Packard Enterprise, Ciena et Donaldson, annoncent notamment ce jeudi.

Smith & Wesson (-7%) a publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Le bénéfice du groupe basé à Springfield, dans le Massachusetts, s'est élevé à 76,9 millions de dollars au premier trimestre de son exercice fiscal 2022, contre 43,3 M$ un an plus tôt (+77%). Le bénéfice par action ajusté a atteint 1,57$ contre 0,83$. Les analystes financiers anticipaient en moyenne un bpa ajusté de 1,26$. Les ventes du groupe ont bondi de 19,5% par rapport à la même période de 2020 pour atteindre 274,6 M$, et la direction s'est réjouie d'une réduction des coûts d'exploitation, passés de 33,7 M$ au premier trimestre de l'exercice 2021 à 30,1 M$ cette année.

Tesla (stable), victime de la 'supply chain', a reporté encore la sortie de son nouveau Roadster électrique à l'autonomie espérée de 1.000 km et à l'accélération attendue fulgurante (0 à 100 en 1,1 seconde). Du fait des pénuries au niveau mondial, le groupe d'Elon Musk prévoit désormais une commercialisation en 2023. Musk a expliqué ainsi sur Twitter que l'année 2021 avait été marquée par des pénuries importantes. Il suppose que 2022 sera encore "compliquée". Par conséquent, il est probable que le Roadster tant attendu ne soit lancé que dans deux ans.

En outre, Bloomberg rapporte que Tesla a dû suspendre durant quatre jours environ sa production en Chine le mois dernier du fait de problèmes concernant les 'puces'. Des sources familières de la question ont indiqué à l'agence que la production sur le site de Shanghai était désormais de retour à la normale.

General Motors (+1%), le géant automobile de Detroit, réduit sa production en septembre dans plusieurs usines d'assemblage en Amérique du Nord, du fait de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui impacte la production de ses camions et SUV. Le groupe suspendra la semaine prochaine la production dans ses usines à Fort Wayne dans l'Indiana et à Silao au Mexique, qui fabriquent des camionnettes. GM réduira au total sa production dans huit usines d'assemblage nord-américaines.

Apple (+1%), le géant californien de Cupertino, préparerait la production de masse de son Apple Car pour 2024. Sans citer de sources, le quotidien taïwanais DigiTimes rapporte que la rumeur voudrait qu'Apple rende visite à des fournisseurs et constructeurs automobiles au Japon et en Corée du Sud. SK Group et LG Electronics sont notamment nommés. StreetAccount note qu'il n'est pas évident de savoir si cette nouvelle rumeur diffère des rapports publiés au début de cette année, dont l'un suggérait que Kia pourrait commencer à fabriquer des voitures Apple en 2024.

Apple, visé par diverses enquêtes concernant sa boutique d'applications, a assoupli ses règles, en autorisant notamment certains fournisseurs de contenus comme Netflix à proposer des liens vers leurs propres sites pour souscrire un abonnement hors App Store. La concession a été initialement validée dans le cadre d'un accord avec les autorités japonaises, qui ont accepté de clore une enquête de 5 ans portant sur les applications vidéo et musicales d'Apple en échange d'un allègement des règles du groupe. Apple reste sous le coup d'enquêtes et de poursuites concernant ses règles dans d'autres domaines comme les jeux vidéo, avec en particulier un procès intenté par Epic Games, éditeur de Fortnite, aux Etats-Unis.

Alphabet (-1%). Le DoJ (Département américain de Justice) pourrait lancer un deuxième procès pour monopole visant le Californien Google (Alphabet), concernant ses pratiques en matière de publicité numérique. Le procès pourrait être intenté d'ici à la fin de l'année, indique Bloomberg, citant une personne proche du dossier. Sous l'ère Trump, le DoJ et une dizaine d'États américains avaient déjà intenté une action contre Google pour 'monopole illégal' sur les activités de recherche online et publicité. Une quarantaine d'États US avaient ensuite poursuivi le géant de Mountain View en décembre pour position dominante.

Facebook (-2%). L'autorité irlandaise chargée de la protection des données personnelles a infligé à WhatsApp une amende de 225 millions d'euros au terme d'une enquête sur le partage des données des utilisateurs de la messagerie avec d'autres sociétés du groupe. WhatsApp a jugé le montant de l'amende disproportionné et a annoncé son intention de faire appel.

Hormel Foods (-4%), le groupe alimentaire américain d'Austin, connu pour sa marque SPAM de viande précuite, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des bénéfices en ligne avec les attentes et des revenus solides, mais réduit dans le même temps ses estimations annuelles, face aux pressions inflationnistes et aux challenges en matière de force de travail. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a reculé à 177 millions de dollars et 32 cents par titre, contre 203 millions un an avant. Le bpa ajusté a été de 39 cents, alors que les revenus se sont améliorés de plus de 20% en glissement annuel à 2,86 milliards de dollars.

Ciena (-1%) hésite à Wall Street, suite à sa publication financière du troisième trimestre fiscal. L'équipementier de réseau a réalisé sur la période close fin juillet un bénéfice net de 238 millions de dollars soit 1,52$ par action, contre 142 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 92 cents, contre 80 cents de consensus de marché. Les revenus sont ressortis en croissance, de manière inattendue. La guidance s'affiche par ailleurs robuste.

Baxter International (+4%), groupe pharmaceutique et médical américain, a confirmé l'acquisition de son concurrent Hill-Rom Holdings pour environ 10,5 milliards de dollars, ou une valeur d'entreprise de 12,4 milliards. Baxter a ainsi indiqué qu'il avait conclu un accord définitif avec la firme de technologie médicale de Chicago, Hill-Rom, le rachat était libellé à 156$ par titre. Selon Baxter, l'opération apporte un portefeuille de produits "hautement complémentaire".

Alibaba (+1%), le géant chinois du e-commerce, coté à Wall Street, va investir 100 milliards de yuans (15,5 milliards de dollars) dans le soutien à la politique de "prospérité commune" des autorités chinoises, projet évoqué par Zhejiang News. Alibaba prévoit "dix actions majeures" pour promouvoir cette fameuse "prospérité", en matière notamment d'innovation technologique, de développement économique, d'emploi de 'haute qualité', de soin aux groupes désavantagés (...).

Moderna (+1%) a identifié la cause de la présence de particules étrangères dans trois lots de son vaccin contre le Covid-19 distribués au Japon. Les lots incriminés ont été suspendus le 26 août par les autorités sanitaires nipponnes, en attendant la conclusion d'une enquête liée aux décès de deux hommes vaccinés par des doses issues de ces lots. Par ailleurs Moderna a annoncé avoir déposé auprès de la FDA américaine sa demande d'évaluation pour un rappel (3e dose) de son vaccin anti-Covid, et a annoncé son intention de faire de même auprès de l'agence européenne du médicament (EMA) dans les prochains jours.