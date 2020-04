Wall Street en vive hausse, mais le pétrole plonge

(Boursier.com) — L'étonnante résistance de la cote américaine se confirme. Ainsi, le S&P500 est attendu ce lundi en progression de 1%, alors que le Nasdaq prend 1,2%. Dans le même temps, le baril de brut WTI retombe pourtant de près de... 24% à 12,9$, alors que le Brent abandonne 6%. L'once d'or évolue à 1.739$, pratiquement stable. Les prix du pétrole rechutent, alors que les réductions de production décidées pourraient ne pas être suffisantes pour compenser l'effondrement de la demande dû à l'épidémie et à la crise économique.

Les mesures supplémentaires de relance annoncées par la Banque du Japon soutiennent les marchés, alors que la semaine sera par ailleurs chargée au niveau international du point de vue monétaire. La Banque du Japon a ainsi renforcé son soutien en majorant le montant maximal d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie qu'elle s'engage à acquérir de 7.000 à 20.000 milliards de yens. Elle renonce par ailleurs au plafond d'achats annuel de 80.000 milliards de yens portant sur les achats d'obligations souveraines. La Fed et la Banque centrale européenne (BCE) tiennent aussi leurs réunions cette semaine. Elles ont déjà réagi vigoureusement à la crise par des injections massives de liquidités.

Sur le front économique aux USA ce jour, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois d'avril sera communiqué à 16h30 (consensus -80 pour l'indice d'activité générale). La réunion de la Fed débute demain et se termine mercredi. Le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de Jerome Powell sont attendus mercredi soir. Les taux ne peuvent guère aller plus bas, puisque la Banque centrale américaine a déjà ramené son taux des fonds fédéraux entre zéro et 0,25% mi-mars face à la brutalité de la crise. La Fed pourrait adopter un ton encore plus alarmiste cette semaine en relevant les conditions économiques actuellement extrêmement dégradées.

La décision monétaire de la BCE sera quant à elle dévoilée jeudi à 13h45, avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30.

Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont annoncé hier 32.850 nouveaux cas de COVID-19 et 2.020 décès supplémentaires aux Etats-Unis, ce qui porte le total à 928.619 cas d'infections et 52.459 morts. Pourtant, la stratégie de redémarrage économique se confirme du côté de l'administration Trump.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a évoqué hier dimanche une réouverture progressive de l'État durant la seconde moitié du mois de mai. La construction et la production manufacturière seront les premières industries autorisées à rouvrir, alors que d'autres suivront en temps voulu.

L'État de Géorgie procède déjà à un déconfinement progressif depuis vendredi, rouvrant ses commerces non essentiels. La décision encouragée par son gouverneur, le républicain Brian Kemp, a été critiquée par les experts... et même par Donald Trump.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a déclaré aux journalistes hier dimanche que le taux américain de chômage atteindrait probablement 16% ou plus en avril.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est pour sa part de retour à Downing Street après sa convalescence. Il avait été hospitalisé en soins intensif suite à une contamination par le coronavirus. Il a estimé ce jour prématuré tout relâchement du confinement.

La tension monte par ailleurs entre certaines nations et la Chine au sujet de la communication de cette dernière et de l'origine de l'épidémie. La ministre australienne des Affaires étrangères a tenu à mettre en garde Pékin contre de possibles représailles économiques, alors que l'Australie est en faveur d'une enquête internationale sur la pandémie. L'ambassadeur chinois en Australie a indiqué que les consommateurs chinois pourraient éviter les produits et les universités australiens. Canberra milite pour l'étude des origines de la pandémie et de sa propagation, ainsi que de la réponse de l'Organisation mondiale de la santé...

Dans l'actualité des entreprises outre-Atlantique, la saison des publications trimestrielles se poursuit, avec ce jour quelques annonces de second ordre (McDermott, Dr Pepper, PPG, Check Point Software, Brown & Brown, Celanese...).

Boeing regagne du terrain avant bourse, alors que le constructeur aéronautique américain s'est retiré d'un deal de 4,2 milliards de dollars pour l'acquisition de la division aviation civile du Brésilien Embraer. L'opération était en négociation depuis des mois. Embraer a déploré cette décision de Boeing.

Apple hésite ce jour à Wall Street. Le groupe californien de Cupertino repousserait d'environ un mois la montée en puissance de la production de ses iPhone. Selon le Wall Street Journal, Apple attendrait donc un mois de plus pour la production de masse de ses nouveaux iPhone, dont le lancement est d'ordinaire prévu à la rentrée. Le WSJ explique cette décision par la pandémie, qui plombe la demande et affecte les usines en Asie. Le groupe à la pomme envisage néanmoins toujours de lancer quatre modèles d'ici la fin de l'année, compatibles avec la 5G.

Le WSJ estime qu'Apple va diminuer de 20% les volumes de production de ses combinés au second semestre... Le groupe avait présenté ce mois un nouveau smartphone moins cher - proposé à 399 dollars.

Regeneron et son partenaire français Sanofi font le point sur l'essai clinique adaptatif de phase II/III mené auprès de patients COVID-19 hospitalisés. Le Comité indépendant chargé du suivi des données a recommandé la poursuite de l'essai de phase III uniquement dans le groupe de patients présentant des formes les plus "critiques" de la maladie, à la dose la plus élevée de Kevzara, comparativement à un placebo, et de suspendre l'essai dans le groupe présentant des formes "sévères" moins avancées.

General Motors, le constructeur automobile de Detroit, a annoncé la suspension de son programme de rachat d'action ainsi que de son dividende, et le prolongement pour trois ans d'une facilité de crédit renouvelable de 3,6 milliards de dollars.

Starbucks a scellé un partenariat avec la firme d'investissement Sequoia Capital China, visant à investir dans le secteur technologique en Chine.