Wall Street en timide hausse, mais la crise sanitaire menace

(Boursier.com) — Wall Street gagne du terrain avant bourse ce lundi. Le DJIA avance de 0,2%, le S&P 500 de 0,3% et le Nasdaq de 0,4%. Le baril de brut WTI se stabilise à 75,9$. L'once d'or fléchit de 0,6% à 1.841$. L'indice dollar prend 0,1% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin recule de 0,3% vers les 59.000$.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'octobre 2021 est ressorti à 0,76, contre -0,18 un mois auparavant. Rappelons qu'une lecture positive de cet indicateur signale une expansion supérieure à la normale. Néanmoins, le consensus était encore plus haut perché, à 0,90 en octobre.

Les reventes de logements existants du mois d'octobre seront publiées à 16 heures (consensus 6,2 millions).

La semaine sera aussi marquée par les fêtes de Thanksgiving. La cote américaine sera ainsi fermée le jeudi 25 novembre, et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi.

L'incertitude persiste concernant la direction future de la Fed, mais Joe Biden aurait complimenté Jerome Powell lors d'une récente réunion avec un groupe bipartisan de sénateurs. En outre, les récents échos provenant des responsables de la Fed suggèrent que la banque centrale américaine pourrait considérer un tapering plus agressif. Wall Street ne bronche pas et signale ainsi son scepticisme, misant sur un ajustement graduel de la politique monétaire malgré la poussée de l'inflation. Biden va s'engager de son côté plus clairement dans la lutte contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie.

L'actualité de la crise sanitaire préoccupe quant à elle, avec un recrudescence des cas avant la période hivernale. La moyenne à sept jours des cas de nouveau coronavirus s'approche des 95.000 aux USA, soit une croissance de 33% sur les deux dernières semaines. Les cas augmentent dans la majeure partie des Etats. Le Dr Anthony Fauci estime que le temps presse pour éviter une nouvelle vague dangereuse. En Europe, le retour de certaines restrictions provoque l'agitation sociale.

Dans l'actualité des entreprises, le CEO d'Activision Blizzard envisagerait de quitter la compagnie s'il ne parvient pas à résoudre rapidement les 'problèmes de culture' actuels de l'éditeur. Monster Beverage explorerait de son côté une combinaison avec Constellation Brands. Le board de Telecom Italia va étudier une proposition de rachat de 12 milliards de dollars de KKR...

Agilent, Best Buy, Jack in the Box, Zoom Video, Korn Ferry ou Urban Outfitters, publient ce lundi leurs derniers résultats financiers à Wall Street.

Les valeurs

KKR a lancé durant le week-end une offre de 12 milliards de dollars pour le rachat de Telecom Italia. L'offre est libellée à 0,505 euro par titre en cash, ce qui représente une prime de 45% sur la clôture de vendredi et matérialise une valeur equity de 10,7 milliards d'euros. L'opérateur affiche un endettement de 22,5 milliards d'euros. Telecom Italia indique que l'offre est supposée être amicale. Elle requiert l'approbation du conseil d'administration de l'Italien et est conditionnée à une période de due diligence de quatre semaines, ainsi qu'à l'approbation du gouvernement italien. Le board de l'opérateur n'a pas donné d'indication sur une éventuelle approbation.

Vivendi, qui détient 24% des parts, ne devrait toutefois sans doute pas soutenir cette offre, qui sous-évaluerait l'opérateur. C'est du moins ce que précise l'agence Bloomberg, citant une source ayant connaissance directe de la question. Bloomberg note que Vivendi a acquis sa participation dans Telecom Italia à un prix moyen de 1,03 euro par titre.

Monster Beverage. Le fabricant de boissons énergisantes pourrait fusionner avec Constellation Brands. Selon les sources de Bloomberg, le propriétaire des marques Monster Energy, Relentless et Burn a discuté d'un accord potentiel avec divers conseillers. Les détails de l'éventuelle transaction n'ont pas filtré tout comme le fait de savoir si les discussions aboutiront à une fusion complète ou à une 'simple' transaction d'actifs.

Monster Beverage, dont Coca-Cola est l'un des principaux actionnaires, pèse 47 milliards de dollars à Wall Street contre 44 Mds$ pour le propriétaire des marques Corona Extra et Modelo Especial ainsi que la vodka SVEDKA et le whisky High West aux États-Unis. La relation entre Monster et Coca-Cola pourrait constituer un point de friction, avertit toutefois Kenneth Shea, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'. "Je vois une telle transaction, si elle est effectuée, comme mettant en péril l'accord de distribution exclusive de Monster avec Coca-Cola, ce qui pourrait faire dérailler ses ambitions de croissance internationale".

Tesla. Elon Musk, le directeur général du constructeur californien de véhicules électriques, a déclaré vendredi que l'application du groupe automobile était de nouveau accessible après une panne de serveur qui avait empêché de nombreux propriétaires de se connecter à leur voiture. Dans un tweet, Musk a aussi précisé que son Model S Plaid allait probablement arriver sur le marché chinois autour du mois de mars.

Activision Blizzard. Bobby Kotick, CEO de l'éditeur de jeux vidéo, n'exclut pas de démissionner s'il ne parvient pas résoudre rapidement les problèmes liés aux accusations d'abus sexuels qui visent son groupe, a rapporté dimanche Wall Street Journal.

Apollo Global Management, fonds américain d'investissement, étudierait le dossier de la chaîne britannique Marks & Spencer, a indiqué le Sunday Times.

Vonage. L'équipementier télécoms suédois Ericsson a annoncé l'acquisition du spécialiste américain de l'informatique dématérialisée pour 6,2 milliards de dollars. Ericsson déboursera 21$ par titre Vonage, soit une prime de 28% sur la clôture de vendredi et de 34% sur la moyenne à 3 mois. Vonage a affiché des ventes de 1,4 milliard de dollars sur la période de 12 mois close fin septembre, avec une marge d'Ebitda ajusté de 14% et un free cash flow de 109 millions.

Pfizer / BioNTech. Les autorités américaines ont étendu l'administration de doses de rappel du vaccin contre le covid à tous les adultes intégralement vaccinés. Pfizer a en outre indiqué que son vaccin anti-covid avait fourni une protection forte de long terme contre le virus dans le cadre d'une étude sur la tranche d'âge des 12 à 15 ans.

Rivian trébuche avant bourse à Wall Street, alors que le concepteur de voitures électriques récemment introduit sur la place américaine, vient d'abandonner ses plans de développement d'un véhicule avec Ford Motor.

Uber a annoncé un partenariat avec Tokyo Smoke, détaillant en cannabis, afin de permettre les commandes en ligne de cannabis dans l'Ontario, au Canada.