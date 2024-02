Wall Street en timide hausse, mais Cisco corrige

(Boursier.com) — Wall Street se redresse un peu plus avant bourse ce jeudi, poursuivant son rebond de la veille, après avoir connu avant-hier une brutale correction sur des chiffres décevants de l'inflation américaine. Le S&P 500 remonte de 0,1%, le Dow Jones de 0,2% et le Nasdaq de 0,1% en pré-séance. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,1% à 76,5$. L'once d'or gagne 0,4% à 2.013$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises.

Les craintes persistent cependant d'un ralentissement moins rapide que prévu de l'inflation, qui pourrait empêcher la Fed de réduire rapidement ses taux, actuellement logés au plus haut de 23 ans... Les chiffres de l'inflation américaine du mois de janvier 2024 sont donc ressortis décevants mardi. L'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2024 a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,1% sur un an, contre respectivement +0,2% et +3% de consensus de marché.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 90% d'un nouveau statu quo de la Fed le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. C'est aussi l'hypothèse d'un statu quo qui prévaut pour le 1er mai, avec 55% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,50%, inchangée, sur les fed funds, à l'issue de la réunion FOMC suivante...

Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, a livré hier quelques commentaires. Il ne s'alarme pas de la dernière lecture de l'inflation américaine et juge que la Fed ne devrait pas attendre jusqu'au retour de l'inflation à 2% pour réduire ses taux. Selon lui, une inflation légèrement plus haute durant quelques mois serait toujours cohérente avec un retour vers l'objectif de 2% de la banque centrale...

Cotation...

Christopher Waller et Raphael Bostic de la Fed interviennent encore ce jour.

Ce jeudi, le programme économique est assez chargé. Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 10 février se sont établies au nombre de 212.000, contre 220.000 de consensus FactSet et 220.000 pour la lecture révisée du mois antérieur.

Les ventes de détail du mois de janvier se sont affichées en recul de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de -0,1%. Elles déclinent de 0,6% contre +0,2% de consensus hors automobile. Enfin, ces ventes s'affichent en baisse de 0,5% hors automobile et essence.

Les prix à l'import et à l'export de janvier ont augmenté de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre respectivement -0,1% et -0,2% de consensus.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de février s'est affiché à -2,4 (consensus -11) et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du même mois à +5,2 (consensus -8,5).

Ce jeudi également, les investisseurs suivront à 15h15 les chiffres de la production industrielle américaine pour le mois de janvier (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur, 78,8% de taux d'utilisation des capacités). Les stocks et ventes des entreprises du mois de décembre, ainsi que l'indice NAHB du marché immobilier américain pour février (consensus 46), seront aussi connus jeudi, à 16 heures... Notons aussi que Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, interviendra le même jour.

Enfin, vendredi, les opérateurs seront attentifs aux chiffres des mises en chantier et permis de construire de janvier (14h30, consensus 1,47 million pour les mises en chantier et 1,515 million pour les permis), à l'indice des prix à la production de janvier (14h30, consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur ou +0,7% sur un an ; +0,1% et +1,8% hors alimentaire et énergie) , ainsi qu'à l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février (16 heures, consensus 80).

La saison des publications financières trimestrielles touche à sa fin à Wall Street, mais il reste quelques annonces notables cette semaine. Cisco, Equinix, Occidental Petroleum, HubSpot et Arch Capital, ont publié hier soir.

Deere, West Pharmaceutical Services, Hyatt Hotels et Southern Company, publient ce jour, avant bourse. Applied Materials, DoorDash, Digital Realty Trust, DraftKings, Ingersoll Rand, The Trade Desk, Coinbase, Consolidated Edison, Roku et Dropbox, dévoilent leurs comptes après la clôture.

Les valeurs

Cisco abandonnait 5,3% après bourse à Wall Street hier soir. Il faut dire que le géant américain des équipements de réseaux a alerté au sujet de ses perspectives et annoncé par ailleurs une réduction de 5% de ses effectifs. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe californien a affiché un bénéfice ajusté par action de 87 cents contre 84 cents de consensus. Le bénéfice net consolidé a été de 2,6 milliards de dollars soit 65 cents par action, un recul de 5% en glissement annuel. Les revenus sont ressortis en ligne avec les attentes de marché à 12,79 milliards de dollars, en déclin de 6%. Le groupe se montre donc très prudent pour la suite, tablant sur des revenus du troisième trimestre fiscal allant de 12,1 à 12,3 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 13,1 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action sur la période est attendu entre 84 et 86 cents, alors que les analystes espéraient en moyenne 92 cents.

Cisco réduit par ailleurs ses prévisions annuelles de profits et de revenus. Le groupe réagit et va supprimer plus de 4.000 postes, environ 5% des effectifs. En 2022, il avait déjà tranché de 5.000 emplois dans ses effectifs. Les nouvelles mesures interviennent alors que le groupe est sur le point de finaliser l'acquisition de Splunk pour 28 milliards de dollars, qui doit être bouclée fin avril. Cisco anticipe désormais des revenus annuels de 51,5-52,5 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 53,8-55 milliards de dollars. Chuck Robbins, le directeur général de l'affaire, évoque une poursuite de la faible demande des clients 'telcos' et câble. Sur l'exercice 2024, le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 3,68 et 3,74$.

Equinix, fournisseur international d'interconnexions et de datacenters, a publié hier soir pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 2,11 milliards de dollars, en augmentation de 13% en glissement annuel et en ligne avec le consensus de marché. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 7,30$, contre 1,39$ un an auparavant et 7,25$ de consensus. Sur l'exercice clos, les revenus se sont également appréciés de 13% en données consolidées et de 15% sur une base normalisée et à devises constantes, à 8,19 milliards de dollars. Le groupe indique avoir scellé près de 17.000 accords avec plus de 5.900 clients en 2023. Le bénéfice net annuel a grimpé de 38% à 969 millions de dollars. L'Ebitda ajusté a augmenté de 10% à 3,7 milliards de dollars, soit un taux de marge de 45%. Pour l'année 2024, Equinix anticipe des revenus allant de 8,793 à 8,893 milliards de dollars, soit une croissance de 8% en milieu de fourchette, pour un Ebitda ajusté allant de 4,089 à 4,169 milliards.

Occidental Petroleum a annoncé hier soir, pour son quatrième trimestre fiscal, des revenus de 7,17 milliards de dollars à comparer à un consensus de 6,84 milliards. Le bénéfice ajusté par action, de 74 cents, a lui aussi battu le consensus qui se situait à 67 cents. Le producteur pétrolier américain a affiché sa meilleure production trimestrielle en trois ans. Le groupe texan prévoit une augmentation marginale de sa production de pétrole et de gaz cette année, à 1,25 million de barils d'équivalent pétrole par jour. Les estimations n'incluent pas la production attendue d'environ 170.000 b/j provenant de l'acquisition pour 12 milliards de dollars de CrownRock.

Apple, désormais deuxième capitalisation boursière mondiale derrière Microsoft, à environ 2.840 milliards de dollars de valorisation contre 3.040 milliards pour le géant software, souffre encore avant bourse à Wall Street. Il faut dire que les dernières déclarations de Berkshire Hathaway, firme de Warren Buffett, montrent que Berkshire a réduit ses positions sur Apple, HP et Paramount Global. La firme d'investissement d'Omaha s'est renforcée en revanche sur les dossiers Occidental Petroleum, Chevron et Sirius XM. Les déclarations concernent les mouvements de Berkshire en fin d'année 2023. Ainsi, la firme a cédé environ 10 millions d'actions Apple durant le quatrième trimestre. Elle détenait tout de même encore 905 millions d'actions du groupe à la pomme en fin de période, ce qui représenterait près de 167 milliards de dollars sur les cours actuels - si la participation a depuis été maintenue...

Le conglomérat du Nebraska a donc choisi de diversifier quelque peu ses investissements, mais reste très exposé à Apple. Notons que Berkshire a par ailleurs obtenu l'autorisation de la Securities & Exchange Commission, autorité américaine de marché, pour garder temporairement confidentiels les noms d'un ou plusieurs nouveaux investissements. Le groupe de Buffett demande parfois un tel traitement lorsqu'il prend une participation de plusieurs milliards de dollars dans certaines sociétés. Cela permet à Berkshire de constituer sa position dans le calme...

Albemarle, géant de la production de lithium destiné aux batteries de véhicules électriques, dévisse avant bourse à Wall Street après avoir dévoilé une perte nette de 618 millions de dollars pour le quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus ont tout de même augmenté de 31%, atteignant un record de 9,6 milliards de dollars. Le bénéfice net annuel a atteint 1,6 milliard de dollars, malgré le déficit du quatrième trimestre. L'Ebitda ajusté annuel a été de 2,8 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice ajusté par action a représenté 15,22$. Pour le quatrième trimestre, les ventes ont totalisé 2,4 milliards de dollars, mais l'Ebitda ajusté est donc ressorti en pertes de 315 millions de dollars.

Deere, le colosse américain des engins agricoles, perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet d'alerter au sujet de ses perspectives de résultats, du fait notamment de la faiblesse de la demande en tracteurs. Pour l'exercice entamé, le groupe envisage ainsi désormais un bénéfice net allant de 7,5 à 7,75 milliards de dollars, soit une révision en baisse de la guidance antérieure. Le consensus était de 7,75 milliards. Pour son premier trimestre, Deere a réalisé un bénéfice net de 1,75 milliard de dollars, en repli de 11% en glissement annuel, pour des revenus en retrait de 4% à 12,18 milliards de dollars. Le bénéfice par action a représenté 6,23$.