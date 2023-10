Wall Street en retrait, avec la crise au Proche-Orient

(Boursier.com) — La crise géopolitique affecte les indices boursiers à Wall Street, après l'attaque du Hamas contre Israël, mais la cote américaine semble vouloir résister pour l'heure. Le S&P 500 cède 0,31% à 4.295 pts, le Dow Jones 0,22% à 33.333 pts et le Nasdaq 0,71% à 13.336 pts. Les cours du brut remontent pourtant en flèche, avec un baril de brut WTI en hausse de 4,3% à 86,3$ et un Brent de la mer du Nord en progression de 4% à 88$. L'once d'or prend 1,1% à 1.865$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, fermés pour l'Indigenous Peoples Day, le rendement du T-Bond à 2 ans reste à 5,08% en dernière lecture, contre 4,8% sur le 10 ans et 4,96% sur le 30 ans - qui avait même franchi les 5% vendredi suite à l'annonce d'un très solide rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre.

Sur le front économique, la journée sera calme, avec tout de même des interventions de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et du responsable de la supervision Michael Barr.

Lorie Logan a déclaré que la Fed pourrait devoir faire davantage pour freiner l'inflation si l'économie continuait de surprendre à la hausse. Dans un discours à Dallas lors de la réunion annuelle de la National Association for Business Economics, Logan a donc noté la récente poussée des rendements des obligations long terme, sans pour autant adopter une posture trop souple. "Cependant, dans la mesure où la vigueur de l'économie est à l'origine de la hausse des taux d'intérêt à long terme, le FOMC devra peut-être faire davantage", a précisé Logan, qui anticipe que la Fed aura besoin de maintenir des conditions financières restrictives pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2%.

Logan a déclaré que même si des progrès bienvenus en matière d'inflation avaient été réalisés, les données mensuelles d'inflation restaient quelque peu inégales. Il serait donc encore trop tôt pour affirmer avec certitude que l'inflation se dirige vers 2% de manière durable et opportune. Elle constate par ailleurs que même si le marché du travail n'est plus aussi dynamique qu'il y a un an, il reste globalement très solide.

Le vice-président de la supervision de la Fed, Michael Barr, s'est quant à lui opposé aux récentes affirmations selon lesquelles une nouvelle proposition américaine obligeant les banques à renforcer leurs réserves réduirait les prêts et nuirait à l'économie, affirmant aux banquiers que leur secteur avait prospéré après que les régulateurs eurent imposé des changements à la suite de la crise financière de 2008. C'est du moins ce qu'a déclaré Barr dans un discours prononcé ce lundi devant l'American Bankers Association à Nashville.

Sectoriellement parlant, les grandes valeurs du secteur de la défense et les majors pétrolières progressent ce jour à Wall Street. Le compartiment aérien s'affiche en revanche en déclin.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, PepsiCo publie ses résultats trimestriels demain mardi, tandis que Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza annoncent jeudi. Vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs résultats, marquant le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.

Les valeurs

Microsoft (stable) dévoilera une nouvelle puce IA lors de sa conférence des développeurs le mois prochain, selon 'The Information', qui indique que la puce en question serait "similaire" aux GPU de Nvidia (-2%) et conçue pour fonctionner dans des centres de données servant des LLM (grands modèles de langage). The Information ajoute que Microsoft se demande toujours s'il convient de proposer la puce aux clients Azure. L'article note que Microsoft travaille sur la puce au nom de code Athena depuis 2019, et que son existence avait été signalée plus tôt cette année. La conférence des développeurs de Microsoft commence le 14 novembre.

Rappelons qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisagerait aussi selon Reuters de concevoir ses propres puces d'intelligence artificielle et serait allé jusqu'à évaluer pour cela une cible d'acquisition potentielle. Reuters citait la semaine dernière des personnes familières avec les projets. OpenAI n'aurait toutefois pas encore décidé d'aller de l'avant, selon des discussions internes récentes dont l'agence Reuters a pris connaissance. Depuis au moins l'année dernière, le groupe aurait discuté de diverses options pour résoudre la pénurie de puces d'IA coûteuses sur lesquelles OpenAI s'appuie. Les options considérées incluent la construction d'une usine dédiée aux puces d'IA, une collaboration plus étroite avec d'autres fabricants de puces, dont Nvidia, et la diversification des fournisseurs au-delà de Nvidia.

Tesla (-2%) demeure sous surveillance ce lundi à Wall Street, alors que ses ventes de véhicules électriques produits en Chine ont baissé de 10,9% sur un an en septembre. Citant des données publiées dimanche par la China Passenger Car Association (CPCA), Reuters rapporte que Tesla a connu une baisse de 10,9% des ventes de véhicules électriques produits en Chine, avec 74.073 unités vendues en septembre, par rapport à la même période de l'année dernière. Les chiffres de ventes des véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine par Tesla ont diminué de 12% par rapport au mois précédent. Dans le même temps, le constructeur automobile chinois BYD a enregistré une augmentation de ses livraisons de véhicules de 42,8%, passant de 200.973 unités en septembre de l'année dernière à 286.903 unités le mois dernier, avec ses modèles VE et hybrides. Reuters note que Tesla livre plus de véhicules exportés de Chine en début de trimestre, avant de se concentrer sur les livraisons locales en fin de trimestre.

Walt Disney (+1%). Selon le Wall Street Journal, le fonds Trian Fund Management de l'activiste Nelson Peltz aurait accru sa participation au capital du géant du divertissement et devrait demander plusieurs sièges au conseil d'administration. L'un des sièges concernerait Peltz en personne, qui signifierait ainsi son implication. Le WSJ indique que Trian est désormais l'un des principaux actionnaires de Disney avec une participation d'un montant de plus de 2,5 milliards de dollars. L'activiste détiendrait ainsi plus de 30 millions de titres Disney, contre 6,4 millions environ en fin de deuxième trimestre. Selon des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal, Trian jugerait le titre Disney significativement sous-évalué et estimerait que le groupe aurait besoin d'un conseil d'administration "plus concentré".

Ford Motor (stable) a annoncé en fin de semaine dernière son intention de supprimer 495 emplois supplémentaires dans le Michigan et l'Ohio, du fait de l'impact de la grève automobile menée par le syndicat United Auto Workers. Le constructeur automobile américain a précisé que 470 postes seraient supprimés sur deux sites dédiés aux moteurs dans l'Ohio. Selon Reuters, cela porte à environ 1.800 emplois les licenciements de Ford justifiés par cette grève de l'UAW. Le syndicat a choisi vendredi de ne pas étendre la grève à des sites additionnels, alors que près de 8.000 employés du constructeur sont déjà en grève.

Bristol-Myers Squibb (-1%) va acquérir Mirati Therapeutics dans le cadre d'une transaction valorisant le concepteur de traitements d'oncologie jusqu'à 5,8 milliards de dollars. La société biopharmaceutique new-yorkaise a annoncé hier dimanche avoir conclu un accord de fusion définitif avec Mirati en vertu duquel elle paierait 58 dollars par action en cash. Le groupe de San Diego Mirati est en train de déployer son premier produit auprès des patients, un médicament appelé Krazati, utilisé comme traitement de deuxième intention pour un type de cancer du poumon dans lequel le gène KRAS a muté. Le laboratoire a reçu l'approbation accélérée de la Food & Drug Administration pour le traitement en décembre. Une cession donnera à Mirati des ressources supplémentaires pour l'aider à commercialiser le traitement et à financer d'autres études. Depuis août, le directeur général et le directeur financier de Mirati ont démissionné. Bloomberg News avait déjà rapporté l'an dernier que le groupe suscitait l'intérêt de grandes sociétés pharmaceutiques en vue d'un potentiel rachat...

Sanofi était aussi pressenti parmi les repreneurs potentiels du laboratoire californien, mais c'est donc Bristol-Myers qui scelle le deal. La valeur totale equity de l'opération atteint 4,8 milliards de dollars, mais les actionnaires de Mirati recevront aussi un CVR (droit de valeur contingente) pour chaque titre détenu, d'une valeur potentielle de 12$ par titre en cash, soit un montant additionnel de transaction d'un milliard de dollars. L'opération a été unanimement approuvée par les conseils d'administration de Bristol-Myers et Mirati. La transaction devrait être traitée en tant que combinaison d'activité et se révéler dilutive en termes de bénéfice ajusté par action pour BMS à hauteur d'environ 35 cents dans les 12 mois consécutifs à la finalisation.

Arm Holdings (+2%) remonte encore un peu à Wall Street vers les 55$, alors que plusieurs brokers viennent d'initier leurs couvertures. Goldman Sachs a initié sa recommandation sur le dossier à l'achat, fixant un objectif de cours de 62$. JP Morgan s'affiche à 'surpondérer' avec une cible de 70$. Citi vise 65$ et conseille également l'achat. Bank of America affiche un conseil et un objectif comparables, tout comme Barclays... Le concepteur de puces britannique contrôlé par le Japonais SoftBank avait été introduit le mois dernier à Wall Street, sur le Nasdaq, permettant à SoftBank de lever 4,87 milliards de dollars sur la base des 95,5 millions de titres proposés.

Citigroup (-1%) cède son portefeuille 'consumer wealth' en Chine, comprenant des actifs sous gestion et des dépôts, à HSBC Holdings. L'opération couvre un total de dépôts et d'actifs d'investissement d'environ 3,6 milliards de dollars et devrait être finalisée au premier semestre 2024. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. "L'annonce d'aujourd'hui fait progresser la cessation des activités bancaires grand public de Citi en Chine", a déclaré la banque.