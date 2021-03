Wall Street en retrait, avant Powell et Yellen

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine consolide sur ses sommets avant bourse ce mardi, en attendant les interventions de Jerome Powell et Janet Yellen. Le DJIA perd 0,4% et le S&P 500 0,3%, alors que le Nasdaq surnage en hausse de 0,1%. Le baril de brut WTI cède 3,7% sur le Nymex à 59,3$, alors que la reprise économique en Europe est menacée par les nouvelles mesures restrictives conséquences de la nouvelle vague épidémique, en Allemagne en particulier. L'once d'or s'affiche stable à 1.739$. L'indice dollar prend 0,4% face à un panier de devises. Le bitcoin chute de 4% vers les 55.000$ sur Bitfinex.

Sur le front économique aux USA, la balance des comptes courants pour le quatrième trimestre 2020 ressort déficitaire de 188,5 milliards de dollars, contre 186,4 milliards de consensus et 180,9 milliards pour la lecture révisée de la période antérieure. Les ventes de logements neufs de février seront communiquées à 15 heures (consensus 875.000), en même temps que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (consensus de 15). Outre Powell, de nombreux responsables de la Fed s'expriment durant la journée, dont Raphael Bostic, James Bullard, Thomas Barkin, Lael Brainard, Robert Kaplan ou John Williams.

Kaplan, président de la Fed de Dallas, s'est déjà distingué ce jour en expliquant s'attendre à une hausse des taux dès l'année prochaine. Rappelons que la Fed maintient pour l'heure sa politique ultra-accommodante, malgré la confirmation de la reprise et le risque inflationniste.

Wall Street a donc terminé la journée en nette hausse hier lundi sur fond de détente sur les rendements obligataires et d'accélération des vaccinations outre-Atlantique. Le Dow Jones a pris 0,32%, le S&P 500 0,7% et le Nasdaq 1,23%. Le rendement du T-Bond à 10 ans revient ce jour à 1,65%, alors que celui du '30 ans' ressort à 2,34%, ce qui semble confirmer une accalmie après les tensions récentes sur fond de craintes d'inflation.

Jerome Powell, le président de la Fed, intervenait hier lors d'un événement de la BIS - 'Bank for International Settlements' (Banque des Règlements Internationaux). Powell, lors de l'événement de la BIS sur les devises digitales, a confirmé qu'il ne s'agissait pas de se presser de ce point de vue. La Fed poursuit les expérimentations à propos du dollar digital, mais rien ne semble donc imminent. Le leader de la banque centrale américaine souligne qu'il ne veut pas déstabiliser le système. Par ailleurs, Powell estime que les actifs digitaux s'apparentent plus à l'or qu'au dollar, et souligne qu'il n'y a pas de lien entre les projets de la Fed et certaines devises telles que le bitcoin.

Le leader de la Fed intervient encore ce mardi et demain mercredi, entendu cette fois par le Congrès. La Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, témoignera aussi ce mardi et mercredi devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, puis devant la Commission bancaire du Sénat. Yellen devrait se montrer optimiste ce jour concernant l'économie américaine, qui se remet des effets de la crise sanitaire. Elle anticipe une expansion de l'économie et même un possible retour au plein emploi dès l'année prochaine, selon ses remarques préparées pour l'audition devant la Commission des services financiers de la Chambre.

Yellen juge qu'avec l'adoption du plan de relance de 1.900 milliards de dollars de l'administration Biden, la population américaine devrait ressortir de la crise sanitaire "avec des fondations de vie intactes". Elle ajoute que le Département au Trésor, qui doit mettre en oeuvre une grande partie du plan de relance et de distribuer les fonds, travaille à aider les secteurs les plus en difficulté et notamment les plus petites entreprises... Powell devrait lui aussi adopter un discours confiant devant la Chambre, faisant état d'une reprise plus vigoureuse que prévu, mais réaffirmant la nécessité de maintenir une politique de soutien afin d'aider "les Américains qui souffrent toujours".

C'est toujours la démesure aux États-Unis, dès que l'on aborde la question des plans de relance. L'administration Biden semble bien décidée à ne pas faire exception, puisqu'après un package de 1.900 milliards de dollars tout juste validé pour faire face à la crise sanitaire, de nouvelles propositions seraient déjà sur le point d'émerger concernant l'infrastructure, l'éducation, le développement de la force de travail ou la lutte contre le changement climatique, pour un total de 3.000 milliards de dollars voire plus encore.

Ainsi, les conseillers économiques de Joe Biden favoriseraient ce nouveau package musclé visant à renforcer l'économie, tout en réduisant les émissions ou les inégalités...

Ce vaste programme comprendrait en particulier un énorme plan dédié aux infrastructures, qui pourrait être financé, au moins en partie, par une augmentation des taxes visant les plus riches et les entreprises. Les conseillers de Biden devraient, selon le New York Times, présenter le package au président et aux leaders congressistes cette semaine. Il s'agira ensuite de sensibiliser les industries et les groupements... Hier, Gina McCarthy, conseillère nationale de Biden pour le climat, a déjà commencé le travail en évoquant ses plans en matière d'infrastructure et de lutte contre le changement climatique, à l'occasion d'une réunion avec des industriels du pétrole et du gaz. Quoi qu'il en soit, les détails du projet global demeurent évolutifs, les objectifs étant de rendre l'économie plus équitable, de répondre à la problématique du changement climatique, ou encore d'améliorer la production américaine et les industries de haute technologie.

L'approche législative est quant à elle peu évidente. Le plan pourrait être scindé, en débutant par les infrastructures, puis en présentant un second 'paquet' comprenant notamment des propositions ciblées en matière sociale ou d'éducation. Le volet 'infrastructures' comprendrait près de 1.000 milliards de dollars pour des routes, ponts, lignes ferroviaires, ports, stations de recharge électriques ou infrastructures énergétiques... L'adhésion éventuelle des républicains dépendra du financement, le sénateur Mitch McConnell, leader républicain, ayant qualifié le plan d'infrastructures de 'cheval de Troie' pour des augmentations de taxes.

Notons que selon l'agence Reuters, qui cite une source familière des discussions, les propositions totales en matière d'infrastructure, de climat et d'emploi pourraient même atteindre jusqu'à 4.000 milliards de dollars. Une seconde source indique que les conseillers de Biden ont un package de propositions totalisant jusqu'à 3.000 milliards. La seconde source ajoute toutefois que ce montant ne comprendrait pas des propositions séparées destinées aux crédits fiscaux pour enfants ou d'autres aides aux Américains à bas revenus.

Jen Psaki, porte-parole de la Maison blanche, a tenu à préciser sur Twitter hier lundi que Biden n'allait pas dévoiler de proposition cette semaine, mais que l'idée du package serait de "se concentrer sur l'emploi et rendre la vie meilleure pour les Américains". Un certain nombre d'options sont à l'étude, différentes échelles et tailles de plans, et "la spéculation serait prématurée", d'après Psaki. Les détails seront donc discutés avec l'équipe politique de Biden dans les jours prochains.

Les valeurs

Microsoft serait prêt à mettre 10 milliards de dollars sur la table pour racheter Discord. Ce service de messagerie, très populaire auprès des 'gamers' et dont la notoriété a explosé pendant les périodes de confinement, aurait discuté avec plusieurs acheteurs potentiels dont le géant des logiciels. Mais selon les sources de 'Bloomberg', Discord serait davantage susceptible d'entrer en bourse que de se vendre. La firme californienne compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Elle a levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table réalisé l'année dernière, lui donnant une valorisation d'environ 7 milliards de dollars, selon les données de 'Pitchbook'.

Microsoft, qui a cherché l'an passé à racheter l'application TikTok et a mené des négociations pour reprendre Pinterest, souhaiterait acquérir des actifs qui lui donneraient accès à des communautés d'utilisateurs florissantes, souligne l'agence.

GameStop, la chaîne américaine de distribution de jeux vidéo et de matériel technologique, va publier ce soir à Wall Street ses premiers résultats financiers trimestriels depuis l'euphorie des traders sociaux des WallStreetBets. Le titre a plus que décuplé depuis le début de l'année. La réaction aux résultats sera donc... intéressante à suivre. Le quatrième trimestre est généralement le meilleur pour le groupe, mais il faudra faire fort pour justifier le récent rallye boursier porté par ces nouveaux traders particuliers regroupés sur les réseaux sociaux et visant les 'meme stocks' les plus vendus à découvert.

Sur ce trimestre clos en janvier, le consensus est de 88 millions de dollars de profits pour 1,35$ de bpa, alors que les revenus sont attendus à 2,21 milliards de dollars selon FactSet. La publication est attendue après bourse. En attendant, on apprend ce jour que le directeur client (CCO) et vice-président exécutif Frank Hamlin va quitter la compagnie. La période de transition dans le cadre de l'accord de départ court jusqu'au 31 mars. Il faut sans doute voir dans ce nouveau départ la 'patte' de Ryan Cohen, cofondateur de Chewy, qui tente par tous les moyens de redresser GameStop.

ViacomCBS va émettre des titres pour 3 milliards de dollars. Le géant média américain entend utiliser une partie des produits de l'opération pour investir dans ses services de vidéo en streaming.

Tencent Music, le service de musique en streaming, a publié des comptes trimestriels quelque peu décevants. Le groupe annonce par ailleurs la constitution d'un nouveau label avec Warner Music Group, après avoir conclu des accords similaires avec Sony Music ou Universal Music.

AstraZeneca. Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) américain ne s'est pas enthousiasmé devant les résultats de l'étude réalisée en Amérique sur le vaccin anti-covid d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. Le NIAID estime qu'AstraZeneca pourrait avoir fourni des données incomplètes, ce qui sème encore un peu plus le doute sur ce vaccin dont l'homologation est prochainement espérée aux USA. Le NIAID constate que le DSMB, comité indépendant de sécurité, a exprimé sa crainte que la laboratoire anglo-suédois n'ait inclus dans son essai américain "des informations obsolètes". Cela pourrait donc donner une "vision incomplète des données d'efficacité".

"Nous exhortons le laboratoire à travailler avec le DSMB pour examiner les données d'efficacité et s'assurer que les données les plus précises et à jour soient rendues publiques aussi vite que possible", ajoute l'agence américaine de santé dirigée par le Dr Anthony Fauci, principal expert américain en maladies infectieuses.

Regeneron. Un cocktail d'anticorps développé avec Roche réduirait de 70% le nombre de décès et d'hospitalisations liés au covid, en comparaison d'un placebo. Il s'agit des résultats d'un essai clinique annoncés ce mardi.

Pfizer, le géant pharmaceutique américain, entend pour sa part utiliser la technologie de l'ARN messager à l'origine de son vaccin anti-covid conçu avec BioNTech pour développer de nouveaux vaccins ciblant d'autres virus.

Boeing a souscrit une ligne de crédit renouvelable de 5,3 milliards de dollars et se dit confiant dans sa capacité à limiter son endettement.

Baidu, le 'Google chinois' coté à Wall Street, vient de s'introduire en bourse de Hong Kong et affiche sur cette dernière une première séance sans relief. Bilibili, plateforme chinoise de partagé de vidéos cotée sur le Nasdaq, considère aussi une IPO à Hong Kong et entend lever 2,6 milliards de dollars.

Lumentum a rehaussé son offre d'acquisition sur Coherent à 7 milliards de dollars, s'alignant sur l'offre rivale de II-VI sur le spécialiste des solutions laser.

Hartford Financial Services décroche pour sa part avant bourse à Wall Street, le groupe d'assurance dommages ayant repoussé l'offre hostile d'acquisition provenant de Chubb. Ainsi, le conseil d'administration d'Hartford a unanimement rejeté l'offre de 23 milliards de dollars.