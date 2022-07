Wall Street en retrait, après les chiffres robustes de l'emploi

(Boursier.com) — Wall Street perd du terrain avant bourse ce vendredi, après son vif rebond de la veille et malgré les bons chiffres de l'emploi. La tendance est donc aux prises de bénéfices rapides, alors que persistent les craintes de récession, dans un contexte de resserrement monétaire rapide et d'inflation élevée. Le S&P 500 abandonne 0,5%, le DJIA 0,1% et le Nasdaq 0,9% en pré-séance. Les cours du brut hésitent, avec un baril de brut WTI en hausse de 0,1% sur le Nymex à 102,8$ et un Brent à 104,9$, en progression de 0,3%. L'once d'or fléchit de 0,2% à 1.736$. L'indice dollar gagne 0,3% face à un panier de devises.

Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de juin 2022 rapportés ce vendredi sont assez réjouissants, mais ils fournissent aussi de nouveaux arguments à la Fed pour durcir très rapidement sa politique. Ainsi, les créations de postes non-agricoles ont très nettement dépassé les attentes du consensus, à 372.000, alors qu'elles étaient attendues à 275.000. En ligne avec les attentes, le taux de chômage américain du mois de juin s'affiche stable à 3,6%. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 381.000, contre 240.000 de consensus. Les créations d'emplois manufacturiers se sont élevées à 29.000 contre 23.000 de consensus. Le salaire horaire moyen a augmenté comme attendu de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 5,1% sur un an.

La variation de l'emploi salarié non agricole total pour avril a été révisée à la baisse de 68.000, passant de 436.000 à 368.000, et la variation pour mai a été révisée à la baisse de 6.000, de 390.000 à 384.000. Avec ces révisions, l'emploi en avril et en mai combinés est inférieur de 74.000 aux chiffres précédemment signalés.

Ce vendredi à Wall Street, les opérateurs suivront également les stocks préliminaires de grossistes (16h), les chiffres du crédit à la consommation (21h), ainsi qu'une intervention de John Williams, patron de la Fed de New York.

La bourse de New York avait clôturé hier soir en nette hausse, au lendemain de la publication des "minutes" de la Fed, laissant espérer aux investisseurs la possibilité d'une hausse moins brutale des taux d'intérêt face à la menace d'une récession. La tendance avait également été soutenue par la perspective de mesures de relance en Chine. Le secteur technologique s'était démarqué, et notamment les fabricants de puces, dans le sillage des solides résultats du groupe sud-coréen Samsung, à l'image d'Intel, Nvidia et Qualcomm.

Les valeurs

Spirit Airlines, la compagnie aérienne américaine à bas coûts, basée en Floride, aurait reporté le vote des actionnaires sur la cession du groupe à Frontier Group Holdings pour 2,4 milliards de dollars, afin de poursuivre les négociations parallèlement menées avec JetBlue Airways. C'est du moins ce qu'ont déclaré jeudi soir à l'agence Reuters, des sources proches du dossier. Spirit a précédemment repoussé cinq offres successives de rachat formulées par JetBlue, qui propose désormais 3,7 milliards de dollars en cash. Le vote des actionnaires sur le deal Frontier a été repoussé quant à lui par trois fois. Le nouveau report court jusqu'au 15 juillet. Lundi, le groupe new-yorkais JetBlue avait donc assoupli son offre à 33,5$ par titre Spirit en cash, 2$ de mieux qu'auparavant. L'offre de Frontier se chiffre quant à elle à 24,3$ par titre en cash et actions.

Tesla n'affiche pas de grande évolution avant bourse ce vendredi à Wall Street. Le groupe d'Elon Musk, géant de l'automobile électrique, a pourtant écoulé 78.906 véhicules produits en Chine au mois de juin, ce qui représente un record absolu sur un mois, selon des chiffres révélés ce jour par la China Passenger Car Association(CPCA), fédération locale du secteur.

Twitter décrochait hier soir de 4% après bourse à Wall Street sur les 37$, bien loin du prix initial proposé de 54,2$ par titre pour son acquisition. Il faut dire que l'homme d'affaires Elon Musk, à l'origine de cette proposition de 44 milliards de dollars, avait déjà rapidement rétropédalé, demandant d'abord d'en savoir plus sur l'ampleur du phénomène des robots et comptes fake. L'homme le plus riche du monde laissait ainsi entendre qu'une offre révisée en baisse serait hautement probable. Désormais, l'opération serait même en sérieux danger, selon plusieurs rapports de médias. Il pourrait même abandonner, faute de pouvoir réellement mesurer la proportion des 'bots' et faux comptes sur la plateforme, si l'on en croit le Washington Post. Le WaPo (de Jeff Bezos) explique que le rachat de Twitter par Musk et ses alliés serait donc "en péril". Les discussions avec des investisseurs se seraient tempérées durant les récentes semaines, et le clan Musk estimerait ne pas être en mesure de confirmer les affirmations de Twitter au sujet des comptes de spam, dont la proportion est jugée minime par le réseau social média...

Dans le même temps, Twitter a annoncé avoir licencié 30% de son équipe de recrutement dédiée à l'acquisition de talents, le groupe demeurant sous pression depuis l'offensive de Musk.

Occidental Petroleum reste sous le feu des projecteurs ce vendredi à Wall Street, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vient de se renforcer une fois encore au capital du groupe pétrolier américain. Berkshire a poursuivi ses emplettes, avec l'acquisition de 12 millions de titres supplémentaires pour 698 millions de dollars. La participation de la firme d'Omaha au capital d'Occidental Petroleum atteint désormais 18,7%. La firme de Buffett possède plus de 175 millions de titres Occidental d'une valeur de près de 11 milliards de dollars. Le titre Occidental Petroleum a quasiment doublé cette année à Wall Street. Berkshire détient par ailleurs pour 10 milliards de dollars de titres préférentiels et dispose d'options pour l'acquisition de 83,9 millions d'autres titres ordinaires pour 5 milliards de dollars.

GameStop bondissait hier soir de 15% sur les 135$ à Wall Street, dopé par l'annonce d'un "split" à quatre contre un. Concrètement, les actionnaires sur les registres à la clôture de la séance du 18 juillet, recevront trois titres additionnels pour chaque action détenue, sous forme d'un dividende en actions. Cette décision du conseil d'administration permettra d'accroître la liquidité de la valeur. Le dividende en actions sera distribué après la clôture du 21 juillet. Le titre cotera "ajusté du split" le 22 juillet. Le groupe avait mentionné en mars l'éventualité de cette division du titre, sans préciser les modalités. Il s'agit du deuxième split de l'histoire de GameStop, après une division par deux en mars 2007.

Le titre retombait néanmoins de 6% après bourse hier, GameStop ayant dans la foulée annoncé des changements significatifs au sein des effectifs. Le groupe se sépare ainsi de son directeur financier et va procéder à des licenciements, tout en investissant dans les emplois en magasin. C'est du moins ce que révèle un message interne et une source proche du dossier cités par un journaliste de Yahoo!. "Le changement sera une constante à mesure que nous ferons évoluer notre activité commerciale et lancerons de nouveaux produits via notre groupe blockchain", a écrit le DG de Gamestop, Matt Furlong, dans une note interne. "Après avoir investi massivement dans le personnel, la technologie, les stocks et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement au cours des 18 derniers mois, notre objectif est d'atteindre une rentabilité durable. Cela signifie éliminer les coûts excédentaires et opérer avec une mentalité de propriétaire intense". Selon une source de Yahoo!, l'ampleur des coupes dans les effectifs n'est pas claire.

GameStop a également annoncé que son directeur financier, Mike Recupero, qui occupait ce poste depuis plus d'un an, quittait l'entreprise et serait remplacé par la directrice comptable Diana Jajeh.

Levi Strauss grimpait de 5% après bourse hier soir à Wall Street, suite à sa publication financière. Le groupe a en effet dépassé les attentes pour le deuxième trimestre fiscal. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a représenté 29 cents, contre 23 cents de consensus et 23 cents un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,47 milliard de dollars, dépassant de 2% les attentes, contre 1,28 milliard de dollars un an auparavant. Le détaillant en vêtements a profité en particulier de la vigueur des ventes sur Internet. Le bénéfice net consolidé a été de 50 millions de dollars et 12 cents par titre. Les résultats comprennent des charges de 60 millions de dollars liées à la guerre en Ukraine. Les revenus se sont donc améliorés de 15%. Le groupe confirme sa guidance annuelle de revenus et de bénéfice par action et augmente son dividende trimestriel de 20%.