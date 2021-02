Wall Street en recul, avec les craintes sanitaires et le risque d'inflation

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue dans le rouge avant bourse ce lundi, le DJIA abandonnant 0,4% et le S&P 500 0,6%, contre un recul de 1% sur le Nasdaq. Le baril de brut WTI prend 1,6% sur les 60$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord s'adjuge 1,2%. L'once d'or gagne 1% à 1.798$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin retombe de 8% sur 24 heures à 52.620$ sur Bitfinex, après son récent rallye.

Sur les places européennes, c'est également la prudence qui domine, sur des craintes concernant la persistance des mesures restrictives sur fond de déploiement des vaccins. Les opérateurs redoutent par ailleurs un retour de l'inflation qui obligerait alors les banques centrales à agir de manière prématurée en resserrant leurs politiques monétaires. La progression récente et prononcée des prix des matières premières constitue ainsi un élément préoccupant.

Certes, le Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait laisser entrevoir un assouplissement du confinement local après l'atteinte de l'objectif de 15 millions de vaccinations à mi-février. Néanmoins, cet assouplissement devrait être lent. Notons par ailleurs que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit s'exprimer dans la journée, à 15h30 lors d'une conférence organisée par le Parlement européen.

Sur le front économique, l'indice Ifo allemand du climat des affaires a augmenté plus que prévu en février, à 92,4 contre 90,5 de consensus.

Aux États-Unis, l'indice d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago est ressorti à 0,66, contre un consensus de marché de 0,40 et un niveau révisé (en baisse) à 0,41 pour le mois antérieur. Un indicateur positif signale une croissance supérieure à la normale.

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour janvier sera annoncé à 16 heures (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour février sera annoncé à 16h30 (consensus 6,7).

Les marchés attendent demain mardi l'audition au Sénat, à Washington, de Jerome Powell, le président de la Fed, qui devrait tout de même réaffirmer l'engagement durable de la banque centrale à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante, aussi longtemps que cela sera nécessaire.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Sina, Discovery, DISH, KBR, Transocean ou Ingersoll Rand annoncent aujourd'hui leurs derniers résultats financiers.

Riot Blockchain, Microstrategy, Overstock, Marathon Patent, Silvergate et les autres valeurs cotées à Wall Street du domaine des cryptomonnaies pourraient subir des prises de bénéfices suite aux envolées récentes dans le sillage du bitcoin.

Johnson & Johnson. Le Français Sanofi a annoncé qu'un de ses sites allait produire le vaccin contre le nouveau coronavirus développé par l'Américain avec un objectif mensuel voisin de 12 millions de doses.

Kohl's devrait bénéficier de spéculations, alors qu'un groupement d'investisseurs activistes détenant 9,5% de son capital a proposé neuf candidats à des sièges au conseil d'administration de la chaîne américaine de grands magasins, qui compte 12 membres.

Principal Financial Group. Elliott Management a pris une participation au capital du groupe d'assurance et pourrait conclure un accord lui assurant des sièges au conseil d'administration et le lancement d'une revue stratégique, précise l'agence Bloomberg, citant des sources proches du sujet.

M&T Bank. D'après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches de la question, M&T serait sur le point de sceller un accord de fusion avec People'S United Financial dans le cadre d'une opération donnant naissance à une entité affichant plus de 200 milliards de dollars d'actifs.

Boeing, le géant aéronautique américain, demande aux firmes aériennes d'immobiliser les 777 équipés de réacteur P&W4000 de Pratt & Whitney, filiale de Raytheon, suite à l'incident survenu sur un appareil d'United Airlines dont l'un des réacteurs a perdu des pièces à Denver ce week-end.

American Airlines, United Airlines ou Southwest devraient profiter ce jour de l'avis sectoriel favorable de la Deutsche Bank, qui estime qu'il est temps de revenir sur le compartiment, alors que les cas de covid, les hospitalisations et les taux de vaccination vont dans la bonne direction. Neuf compagnies aériennes américaines ont été 'upgradées' de 'conserver' à 'achat' par le broker.

Goodyear, le colosse américain des pneumatiques, a annoncé l'acquisition programmée de son rival Cooper Tire & Rubber pour 2,8 milliards de dollars. L'opération permettrait à Goodyear de doubler sa présence en Amérique du Nord et en Chine. Les actionnaires de Cooper recevront 41,75$ en cash par titre et 0,907 titre de la firme d'Akron, soit au total 54,36$ par action sur la base des cours de vendredi soir. Goodyear renforcera ainsi son offre et étendra ses chaînes de distribution.

Discovery, le groupe de divertissement, a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, approchant par ailleurs des 12 millions d'abonnés. Le bénéfice net du quatrième trimestre est ressorti à 271 millions de dollars et 42 cents par titre, contre 476 millions un an avant. Le bpa ajusté a représenté 76 cents, contre 71 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 2,89 milliards, contre 2,87 milliards sur la période comparable de l'an dernier.

Dish Network a affiché des comptes supérieurs aux attentes, mais un repli de ses abonnements. Le groupe de TV-satellite a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net de 733 millions de dollars et 1,24$ par titre, contre 389 millions de dollars soit 69 cents par titre un an auparavant. Les revenus sont également ressortis supérieurs aux anticipations de marché, malgré le retrait des abonnements TV et wireless.