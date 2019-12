Wall Street : en petite forme pour la dernière séance de 2019

Wall Street : en petite forme pour la dernière séance de 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A force d'enchaîner les records, les investisseurs à Wall Street ont fini par se fatiguer... La séance de mardi, la dernière de l'année 2019, est marquée comme la veille par des opérations techniques d'habillage de portefeuille et des prises de bénéfices, dans un faible volume. En outre, les marchés s'inquiètent d'une montée des tensions au Moyen-Orient, après des frappes militaires américaines en Irak. L'annonce par Donald Trump de la signature le 15 janvier prochain de l'accord commercial de Phase 1 avec la Chine n'a pas suffi à faire grimper les indices, l'événement ayant déjà largement été anticipé.

A deux heures de la clôture, les trois principaux indices boursiers américains évoluent proche de l'équilibre. L'indice Dow Jones cède 0,14% à 28.423 points, tandis que l'indice large S&P 500 fléchit de 0,06% à 3.219 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, avance très légèrement de 0,09% à 8.953 pts.

Depuis le début de l'année, les indices américains ont bondi respectivement de 22% pour le DJIA, de 28,3% pour le S&P 500 et de 35% pour le Nasdaq.

Sur le marché des changes, le dollar pique du nez pour la 3e séance consécutive. L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 grandes devises, recule mardi de 0,34% à 96,51 points, tandis que l'euro grimpe de 0,25% à 1,1225$, bénéficiant toujours d'anticipations de reprise de l'économie européenne en 2020. Sur les marchés obligataires américains, les taux se sont tendus, le rendement du T-Bond à 10 ans regagnant 4 points de base à 1,92% (+1 point de base). En Europe, le rendement du Bund à 10 ans a fini stable à -0,19%.

L'accord commercial USA-Chine signé le 15 janvier

Sur le front commercial, Donald Trump a donc annoncé mardi qu'il signerait le 15 janvier, à la Maison blanche, l'accord tant attendu de "Phase 1" avec la Chine. "Je signerai la phase un (...) de l'accord commercial avec la Chine le 15 janvier, la cérémonie se déroulera à la Maison blanche", a écrit le président américain sur Twitter, ajoutant que "des responsables chinois de haut niveau" seraient présents. "A une date ultérieure, je me rendrai à Pékin où débuteront les discussions sur la phase 2", a encore déclaré Donald Trump.

I Phase One Trade Deal China January 15. The White House. High China present. At I Beijing Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Cet accord de "phase 1", annoncé le 13 décembre après d'intenses tractations, doit mettre fin au conflit commercial entre les deux premières puissances économiques de la planète, qui menace de gripper durablement la croissance mondiale.

En vertu de ce compromis, les Etats-Unis réduiront leurs droits de douane sur certains produits chinois en échange de l'achat par la Chine d'environ 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains au cours des deux prochaines années.

Toutefois, si la phase 1 est bienvenue, elle est loin d'avoir réglé les nombreux problèmes de fond entre les Etats-Unis et la Chine, soulignent le experts, qui s'attendent déjà à la résurgence de nouvelles tensions courant 2020 entre les deux principales puissances économiques mondiales.

L'activité manufacturière chinoise résiste en décembre

En Chine, l'approche d'un accord commercial partiel semble avoir déjà stoppé la chute de l'activité dans le secteur manufacturier. L'indice PMI manufacturier officiel, publié mardi, s'est ainsi établi à 50,2 en décembre, identique au mois précédent, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un indice à 50,1.

Il s'agit du 2e mois où cet indice ne baisse pas, soutenu par une accélération de la production et une hausse des commandes à l'exportation, a indiqué le Bureau chinois des statistiques.

Par ailleurs, les marchés surveillaient mardi le brusque regain de tension géopolitique au Moyen-Orient après des raids aériens lancés par les Etats-Unis, dimanche soir en Irak et en Syrie, avec pour cible une milice chiite irakienne pro-iranienne. Des bombardements qui ont fait 25 morts, de source irakienne. Washington affirme avoir frappé en représailles à une série d'attaques à la roquette ayant visé des militaires américains en Irak.

L'ambassade américaine à Bagdad visée par une foule hostile

Cette opération a suscité l'indignation en Irak, où des milliers de manifestants irakiens ont forcé mardi l'entrée de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, brûlant des drapeaux américains, arrachant des caméras de surveillance et criant "Mort à l'Amérique". Les forces américaines ont tiré des grenades lacrymogènes pour les disperser, et le Pentagone a annoncé avoir envoyé "des forces supplémentaires" pour assurer la sécurité de la mission diplomatique américaine.

Donald Trump a immédiatement accusé l'Iran d'avoir "orchestré" cette "attaque". "Ils seront tenus pour pleinement responsables", a prévenu le président des Etats-Unis, laissant planer la menace de représailles qui pourraient alimenter une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran.

Ces tensions n'ont cependant eu aucun effet immédiat sur le cours du pétrole, qui ont tendance à flamber en cas de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Mardi, le cours du baril de brut léger américain (WTI) a lâché 0,21% à 61,55$ sur le Nymex (contrat à terme de février), tandis que le Brent de la mer du Nord a cédé 0,44% à 66,38$ pour le contrat à terme de février.

Depuis le début de l'année, le cours du pétrole WTI a bondi de 36% (sa meilleure année depuis 2016) et le Brent a grimpé de près de 26%, tous deux soutenus par la perspective d'un cessez-le-feu commercial entre les Etats-Unis et la Chine, et par l'accord Opep+ de limitation de la production, qui vient d'être renouvelé jusqu'à la fin mars 2020. Cependant, le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak a jeté un froid vendredi dernier, en estimant que l'Opep et ses alliés devraient envisager de mettre fin l'an prochain à ces baisses de production.

L'or signe sa meilleure performance depuis 9 ans

L'or a en revanche profité mardi des tensions au Moyen-Orient, l'once d'or progressant en soirée de 0,41% à 1.524,90$ l'once, pour le contrat à terme de février coté sur le Comex de Chicago. Le métal jaune termine l'année sur un gain de 19%, et signe ainsi sa meilleure performance depuis 9 ans, en 2010.

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le aléas du Brexit, la faiblesse de l'inflation, et surtout, les politiques monétaires très accommodantes des grandes banques centrales, sont autant de facteurs ayant favorisé le métal jaune ces derniers mois. La baisse des taux d'intérêts, parfois en terrain négatif, a rendu l'or plus attractif que de nombreuses obligations, bien qu'il n'offre aucun rendement. En fin d'année, le repli du dollar a encore donné un coup de fouet à l'or, en rendant les achats de métal jaune moins onéreux pour les acheteurs hors zone dollar. Ainsi, la relique barbare a bondi de 3,6% sur le seul mois de décembre, alors que le billet vert a reculé d'environ 2%.

VALEURS A SUIVRE

Tencent Music (+3%) A la suite de l'annonce faite le 6 août 2019, l'accord entre Vivendi et un consortium mené par Tencent concernant le projet d'entrée du Consortium dans le capital d'UMG a été signé aujourd'hui. Cet accord prévoit l'acquisition par le Consortium, mené par Tencent avec la participation de Tencent Music Entertainment (NYSE:TME) et de certains investisseurs financiers internationaux, de 10% du capital d'UMG, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG.

Le Consortium a l'option d'acquérir, sur la même base de prix, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.

Cet accord sera prochainement complété par un deuxième accord, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire au capital de la filiale d'UMG regroupant les activités chinoises d'UMG.

Boeing (stable à 325$) La compagnie Turkish Airlines a conclu avec le constructeur aéronautique un accord de compensation partielle des pertes liées à l'immobilisation et aux retards de livraison de B737 MAX. Selon le quotidien turc Hurriyet, le montant total de l'accord atteindrait 225 M$ (200 ME).

JP Morgan Chase (stable à 140$) voudrait détenir 100% du capital de sa co-entreprise de produits dérivés en Chine JP Morgan Futures Co, dont elle possède pour l'instant 49% des parts, selon l'agence Bloomberg.