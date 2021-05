Wall Street en ordre dispersé. Walmart se distingue

Wall Street en ordre dispersé. Walmart se distingue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street cherche sa direction ce mardi. Le DJIA abandonne 0,21% à 34.257 pts, alors que le S&P 500 grappille 0,07% à 4.166 pts. Le Nasdaq est orienté en hausse de 0,79% à 13.485 pts. Le baril de brut WTI rend 0,6% à 66$, alors que l'once d'or se stabilise. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises. Le bitcoin recule encore de 3% sur 24 heures sur Bitfinex à 43.000$ environ. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans évolue à 1,65%.

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois d'avril sont ressorties au rythme de 1,569 million, contre un consensus de place de 1,705 million, et en forte baisse en comparaison du mois de mars. Les permis de construire ont été quant à eux relativement stables à 1,76 million, contre 1,78 million de consensus.

Raphael Bostic et Robert Kaplan, présidents des Fed d'Atlanta et de Dallas, interviendront dans la journée. Rappelons que les différents responsables de la Fed qui s'exprimaient hier lundi ont souligné que la banque centrale américaine allait surveiller l'inflation. Richard Clarida, le vice-président de la Fed, a indiqué que la Fed pourrait utiliser ses 'outils' si nécessaire, en cas de signes de dérapage sur les anticipations d'inflation...

Demain mercredi, les marchés suivront le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, ainsi que les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed (FOMC).

La Fed veut éviter toute surréaction face au risque inflationniste, selon le New York Times. Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, pense quant à lui toujours que la première hausse des taux sur les fed funds devrait intervenir en 2022...

Les marchés sont dans l'attente des annonces de Joe Biden et de l'actualité du projet de relance. Les sénateurs républicains doivent livrer leur contre-proposition sur le plan d'infrastructures. Selon Axios, Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, devrait demander à la communauté des entreprises de soutenir le projet Biden de 2.300 milliards de dollars lors d'un discours devant la Chambre US de Commerce.

Sur le front sanitaire, alors que les Etats-Unis conservent une large avance sur la majeure partie des pays en termes de vaccination, Biden promet de constituer un 'arsenal' de vaccins pour l'international. 20 millions de doses au moins de vaccins approuvés aux USA seront ainsi partagées d'ici à la fin du mois de juin avec des pays étrangers... Les décès hebdomadaires liés au nouveau coronavirus aux USA sont retombés au plus bas en près de 14 mois selon Reuters, alors que le nombre de cas continue de diminuer. Les assouplissements se poursuivent ainsi aux Etats-Unis, avec une levée progressive des restrictions.

Les valeurs

Walmart (+2%), le géant américain de la grande distribution basé à Bentonville, Arkansas, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes, dopant dans la foulée ses estimations. Le leader de la distribution table donc sur une forte demande, alors que sur le trimestre écoulé, les revenus totaux ont progressé de 2,7% à 138,3 milliards de dollars (consensus 132 Mds$), pour un bénéfice opérationnel en croissance de 32% à 6,9 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,69$, contre 1,21$ de consensus. Le groupe a sans nul doute bénéficié des 'chèques de stimulus' aux USA, qui ont soutenu la demande en appareils et produits électroniques. Doug McMillon, fait état d'un optimisme plus important qu'en début d'année.

La croissance US à comparable sur le trimestre a été de 6% hors essence, sur cette période close fin avril, alors que les analystes visaient en moyenne une petite expansion de 1%. Les ventes en ligne ont affiché une belle croissance de 37%, ce qui reste toutefois très inférieur aux 69% de progression du trimestre antérieur.

Pour son exercice fiscal décalé 2022, Walmart envisage désormais une hausse des bénéfices de 6% à 9%, alors que le groupe tablait auparavant sur un léger déclin des profits. McMillon prévient tout de même que le second semestre sera plus incertain que d'ordinaire.

Home Depot (-2%), le leader américain de la distribution de produits pour l'équipement de la maison, a publié ce jour des comptes trimestriels particulièrement robustes. Les ventes globales ont flambé de près de 33% à 37,5 milliards de dollars, contre moins de 35 milliards de consensus de place. Le bénéfice net trimestriel a atteint quant à lui 4,15 milliards de dollars soit 3,86$ par titre, contre 2,25 milliards et 2,08$ par action un an avant, à la même période. Le consensus était de 3,08$ de bpa. Surtout, Home Depot a fait état d'une croissance à magasins comparables de 31% sur le premier trimestre, en glissement annuel, alors que le consensus était d'environ 20%, ce qui aurait marqué un ralentissement par rapport au dernier trimestre de l'exercice antérieur (24,5%).

Macy's (+1%), la chaîne américaine de magasins, a dépassé les attentes sur le trimestre clos et rehaussé ses anticipations. Le détaillant new-yorkais a ainsi publié pour le premier trimestre un bénéfice net de 103 millions de dollars et 32 cents par titre, contre une perte de 3,6 milliards sur la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 39 cents, en ligne avec le consensus FactSet et de retour sur des niveaux proches de ceux de 2019. Les revenus trimestriels ont été de 4,71 milliards, contre 3 milliards un an plus tôt et 4,36 milliards de consensus FactSet. Les revenus digitaux ont progressé de 34%. Les ventes à comparable se sont envolées de 64%, bien plus que prévu.

Berkshire Hathaway (stable), la firme d'investissement du milliardaire Warren Buffett, a pris une belle participation au capital du courtier britannique en assurances Aon Plc, tout en réduisant par ailleurs ses parts sur Chevron ou Wells Fargo. Les derniers mouvements de Berkshire pour le premier trimestre montrent également un renforcement de la participation sur la chaîne de supermarchés Kroger.

Le conglomérat de Buffett a acquis plus de 4 millions de titres Aon pour un montant proche de 943 millions de dollars. Il augmente donc sa présence dans le secteur de l'assurance, où il était déjà très présent via notamment GEICO et General Re. Notons qu'Aon cherche à finaliser un deal avec son concurrent Willis Towers Watson.

La firme est en outre sortie de Synchrony Financial durant le trimestre passé, alors que ce pari représentant près de 700 millions de dollars en fin d'année dernière. La participation au capital de Wells Fargo a été réduite à 675.000 titres à fin mars.

Amazon (+1%) pourrait bien s'offrir un morceau de choix. 'The Information', citant une personne familière de la question, indique ainsi que le groupe de Jeff Bezos serait en discussions en vue d'une acquisition de MGM, ce qui constituerait un mouvement majeur d'expansion des offres de divertissement du groupe...

De son côté, le New York Times croit savoir que le Californien de Cupertino Apple et le géant des médias Comcast auraient aussi étudié ce dossier Metro-Goldwyn-Mayer. Sans citer de sources, le NYT affirme que les prétendants auraient conclu que MGM valait environ 6 milliards de dollars, nettement moins que les 9 milliards de dollars escomptés par le studio. Amazon ne semble pas de cet avis et poursuivrait donc les négociations. Selon 'The Information', le statut actuel des discussions ne serait pas clair et il serait possible que les échanges ne débouchent pas sur un accord.

Metro-Goldwyn-Mayer, légendaire studio cinématographique de Las Vegas, est surtout connu pour sa franchise 'James Bond', mais détient aussi la chaîne TV payante Epix et conçoit des séries ou shows tels que 'The Handmaid's Tale', 'Vikings', 'Fargo', 'Shark Tank' (...). Le catalogue de MGM compte environ 4.000 films, avec également les franchises 'Rocky', 'RoboCop' et 'Legally Blonde'.

Tesla (+2%). La société d'investissement de Michael Burry, le vendeur à découvert rendu célèbre par le film 'The Big Short', détenait à fin mars une position vendeuse sur Tesla représentant 534 millions de dollars. Scion Asset Management a ainsi révélé une copieuse position vendeuse via des options put, misant sur une baisse de l'action du groupe d'Elon Musk.

Apple (stable). Selon l'agence Bloomberg, le groupe californien de Cupertino serait toujours confronté à des difficultés d'approvisionnement concernant son nouvel iPad Pro haut de gamme.

Tencent Music Entertainment (+1%) a publié des profits trimestriels supérieurs aux attentes et des revenus en croissance de 24%, avec la croissance des abonnés. Baidu (+1%) a dévoilé des revenus en hausse de 25%, supérieurs au consensus avec le cloud et l'IA.