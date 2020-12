Wall Street en ordre dispersé, sur fond de doutes économiques

Wall Street en ordre dispersé, sur fond de doutes économiques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche hésitant ce jeudi, après sa correction de la veille menée par le Nasdaq (-1,94%). Les chiffres décevants de l'emploi américain pèsent et ravivent les doutes économiques. Le DJIA cède 0,18% à 30.013 pts, alors que le S&P 500 évolue peu à 3.672 pts. Le Nasdaq gagne 0,51% à 12.400 pts. Le baril de brut WTI s'adjuge 4,5% sur le Nymex à 47,6$. L'once d'or avance de 0,2% à 1.842$. L'indice dollar se tasse de 0,2% face à un panier de devises.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre 2020 est ressorti en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,1%. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation ressort en croissance de 0,2% par rapport au mois précédent, en ligne avec le consensus.

Le Département américain au Travail a annoncé par ailleurs à l'instant des inscriptions au chômage pour la semaine close au 5 décembre au nombre de 853.000, contre un consensus de 724.000. Ainsi, les inscriptions sont en forte augmentation de 137.000 par rapport à la semaine antérieure. Il s'agit d'un plus haut de près de trois mois pour les inscriptions américaines au chômage.

Le déficit budgétaire du mois de novembre sera connu à 20 heures ce soir (consensus 200 Mds$).

Alors que l'incertitude demeure concernant le Brexit, avec des négociations qui se poursuivront jusqu'à la fin du week-end, aucun consensus n'est par ailleurs trouvé au Congrès américain sur le tant espéré nouveau plan de relance de l'activité. Une proposition bipartisane de stimulus fiscal et une autre de la Maison blanche sont pourtant sur la table. Un groupe bipartisan a pourtant détaillé un package de plus de 900 milliards de dollars. Les questions de la protection des responsabilités et de l'aide aux Etats et gouvernements locaux demeurent.

Christine Lagarde s'est exprimée suite aux dernières décisions de politique monétaire de la BCE. L'enveloppe du PEPP (programme d'achats d'urgence face la pandémie), relevée de 500 MdsE ce jeudi à 1.850 MdsE, pourrait ne pas être utilisée dans sa totalité : "si des conditions de financement favorables peuvent être maintenues avec des flux d'achat qui n'épuisent pas l'enveloppe sur l'horizon d'achat net du PEPP, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'enveloppe dans sa totalité. De même, l'enveloppe peut être recalibrée si nécessaire pour maintenir des conditions de financement favorables afin d'aider à contrer le choc négatif de la pandémie sur la trajectoire de l'inflation".

La dirigeante note également que la prolongation de neuf mois du PEPP reflète le fait que les retombées de la crise persisteront pendant une longue période et permet une présence continue sur le marché et un soutien plus durable. Cela devrait contribuer à réduire l'incertitude et à renforcer la confiance. La BCE continue par ailleurs à surveiller de près l'évolution sur le marché des changes, alors que l'euro se négocie au plus haut depuis deux ans et demi face au dollar.

Alors que la seconde vague de coronavirus va provoquer une contraction importante de l'activité au quatrième trimestre, bien que moins sévère que celle observée au deuxième trimestre, la BCE dévoile ses dernières projetions économiques. Sur 2020, la Banque table désormais sur une contraction de l'économie de la zone euro de 7,3% contre un repli de 8% anticipé jusqu'ici. La croissance pour l'an prochain est en revanche revue à la baisse, à 3,9% contre 5% précédemment. Le PIB devrait ensuite progresser de 4,2% en 2022 contre 3,2% estimé auparavant.

"Dans l'ensemble, les risques entourant les perspectives de croissance de la zone euro restent orientés à la baisse, mais ils sont devenus moins prononcés. Si les nouvelles concernant les perspectives de lancement de vaccins dans un avenir proche sont encourageantes, les risques de baisse restent liés aux implications de la pandémie sur les conditions économiques et financières". Du côté de l'évolution des prix, l'inflation est désormais estimée à 0,2% en 2020 contre +0,3% précédemment. L'inflation devrait ensuite accélérer à 1% l'an prochain et 1,1% en 2022. Selon Christine Lagarde, l'inflation devrait rester en territoire négatif jusqu'au début de l'année prochaine.

"Dans l'ensemble, nos mesures politiques, ainsi que les mesures adoptées par les gouvernements nationaux et les institutions européennes, restent essentielles pour soutenir les conditions de prêt des banques et l'accès au financement, en particulier pour les personnes les plus touchées par les ramifications de la pandémie", ajoute Christine Lagarde. Enfin, elle souligne que "le Conseil des gouverneurs reconnaît le rôle clé du plan 'Next Generation' de l'UE et souligne qu'il est important qu'il devienne opérationnel sans délai. Il invite les États membres à déployer les fonds pour des dépenses publiques productives, accompagnées de politiques structurelles visant à améliorer la productivité. Cela permettrait au programme 'Next Generation' de contribuer à une reprise plus rapide, plus forte et plus uniforme et augmenterait la résistance économique et le potentiel de croissance des économies des États membres, soutenant ainsi l'efficacité de la politique monétaire dans la zone euro. Ces politiques structurelles sont particulièrement importantes pour remédier aux faiblesses structurelles et institutionnelles de longue date et pour accélérer les transitions verte et numérique".

Concernant les vaccins cette fois, CNBC indique que Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l'opération Warp Speed de la Maison blanche, a précisé que la FDA allait étudier de près les réactions allergiques potentielles au candidat vaccin de Pfizer / BioNTech au Royaume-Uni - où le vaccin est approuvé - avant de l'autoriser aux USA. L'agence britannique de régulation a conseillé en effet aux personnes ayant un historique significatif de réactions allergiques de ne pas prendre le vaccin. Slaoui ajoute toutefois qu'il n'est pas inhabituel de voir les personnes connaissant des réactions allergiques importantes être exclues des essais. Le comité de conseil de la FDA se réunit aujourd'hui pour considérer l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin de Pfizer et de son partenaire allemand. Le feu vert est attendu et serait suivi immédiatement de la distribution initiale.

Le temps presse, alors que les tendances sont toujours aussi préoccupantes concernant le nouveau coronavirus aux Etats-Unis, avec des cas et hospitalisations au plus haut. Selon l'Université Johns Hopkins ce jeudi, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie s'élève à 69 millions dans le monde, dont 15,4 millions aux Etats-Unis, 9,8 millions en Inde et 6,7 millions au Brésil. La Russie est repassée devant la France en tant que quatrième pays le plus touché avec 2,55 millions de cas depuis le début de l'épidémie. Le virus a fait 1,57 million de morts dans le monde depuis son émergence, dont plus de 289.000 aux USA.

Le mois de décembre exceptionnel en matière d'IPO se poursuit ce jeudi à Wall Street avec Airbnb. 24 heures après les débuts euphoriques de DoorDash, dont le titre s'est envolé hier de 85%, les premiers pas de la plateforme de location touristique entre particuliers sont surveillés ce jour.

Les investisseurs semblent séduits par le plan de développement de la firme californienne, qui a vendu environ 52 millions d'actions à 68$ alors que la fourchette indicative, déjà revue à la hausse, allait de 56 à 60$. Airbnb, qui est donc parvenu à lever près de 3,5 Mds$, sera valorisé environ 47 Mds$ sur une base entièrement diluée. Les investisseurs actuels d'Airbnb, ainsi que les dirigeants, conserveront le contrôle grâce à des actions de classe B, qui donneront 20 droits de vote pour chaque titre détenu, contre une voix pour chaque action de classe A vendue lors de la mise sur le marché. Parmi les investisseurs d'Airbnb disposant d'actions de classe B figurent la société de capital-risque Sequoia ainsi que Founders Fund et DST Global. L'action cote sur le Nasdaq sous le mnémo 'ABNB'.

Les valeurs

Airbnb s'introduit donc à Wall Street au prix de 68$ par titre, au-dessus de la fourchette indicative envisagée auparavant, pour lever environ 3,5 milliards et sur une valorisation de 47 milliards.

Alphabet (-1%) et Amazon (+1%), seront également surveillés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) française ayant annoncé des amendes de 100 millions d'euros pour Google et 35 millions d'euros pour Amazon du fait d'infractions à la législation française sur les cookies. Les montants en jeu sont toutefois assez négligeables pour ces géants du numérique.

Facebook (-1%) est poursuivi par la FTC (Federal Trade Commission) et un groupe bipartisan d'Attorney General de plusieurs Etats, qui estiment que la compagnie s'est engagée dans un comportement antitrust inapproprié en rachetant ou bloquant des firmes technologiques naissantes qui auraient pu devenir des rivales. Cette stratégie anticoncurrentielle 'systématique' supposée comprend l'acquisition d'Instagram en 2012 et celle de WhatsApp deux ans plus tard. La FTC cherche à obtenir une injonction afin que Facebook désinvestisse de ces actifs. Le géant des réseaux sociaux juge au contraire qu'il a été responsable de l'accession de ces startups aux rangs de leaders.

AT&T (-3%), l'un des leaders américains des télécommunications, a annoncé ce jour la cession de l'entreprise d'animation Crunchyroll au groupe japonais Sony pour 1,175 milliard de dollars.

Starbucks (+4%) a positivement surpris hier soir par ses prévisions à long terme, anticipant un retour de la clientèle une fois l'épidémie passée, y compris dans ses nouveaux cafés sans place assise.

Pfizer (stable) et BioNTech (+3%). Un groupe d'experts indépendants se réunit aujourd'hui pour étudier une éventuelle autorisation en urgence de leur vaccin contre le Covid-19. L'avis consultatif jouera bien évidemment sur la décision finale de la FDA, agence américaine du médicament. Les deux partenaires ont aussi annoncé que des documents liés au développement de leur vaccin avaient été "illégalement consultés" lors d'une attaque informatique contre l'Agence européenne du médicament...

Moderna (stable) a pour sa part commencé à tester son vaccin contre le Covid-19 sur des adolescents de 12 à 17 ans. Notons également que les données soumises à l'Agence européenne des médicaments par Pfizer / BioNTech et Moderna pour leurs candidats vaccins ont été jugées très solides ce jour par la directrice générale de l'EMA.

Walt Disney (stable) pourrait bien annoncer ce jour lors d'une journée investisseurs que certains de ses films, dont 'Pinocchio', sortiraient directement sur la plateforme Disney+ de vidéo en streaming quand d'autres films à gros budgets seront lancés au cinéma. C'est du moins ce qu'indique le New York Times, citant trois sources proches de la question.