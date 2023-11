Wall Street en ordre dispersé, S&P 500 en retrait

(Boursier.com) — Wall Street demeure incertain en début de journée ce lundi, le S&P 500 cédant 0,13% à 4.553 pts et le Dow Jones 0,15% à 35.337 pts, contre une hausse de 0,07% sur le Nasdaq à 14.261 pts. Les marchés actions consolident donc, mais le sentiment sous-jacent reste soutenu par le récent assouplissement des conditions financières, alors que les opérateurs jouent toujours le scénario d'un pic des taux atteint et d'un atterrissage économique contrôlé. Cela a entraîné une baisse significative des rendements obligataires, même si les courbes se sont davantage inversées et alimentent le débat sur la capacité des décideurs politiques à parvenir à cet atterrissage en douceur. Les banques centrales continuent de promouvoir l'idée de taux plus élevés, plus longtemps, alors que les marchés anticipent quant à eux de multiples baisses de taux l'année prochaine.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI se stabilise à 75,5$. L'once d'or gagne 0,4% à 2.010$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,93%, contre 4,43% sur le 10 ans et 4,57% sur le 30 ans.

Les ventes en ligne pour ce Cyber Monday aux USA pourraient dépasser les 12 milliards de dollars, avec les promotions accrues, des données Adobe Analytics évaluant la performance entre 12 et 12,4 milliards de dollars. En milieu de fourchette, cela représenterait une progression de 8% en comparaison de l'an dernier. Un nouveau pic historique a déjà été atteint la semaine dernière pour le Black Friday, avec des dépenses en ligne qui ont bondi de 7,5%, atteignant un montant record de 9,8 milliards de dollars aux États-Unis.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois d'octobre 2023 se sont établies au nombre de 679.000, très inférieures au consensus FactSet qui se situait à 721.000. Les ventes de septembre ont par ailleurs été révisées nettement à la baisse, à 719.000 contre 759.000 auparavant estimé.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois de novembre 2023 est ressorti à -19,9, contre -16 de consensus FactSet et -19,2 un mois auparavant. L'indicateur reste donc nettement inférieur à zéro, ce qui signale une forte contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée. L'indice de production ressort lui aussi négatif, à -7,2.

Parmi les autres statistiques notables de la semaine, les indices S&P Case-Shiller et FHFA des prix des maisons seront connus demain, comme l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Mercredi, les investisseurs suivront les chiffres du PIB du troisième trimestre (deuxième estimation sur trois), la balance du commerce international de biens, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, ainsi que le Livre Beige de la Fed. Jeudi, la journée sera marquée par la réunion de l'OPEP, mais aussi aux USA par la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage, celle des revenus et dépenses des ménages, celle du PMI de Chicago et celle des promesses de ventes de logements. Vendredi, les marchés suivront l'indice PMI manufacturier final américain et l'ISM manufacturier, ainsi que les dépenses de construction.

Ailleurs dans le monde ce lundi, les données montrant un net ralentissement de croissance des profits industriels en Chine pèsent sur la tendance. Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont augmenté pour le troisième mois consécutif en octobre, mais la croissance a fortement ralenti, indiquant que des mesures de soutien supplémentaires de la part de Pékin seraient nécessaires. La hausse de 2,7% sur un an des profits en octobre marque un retour à une croissance à un chiffre après une augmentation de 11,9% en septembre et de 17,2% en août. Sur les dix premiers mois de 2023, les bénéfices ont diminué de 7,8% par rapport à l'année précédente. L'économie chinoise peine donc toujours à se remettre après le covid, en raison de problèmes dans le secteur immobilier, de dettes des gouvernements locaux, d'une croissance mondiale lente et de tensions géopolitiques. Les bénéfices restent volatils et sensibles aux coûts des intrants, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie. Les autorités chinoises sont encouragées à se concentrer sur l'expansion de la demande intérieure. Les données d'octobre montrent une contraction des nouvelles commandes à l'exportation et à l'importation, mais une croissance de la production industrielle grâce aux ventes automobiles et des restaurants. Les bénéfices varient significativement selon les secteurs, avec une baisse dans le mobilier et une hausse dans l'électronique.

Du côté de la BCE, Christine Lagarde a jugé ce lundi que l'affaiblissement des pressions inflationnistes devrait se poursuivre, tout en ajoutant que les perspectives d'inflation à moyen terme restent "très incertaines". Cela signifie que la Banque centrale européenne doit poursuivre encore sa lutte contre la hausse des prix, a précisé ce lundi la présidente de la BCE, à l'occasion d'un discours à la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

L'actualité entreprises est plus limitée cette semaine aux Etats-Unis, après la vague des annonces trimestrielles. Les opérateurs suivront les chiffres de ventes éventuellement fournis par les détaillants pour le Black Friday et le Cyber Monday. Concernant les publications de résultats, Zscaler annonce ce lundi, après bourse, tandis que les firmes Intuit, Workday, CrowdStrike, Splunk, Hewlett Packard Enterprise et NetApp publient demain soir.

Salesforce, Synopsys, Snowflake, Dollar Tree, Hormel Foods, PVH, Okta, Pure Storage ou Donaldson Company, annoncent mercredi. Dell Technologies, Marvell Technology, Johnson Controls, Kroger et Ulta Beauty, publient jeudi.

Les valeurs

Crown Castle (+5%), spécialiste américain de la gestion d'infrastructure (tours) pour opérateurs mobiles, grimpe à Wall Street, alors que l'investisseur activiste Elliott Investment Management, l'un des principaux actionnaires du groupe, entend pousser à des changements créateurs de valeur. Le fonds activiste avait déjà tenté il y a trois ans de faire pression sur Crown Castle pour obtenir des évolutions stratégiques concernant l'infrastructure fibre. L'investisseur avait aussi critiqué à l'époque la politique de retour aux actionnaires. Elliott détiendrait actuellement une participation d'un montant voisin de 2 milliards de dollars au capital de Crown Castle. Le hedge fund se dit prêt à présenter des administrateurs et plaide pour un changement de management et de conseil d'administration, évoquant des années de sous-performance boursière. Elliott milite toujours pour un changement de stratégie concernant la fibre, évoquant la possibilité de céder cette activité.

Amazon (+1%) aurait, selon le Wall Street Journal, dépassé FedEx (-2%) et UPS (-1%) en termes de volumes de colis livrés. Le leader américain privé de la livraison serait donc désormais le groupe de Seattle, qui éclipserait les deux spécialistes FedEx et UPS. Le leader du commerce électronique a ainsi livré plus de colis aux foyers américains en 2022 qu'UPS, après avoir éclipsé FedEx en 2020, et il serait, selon le WSJ, "en passe de creuser l'écart cette année". Le journal cite des données internes d'Amazon et des personnes proches du dossier. L'US Postal, service postal américain, reste néanmoins le plus grand service de colis en termes de volume, gérant des centaines de millions de colis pour les trois sociétés. Le WSJ note qu'il y a dix ans encore, Amazon était un client majeur d'UPS et de FedEx, et que certains dirigeants des opérateurs historiques et certains analystes se moquaient de l'idée selon laquelle il pourrait un jour les supplanter.

Avant Thanksgiving cette année, Amazon avait déjà livré plus de 4,8 milliards de colis aux États-Unis, et ses projections internes prévoient que le groupe en livrera environ 5,9 milliards d'ici la fin de l'année, selon des documents consultés par le Wall Street Journal. L'année dernière, Amazon avait expédié 5,2 milliards de colis. Ces chiffres incluent uniquement les colis expédiés par Amazon du début à la fin. UPS et FedEx incluent dans leurs décomptes les colis qu'ils remettent au service postal pour livraison finale. UPS a indiqué que son volume national cette année ne dépasserait probablement pas les 5,3 milliards de l'année dernière, qui incluent les colis livrés aux clients via l'US Postal. Au cours des neuf premiers mois de cette année, UPS a traité environ 3,4 milliards de colis au niveau national. Le volume de colis nationaux Express & Ground de FedEx a atteint environ 3,05 milliards pour l'exercice clos au 31 mai 2023.

Par ailleurs, l'agence Reuters indique qu'Amazon a conclu un accord avec la plupart de ses employés en Espagne, lui évitant une grève qui aurait pu se tenir au cours de l'une des journées les plus chargées de l'année. Reuters cite le syndicat espagnol CCOO et le groupe de commerce en ligne.

Nvidia (+1%) reste surveillé, attendu pratiquement stable avant bourse à Wall Street pour une capitalisation boursière de 1.180 milliards de dollars. Le dossier a été le moteur du Nasdaq depuis le début de l'année, mais la semaine passée s'est révélée délicate malgré des comptes trimestriels de grande qualité, nettement supérieurs aux anticipations de marché. Les opérateurs s'inquiètent surtout des tensions sino-américaines et des restrictions US sur l'exportation de puces avancées.