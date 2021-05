Wall Street : en ordre dispersé, Moderna et Uber chutent

(Boursier.com) — Wall Street ne parvient pas à rebondir en début de séance après avoir fini en ordre dispersé mercredi soir. Si le Dow Jones a signé un nouveau record, le Nasdaq a effacé ses gains initiaux avant de terminer dans le rouge pour la quatrième séance consécutive. La rotation vers les titres dits 'value' au détriment des valeurs technologiques et de croissance se poursuit, les valorisations de ces dernières étant souvent considérées comme tendues, d'autant plus que les perspectives de hausse des taux augmentent. Le Dow Jones grignote 0,15% à 34.282 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,14% à 4.162 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, rend 0,55% à 13.508 pts.

Les indicateurs de conjoncture dévoilés ces dernières heures ont encore confirmé la vigueur de la première économie mondiale, alimentant les craintes d'un dérapage de l'inflation dans les prochains mois et donc d'un resserrement de la politique monétaire. Cet après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont retombées sous la barre des 500.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 31 avril, que les inscriptions au chômage ont atteint 498.000, en recul de 92.000 par rapport à la lecture révisée à la hausse de la semaine antérieure de 590.000. Le consensus était positionné à 538.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 560.000, en repli de 61.000, et également au plus bas depuis la mi-mars 2020. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 24 avril atteint 3,69 millions, en hausse de 39.000 sur sept jours (3,62 millions de consensus).

Des chiffres d'autant plus surveillés qu'ils sont dévoilés à la veille du rapport mensuel sur l'emploi. Selon le consensus, 978.000 créations d'emplois non agricoles sont attendues, contre 916.000 en mars. Certains économistes tablent même sur un million de créations de postes le mois dernier.

Concernant l'inflation, les craintes restent latentes, d'autant plus que la plupart des matières premières évoluent sur des niveaux plus observés depuis de longues années. Malgré tout, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans a estimé mercredi que le risque de spirale inflationniste était un hypothèse "lointaine", et a ajouté lors d'une conférence que la politique monétaire de la Fed devrait rester inchangée pendant "un certain temps". Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a de son côté réaffirmé qu'il n'était pas encore temps de commencer à parler de réduire le programme de rachat d'actifs de la banque centrale (120 Mds$ par mois actuellement). Robert Kaplan, qui s'était déjà distingué il y a quelques jours, a indiqué aujourd'hui "qu'il aimerait entamer des discussions pour parler du tapering plutôt tôt que tard". Selon le président de l'antenne de Dallas de la Réserve fédérale, les achats de titres par la Fed peuvent "créer des excès et des déséquilibres".

Sur les marchés obligataires, la situation continue à rester assez calme malgré les inquiétudes inflationnistes. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans se détend légèrement à 1,564% (-0,2 point de base), loin de ses plus haut vers 1,76% atteints en mars. Le taux US à 30 ans recule lui de 0,2 point de base à 2,242%.

Du côté des changes, l'indice du dollar recule de 0,4% à 90,9 points face à un panier de devises de référence. L'euro reprend 0,5% face au billet vert à 1,206$ dans les échanges interbancaires.

Le pétrole s'est retourné à la baisse mais les cours restent proches de leur plus haut de la mi-mars. L'optimisme sur la croissance de la demande continue de côtoyer les inquiétudes concernant les nouvelles vagues de Covid-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Les investisseurs voient en revanche d'un bon oeil les calendriers de levée des restrictions anti-Covid prises par plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie et l'Allemagne. Le baril de brut léger américain WTI recule en ce moment de 1,2% à 64,8$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, tandis que le Brent redonne 1% à 68,3$ (contrat de juillet).

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin s'adjuge 0,5% sur 24h, autour de 57.300$ sur la plateforme Bitfinex, alors que l'Ether gagne encore 4% à 3.495$, proche de ses plus hauts historiques.

VALEURS A SUIVRE

* Regeneron (+1,8%), le groupe biotechnologique américain, grimpe timidement en pré-séance après la publication de comptes trimestriels plus solides qu'anticipé. Sur les trois mois clos fin mars, la firme a réalisé un bénéfice net de 1,12 milliard de dollars, soit 10,09 dollars par action, contre 625 M$ et 5,43 dollars titre à la même période de l'année précédente. Hors éléments non récurrents, le bpa a progressé de 6,60 à 9,89 dollars, contre un consensus de 8,68$. Le chiffre d'affaires a augmenté de 38% à 2,53 milliards de dollars, supérieur aux attentes, grâce à un fort rebond des ventes du médicament Eylea contre les maladies oculaires et à la contribution de son cocktail d'anticorps contre le Covid-19.

* PayPal grimpe de 1,5% après avoir fait part du meilleur premier trimestre de son histoire et nettement dépassé les attentes des analystes grâce à une augmentation des achats en ligne et des transactions numériques due à la crise du coronavirus. Le groupe californien de San Jose a traité un total de 285 milliards de dollars de paiements au premier trimestre, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente, et a acquis 14,5 millions de nouveaux clients actifs nets. Le bpa ajusté est ressorti à 1,22$ contre 66 cents un an plus tôt et 1,01$ de consensus. Les revenus ont bondi de 31% à 6,03 Mds$ contre 5,88 Mds$ de consensus. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 8 points à 27,7%, contre un consensus de 25%.

"Nos excellents résultats du premier trimestre témoignent de la dynamique soutenue de notre activité, alors que le monde bascule dans l'économie numérique", a déclaré Dan Schulman, PDG de Paypal. PayPal a également déclaré qu'il prévoyait désormais l'ajout de 52 à 55 millions de nouveaux comptes actifs nets en 2021, avec une augmentation d'environ 30% du volume total de paiements sur une base au comptant et sans effet de change.

* Peloton Interactive (+1%), l'un des chouchous de Wall Street pendant le confinement, grâce à ses vélos d'appartement et ses tapis de marche connectés, rebondit légèrement après avoir dégringolé au cours des dernières semaines à Wall Street. Le titre, qui avait été multiplié par 8 entre mars et décembre 2020 (passant de 20$ à plus de 160$), a abandonné la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Mercredi soir, il a terminé à 82,03$, un plongeon de 14,6%, après le rappel d'un de ses tapis de course à la suite nombreux accidents.

Peloton a ainsi annoncé mercredi le rappel de 125.000 tapis de course (Tread+) après le décès d'un enfant et de 29 cas de blessures chez des enfants qui ont été happés par l'appareil. En outre, 1.050 tapis d'un autre modèle (Tread) ont été rappelés préventivement en vue d'être modifiés pour en améliorer la sécurité. Leurs écrans risquaient de se détacher avec un risque de blesser leurs utilisateurs.

La compagnie avait admis le 18 mars dernier qu'un enfant avait été trouvé la mort en lien avec le tapis Tread+, à la suite de quoi, l'agence américaine chargée de la sécurité des produits (la CPSC) avait demandé le 17 avril à la société le retrait de ces tapis de course. Dans un premier temps, Peloton avait résisté à la demande de la CPSC, en jugeant son avis "inexact et trompeur", insistant sur la sécurité de ses produits s'ils sont utilisés dans le respect des consignes. Mais face à la dégradation de l'image de marque du groupe et à la chute du cours de Bourse, le directeur général de Peloton, John Foley, a reconnu mercredi une "erreur", et a présenté ses excuses pour avoir tardé à agir, expliquant que le rappel de ces produits était "la bonne chose à faire" pour ses clients.

* EQT (-8%), le plus grand producteur de gaz naturel américain, a annoncé le rachat de son concurrent Alta Resources pour 2,93 milliards de dollars en numéraire et en actions.

* Moderna (-7%), qui vient de publier le premier bénéfice de son histoire au premier trimestre, affirme que son vaccin contre le Covid-19 est efficace à 96% chez les enfants âgés de 12 à 17 ans. La société de biotechnologies américaine prévoit de soumettre les données relatives à son vaccin à la FDA en vue d'une approbation complète dans le courant du mois. Comme pour les adultes, l'injection chez les adolescents a été généralement bien tolérée et aucun problème de sécurité sérieux n'a été identifié à ce jour, a précisé le groupe basé à Cambridge.

Concernant les résultats des trois premiers mois de l'année, Moderna a réalisé un bénéfice de 1,2 milliard de dollars, soit 2,84 dollars par action, contre une perte de 124 M$ et 35 cents par action au premier trimestre de l'année précédente. Le consensus tablait sur un bpa de 2,39$. Le chiffre d'affaires a atteint 1,9 milliard de dollars sur la période contre 8 M$ un an plus tôt et 2 Md$ de consensus. Environ 1,7 milliard de dollars des recettes sont issues du vaccin contre le Covid-19. Le groupe s'attend désormais à ce que les ventes de son vaccin s'élèvent à 19,2 Mds$ en 2021, soit une hausse de 4,3% par rapport à la prévision fournie en février.

* Uber chute de 6,5%. Le groupe a publié mercredi soir après la clôture une perte nette de 108 millions de dollars au 1er trimestre, le plus faible déficit de sa courte histoire, grâce à la vente d'ATG, sa division de voitures autonomes pendant le trimestre passé, une opération qui a entraîné un gain de 1,6 milliard de dollars. Au premier trimestre 2020, le géant américain des VTC avait encaissé une perte nette de 2,9 Mds$, plombé par les confinements liés au coronavirus, qui avaient fait fondre les courses de ses VTC.

Un an plus tard, l'activité de VTC montre fin de signes de reprise, tandis que l'activité de livraison à domicile (qui a profité de la crise sanitaire) continue d'être très dynamique. Malgré ces signes positifs, l'action Uber cédait 4,4% mercredi soir dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street suite à la publication des trimestriels.

Au 1er trimestre, les ventes d'Uber ont reculé de 11% pour revenir à 2,9 Mds$ contre 3,25 Mds$ au 1er trimestre 2020, alors que les analystes tablaient sur des vente de 3,27 Mds$. Le groupe a expliqué que les ventes ont été réduites par des provisions de 600 M$ faites pour octroyer à ses chauffeurs britanniques le statut de travailleurs salariés, suite à une décision de la Cour Suprême britannique. L'Ebitda ajusté du groupe est ressorti en perte de 359 millions de dollars.

Les réservations brutes de trajets (essentiellement les recettes avant déductions des taxes, péages ou diverses rémunérations des chauffeurs) ont diminué de 38% en un an à 6,8 Mds$, tandis que celles des livraisons ont bondi de 166% à 12,5 Mds$. "Nous voyons enfin de la lumière au bout du tunnel, avec les vaccinations en hausse, la baisse des taux d'infection et la levée des restrictions de déplacement", a indiqué Dara Khosrowshahi, le patron du groupe californien, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

* Honest Co (-3%). La société de cosmétiques fondée par Jessica Alba s'est envolée de quelque 44% pour ses débuts à Wall Street mercredi, pour terminer à 23$ à la clôture de Wall Street. L'entreprise de produits de beauté et de soins personnels fondée par l'actrice en 2011 a levé 413 millions de dollars lors de cette IPO, en vendant 25,8 millions d'actions à 16$ pièce. De quoi valoriser Honest Co près de 1,5 milliard de dollars au cours d'IPO, et plus de 2 Mds$ au cours de clôture de mercredi. Honest est devenue au fil des années une marque reconnue au niveau national et a conclu des partenariats avec des géants du commerce de détail, dont Target et Amazon.com. En forte croissance, la société n'est cependant toujours pas rentable. L'an passé, elle a essuyé une perte de 14,5 M$ pour des revenus de 300,5 M$, en hausse de 28%.

* Norwegian Cruise Line (-4,3%) anticipe une perte au deuxième trimestre mais l'organisateur de croisière a indiqué que les réservations pour le premier semestre 2022 sont supérieures aux niveaux d'avant la pandémie. La compagnie a également réitéré son intention de reprendre la navigation aux États-Unis en juillet.

* Pfizer (-2,5%). Les fabricants de vaccins contre le COVID-19 sont sous pression après la proposition américaine d'une levée des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins anti-COVID. "Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie de Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires", a affirmé la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai. L'Union européenne est prête à discuter de la proposition américaine, a de son côté déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.