Wall Street en ordre dispersé, mais Twitter se distingue

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche hésitant ce lundi. Le S&P 500 gagne 0,29% à 4.559 pts, mais le DJIA perd 0,15% à 34.766 pts. Dopé par Twitter et Tesla, le Nasdaq avance de 1,2% à 14.432 pts. Le baril de brut WTI remonte de 4% à 103$. L'once d'or progresse de 0,6% à 1.936$. L'indice dollar avance de 0,3% face à un panier de devises. Le Bitcoin reste assez stable sur les 46.000$. Les investisseurs demeurent hésitants, dans un contexte toujours complexe avec, notamment, la hausse des rendements obligataires américains et les anticipations de resserrement de politique monétaire après le solide rapport sur l'emploi US vendredi.

L'évolution de la guerre en Ukraine reste aussi au coeur des incertitudes du marché. Kiev a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un "génocide" dans la ville de Boutcha, des faits niés par Moscou, mais condamnés par les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre et préparent de nouvelles sanctions contre la Russie... Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce lundi qu'il était devenu plus difficile pour l'Ukraine de négocier avec la Russie à mesure qu'elle prenait connaissance des atrocités commises par les forces russes sur son territoire. La Russie dément, elle, prendre des civils pour cible, et rejette les accusations selon lesquelles son armée serait responsable de ces morts.

Il n'y a pas d'élément directionnel majeur ce jour. Le grand événement de cette semaine est la publication mercredi des minutes du FOMC de mars. Les opérateurs tenteront d'en savoir plus sur la réduction du bilan de la Fed, qui vient de lancer son cycle de durcissement monétaire pour lutter contre l'inflation. Une annonce officielle au sujet du bilan est de plus en plus attendue pour la réunion FOMC de mai. Certaines des estimations de QT les plus agressives tournent autour d'une implémentation assez rapide pour atteindre des niveaux de 100 milliards de dollars mensuels, tandis que les estimations les plus accommodantes semblent être de l'ordre de 60 milliards de dollars. La prévision médiane est d'une réduction totale du bilan de plus de 2.500 milliards sur la durée du programme.

L'inversion de la courbe des taux continue par ailleurs de dominer les débats, avec des signaux potentiels de récession. Quelques discussions portent sur le long délai entre l'inversion initiale et la récession et la capacité des actions à continuer à monter malgré tout. Un autre sujet de débat brûlant est la définition du taux neutre, face aux inquiétudes concernant une erreur éventuelle de politique dans les deux sens. La résilience récente des marchés boursiers est toutefois notable dans ce contexte.

John Williams de la Fed de New York a déclaré que la Fed devait ramener les taux à des niveaux plus neutres, mais a également signalé une incertitude quant à ce que cela signifie. Mary Daly, patronne de la Fed de San Francisco, a également soutenu le passage des taux en territoire neutre cette année et a concédé que cela nécessiterait des mouvements de 50 points de base.

Notons aussi que la Chine va modifier les règles de confidentialité des audits afin d'éviter les radiations de la cote américaine, ce qui devrait doper ce jour les valeurs chinoises cotées à Wall Street.

Selon le rapport du jour, les commandes industrielles américaines pour le mois de février 2022 ont reculé de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre -0,2% de consensus FactSet et +1,5% pour la lecture révisée du mois antérieur. Les commandes finales de biens durables ont décliné de 2,1% en février, par rapport à janvier, contre -2,2% de consensus. Les commandes de biens durables hors transport ont baissé de 0,6%, en ligne avec les attentes.

Ailleurs dans le monde ce matin, la balance commerciale allemande de février est ressortie excédentaire de 11,5 milliards d'euros, niveau sensiblement comparable au consensus. L'indice Sentix de confiance des investisseurs dans la zone euro pour le mois d'avril s'est enfoncé à -18, encore plus négatif que prévu et au plus bas depuis juillet 2020 (-7 en mars et -9 de consensus).

Les valeurs

Tesla (+3%) grimpe encore, sur les 1.100$ à Wall Street ce lundi, réagissant aux excellents chiffres d'activité publiés durant le week-end. Ainsi, le géant texan de l'automobile électrique a fourni ses chiffres d'activité du premier trimestre. Tesla a produit plus de 305 000 véhicules et livré plus de 310 000 unités sur la période, malgré les difficultés de chaîne d'approvisionnement et les fermetures de sites. Ainsi, malgré le ralentissement de la production chinoise du fait de la nouvelle vague épidémique et la pénurie de semi-conducteurs, le groupe d'Elon Musk a livré un nombre record de voitures sur le trimestre clos.

Tesla a livré plus précisément 310 048 voitures sur les trois premiers mois de l'année, 1 500 de plus qu'au dernier trimestre 2021 et une hausse de 68% en glissement annuel, par rapport à la période comparable de l'année dernière. Les analystes s'attendaient en moyenne à environ 309 000 livraisons. Le constructeur a par ailleurs produit 305 407 unités entre janvier et mars, ce qui marque une très légère baisse séquentielle en comparaison du trimestre précédent, le groupe ayant été contraint de fermer plusieurs jours son site de Shanghai du fait des mesures prises par les autorités chinoises pour contrôler la pandémie.

Twitter bondit de 25% à Wall Street, alors que le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, homme le plus riche du monde, vient de déclarer une participation "passive" au capital du réseau social média. Cette nouvelle intervient alors que Musk s'était montré très dur envers le réseau social il y a quelques jours, manifestant son envie de lancer son propre réseau pour défendre la liberté d'expression. Le milliardaire a déclaré avoir pris une participation passive de 9,2% au capital de Twitter.

Musk est l'une des 'stars' du réseau à l'oiseau bleu, avec plus de 80 millions d'abonnés. Le DG de Tesla a donc pris une participation importante dans la société de médias sociaux Twitter, selon une information réglementaire publiée ce lundi. Musk détient 73 486 938 actions Twitter, ce qui représente une participation de 9,2% dans la société, selon l'information fournie à la Securities and Exchange Commission américaine. La participation valait 2,89 milliards de dollars, sur la base du cours de clôture de Twitter vendredi, mais ce montant devrait grandement progresser ce jour avec la flambée du titre.

Hertz (+7%) accélère ses efforts afin de disposer d'une flotte de voitures de location principalement électriques. La société a annoncé ce lundi qu'elle achèterait 65 000 véhicules électriques au rival de Tesla, Polestar (qui va se regrouper avec le SPAC Gores Guggenheim +8%). Composés principalement de la berline sportive Polestar 2, les achats s'étaleront sur cinq ans. La disponibilité devrait commencer au printemps en Europe et plus tard cette année en Amérique du Nord et en Australie. "Le partenariat d'aujourd'hui avec Polestar renforce notre ambition de devenir un acteur de premier plan dans l'écosystème de la mobilité moderne et de le faire en tant qu'entreprise respectueuse de l'environnement. En travaillant avec des leaders de l'industrie des VE comme Polestar, nous pouvons contribuer à accélérer l'adoption de l'électrification tout en offrant aux loueurs, aux entreprises clientes et aux partenaires de covoiturage un produit VE haut de gamme, une expérience exceptionnelle", a déclaré Stephen Scherr, DG de Hertz.

JP Morgan (+1%). Jamie Dimon, patron de JP Morgan, a averti que la banque américaine faisait face à une perte potentielle de 1 milliard de dollars en raison de son exposition à la Russie. JP Morgan se retire du pays, avec une foule d'autres banques et entreprises. Dimon a donc prévenu d'une perte conséquente d'environ 1 milliard, les institutions financières mondiales ressentant l'impact de la guerre en Ukraine. "Nous ne sommes pas inquiets de notre exposition directe à la Russie, même si nous pourrions encore perdre environ 1 milliard de dollars au fil du temps", a écrit Dimon dans sa lettre annuelle aux actionnaires. "Nous surveillons activement l'impact des sanctions en cours et la réponse de la Russie, préoccupés également par leurs effets secondaires et collatéraux sur tant d'entreprises et de pays".

Gilead Sciences (+1%), le laboratoire pharmaceutique américain, réagit peu avant bourse à Wall Street, alors que la Food and Drug Administration, autorité sanitaire aux Etats-Unis, vient pourtant d'approuver une utilisation élargie de la thérapie cellulaire Yescarta comme première option après la chimiothérapie pour les adultes atteints d'une forme avancée et agressive de cancer du sang. Le traitement unique avait été initialement approuvé en 2017 pour les patients atteints d'un lymphome à grandes cellules B n'ayant pas répondu à au moins deux cycles de traitement précédents.

Starbucks (-6%) corrige à Wall Street, alors qu'Howard Schultz, l'ancien directeur général de la chaîne qui en reprend les commandes, a annoncé dans une lettre aux actionnaires une suspension du programme de rachat d'actions au profit d'investissements dans le groupe, les magasins et en faveur de ses salariés. Schultz juge que le cash du groupe sera ainsi mieux utilisé...

KKR (+1%) devrait annoncer ce lundi dans une lettre qu'il ne soumettra pas à l'opérateur italien Telecom Italia d'offre formelle d'acquisition s'il n'obtient pas accès aux comptes financiers.

General Motors (stable). Le Canada devrait annoncer son soutien à GM en faveur d'un plan d'investissement de plusieurs milliards de dollars sur deux sites à Ingersoll et Oshawa, a déclaré une source gouvernementale citée par l'agence Reuters.

Digital World Acquisition (-11%), le SPAC qui doit fusionner avec le réseau social Truth Social de Donald Trump, chute à Wall Street, alors que deux dirigeants de la plateforme, Josh Adams et Billy Boozer, ont décidé de quitter le groupe.