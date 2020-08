Wall Street en ordre dispersé, mais Apple et Tesla grimpent

Wall Street en ordre dispersé, mais Apple et Tesla grimpent









(Boursier.com) — La Bourse de New York commence la semaine sur une note incertaine, les investisseurs reprenant leur souffle après les records historiques inscrits vendredi par le S&P 500 et le Nasdaq. La cote est animée lundi par le plus important remaniement au sein du DJIA depuis 2013, avec le remplacement d'Exxonmobil, Pfizer et Raytheon par Salesforce (-1%), Amgen (-0,15%) et Honeywell (-1,9%). Apple (+4,6%) et Tesla (+9,9%) progressent nettement à la faveur des "splits" de leurs titres qui ont pris effet ce lundi.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,75% à 28.439 points, tandis que l'indice large S&P 500 est proche de l'équilibre (-0,02%) à 3.507 pts et que le Nasdaq Composite grimpe encore de 0,95% à 11.807 pts, s'apprêtant ainsi à signer un nouveau record.

Covid-19, campagne électorale... L'automne s'annonce animé

A la veille du mois de septembre et après les records engendrés par l'euphorie sur les "technos", les investisseurs s'interrogent sur les valorisations élevées de ce secteur, et surveillent les signes d'un ralentissement de la reprise économique aux Etats-Unis, lié à la persistance de la pandémie de Covid 19. Les marchés pourraient aussi connaître des secousses cet automne au gré de la campagne électorale à couteaux tirés entre Donald Trump et Joe Biden à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre.

Cependant, le climat d'optimisme reste dominant à Wall Street, les marchés tablant sur la mise au point d'un vaccin anti-coronavirus d'ici à la fin de l'année, et pariant sur une mise en oeuvre de l'accord commercial avec la Chine, malgré les tensions récurrentes, notamment au sujet de l'avenir de l'application TikTok aux Etats-Unis.

Plus de 6 millions de cas de Covid-19 aux Etats-Unis

Sur le front sanitaire, les Etats-Unis ont franchi lundi le seuil des six millions de personnes contaminées par le Covid-19, selon les données de l'université Johns Hopkins. Ailleurs dans le monde, le virus est particulièrement actif en Inde, où 78.512 cas ont été recensés ces dernières 24 heures ainsi que 971 décès supplémentaires, selon le ministère de la Santé. L'épidémie a d'ailleurs provoqué en Inde un recul historique du PIB de 23,9% sur la période d'avril à juin.

Dans un entretien publié dimanche par le quotidien britannique 'Financial Times', le patron de l'Autorité américaine du médicament (Food & Drug Administration) se dit prêt à accélérer la procédure d'homologation aux Etats-Unis d'un vaccin contre le Covid-19. Stephen Hahn a ajouté que l'agence était prête à autoriser un vaccin avant que les essais de phase 3, actuellement en cours, ne soient terminés.

Sur le plan macro-économique, l'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois d'août 2020 est ressorti à +8, contre -3 pour le mois antérieur et -1 de consensus de place. Ainsi, l'indicateur signale une expansion inattendue de l'activité manufacturière dans la région considérée.

En Asie, la reprise s'est poursuivie en août. L'activité des services en Chine est montée à 55,2 pour l'indice non-manufacturier contre 54 de consensus, tandis que l'activité manufacturière a atteint 51, en ligne avec les attentes.

Au Japon, la production industrielle a grimpé plus que prévu en juillet, de 8% contre 5% attendu par le consensus, grâce à un rebond du secteur automobile. En revanche, les ventes au détail japonaises ont décliné de 2,8% contre -1,7% de consensus. L'indice de confiance des consommateurs au Japon a battu le consensus. Les mises en chantier de logements locales ont décliné un peu moins que prévu.

La Fed confirme sa détermination à soutenir l'économie US

Le marché pétrolier commence prudemment la semaine : le contrat à terme d'octobre sur le baril de brut léger américain (WTI) cède 0,4% à 42,79$ sur le Nymex, tandis que le Brent d'échéance novembre recule de 0,46% à 45,60$ le baril.

Sur le marché des changes, le dollar confirme son accès de faiblesse de la semaine passée, après les déclarations très accommodantes du président de la Fed, Jerome Powell, à la réunion annuelle des banquiers centraux de Jackson Hole, dans le Wyoming. L'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence, cède 0,3% à 92,09 points, et a cédé environ 1,5% depuis 10 jours. L'euro gagne 0,35% à 1,1944$.

Le 27 août au symposium de Jackson Hole (tenu par visioconférence cette année), Jerome Powell a livré la nouvelle stratégie monétaire de long terme de la Fed. La banque centrale a adopté une vision plus flexible de l'inflation (même si son objectif à long terme reste de 2%), et elle entend se concentrer sur le taux de chômage et le soutien à l'économie. La Fed est ainsi prête à laisser l'inflation dépasser l'objectif plafond fixé à 2% temporairement, et se tient prête à accentuer si nécessaire sa politique accommodante afin de relancer l'économie. Une position qui pourrait augurer de périodes de taux d'intérêt bas extrêmement longues...

VALEURS A SUIVRE

Apple bondit de 4,6% et Tesla de 9,9% alors que la valeur nominale des titres des deux groupes ont été divisés lundi (respectivement une division par 4 et par 5), ce qui a pour effet d'améliorer leur liquidité et de les rendre plus accessibles aux actionnaires individuels.

Microsoft (-1,6%), Walmart (-2,2%) et Oracle (-1,1%) reculent, dans la crainte que leur projet de rachat de TikTok soit bloqué par Pékin... En fin de semaine dernière, le gouvernement chinois a modifié ses règles de contrôle à l'exportation, incluant notamment les technologies "sensibles". Ainsi, la maison mère de TikTok, le groupe chinois ByteDance, pourrait avoir besoin d'un accord des autorités chinoises pour céder une partie de ses activités à un groupe américain.

TikTok est sous pression de l'administration Trump, qui a exigé cet été la cession des ses activités aux Etats-Unis, en mettant en avant le risque d'espionnage de la Chine via l'application de vidéo très prisée des adolescents. Microsoft et Oracle font partie des candidats les mieux placés en vue d'un rachat de ces activités.

Berkshire Hathaway (stable), la firme d'investissement du gourou d'Omaha Warren Buffett, a encore surpris, après son investissement récent et inattendu sur le producteur aurifère canadien Barrick Gold. Ainsi, la firme de Buffett vient d'investir plusieurs milliards de dollars sur cinq conglomérats japonais. Il a acquis un peu plus de 5% des firmes Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi, Mitsui et Sumitomo Corporation. Les participations ont été acquises sur une douzaine de mois sur la place de Tokyo. Les participations sont actuellement valorisées, au total, 6,3 milliards de dollars sur les derniers cours de bourse. Berkshire investit pour le long terme et pourrait porter ces participations à 9,9% dans chacun des conglomérats visés, selon les prix. Berkshire a investi via sa filiale National Indemnity Company.

Buffett espère, selon ses déclarations, "des opportunités de bénéfices mutuels". Il se dit également "ravi" de participer au futur du Japon.

Aimmune Therapeutics prend... 171% ! Le colosse suisse Nestlé a annoncé ce lundi le rachat de la firme biopharmaceutique, qui commercialise un traitement de l'allergie à l'arachide chez l'enfant et dont il détient déjà plus d'un quart du capital. Nestlé Health Science vient de faire une offre d'achat pour l'acquisition d'Aimmune au prix de 34,5$/action. L'opération, qui fait ressortir une prime de 178% sur le cours de clôture du 28 août, concerne l'ensemble des titres non encore détenus par Nestlé, soit une enveloppe globale d'environ 2,6 Md$. Elle a déjà reçu l'aval des administrateurs indépendants d'Aimmune et devrait être finalisée au T4 2020.

AT&T (stable). Selon le Wall Street Journal, l'opérateur télécom américain mènerait des discussions initiales en vue d'une potentielle cession de sa division sous-performante DirecTV.

General Electric (-1%) perd du terrain en bourse, alors que JP Morgan vient de suspendre son objectif sur la valeur, évoquant le manque de clarté sur les perspectives actuelles. La précédente fair value estimée était de moins de 5$, contre 6,61$ pour le dernier cours coté du géant industriel américain.