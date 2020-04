Wall Street : en ordre dispersé, le chômage grimpe aux USA

(Boursier.com) — La Bourse de New York s'affiche mitigée, jeudi, après l'annonce d'un nouveau bond du nombre de demandeurs d'emploi la semaine dernière face à la crise du coronavirus. Les marchés attendent avec nervosité que Donald Trump annonce dans la soirée son plan de redémarrage de l'économie, en tablant sur le fait que le pic pandémique serait passé, au moins dans certains Etats. Le pétrole WTI reste scotché sous le seuil de 20$ le baril face au plongeon de la demande mondiale, que les coupes de production annoncées ne suffiront pas à compenser.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,6% à 23.362 points, tandis que l'indice large S&P 500 est proche de l'équilibre (+0,05%) à 2.785 pts, mais que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, évolue en terrain positif gagnant 0,8% à 8.458 pts.

Plus tôt dans la journée en Europe, l'EuroStoxx 50 a fini sur un léger gain de 0,15%, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a terminé proche de l'équilibre (-0,08%). En Asie, le Shanghai Composite a progressé de 0,3% et le Nikkei a lâché 1,3%.

Dollar en hausse, taux au plancher, pétrole toujours en berne

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) se renforce encore de 0,6% jeudi à 100,09 points malgré une salve de statistiques décevantes aux Etats-Unis. L'euro cède 0,6% à 1,0841$.

Les obligations sont recherchées, faisant reculer les taux d'intérêts, qui évoluent en sens inverse des cours. Le rendement du T-Bond à 10 ans cède 3 points de base, revenant à 0,60%. Plus tôt, en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance a cédé 1 pdb à -0,48%.

Le rebond du pétrole en début de séance a tourné court. En soirée, le cours du baril de brut léger américain WTI recule encore de 0,3% à 19,81$, au plus bas depuis 2002, tandis que le Brent de la Mer du Nord lâche 0,8% à 27,46$ (contrat à terme de juin).

Les investisseurs estiment que l'accord Opep+ conclu le week-end dernier en vue de réduire la production d'au moins 10 millions de barils par jour est loin d'être suffisant pour faire face à l'effondrement de la demande. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la consommation mondiale de pétrole va chuter de 9% cette année, un record, en raison de la pandémie de Covid-19. En outre, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, les installations de stockage pourraient être saturées d'ici la m-juin.

22 millions d'inscriptions au chômage en quatre semaines outre-Atlantique

La récession s'annonce sévère outre-Atlantique, au regard de l'effondrement de l'activité, de la consommation et de la production constaté dans les dernières statistiques. Sur le marché de l'emploi, les mesures de restrictions prises pour lutter contre le Covid-19 continuent de faire gonfler le chômage.

Pour la semaine passée, les nouvelles demandes d'allocations chômage sont restées à un niveau historiquement élevé la semaine passée, bien qu'en léger recul, avec 5,2 millions de personnes qui ont rempli un dossier pour la première fois, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail. En 4 semaines, ce sont plus de 22 millions de personnes qui se sont inscrites au chômage aux Etats-Unis.

De leur côté, les mises en chantier de logements sont tombées à 1,22 million en mars, contre un consensus de place de 1,35 million et un niveau de 1,6 million en février. Les permis de construire ont en revanche été un peu plus nombreux que prévu, à 1,35 million, contre 1,3 million de consensus, mais en recul par rapport à février (1,46 million).

L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Philadelphie a plongé à -56,6 en avril, contre un consensus de -30 et un niveau de -12,7 en mars. Mercredi, l'indice Empire State, qui mesure l'activité des entreprises dans l'Etat de New York, a lui aussi plongé à -78,2 en avril (un plus bas historique). Un niveau inférieur à zéro indique une détérioration des conditions économiques.

Les entreprises prévoient la poursuite de la dégradation de la situation

Publiés aussi mercredi, les chiffres de la consommation et de la production industrielle en mars ont aussi périclité. La consommation des ménages a chuté de 8,7% par rapport à février et la production industrielle a reculé de 5,4% sur un mois.

Mercredi, le Livre Beige de la Fed a dépeint une économie américaine en plein désarroi. La pandémie de coronavirus a entraîné une "forte et brutale contraction de l'activité économique dans toutes les grandes régions des Etats-Unis", a relevé ce rapport, rédigé à partir de données recueillies avant le 6 avril.

En outre, "la plupart" des entreprises interrogées "s'attendent à une détérioration des conditions au cours des prochains mois", a ajouté la Banque centrale américaine. Le chômage augmente et les prix sont en baisse, a encore souligné la Fed, dont la prochaine réunion de politique monétaire est prévue les 28 et 29 avril.

VALEURS A SUIVRE

Apple (+0,1%) a lancé discrètement un nouvel iPhone au prix de 399 dollars, visant des consommateurs plus soucieux de leur budget en période de crise. L'iPhone SE coûtera 50 dollars de moins que le moins cher des précédents, l'iPhone 8, qui ne sera plus vendu quant à lui.

BlackRock (+3%), le géant américain de la gestion d'actifs, a vu ses actifs totaux sous gestion reculer sous la barre des 7.000 milliards de dollars, ce qui reste évidemment... assez conséquent. La chute des actifs sous gestion observée au premier trimestre 2020 avec le krach boursier n'en représente pas moins un record. Les portefeuilles des clients du groupe ont en effet été durement malmenés par la crise consécutive à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Les revenus totaux de la firme sur le trimestre clos ont tout de même augmenté de 11% à 3,71 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 806 millions de dollars et 5,15$ par titre, contre 1,05 Md$ un an avant. Les actifs sous gestion en fin de période représentaient environ 6.470 milliards de dollars. Ils étaient de 6.520 milliards un an avant et de... 7.430 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre 2019.

Bank of New York Mellon (+3,7%) a publié pour son premier trimestre des résultats dépassant les attentes de marché. La banque new-yorkaise a réalisé un bénéfice par action de 1,05$ et des revenus de 4,11 milliards de dollars pour le trimestre, alors que le consensus des analystes était de 88 cents de bénéfice par titre pour 3,88 milliards de revenus. Un an plus tôt, l'établissement avait affiché un bpa de 94 cents et des revenus de 3,9 milliards.

Morgan Stanley (-0,4%), la banque d'affaires américaine, a raté le consensus de place sur le premier trimestre fiscal et anticipe un impact durable du coronavirus Covid-19 sur son activité, alors que 90% des effectifs de la firme sont actuellement en télétravail. Sur le trimestre clos fin mars, la banque a dégagé un bénéfice par action de 1,01$, en retrait de 27% en glissement annuel et inférieur de 12 cents au consensus de marché. Les revenus de la firme ont décliné de 8% en glissement annuel à 9,5 milliards de dollars, assez proches quant à eux des estimations de brokers. Les provisions pour pertes de crédit ont grimpé à 388 millions de dollars.

Abbott (+5,5%) a annoncé pour son premier trimestre clos fin mars des ventes mondiales de 7,7 milliards de dollars, en augmentation de 2,5% en données consolidées et de 4,3% en organique. Le bpa dilué des opérations poursuivies a représenté 30 cents en GAAP, alors que le bénéfice ajusté par action a atteint 65 cents. Du fait des incertitudes sur la durée de la crise sanitaire, le groupe suspend sa guidance antérieure pour l'année 2020. Le groupe insiste sur sa solide position financière et sa situation de cash de 3,7 Mds$ environ. Abbott a lancé récemment trois tests du Covid-19.

Amazon (+4%) inscrit un sommet historique pour la troisième séance consécutive. Le titre a bondi de 17% en 3 séances et s'est envolé de près de 28% depuis le début de l'année. A contre-courant de la plupart des entreprises, Amazon profite pleinement de cette période exceptionnelle pendant laquelle les internautes, confinés chez eux pour lutter contre la propagation du Covid-19, multiplient les commandes en ligne. Pour répondre à cette demande massive, le groupe a indiqué lundi s'être fixé comme objectif d'embaucher 175.000 salariés en deux mois aux Etats-Unis.

Le groupe a ainsi déjà embauché 100.000 salariés aux Etats-Unis pour le seul mois de mars. En avril, le groupe compte recruter 75.000 personnes supplémentaires dans le pays, a-t-il précisé dans un communiqué publié lundi. Amazon prévoit aussi d'autoriser de nouveau les sites tiers à vendre certains produits non essentiels via sa plateforme.

Alphabet (-0,7%), la maison-mère de Google, prévoit de ralentir ses embauches pour le reste de l'année du fait de l'épidémie de coronavirus Covid-19, croit savoir l'agence Bloomberg ce jour.

Gilead Sciences (+2,2%), le laboratoire américain, étudierait l'acquisition d'un participation au capital de la firme Arcus Biosciences, selon des sources de cette même agence Bloomberg.

Hertz Global (-17,6%). Pour le 'New York Post', il y aurait une chance sur deux que le loueur de véhicules Hertz Global Holdings s'inscrive sous protection de la loi américaine sur les faillites en l'absence d'un plan de sauvetage gouvernemental. JC Penney doit pour sa part recommencer les discussions autour d'une restructuration de sa dette. Il en aurait informé ses créanciers selon le Wall Street Journal.

Verizon (+0,7%), l'opérateur télécom américain, va selon le 'Wall Street Journal' procéder à l'acquisition de l'acteur des visioconférences Blue Jeans Network.