Wall Street en ordre dispersé, en attendant le plan de soutien

(Boursier.com) — La Bourse de New York cherche sa direction jeudi soir, alors que les négociations politiques se poursuivent entre le Congrès et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur un nouveau plan de soutien budgétaire face à la crise du coronavirus. Les chiffres hebdomadaires de l'emploi ont confirmé un net ralentissement de ce marché aux Etats-Unis face à la flambée des cas de Covid-19. Sur le front des vaccins, la FDA réunit ce jeudi son comité consultatif en vue de se prononcer sur le vaccin de Pfizer et BioNTech. Airbnb (+115%!) a fait des début explosifs sur le Nasdaq en doublant de valeur dès les premières minutes de cotation. Enfin, les marchés ont peu réagi à l'annonce par la BCE d'une augmentation de 500 milliards d'euros de son programme d'achat d'urgence face à la pandémie, qui avait été largement anticipée.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones recule de 0,40% à 29.940 points, tandis que l'indice large S&P 500 cède 0,33% à 3.660 pts et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, gagne 0,24% à 12.368 pts après (après -1,9% mercredi).

Plus tôt dans la journée, les marchés asiatiques avaient fini en ordre dispersé (-0,2% pour le Nikkei, +0,04% pour le Shanghai composite), de même que les marchés européens (-0,33% pour le DAX 30 et +0,05% pour le CAC 40).

En Europe, les investisseurs ont peu réagi aux annonces de la BCE, qui a acté comme prévu une hausse et une prolongation de son programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP). Le montant des achats a ainsi été porté de 1.350 à 1.850 milliards d'euros (+500 MdsE). La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a en outre appelé les Etats à davantage de soutien budgétaire, au moment où s'ouvre un sommet européen de deux jours consacré notamment au futur plan de soutien européen de 750 MdsE contre le Covid-19.

A Washington, le suspense se poursuit sur la possibilité d'adopter un nouveau plan de soutien face à la crise du Covid-19 avant la fin de la législature actuelle, prévue à la fin de la semaine prochaine. Deux projets d'un montant presque équivalent sont désormais en discussion : le premier, d'un montant de 908 milliards de dollars, a été déposé la semaine dernière par un groupe bipartisan de sénateurs démocrates et républicains. Le deuxième projet, d'un montant de 916 Mds$, a été présenté mardi soir par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Jeudi, M. Mnuchin et Nancy Pelosi, la leader démocrate de la Chambre des représentants ont tous deux fait état de "progrès" dans les négociations, mais un accord reste à conclure, Mme Pelosi restant favorable au plan sénatorial de 908 Mds$... De son côté, le président républicain du Sénat, Mitch McConnell, dont le soutien est essentiel pour voter un nouveau plan, s'est dit désormais prêt à approuver le plan de 916 Mds$ du secrétaire au Trésor, et a affirmé qu'il fallait faire "tout ce que nous pouvons" pour aider l'économie.

Le temps presse, car faute d'un vote sur un nouveau plan de soutien avant la fin de la législature (en principe le 18 décembre...), de nombreux programmes d'aide aux Américains face à la crise du coronavirus prendront fin le 31 décembre, privant notamment 12 millions de personnes d'indemnités de chômage... Un échec reporterait d'au moins un mois l'adoption d'un nouveau package, qui serait soumis au nouveau Congrès entrant en fonction en janvier, mais qui ne devrait pas voter de lois avant l'investiture du président élu Joe Biden prévue le 20 janvier.

Jeudi, les chiffre hebdomadaires de l'emploi aux Etats-Unis ont ajouté de la pression sur la classe politique américaine en témoignant d'une dégradation du marché de l'emploi. Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 5 décembre ont ainsi bondi à 853.000, contre un consensus de 724.000. Ainsi, les inscriptions sont en forte augmentation de 137.000 par rapport à la semaine antérieure. Il s'agitd'un plus haut de près de trois mois pour les inscriptions américaines au chômage.

Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre 2020 est ressorti en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,1%. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation ressort en croissance de 0,2% par rapport au mois précédent, en ligne avec le consensus.

Les négociations du Brexit sont aussi suivies de près par les marchés, alors que le dîner de travail de mercredi soir entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen n'a pas permis de lever les désaccords. Les deux camps ayant des positions "très éloignées", selon la présidente de la Commission européenne, elle et le Premier ministre ont fixé à dimanche 13 décembre la date butoir pour conclure un accord commercial post-Brexit.

D'ici là, les négociateurs européens et britanniques devaient à nouveau s'entretenir jeudi, en marge du sommet des Vingt-Sept à Bruxelles, pour tenter de résoudre les trois dossiers au coeur du désaccord anglo-européen, qui sont la pêche, l'arbitrage des différends commerciaux et les règles de non-concurrence.

Les investisseurs surveillent aussi avec anxiété la situation sanitaire, qui continue de se dégrader aux Etats-Unis mais aussi en Allemagne, où la chancelière Angela Merkel a appelé ce mercredi à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne. "Le nombre de contacts" entre personnes "est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante", a déclaré la chancelière très émue devant la chambre des députés.

En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir un déconfinement plus progressif que prévu. Un couvre-feu sera instauré de 20h à 06h dès le 15 décembre, à l'exception de la soirée de Noël, et les musées, cinémas et théâtres, qui espéraient rouvrir le 15 décembre, resteront fermés trois semaines de plus.

Aux Etats-Unis, le nombre de cas de Covid-19 vient de flamber de 1 million (passant de 14 à 15 millions) en seulement 5 jours, et la Californie du Sud a été placée en confinement depuis lundi. Mercredi, le nombre de morts a dépassé pour la première fois les 3.000 en 24h aux Etats-Unis. Le bilan approche désormais les 300.000 morts outre-Atlantique depuis le début de la pandémie, à 290.670, selon l'université américaine Johns Hopkins.

Airbnb flambe de 115% à 146,25$ après s'être s'introduit au prix de 68$ par titre, au-dessus de la fourchette indicative envisagée auparavant. La plateforme de location saisonnière entre particuliers a levé 3,7 milliards de dollars à l'occasion de son IPO, et au cours actuel, est valorisée plus de 100 milliards de dollars.

Facebook (-1%) est poursuivi par la FTC (Federal Trade Commission) et un groupe bipartisan d'Attorney General de plusieurs Etats, qui estiment que la compagnie s'est engagée dans un comportement antitrust inapproprié en rachetant ou bloquant des firmes technologiques naissantes qui auraient pu devenir des rivales. Cette stratégie anticoncurrentielle 'systématique' supposée comprend l'acquisition d'Instagram en 2012 et celle de WhatsApp deux ans plus tard. La FTC cherche à obtenir une injonction afin que Facebook désinvestisse de ces actifs. Le géant des réseaux sociaux juge au contraire qu'il a été responsable de l'accession de ces startups aux rangs de leaders.

Alphabet (-0,7%) et Amazon (stable). La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) française ayant annoncé des amendes de 100 millions d'euros pour Google et 35 millions d'euros pour Amazon du fait d'infractions à la législation française sur les cookies. Les montants en jeu sont toutefois assez négligeables pour ces géants du numérique.

DoorDash corrige de 7,5% au lendemain de son introduction. Le titre du leader américain de la livraison de repas (devant Uber Eats) avait flambé mercredi de 85,8% par rapport à son cours d'introduction de 102$ par action. DoorDash a levé 3,37 milliards de dollars lors de cette IPO.

AT&T (-3%), l'un des leaders américains des télécommunications, a annoncé ce jour la cession de l'entreprise d'animation Crunchyroll au groupe japonais Sony pour 1,175 milliard de dollars.

Starbucks (+5,4%) a positivement surpris hier soir par ses prévisions à long terme, anticipant un retour de la clientèle une fois l'épidémie passée, y compris dans ses nouveaux cafés sans place assise.

Pfizer (stable) et BioNTech (+5%). Un groupe d'experts indépendants se réunit aujourd'hui pour étudier une éventuelle autorisation en urgence de leur vaccin contre le Covid-19. L'avis consultatif jouera bien évidemment sur la décision finale de la FDA, agence américaine du médicament. Les deux partenaires ont aussi annoncé que des documents liés au développement de leur vaccin avaient été "illégalement consultés" lors d'une attaque informatique contre l'Agence européenne du médicament...

Moderna (-2,2%) a pour sa part commencé à tester son vaccin contre le Covid-19 sur des adolescents de 12 à 17 ans. Notons également que les données soumises à l'Agence européenne des médicaments par Pfizer / BioNTech et Moderna pour leurs candidats vaccins ont été jugées très solides ce jour par la directrice générale de l'EMA.

Walt Disney (-0,5%) pourrait bien annoncer ce jour lors d'une journée investisseurs que certains de ses films, dont 'Pinocchio', sortiraient directement sur la plateforme Disney+ de vidéo en streaming quand d'autres films à gros budgets seront lancés au cinéma. C'est du moins ce qu'indique le New York Times, citant trois sources proches de la question.