Wall Street en ordre dispersé, avec l'incertitude géopolitique

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche hésitante ce vendredi, suite au récent rebond. Le DJIA perd 0,39% à 34.347 pts, le S&P 500 0,07% à 4.409 pts, mais le Nasdaq remonte encore de 0,45% à 13.675 pts. Le baril de brut WTI se stabilise vers les 104$ sur le Nymex. L'once d'or se tasse à 1.935$. La prudence domine, alors que la Fed a donc lancé cette semaine son cycle de hausse des taux, et que les discussions piétinent entre Russie et Ukraine.

Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, ont échangé aujourd'hui, la Maison Blanche évoquant les questions de la concurrence bilatérale ainsi que de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le secrétaire d'État Blinken a fait valoir que la Chine avait la responsabilité d'utiliser son influence auprès de Poutine pour aider à désamorcer la crise ukrainienne, mais a déclaré que Pékin allait dans la direction opposée et que les États-Unis avaient exprimé leur inquiétude quant à la possibilité pour la Chine d'apporter une aide militaire directe à la Russie... Pendant ce temps, le Congrès envisage des représailles contre la Chine si elle aide la Russie à échapper aux sanctions internationales.

Les premiers échos faisant suite aux discussions Biden-Xi sont plutôt positifs. Selon les médias chinois, Xi a déclaré que les conflits et la confrontation n'étaient bénéfiques à personne. Il a ajouté ne pas désirer la crise en Ukraine. Le leader chinois juge que Pékin et Washington doivent coopérer et assumer des responsabilités internationales, en faisant des efforts pour la paix mondiale.

Lors d'un appel avec le chancelier allemand Scholz, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine essayait "de toutes les manières possibles" de retarder les négociations de cessez-le-feu, ajoutant que Kiev présentait des propositions de plus en plus irréalistes. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a déclaré que le ton de l'appel avait été dur mais professionnel, et a ajouté que les diplomates russes étaient prêts à travailler beaucoup plus rapidement que ce qui se fait actuellement. Pendant ce temps, l'armée russe continue d'étendre son offensive, avec des informations faisant état de frappes de missiles sur la ville occidentale de Lviv, qui a jusqu'à présent été une sorte de refuge contre les combats. La ville méridionale de Marioupol demeure quant à elle encerclée par les troupes, subissant des bombardements réguliers.

L'Ukraine n'entend pas pour sa part renoncer à sa demande d'adhésion à l'Union européenne pour parvenir à un compromis avec la Russie dans le cadre des pourparlers visant à tenter de mettre fin au conflit, a confirmé ce jour le directeur adjoint du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce responsable, s'exprimant à la télévision ukrainienne, a précisé que les discussions se poursuivaient mais qu'elles étaient "très difficiles".

Du côté de la Fed, James Bullard, le président de l'antenne de St. Louis, a estimé nécessaire de remonter le principal taux directeur de la banque centrale à plus de 3% cette année face à une inflation qui constitue selon lui une charge "particulièrement lourde". Une telle augmentation des taux serait encore plus rapide que celle anticipée par les marchés. Bullard avait voté contre la hausse d'un quart de point du taux des fonds fédéraux mercredi, préférant un geste encore plus fort d'un demi-point. Il juge que la Fed doit "agir vite pour répondre à cette situation, sans quoi elle perdrait en crédibilité sur son objectif d'inflation". Bullard se dit en faveur de hausses d'un demi-point lors de cinq des six autres réunions prévues d'ici la fin de l'année !

D'après la National Association of Realtors américaine ce vendredi, les reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de février 2022 sont ressorties au rythme de 6,02 millions d'unités, contre un consensus de place de 6,1 millions et un niveau de 6,5 millions rapporté un mois avant.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois de février 2022 est ressorti en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de marché, après un recul révisé à -0,5% pour le mois antérieur.

Les valeurs

GameStop se redresse et prend désormais 3% à Wall Street. Le distributeur américain de jeux vidéo a publié pourtant hier soir une perte surprise pour son 4e trimestre fiscal. Le groupe basé à Grapevine, au Texas, a par ailleurs confirmé ses ambitions dans le domaine des NFT (jetons non fongibles) dans l'univers des jeux vidéo. La chaîne de magasins de jeux vidéo, qui est en train d'opérer un virage vers l'e-commerce, a ainsi affiché une perte nette de 147,5 millions de dollars (1,94$ par action) au cours de son 4e trimestre fiscal, contre un bénéfice de 80 M$ (1,23$ par action) un an plus tôt, en raison de coûts d'exploitation plus élevés. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur un bénéfice par action de 85 cents par action. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre (achevé le 29 janvier) a en revanche dépassé les attentes de Wall Street, grâce à la demande de jeux vidéo et de consoles pendant la période des fêtes. Les ventes nettes se sont ainsi élevées à 2,25 milliards de dollars, en hausse de 6,1% sur un an. Les analystes s'attendaient, en moyenne, à un chiffre d'affaires de 2,2 Mds$.

GameStop, une des "actions meme" les plus prisées des petits actionnaires, a en outre confirmé le lancement d'une place de marché consacrée aux NFT d'ici à la fin du 2e trimestre fiscal de l'exercice en cours, sans donner d'autres détails.

FedEx abandonne 4% en bourse. Pour son troisième trimestre fiscal, achevé fin février, FedEx a publié un bénéfice par action ajusté de 4,59$, en hausse de 32% sur un an, mais un peu inférieur aux 4,65$ attendus par le consensus des analystes financiers. Le bénéfice opérationnel a atteint 1,5 milliard de dollars, contre 1,6 Md$ attendu. Quant aux ventes, elles ont totalisé 23,6 Mds$, en hausse de 9,7% sur un an, et un peu supérieures aux 23,5 Md$ anticipés par Wall Street. La direction a expliqué la déception sur les profits par la hausse de ses coûts de transport et de ses coûts salariaux. Malgré cela, la compagnie a maintenu ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022, qui s'achèvera fin mai. FedEx s'attend à un bénéfice par action de 21$ contre 18,17$ pour l'exercice fiscal 2021 (+15,5%).

Delta Air Lines (+1%), la compagnie aérienne américaine, discuterait avec le géant de l'aéronautique Boeing (+1%) d'une commande allant jusqu'à 100 avions, indique Reuters. Des personnes proches du dossier disent que les pourparlers tournent autour du 737 MAX, et que la commande pourrait inclure un grand nombre de MAX 10, que l'avionneur cherche à faire approuver avant que les règles ne changent à la fin de l'année. Une source affirme que si les parties parviennent à un accord, une annonce pourrait être faite en avril.

Tesla (+2%) aurait relancé sa production sur le site de Shanghai après deux jours de suspension, croit savoir l'agence Reuters, citant des personnes familières de la question. La production aurait redémarré en deux équipes à partir de 7h00 pour fonctionner 24 heures sur 24. Le groupe d'Elon Musk avait donc suspendu pour deux jours l'activité dans son usine de Shanghai, qui produit désormais, en moyenne, plus de 2.000 véhicules électriques par jour. La suspension intervenait dans un contexte de résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Reuters avait appris la nouvelle en prenant connaissance d'une note interne adressée aux salariés et fournisseurs du groupe.

Lucid (+3%), Le constructeur de véhicules électriques, envisage lui aussi d'augmenter les tarifs de ses futurs modèles, du fait des pressions inflationnistes importantes. C'est ce qu'a déclaré hier à Reuters Peter Rawlinson, le directeur général du groupe. Tesla a rappelons-le encore relevé ses prix en Chine et aux Etats-Unis, pour la deuxième fois en quelques jours. Tesla et SpaceX observeraient une pression récente significative de l'inflation des coûts de matières premières et de logistique. C'est du moins ce qu'a reconnu le patron des deux groupes et homme le plus riche du monde, Elon Musk, cette semaine, dans un message sur le réseau social média Twitter.

Moderna (+5%) a soumis aux autorités américaines de santé une demande d'autorisation d'une seconde injection de rappel de son vaccin contre le Covid-19 chez les adultes. Le laboratoire américain a soumis cette demande à la Food and Drug Administration, pour une modification de l'autorisation d'utilisation d'urgence, afin de permettre une quatrième dose de son vaccin Covid-19 (ARNm-1273) chez les adultes de 18 ans et plus qui ont reçu un rappel initial de l'un des vaccins Covid-19 autorisés ou approuvés. La demande d'inclure les adultes de plus de 18 ans a été faite pour "donner de la flexibilité" aux CDC et aux prestataires de soins de santé, qui pourront déterminer l'utilisation appropriée d'une dose de rappel supplémentaire d'ARNm-1273, y compris pour les personnes à risque plus élevé.

Apple (stable). Porsche considèrerait de nouveaux projets communs "excitants" avec le groupe californien à la pomme, a précisé Oliver Blume, CEO du constructeur automobile allemand. Ainsi, le patron de Porsche a confié lors d'une conférence vidéo ce vendredi, pour la présentation des résultats du groupe, que des managers du constructeur s'étaient rendus en fin d'année dernière aux Etats-Unis pour discuter de projets possibles avec le concepteur de l'iPhone. Des discussions auraient aussi eu lieu avec d'autres groupes technologiques. Il a déclaré que Porsche et Apple coopéraient traditionnellement étroitement et qu'ils étaient "sur la même longueur d'onde", mais a ajouté qu'il était trop tôt pour prendre des décisions sur de futurs projets.