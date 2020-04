Wall Street en ordre dispersé avant la Fed

(Boursier.com) — La cote américaine hésite quelque peu ce mardi. Ainsi, le S&P500 est orienté en très légère progression de 0,1% à 2.881 pts, alors que le Nasdaq perd 0,68% à 8.672 pts. Le DJIA avance de 0,28% à 24.202 pts. Dans le même temps, le baril de brut WTI, toujours très volatil, abandonne 2% à 12,5$, alors que le Brent se stabilise à 23,1$. L'once d'or évolue à 1.715$, en baisse de 0,5%. Les prix du pétrole souffrent, alors que les réductions de production décidées pourraient ne pas être suffisantes pour compenser l'effondrement de la demande dû à l'épidémie et à la crise économique. La capacité américaine de stockage serait presque saturée.

Les mesures supplémentaires de relance annoncées par la Banque du Japon soutenaient hier les marchés, alors que la semaine sera par ailleurs chargée au niveau international du point de vue monétaire. La Banque du Japon a ainsi renforcé son soutien en majorant le montant maximal d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie qu'elle s'engage à acquérir de 7.000 à 20.000 milliards de yens. Elle renonce par ailleurs au plafond d'achats annuel de 80.000 milliards de yens portant sur les achats d'obligations souveraines. La Fed et la Banque centrale européenne (BCE) tiennent aussi leurs réunions cette semaine. Elles ont déjà réagi vigoureusement à la crise par des injections massives de liquidités.

Sur le front économique ce jour aux USA, la balance du commerce international de biens pour le mois de mars est ressortie déficitaire de 64,2 milliards de dollars, contre un consensus de 55 Mds$. L'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois de février est ressorti conforme aux attentes, à +0,4% pour l'indice 20-city ajusté des variations saisonnières, en comparaison du mois antérieur. Hors ajustements saisonniers, cet indice des prix grimpe de 0,5% en comparaison du mois antérieur et de 3,5% en glissement annuel.

L'indice de confiance des consommateurs américains pour le mois d'avril 2020, mesuré par le Conference Board, est ressorti à 86,9 contre 90 de consensus. La lecture révisée du mois antérieur s'établissait à 118,8.

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois d'avril, qui vient lui aussi d'être publié, s'est établi à -53, contre -38 de consensus et +2 un mois avant. Il montre une nette contraction de l'activité.

La réunion de la Fed débute ce jour et se termine demain mercredi. Le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de Jerome Powell sont attendus demain soir (20h et 20h30). Les taux ne peuvent guère aller plus bas, puisque la Banque centrale américaine a déjà ramené son taux des fonds fédéraux entre zéro et 0,25% mi-mars face à la brutalité de la crise. La Fed pourrait adopter un ton encore plus alarmiste cette semaine en relevant les conditions économiques actuellement extrêmement dégradées. La décision monétaire de la BCE sera quant à elle dévoilée jeudi à 13h45, avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30.

Les marchés espèrent que la BCE amplifiera encore son soutien à l'économie, mais n'attendent pas de décisions spectaculaires de la Fed, qui a adopté ces dernières semaines de très nombreuses mesures face à la crise provoquée par la pandémie. Toutefois, les investisseurs seront très attentifs aux nouvelles prévisions économiques de la Fed, qui devrait apporter un éclairage sur sa vision des conditions économiques extrêmement dégradées.

Concernant l'épidémie cette fois, le nombre de morts aux États-Unis liés au coronavirus pourrait dépasser les 74.000 en août, selon le modèle prédictif de l'Université de Washington.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a évoqué avant-hier dimanche une réouverture progressive de l'État durant la seconde moitié du mois de mai. La construction et la production manufacturière seront les premières industries autorisées à rouvrir, alors que d'autres suivront en temps voulu. L'État de Géorgie procède déjà à un déconfinement progressif depuis vendredi, rouvrant ses commerces non essentiels. La décision encouragée par son gouverneur, le républicain Brian Kemp, a été critiquée par les experts... et même par Donald Trump. Oklahoma, Caroline du Sud, Alaska, Montana, Minnesota, Colorado, Tennessee et Mississippi, entendent également autoriser une reprise de l'activité et une levée, au moins partielle, des mesures de confinement.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a déclaré aux journalistes hier dimanche que le taux américain de chômage atteindrait probablement 16% ou plus en avril.

La Bourse de New York a débuté la semaine en terrain positif, les marchés anticipant la réouverture progressive de l'économie mondiale après la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Les cours du pétrole sont toutefois repartis en nette baisse lundi, sur fond de demande déprimée et de stocks pléthoriques.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,51% à 24.133 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,47% à 2.878 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 1,11% à 8.730 pts. Les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont participé à la hausse, à commencer par les financières et l'immobilier, qui ont rebondi respectivement de 3,6% et de 3%.

La semaine dernière, les trois indices américains avaient reculé, le DJIA cédant 1,9% sur 5 séances, le S&P 500 baissant de 1,3% et le Nasdaq limitant les dégâts (-0,40%).

Sur les marchés pétroliers, les cours ont replongé hier lundi après une tentative de rebond en fin de semaine dernière. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin a dégringolé de 24,6% à 12,78$ le baril sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance a cédé 6,7% à 19,99$. Le plongeon du WTI a été accentué par des ventes par le fonds coté (ETF) pétrolier, United States Oil Fund, qui s'est allégé sur le contrat de juin afin de reporter ses paris sur des échéances plus lointaines notamment celle de juillet. Le contrat de juillet sur le WTI a ainsi fini lundi à 18,08$ le baril, en baisse de 14,7%.

Il y a une semaine, le 20 avril, le pétrole a vécu une séance historique, le contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance le 21 avril) dégringolant en terrain négatif à -37,63$ le baril. Une situation sans précédent qui témoignait d'une absence de demande pour l'or noir dans un contexte de crise du Covid-19 et alors que les capacités mondiales de stockage de l'or noir sont proches de la saturation. L'Opep+ a certes prévu de réduire sa production de près de 10 millions de barils par jour à partir de mai, mais les investisseurs jugent cette mesure très insuffisante dans un contexte de récession mondiale.

Les marchés financiers continuent de réagir positivement au ralentissement de la pandémie de Covid-19 et aux préparatifs de levée des mesures de restriction aux Etats-Unis et en Europe. Si le nombre de décès, de nouveaux cas et d'hospitalisations continuent de baisser dans un certain nombre de pays (Italie, Espagne, France, Etat de New York...), un débat est né sur les bilans officiels qui seraient sous-estimés dans de nombreux pays.

Ainsi, les décomptes officiels pourraient minorer le bilan humain de la pandémie de 60%, selon les calculs présentés dimanche par le 'Financial Times'. Ainsi, le bilan de 201.000 morts selon les comptes officiels serait en réalité de l'ordre de 318.000 en comptant l'ensemble des décès du Covid-19, y compris dans les Ehpad et à domicile, qui sont souvent exclus des statistiques officielles.

Lundi soir, le nombre officiel de cas de Covid-19 a dépassé les 3 millions dans le monde et le nombre de morts a dépassé 208.000, selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins. Aux Etats-Unis, il y a désormais près de 973.000 cas et plus de 55.000 décès.

Ces tristes bilans semblent cependant digérés par les Bourses mondiales, qui tentent de se concentrer sur les espoirs de sortie crise et scrutent les résultats d'entreprises du 1er trimestre et les commentaires des directions de sociétés sur leur avenir dans le contexte actuel de pandémie. Cette semaine sera chargée en annonces d'entreprises et parmi les plus attendues figurent celles d'Alphabet, Microsoft, Facebook, Boeing, Tesla, General Electric et Northrop Grumman (mercredi), Apple, Amazon et Dow (jeudi), ainsi que Honeywell International (vendredi).

3M, Caterpillar, Ford, Merck, Pfizer, Starbucks, Xerox, Harley-Davidson, Omnicom et Juniper, comptent parmi les publications financières du jour à Wall Street.

Les valeurs

3M (+3%), le géant industriel du Minnesota, a annoncé pour son premier trimestre des comptes supérieurs aux attentes. Le groupe retire sa guidance annuelle mais maintient son dividende. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 1,29 milliard de dollars soit 2,22$ par titre, contre 891 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 2,16$, alors que le consensus FactSet était de 2,03$. Les revenus se sont améliorés de 3% en glissement annuel pour ressortir à 8,08 milliards de dollars, contre 7,9 milliards de consensus FactSet. Le groupe a bénéficié d'une solide demande sur ses activités de sécurité personnelle, ainsi que dans d'autres activités de son portefeuille profitant de la demande liée à la pandémie. Cependant, certains autres segments sont victimes de la faiblesse des marchés finaux. Le groupe réduit ses plans de capex mais conserve son dividende cash.

Caterpillar (stable) a annoncé pour le premier trimestre un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars soit 1,98$ par titre, contre 1,88 milliard de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont établis quant à eux à 10,6 milliards de dollars, contre 13,5 milliards un an plus tôt et 11,1 milliards de consensus. Le bpa comprend des éléments non récurrents, dont un gain de 38 cents sur le règlement d'une obligation de pension et un autre de 31 cents sur un bénéfice lié à la réforme fiscale américaine. Le consensus FactSet était de 1,69$ de bpa. Le groupe de l'Illinois, concepteur d'équipements miniers et de construction, réduit ses dépenses face à la crise. A mi-avril, 75% des sites de production opéraient. Certains sites fermés du fait de la crise sanitaire ont rouvert. Le groupe ne propose pas de guidance pour 2020 du fait des incertitudes actuelles.

Merck (-3%), le laboratoire du New Jersey, a annoncé pour le premier trimestre des profits et ventes supérieurs aux attentes. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 11% à 12,06 milliards de dollars, contre un consensus de marché de 11,48 milliards mesuré par FactSet. Le bénéfice net a atteint 3,22 milliards de dollars soit 1,26$ par action, contre 3,18 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,50$, contre 1,22$ un an plus tôt et 1,34$ de consensus. La compagnie estime que l'impact du coronavirus n'est pas matériel sur le trimestre, mais juge en revanche que l'impact sur les revenus de l'exercice pourrait se chiffrer à 2,1 milliards de dollars, dont 1,7 milliard dans les activités pharmaceutiques et 400 millions dans la santé animale. Le groupe réduit par conséquent sa guidance annuelle de bpa ajusté entre 5,17 et 5,37$, contre 5,59$ de consensus. Les revenus annuels sont anticipés entre 46,1 et 48,1 milliards de dollars, contre 48,8 milliards de consensus.

Pfizer (-2%) publie des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, et maintient par ailleurs sa guidance pour l'année 2020. Le géant pharmaceutique a réalisé sur le trimestre clos un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 3,4 milliards de dollars et 61 cents par titre, contre 3,88 milliards et 68 cents par action un an auparavant. Les revenus ont décroché de 8% à 12,03 milliards de dollars, mais ils dépassent le consensus des analystes qui se situait à 11,89 milliards de dollars. Pfizer se permet par ailleurs de confirmer ses estimations 2020. Les revenus sont ainsi toujours anticipés entre 40,7 et 42,3 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action est estimé entre 2,25 et 2,35$. Le groupe se dit pleinement engagé dans la confrontation aux problèmes actuels de santé publique posés par la pandémie de coronavirus Covid-19. Il collabore ainsi avec ses partenaires afin de développer de potentielles approches pour prévenir ou traiter le virus.

UPS (-4%), le géant américain des livraisons de colis, a annoncé pour son premier trimestre un bénéfice inférieur aux attentes de marché. Le groupe n'est par ailleurs pas en mesure de fournir d'estimations annuelles compte tenu des incertitudes relatives à l'épidémie. Le bénéfice net a corrigé à 965 millions de dollars sur le trimestre clos, 1,11$ par action, contre 1,11 milliard de dollars un an auparavant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,15$, contre 1,39$ un an plus tôt et 1,24$ de consensus FactSet. Les revenus ont augmenté en revanche de 5% en glissement annuel à 18,04 milliards de dollars, contre 17,3 milliards de consensus. Les revenus domestiques ont augmenté de 9,3%, mais les recettes à l'international ont diminué de 2,2%. Le groupe va réduire d'un milliard de dollars ses dépenses de capitaux en 2020.

PepsiCo (+1%) a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,07$, contre un consensus de 1,03$. Le groupe abandonne ses estimations annuelles du fait de la pandémie, mais il réalise tout de même un bon début d'année avec des revenus en progression de 7,7% en glissement annuel à 13,9 milliards de dollars, contre un consensus de 13,2 milliards de dollars. Le groupe entend toujours débourser 5,5 milliards de dollars en dividendes et procéder à des rachats de titres pour 2 milliards de dollars sur l'exercice fiscal en cours. Le management souligne qu'il est moins exposé que la concurrence aux régions les plus confinées.

Southwest Airlines (-1%) est incapable de prédire l'évolution de ses revenus au-delà du mois de mai. Une nouvelle preuve de l'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur aérien. La compagnie à bas coûts, qui vient de dévoiler une perte inférieure aux attentes au premier trimestre, a par ailleurs trouvé un accord avec Boeing pour ne pas recevoir plus de 48 737 MAX d'ici la fin 2021. Principal client de l'appareil avec 34 avions, Southwest s'attend à recevoir moins de 27 unités cette année. Sur les trois premiers mois de l'année, le transporteur a enregistré un bpa ajusté négatif de 15 cents contre un bpa de 70 cents un an plus tôt et un consensus de -0,3$. Les revenus opérationnels ont reculé de 18% à 4,23 Mds$. Le coefficient d'occupation a atteint 67,7% sur la période contre 81% un an plus tôt.

Ford (+3%), General Motors (+1%) et Fiat Chrysler (+2%) progressent ce mardi, après un article du Wall Street Journal indiquant que les trois constructeurs automobiles pourraient reprendre partiellement leur production le 18 mai.

Amazon (-2%), géant américain du e-commerce, aurait possiblement enfreint certaines règles en vigueur en matière de sécurité et de droit du travail, selon les services de la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James. Reuters révèle qu'une lettre aurait été adressée à l'entreprise le mois dernier à ce sujet.

Xerox (stable) a retiré ses prévisions annuelles et publié pour son premier trimestre une perte de 2 millions de dollars, 3 cents par titre. Sur le premier trimestre, le groupe a réalisé des revenus totaux de 1,86 milliard de dollars, en déclin de 15% en glissement annuel. Le consensus était de 1,78 milliard. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 21 cents, en ligne avec les attentes de marché.

Harley-Davidson (+10%) rebondit à Wall Street. Le fabricant de motos a révélé pourtant des comptes sans relief pour le premier trimestre, mais il entend réduire agressivement ses coûts. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a atteint 70 millions de dollars soit 45 cents par action, contre 128 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par titre a représenté 51 cents, contre 98 cents un an avant et 58 cents de consensus FactSet.