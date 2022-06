Wall Street en ordre dispersé, après le warning de Microsoft

(Boursier.com) — Au lendemain d'une séance de correction, les principaux indices boursiers américains s'affichent incertains ce jeudi. Le S&P 500 perd 0,15% à 4.095 pts, alors que le Dow Jones cède 0,46% à 32.661 pts. Le Nasdaq grappille 0,36% à 12.038 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 0,3% à 114,9$. L'once d'or avance de 1,2% à 1.871$. L'indice dollar perd 0,5% face à un panier de devises.

D'après le dernier rapport d'ADP sur le sujet, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois de mai 2022 sont ressorties au nombre de 128.000, contre 302.000 de consensus FactSet et 202.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. La précédente lecture du mois d'avril était de 247.000. En mai, les petites entreprises américaines ont détruit 91.000 postes selon ADP, alors que les moyennes ont généré 97.000 postes et les grandes 122.000. Le secteur de la production de biens n'a créé que 24.000 emplois, contre 104.000 pour les services.

L'étude Challenger relative aux annonces de destructions d'emplois des entreprises pour le mois de mai a aussi été annoncée ce jour. Elle fait ressortir 20.712 licenciements programmés, contre 24.286 un mois avant.

Selon le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 28 mai sont ressorties au nombre de 200.000, contre 205.000 de consensus FactSet et 211.000 pour la lecture révisée du mois antérieur.

Ces chiffres contrastés de l'emploi américain interviennent à la veille du rapport gouvernement mensuel sur la situation de l'emploi. Le consensus FactSet est actuellement optimiste, à 322.000 créations de postes dont 302.000 dans le privé, pour un taux de chômage anticipé à 3,5%.

Les chiffres américains finaux de la productivité non-agricole pour le premier trimestre ont aussi été annoncés. La productivité a reculé sur un rythme de 7,3% sur la période, contre -7,5% de consensus et -7,5% pour la précédente évaluation. Les coûts unitaires du travail ont grimpé sur un rythme de 12,6%, contre 11,6% de consensus.

Les commandes industrielles américaines du mois d'avril 2022 sont ressorties en croissance de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,9%. Les commandes finales de biens durables sur le même mois se sont appréciées, comme attendu, de 0,5% par rapport au mois précédent.

Les débats du jour portent toujours sur l'éventuel pic d'inflation, la normalisation de politique monétaire, la réouverture de Shanghai et la solidité des bilans des consommateurs et des entreprises. Notons tout de même que le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, a prévenu hier de "l'ouragan économique" à venir, incitant à la plus grande prudence.

Après une brève réunion, l'OPEP+ a accepté aujourd'hui de relever son objectif de production de 648 000 barils/jour en juillet et en août. L'augmentation de la production (par rapport à son rythme récent de +432 000 bpj) était largement attendue, le groupe cherchant à compenser les barils perdus en raison des sanctions internationales contre la Russie. L'Arabie saoudite s'attend à produire une grande partie de ce volume supplémentaire, après des mois de résistance à de tels appels. Cette décision fait suite à la pression constante des pays consommateurs de pétrole cherchant à se soulager des prix élevés du brut, et intervient avant une éventuelle visite prévue du président Biden en Arabie saoudite.

Les valeurs

Microsoft (-2%) trébuche à Wall Street, alors que le géant software de Redmond vient d'abaisser ses estimations pour le quatrième trimestre fiscal, évoquant, dans des documents de présentation aux investisseurs, l'impact du dollar fort. Le billet vert vient de grimper de 14% face à un panier de devises sur l'année écoulée, soutenu par la politique plus dure de la Fed et les tensions géopolitiques. Le groupe, qui tire désormais l'essentiel de ses revenus de services cloud, table sur des revenus du quatrième trimestre allant de 51,94 à 52,74 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 52,4 à 53,2 milliards de dollars. La guidance de bénéfice par action va désormais de 2,24 à 2,32$, contre une fourchette précédente allant de 2,28 à 2,35$.

Le consensus des analystes était situé pour sa part à 2,33$ de bénéfice trimestriel par action et 52,9 milliards de dollars de facturations sur la période. En avril, le colosse des logiciels disait tabler sur une croissance à deux chiffres des revenus pour l'exercice, avec les services de cloud computing. Amy Hood, directrice financière du groupe, avait toutefois déjà suggéré en avril que les taux de change pourraient avoir un impact sur ses revenus.

Hewlett Packard Enterprise (-7%) a dégagé un bénéfice ajusté par action de 44 cents, contre 45 cents de consensus et 46 cents un an avant. Les revenus ont été de 6,71 milliards de dollars, ratant de 2% le consensus, contre un niveau de 6,7 milliards un an avant. HPE réduit aussi sa guidance annuelle de profits, du fait des devises, de la chaîne d'approvisionnement et des coûts de retrait de Russie. Le bénéfice ajusté annuel est attendu jusqu'à 2,1$. Sur le trimestre de juillet, ce bpa ajusté est anticipé entre 44 et 54 cents. Antonio Neri, CEO du groupe, juge que malgré les éléments adverses, la demande des clients reste forte, avec un backlog "d'une qualité incroyable".

GameStop (+5%) a publié hier soir des pertes plus importantes que prévu pour le trimestre clos, mais le titre progresse à Wall Street. Cette réaction boursière quelque peu contradictoire intervient alors que la Securities & Exchange Commission, gendarme du marché boursier américain, vient de lancer un avertissement au sujet des 'meme stocks', ces actions évoluant de manière très volatile avec les flux d'achats et de ventes de 'traders sociaux'.

Pour son premier trimestre fiscal, GameStop a publié hier soir une perte ajustée par action de 2,08$, contre -1,16$ de consensus Bloomberg et -45 cents un an plus tôt, à la même période. Les revenus ont totalisé 1,38 milliard de dollars sur ce trimestre clos en avril, supérieurs de 2% aux attentes de marché, contre 1,28 milliard un an avant. Le détaillant américain en jeux vidéo, qui se lance par ailleurs dans les cryptomonnaies et NFT, a donc battu le consensus de revenus avec cette croissance de 8%, mais doublé par ailleurs sa perte nette à 157,9 millions de dollars. Ryan Cohen, qui a rejoint le conseil d'administration et est devenu président l'année dernière, a tenté de relancer la croissance de GameStop, qui avait ralenti alors que les joueurs passaient de l'achat de jeux physiques aux téléchargements numériques. Il semble y être parvenu, mais la rentabilité fait toujours défaut. GameStop a récemment lancé un portefeuille pour actifs digitaux permettant aux gamers de stocker, envoyer ou recevoir cryptomonnaies et NFT.

Chewy, le détaillant américain en ligne en aliments et produits pour animaux de compagnie, s'envole de 18% à Wall Street. Le groupe cofondé par Ryan Cohen, l'homme d'affaires devenu une 'star' des petits porteurs à Wall Street avec le dossier GameStop, a fait état hier soir d'un bénéfice inattendu pour son premier trimestre. Sur la période, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4 cents, contre une perte attendue par les analystes et un bpa de 15 cents un an avant. Les revenus sur ce trimestre clos en avril ont été de 2,43 milliards de dollars, légèrement inférieurs aux attentes, contre 2,14 milliards un an avant. La croissance atteint donc 14%, la marge brute 27,5% et le bénéfice net 18,5 millions de dollars.

NetApp (stable), le groupe software californien, a battu le consensus de profit pour son quatrième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,42$, contre 1,27$ de consensus et 1,17$ un an avant. Les revenus ont été de 1,68 milliard de dollars, en ligne avec les attentes, contre 1,56 milliard un an avant. Le bénéfice net ajusté a été de 324 millions de dollars, contre 268 millions un an auparavant. Sur l'exercice, les recettes totalisent 6,32 milliards de dollars, alors que le bénéfice net ajusté s'établit à 1,21 milliard de dollars. Sur son premier trimestre fiscal 2023 juste entamé, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 1,05 à 1,15$, ainsi que des revenus allant de 1,475 à 1,625 milliard. Sur l'exercice, la croissance des revenus est attendue entre 6 et 8%, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 5,4 et 5,6$.

Hormel Foods (-6%), le groupe américain actif dans les viandes précuites, aux marques Planters, Skippy, Spam, Applgegate et Jennie-O, a annoncé des comptes supérieurs aux attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal et confirmé ses prévisions annuelles. Sur la période close début mai, le groupe a dégagé un bénéfice net de 262 millions de dollars soit 48 cents par titre, contre 228 millions de dollars un an auparavant. Les revenus se sont améliorés à 3,097 milliards de dollars, contre 2,607 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 47 cents de bénéfice par action pour 3,07 milliards de recettes.

Ciena (-6%), l'équipementier de réseaux, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus et profits inférieurs aux anticipations de marché, dans un contexte de 'supply chain' de plus en plus complexe. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin avril 2022 a été de 38,9 millions de dollars, 25 cents par titre, contre 103 millions de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 50 cents, contre un consensus FactSet de 54 cents. Les revenus se sont appréciés quant à eux de près de 14% à 949 millions de dollars, contre un consensus de marché de 951 millions de dollars.

Moderna (-7%) a annoncé une modification du contrat de fourniture de vaccins Covid-19 signé avec la Commission européenne, afin de permettre le report de livraisons prévues initialement au deuxième trimestre.