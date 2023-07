Wall Street en légère progression, avant Microsoft, Alphabet et la Fed

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche légèrement dans le vert ce lundi, le S&P 500 s'adjugeant 0,39% à 4.554 pts et le Dow Jones 0,51% à 35.405 pts. Notons que l'indice historique DJIA n'est plus qu'à 3% de ses pics historiques. Le Nasdaq grappille 0,17% à 14.056 pts. Le baril de brut WTI gagne 1,5% sur le Nymex à 78,3$. L'once d'or régresse de 0,3% à 1.961$. L'indice dollar s'adjuge 0,3% face à un panier de devises. La semaine sera particulièrement chargée à Wall Street, avec bien évidemment la réunion de la Fed demain et mercredi, avec à la clé un très probable nouveau durcissement monétaire d'un quart de point, mais aussi une avalanche de publications trimestrielles, avec notamment Alphabet, Microsoft, Meta et Texas Instruments, mais pas seulement...

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de juin 2023 est ressorti à -0,32, contre un consensus de place de -0,13 mesuré par FactSet et un niveau de -0,28 un mois plus tôt - lecture révisée en baisse. L'indicateur traduit donc une croissance nettement "inférieure à la tendance".

Les indicateurs PMI préliminaires américains ont déçu au mois de juillet, comme ceux de la zone euro plus tôt ce jour. Ainsi, l'indice PMI composite préliminaire américain du mois de juillet s'est établi à 52, contre 52,9 de consensus FactSet et 53,2 en juin. L'indicateur des services est ressorti à 52,4 en juillet contre 54 de consensus. L'indice manufacturier s'est établi quant à lui à 49, en zone de contraction, mais supérieur à un consensus de 46,1.

Les opérateurs sont tournés vers la Fed qui entame demain mardi une réunion de politique monétaire de deux jours qui devrait se solder par un ultime relèvement de 25 points de base du taux des 'fed funds', dans une fourchette de 5,25-5,50%, selon les prévisions des marchés (probabilité de près de 100% selon l'outil FedWatch). La Banque centrale européenne lui emboîtera le pas jeudi avec également une hausse attendue d'un quart de point de ses taux directeurs, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,75%. Si un consensus se dégage pour envisager qu'il s'agit de la dernière hausse de taux de la Fed, le débat est plus animé concernant la BCE.

La Fed doit donc procéder mercredi à une hausse des taux de 25 points de base après sa pause de juin, portant le taux des fonds à 5,25-5,50%. Le communiqué de la banque centrale US est peu susceptible de révéler des changements significatifs dans le langage d'orientation et aucune dissidence n'est attendue. Jerome Powell, patron de la Fed, reconnaîtra probablement une certaine traction derrière la tendance à la désinflation, mais devrait souligner que la Fed attend de voir plus de preuves sur ce front. Powell pourrait aussi suggérer que le SEP de juin (résumé des projections économiques avec son fameux diagramme à points - 'dot plot') reste le scénario de base, tout en soulignant la dépendance aux données de la banque centrale et l'approche réunion par réunion. Le message devrait rester prudent à ce stade, car la Fed veut éviter un assouplissement des conditions financières. Cependant, le marché s'est de plus en plus concentré sur la fin du cycle de resserrement et sur un pivot début 2024.

Notons aussi ce matin la publication des indices Markit PMI préliminaires européens, avec des indices décevants en France, mais aussi en Allemagne. L'indice composite préliminaire de la zone euro pour le mois de juillet est ressorti à 48,9 contre 49,7 de consensus FactSet, avec un indicateur de 42,7 seulement sur le secteur manufacturier et un indice de 51,1 pour les services. L'indice CIPS composite britannique de juillet a aussi déçu à 50,7 en données préliminaires contre 52,4 de consensus, avec un indicateur manufacturier de 45 et un indice des services de 51,5...

Sur la place américaine, Cadence Design Systems, NXP Semiconductors, Brown & Brown ou encore Domino's Pizza, publient ce lundi leurs résultats financiers.

Microsoft, Alphabet, Visa, Danaher, Texas Instruments, Raytheon, Verizon, General Electric, Chubb, Waste Management, Moody's, Sherwin-Williams, 3M, General Motors, Paccar, Kimkerly-Clark, Archer Daniels, Nucor, Biogen, Dow Inc, GE Healthcare, Spotify, Corning et Snap, annoncent demain mardi.

Meta Platforms, Coca-Cola, ServiceNow, Thermo Fisher, Union Pacific, Boeing, AT&T, ADP, Lam Research, Fiserv, CME Group, General Dynamics, Chipotle Mexican Grill, Hess, Otis, eBay ou Hilton Worldwide, publient mercredi. Mastercard, AbbVie, McDonald's, Comcast, T-Mobile US, Intel, Honeywell, S&P Global, Bristol-Myers, Mondelez, HCA Healthcare, Boston Scientific, Ford Motor, Northrop, Hershey ou Edison seront de la fête jeudi. ExxonMobil, Procter & Gamble, Chevron, Colgate-Palmolive et Charter Communications, concluront la semaine vendredi.

Les valeurs

Tesla (+1%) hésite à Wall Street, alors que le titre a déjà lourdement corrigé la semaine dernière suite à une publication trimestrielle jugée moyennement convaincante et à la crainte de nouvelles baisses de prix pour écouler les stocks. UBS vient de dégrader la valeur d''achat' à 'neutre', évoquant une demande solide et un déclin finalement modeste des marges, mais des multiples de valorisation exigeants. L'objectif à 12 mois est rehaussé de 220 à 270$.

Apple (+1%) vise à maintenir les livraisons d'iPhone stables malgré les turbulences de 2023, indique Bloomberg. Apple viserait donc 85 millions d'unités, à peu près en ligne avec l'année dernière. Le groupe californien à la pomme considèrerait par ailleurs une hausse du prix des modèles Pro. Apple demanderait donc aux fournisseurs de produire environ 85 millions d'unités d'iPhone 15 cette année, à peu près comme l'année précédente, selon des personnes proches du dossier. La société basée à Cupertino entend maintenir les livraisons stables malgré le tumulte de l'économie mondiale et un déclin prévu du marché global des smartphones, ajoute Bloomberg. Le groupe est enfin susceptible d'augmenter ses revenus globaux, car Apple envisage d'augmenter le prix des modèles Pro, ont déclaré les sources, demandant à ne pas être nommés car les objectifs ne sont pas publics...

Johnson & Johnson (+2%) a lancé son offre d'échange en vertu de laquelle ses actionnaires peuvent opter pour des actions de Kenvue (stable), son unité de santé grand public nouvellement cotée. J&J, qui possède actuellement 89,6% de Kenvue, a l'intention de scinder au moins 80,1% des actions de la société de santé grand public dans le cadre de l'offre. L'offre entre dans le cadre du plan de scission de l'unité et permettra à J&J de se concentrer sur ses activités de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques. L'échange permettra aux actionnaires de J&J d'échanger leurs actions contre celles de Kenvue avec une décote de 7%, sous conditions.

Domino's Pizza (+1%) résiste à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle marquée par des revenus décevants. La chaîne de restauration a publié pour son deuxième trimestre fiscal une croissance US à comparable quasiment nulle (+0,1%) et une progression à comparable de 3,6% à l'international. Le bénéfice dilué par action a augmenté de 9% à 3,08$. Le leader mondial de la livraison de pizzas a affiché des revenus totaux de 1,02 milliard de dollars sur le trimestre clos mi-juin, en retrait en glissement annuel. Le bénéfice net s'est amélioré néanmoins à 109 millions de dollars, contre 102 millions de dollars un an auparavant. Le consensus était de 3,05$ de bpa trimestriel ajusté pour 1,07 milliard de dollars de revenus.

Chevron (+2%) a dévoilé un bénéfice de 6,01 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes, même si les profits chutent de moitié par rapport à la même période, l'an dernier. Le consensus était de 5,5 milliards. Le bénéfice ajusté par action, de 3,08$, dépasse aussi les attentes. Chevron a indiqué hier avoir produit 772 000 barils d'équivalent pétrole dans le bassin permien au cours du trimestre, ce qui constitue un record. La major pétrolière a restitué 7,2 milliards de dollars aux actionnaires au dernier trimestre, y compris des dividendes de 2,8 milliards de dollars et des rachats d'actions de 4,4 milliards de dollars. Chevron a indiqué que son directeur financier Pierre Breber prendrait sa retraite en 2024 après 35 ans au sein de l'entreprise. Eimear Bonner, actuellement vice-présidente et directrice de la technologie, succèdera à Breber à compter du 1er mars.

AMC bondit de 18% à Wall Street, alors qu'un juge a bloqué une proposition de règlement sur le plan de conversion d'actions d'AMC Entertainment Holdings qui permettrait à la société d'émettre plus d'actions. Les actions ordinaires et privilégiées d'AMC se sont ainsi envolées vendredi après bourse. La vice-chancelière du Delaware, Morgan Zurn, a déclaré vendredi qu'elle ne pouvait pas approuver l'accord. Néanmoins, Adam Aron, Le DG d'AMC a déclaré dimanche que la société avait déposé une requête révisée pour un plan de conversion d'actions afin de répondre aux préoccupations du tribunal du Delaware concernant les autres actionnaires. Le titre AMC et l'action préférentielle (Ape -1%) devraient connaître des mouvements très importants aujourd'hui à Wall Street. Rappelons qu'il s'agit d'un ancien 'meme-stock', ce qui exclut toute analyse fondamentale...

Intel (stable) / Nvidia (+1%) / Qualcomm (stable) / AMD (-1%)... Les dirigeants des grands fabricants de puces américains ont demandé la semaine dernière aux responsables de l'administration Biden d'étudier l'impact des restrictions à l'exportation et de faire une pause avant d'en adopter de nouvelles, selon Bloomberg. Citant des personnes familières avec les discussions, l'agence a rapporté que les DG d'Intel, Nvidia et Qualcomm avaient présenté leurs arguments aux responsables de Biden, avertissant que les contrôles à l'exportation pourraient nuire au leadership américain dans l'industrie des puces et entraîner une baisse de la demande pour les usines américaines. Des sources ont ajouté que les responsables de l'administration Biden avaient écouté mais s'étaient abstenus de prendre des engagements...