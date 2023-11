Wall Street : en légère hausse...

(Boursier.com) — Wall Street s'est encore affiché dans le vert lundi, mais plus timidement. Le S&P 500 remonte encore de 0,18% à 4.365 pts, le Dow Jones prend de 0,10% à 34.095 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,30% à 13.518 pts. Les opérateurs espèrent toujours la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, après deux 'pauses' sous forme de statu quo monétaire lors des deux dernières réunions FOMC... Cet espoir est alimenté par de récentes statistiques économiques plus faibles outre-Atlantique, confirmant une détente sur le marché du travail et un ralentissement plus général de l'économie.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 0,5% à 80$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à moins de 4,90% désormais, contre 4,63% sur le 10 ans et 4,81% sur le 30 ans.

Dans l'actualité économique cette semaine, les opérateurs suivront mardi la balance du commerce international des biens et services, puis mercredi les stocks de grossistes et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Jeudi, les marchés seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Vendredi, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et la balance budgétaire américaine retiendront l'attention. Jeffrey Schmid, John Williams, Christopher Waller, Lorie Logan, Raphael Bostic, Thomas Barkin ou Kathleen O'Neill Paese de la Fed, interviendront durant la semaine...

La saison des résultats trimestriels n'est quant à elle pas encore totalement terminée aux USA... Gilead Sciences, Uber Technologies, Air Products & Chemicals, Occidental Petroleum, Emerson Electric, KKR, D.R. Horton, Devon Energy, Global Foundries, Zimmer Biomet, eBay, Mosaic, The Carlyle Group, Lucid, Robinhood, Coty, Waters, Akamai, Rivian et Coupang, annonceront leurs comptes mardi. Walt Disney, Biogen, Corteva, Warner Bros. Discovery, Take-Two Interactive, Roblox ou Teva Pharmaceutical, dévoilent leurs comptes mercredi. Becton, Dickinson & Co, The Trade Desk, Li Auto, News Corp, NIO Inc, Illumina, Rogers et Brookfield publieront leurs trimestriels jeudi.

Les valeurs

Berkshire Hathaway (-1,3%), la firme d'investissement de Warren Buffett affichait à la fin du troisième trimestre un niveau record de trésorerie de plus de 157 milliards de dollars. Le conglomérat a réduit ses investissements en actions sur le trimestre. Le groupe d'Omaha, Nebraska, a aussi fait état samedi d'un bénéfice opérationnel de 10,76 milliards de dollars (+41%) pour le trimestre clos, avec l'effet positif de taux d'intérêt élevés et la solidité des activités d'assurance. Le groupe a dépensé 1,1 milliard de dollars pour des rachats d'actions sur le trimestre, portant le total des rachats à neuf mois à 7 milliards de dollars. En tenant compte des pertes sur investissements et dérivés, Berkshire a affiché une perte nette trimestrielle plus que quadruplée à 12,8 milliards de dollars, du fait essentiellement des pertes sur le portefeuille actions dans un contexte de marché difficile, la plus importante participation du groupe étant Apple - dont le titre a régressé sur la période.

Berkshire a indiqué par ailleurs sa prudence concernant les valorisations actuelles sur les marchés actions et l'environnement général. Parmi les points positifs sur le trimestre clos, les activités d'assurance ont généré 4,9 milliards de dollars de bénéfice, contre 336 millions de dollars un an plus tôt. Hélas, Berkshire a aussi déploré une perte d'investissement de 23,5 milliards de dollars pour le trimestre, le cours d'Apple ayant décliné de 12% sur la période. American Express, Coca-Cola et Bank of America, autres participations phares, ont aussi corrigé. Berkshire est resté vendeur net d'actions pour le quatrième trimestre consécutif, cédant notamment plus de 12 millions d'actions Chevron juste avant l'acquisition de Hess. La valeur totale du portefeuille de Berkshire est retombée à 319 milliards de dollars en fin de trimestre contre 353 milliards de dollars un trimestre avant, tandis que la trésorerie est donc passée de 147 à 157 milliards.

Tesla (-0,3%) devrait fabriquer un véhicule électrique au prix de 25.000 euros seulement dans son usine proche de Berlin, indique Reuters, citant une source ayant connaissance du sujet. Le groupe d'Elon Musk promet depuis longtemps déjà une voiture grand public à un prix modique visant une adoption de masse. Il pourrait donc s'agir du véhicule en question. La source de Reuters, ayant choisi l'anonymat, n'a pas mentionné la date du début de la production. Elon Musk, le directeur général de Tesla, avait effectué une visite vendredi sur le site de Gruenheide, près de Berlin, après avoir assisté au sommet sur l'IA au Royaume-Uni. Musk en a profité pour remercier le personnel de son travail. Il aurait aussi profité de cette occasion pour informer les équipes de ce projet de conception d'un véhicule à 25.000 euros, selon la source de l'agence Reuters.

BioNTech (+4,1%), le partenaire allemand de Pfizer (-0,2%), coté à Wall Street, a abaissé sans grande surprise ses prévisions de chiffre d'affaires Covid-19 pour 2023 d'environ 1 milliard d'euros, du fait de la faible demande pour le vaccin fabriqué avec son allié américain. Ainsi, BioNTech a réduit ses estimations de revenus annuels liés aux vaccins covid à 4 milliards d'euros contre 5 milliards précédemment - et 17,2 milliards l'an dernier. Le groupe a ajouté que les dépréciations annoncées par Pfizer à la mi-octobre avaient affecté ses revenus du troisième trimestre de 508 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre du laboratoire allemand est ressorti à 895 millions d'euros, en ligne avec les anticipations de marché, contre 3,46 milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net du troisième trimestre 2023 demeure positif à 161 millions d'euros, 67 cents par titre, contre 1,78 milliard d'euros pour la période comparable de l'an dernier.

Pfizer et BioNTech ont par ailleurs déclaré le mois dernier que leur vaccin expérimental destiné à prévenir à la fois la grippe et le covid avait généré une forte réponse immunitaire contre les souches du virus lors d'un essai de stade précoce à intermédiaire. Hors coronavirus, BioNTech concentre son attention sur un pipeline en développement croissant en oncologie, qui comprend l'utilisation de la technologie de l'ARNm. Les perspectives réduites de revenus ont incité toutefois le groupe à réduire pour la deuxième fois son budget de recherche et développement 2023, désormais logé dans une fourchette allant de 1,8 à 2 milliards d'euros.

Walt Disney (-1,2%) a annoncé la nomination de Hugh F. Johnston, précédemment directeur financier de PepsiCo (stable), en tant que nouveau CFO à compter du 4 décembre. Johnston a ainsi été nommé vice-président exécutif senior et directeur financier de Walt Disney. La nomination a été annoncée par Robert A. Iger, directeur général du géant du divertissement. Johnston est vice-président et directeur financier de PepsiCo, où il a occupé de nombreux postes de direction au cours d'une carrière de 34 ans au sein du géant multinational de l'alimentation et des boissons. En tant que directeur financier de Disney, Johnston relèvera directement d'Iger et dirigera l'organisation financière mondiale de l'entreprise, qui comprend l'immobilier d'entreprise, la stratégie et le développement commercial, ainsi que le contrôle et la technologie d'entreprise, la planification et l'analyse financières, les normes mondiales de produits et de travail, la sécurité mondiale, les relations avec les investisseurs, la gestion des risques, la fiscalité et la trésorerie.

Dish Network (-37,4%) dévisse à Wall Street, alors que le groupe américain de diffusion de télévision par satellite vient d'annoncer une perte inattendue et le départ de son directeur général. Pour le troisième trimestre, le groupe a déploré une perte par action de 26 cents, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice. Les revenus trimestriels ont chuté de 10% à 3,7 milliards de dollars. Dish a perdu 225.000 abonnés wireless sur la période. Les abonnements de TV payante ont aussi chuté plus que prévu face à la concurrence du streaming. Erik Carlson, CEO, va quitter ses fonctions dans le cadre de la fusion attendue avec l'opérateur EchoStar - qui plonge dans les mêmes proportions ce jour en bourse (-31%).

Birkenstock (+0,6%), le concepteur allemand de chaussures haut de gamme introduit à Wall Street le mois dernier dans un contexte de marché difficile, cote toujours sous son cours d'IPO de 46$. Le titre était même tombé jusqu'à 35,8 dollars au plus bas, dans une période terne pour les entrées en bourse. Les grands brokers américains ont été nombreux à initier leurs conseils en ce début de semaine, avec des avis favorables de BMO et JP Morgan, à 'surperformance', des opinions d'achat de Citigroup, Goldman Sachs, Stifel et Jefferies, ou des conseils plus prudents de Morgan Stanley, Bernstein ('performance en ligne') et HSBC ('conserver'). Jefferies est parmi les plus optimistes et fixe un cours-cible de 50$, tablant sur une forte croissance du chiffre d'affaires et un maintien du profil de marge. Goldman Sachs voit une opportunité de gains de parts de marché, soutenue par l'assouplissement des contraintes d'approvisionnement et le 'pricing power'. Morgan Stanley demeure en revanche sceptique avec un objectif de cours de 41$...