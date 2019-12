Wall Street : en forme avec les chiffres de l'emploi US

Wall Street : en forme avec les chiffres de l'emploi US









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York est en nette hausse, ce vendredi, après la publication de chiffres de l'emploi nettement meilleurs que prévu en novembre. L'économie américaine a créé 266.000 postes le mois dernier contre 180.000 attendus par le consensus des économistes. Par ailleurs, Donald Trump a répété que les négociations commerciales entre Américains et Chinois avançaient bien. Le pétrole progresse, alors que les pays de l'Opep+ discutent d'une nouvelle baisse de leur production en 2020.

Vers 17h heure française, l'indice Dow Jones gagne 1,07% à 27.972 points, tandis que l'indice large S&P 500 grimpe de 0,95% à 3.147 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'apprécie de 0,94%, à 8.651 pts.

Très attendus par les marchés, les chiffres de l'emploi en novembre outre-Atlantique sont donc ressortis plus solides que prévu. Le nombre de créations d'emplois a atteint 266.000 en novembre, contre 180.000 attendus par le consensus Refinitiv, et les chiffres de septembre et d'octobre ont en outre été revus en nette hausse (+41.000 sur les deux mois) .

Le taux de chômage est, lui, retombé à 3,5% (-0,1 point) sous l'effet d'un taux de participation en légère baisse (-0,1 point à 63,2%).

Ces bons chiffres sont en partie liés au retour au travail des salariés de General Motors, après leur grève historique de 40 jours, mais également à la solidité du secteur de la santé et des services.

Quant aux salaires horaires, ils ont aussi augmenté plus vite que prévu, de 3,1% en novembre par rapport à novembre 2018.

Des chiffres qui devraient inciter la Fed au statu quo

En moyenne, depuis le début de l'année, l'économie américaine a créé 180.000 emplois chaque mois, contre 223.000 créations mensuelles en 2018. Malgré un ralentissement depuis un an, ces chiffres traduisent la solidité d'un marché proche du plein emploi. Ils ont été bien accueillis vendredi par les marchés financiers, et devraient aussi inciter la Réserve fédérale, qui se réunira mardi et mercredi prochain, à maintenir le statu quo sur ses taux directeurs.

L'outil FedWatch du CME Group, qui reflète l'évolution des contrats à terme sur les "fed funds", estimait d'ailleurs ce vendredi à 99,3% (!) la probabilité d'un statu quo sur ce taux directeur, actuellement fixé à 1,5%-1,75%. Après avoir abaissé ce taux trois fois depuis le mois de juillet pour faire face au ralentissement conjoncturel, la Fed a signalé ces dernières semaines son intention de marquer une pause, estimant que l'économie américaine restait sur la voie d'une croissance modérée malgré les risques actuels, liés notamment aux tension commerciales entre Washington et Pékin.

Sur les marchés obligataires, les cours des obligations reculent vendredi pour le 3e jour, entraînant une légère tension sur les taux (qui évoluent en sens inverse des cours). Le rendement du T-Bond à 10 ans reprend ainsi encore 2 points de base à 1,82%.

Sur le marché des changes, le dollar, qui était proche de l'équilibre avant le rapport sur l'emploi, s'est apprécié nettement par la suite. L'indice du dollar avançait ainsi de 0,33% à 97,73 points, tandis que l'euro reculait de 0,34% à 1,1063$.

Le pétrole grimpe, l'Opep+ discute de coupes supplémentaires

Le pétrole progresse alors que les pays de l'Opep+, réunis à Vienne, discutent d'une nouvelle baisse de leur production en 2020. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) gagne 1,4% à 59,25$ sur le Nymex (contrat à terme de janvier), tandis que le Brent de la mer du Nord avance de 1,42% à 64,29$ pour le contrat à terme de février.

Jeudi soir, un comité mené par l'Arabie saoudite et la Russie a recommandé une baisse supplémentaire de production de 500.000 barils par jour en 2020, en vue de soutenir les cours de l'or noir. Le comité réclamerait aussi un meilleur respect de l'accord par certains pays (Nigéria, Irak notamment) qui ont régulièrement dépassé leurs quotas cette année, obligeant l'Arabie saoudite à diminuer sa production plus fortement que prévu pour sauvegarder les objectifs de l"accord...

Les discussions achopperaient cependant sur la durée des coupes : certains pays ne veulent pas s'engager au-delà de la fin mars 2020, et d'autres voudraient prolonger les coupes pendant tout le 1er semestre, voire toute l'année 2020.

L'or pâtit du regain d'appétit pour le risque, abandonnant 1,14% à 1.466,20$ l'once pour le contrat à terme de février sur le marché Comex. Le métal jaune a reculé de plus de 3,5% depuis début novembre, les espoirs d'un accord commercial ayant profité aux actifs risqués au détriment des valeurs-refuge comme l'or.

VALEURS A SUIVRE

Tesla (+2,3%) bénéficie de l'inscription par le ministère de l'Industrie chinois du Model 3 sur la liste des véhicules éligibles aux aides publiques au développement des nouvelles énergies, favorisant l'implantation du groupe sur le premier marché automobile mondial.

Uber (-2,2%) a déclaré avoir reçu plus de 3.000 signalements d'agressions sexuelles en lien avec les trajets effectués aux Etats-Unis en 2018 par. Ses services de VTC

Ulta Beauty (+11%) a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la croissance des ventes de ses produits cosmétiques à forte marge. Au moins trois analystes ont revu leur objectif de cours à la hausse à la suite de cette publication.

Sage Therapeutics (+7,8%) se reprend quelque peu, après son plongeon de près de 60% jeudi ! La société biopharmaceutique a déclaré qu'une étude de phase 3 de son SAGE-217 pour le traitement du trouble dépressif majeur ne permettait pas d'atteindre le critère d'évaluation principal. Cette étude n'a ainsi pas permis de prouver une réduction significative des troubles par rapport à l'échantillon de patients auxquels étaient administrés un placebo.

A la suite de cette déception, le courtier RBC, notamment, a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" (neutre) contre "surperformance" (achat) sur l'action Sage Therapeutics.