Wall Street en berne dans le sillage de l'Europe

(Boursier.com) — La Bourse de New York s'apprête à signer sa 2e séance de baisse consécutive, mercredi, dans le sillage de l'Europe qui a réagi négativement à une nouvelle flambée des taux d'intérêts et à l'annonce de nouvelles sanctions contre la Russie en représailles contre sa guerre contre l'Ukraine. Le rendement du T-Bond à 10 ans a franchi le seuil de 2,6%, avant la publication des Minutes de la Fed, attendues à 20h00 heure française. Le pétrole WTI a rechuté sous les 100$ le baril, plombé par l'annonce de la libération de stocks stratégiques par les pays de l'AIE.

Peu avant cette publication, le Dow Jones cède 0,51% à 34.463 points (après -0,8% mardi), tandis que l'indice large S&P 500 lâche 0,97% à 4.481 pts (-1,26% mardi), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, perd encore 2% à 13.920 pts (-2,26% mardi).

Plus tôt dans la journée, les places européennes ont aussi corrigé, l'Euro Stoxx 50 cédant 2,4%, le DAX 30 perdant 1,9% à Francfort, et à Paris, le CAC 40 a cédé 2,2%. En Asie, le Nikkei a reculé de 1,58% à Tokyo, mais le Shanghai composite a fini stable (+0,02%).

La Fed sur le point de durcir nettement sa politique monétaire

Les investisseurs restent sous le choc, après les propos très "faucon" de la future vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, qui a prôné mardi des hausses de taux par paliers d'un demi-point si nécessaire face à l'inflation. Surtout, Mme Brainard a estimé que la Fed devait entamer dès la réunion de mai une réduction rapide et massive de son bilan, ce qui constitue un double niveau de resserrement monétaire, dont les marchés craignent qu'il ne pèse lourdement sur la croissance économique.

Les marchés sont aussi déstabilisés par l'annonce de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, dont un embargo de l'UE sur les importations de charbon russe, qui menacent de peser par ricochet sur la croissance des pays occidentaux. En Europe, la question des sanctions menace en outre de diviser le continent entre les pays qui exigent un embargo sur le gaz russe et ceux, dont l'Allemagne, qui ne peuvent se passer de cette ressource à court terme.

Enfin, les investisseurs s'inquiètent de la résurgence des cas de coronavirus en Chine. Ils s'attendent à de nouvelles perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, liées au confinement de la capitale économique de la Chine, Shanghai, où se situent de très nombreuses usines qui fournissent le marché mondial.

Le rendement du "10 ans" américain monte à 2,6%

Après les déclarations de Lael Brainard, Wall Street attend avec impatience de lire le compte-rendu de la réunion du comité FOMC de la Fed des 15 et 16 mars. Ils espèrent y trouver des détails sur la façon dont la banque centrale américaine compte réduire son bilan, qui a gonflé à près de 9.000 milliards de dollars sous l'effet des programmes d'achat d'actifs menés pour contrer la crise du Covid-19. Parmi les nombreux responsables de la Fed à s'exprimer récemment, Patrick Harker, patron de l'antenne de Philadelphie, interviendra à son tour ce mercredi.

Peu avant les Minutes de la Fed, les marchés obligataires restaient nerveux après les fortes tensions de la veille. Le taux du T-Bond à 10 ans avançait de 5 points de base (pb) à 2,60%, mais le taux à 2 ans américain cédait 2 pb à 2,49%. Pour rappel, début 2022, le taux à 2 ans pointait à 0,70% et celui à 10 ans à 1,5%, avant que l'inflation ne s'envole et fasse réagir la Réserve fédérale, qui a tardé à reconnaître l'ampleur et le caractère durable de la hausse des prix. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a encore pris 3 pb à 0,64% après un bond de 11 pb mardi.

Le pétrole WTI retombe sous 100$ le baril, l'AIE puise dans ses stocks stratégiques

Le pétrole poursuit son reflux après l'annonce par l'Agence internationale de l'Energie (AIE) que ses membres allaient libérer 60 millions de barils supplémentaires de leurs stocks stratégiques. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) cde mercredi soir 4% à 97,88$ sur le Nymex, retombant sous le seuil psychologique de 100$. Le Brent de la mer du Nord recule de 3,6% à 102,77$ (contrat de juin).

Les cours des deux variétés de pétrole ont perdu plus de 10% depuis que les Etats-Unis ont annoncé, la semaine dernière, qu'ils puiseraient massivement dans leurs réserves stratégiques de brut, au rythme d'un million de barils par jour pendant 6 mois, soit 180 mb au total. Mercredi, l'AIE, dont les Etats-Unis sont membres, a annoncé que ses autres membres allaient eux aussi libérer des stocks de pétrole, à hauteur de 60 mb, pour réduire la tension sur l'offre liée à la crise russo-ukrainienne.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, les stocks de brut (hors réserve stratégique) ont augmenté fortement la semaine passée. Pour la semaine close au 1er avril, ils ont bondi de 2,4 millions de barils en comparaison de la semaine antérieure.

VALEURS A SUIVRE

Intel (-0,5%) a publié une déclaration sur la guerre en Ukraine. Le géant américain des microprocesseurs, qui avait déjà interrompu ses livraisons vers la Russie et la Biélorussie le mois dernier, va cette fois suspendre ses opérations commerciales en Russie. Intel "continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix". Avec effet immédiat, le groupe suspend toutes ses opérations commerciales en Russie. "Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cette guerre, en particulier les Ukrainiens et les pays environnants et tous ceux du monde entier avec leur famille, leurs amis et leurs proches dans la région. Nous nous efforçons de soutenir tous nos employés dans cette situation difficile, y compris nos 1 200 employés en Russie. Nous avons également mis en place des mesures de continuité des activités pour minimiser les perturbations de nos opérations mondiales".

Twitter (+0,5%) résiste à la purge à Wall Street après deux jours de vive hausse, suite à l'annonce de la montée au capital d'Elon Musk. Le patron de Tesla et SpaceX a donc pris 9,2% du capital du réseau social média, qu'il avait auparavant critiqué pour son manque de liberté d'expression. Musk, qui va prendre place au conseil d'administration de la firme à l'oiseau bleu, semble aussi déjà inspirer certains changements, puisque le groupe va tester une fonction d'édition permettant de modifier les tweets. Le milliardaire avait tweeté la veille un sondage sur le sujet. En outre, Musk vient de refaire sa déclaration de prise de participation afin de s'afficher cette fois en tant qu'"investisseur actif" (form 13D auprès de la SEC, contre un 13G réservé aux investisseurs passifs auparavant). Cela montre donc bien cette fois que l'homme d'affaires entend tenir un rôle actif dans l'évolution de Twitter.

La participation de Musk au capital de Twitter est en outre plafonnée à 14,9%. Sa position actuelle à 9,2% du capital fait déjà de lui le premier actionnaire du réseau social.

Dans sa nouvelle déclaration 13D, Musk spécifie qu'il a utilisé du cash pour opérer ses achats d'actions quasi-quotidiennement entre le 31 janvier et le 1er avril. Ses cours d'achat vont de 32,8$ à 40,3$, alors que le titre clôturait hier non loin des 51$.

Tilray bondit de 4,4% à Wall Street. Le producteur de cannabis a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Le groupe a même réalisé un bénéfice net de 43 millions de dollars, 9 cents, par titre, pour le troisième trimestre fiscal, contre une perte de 273 millions de dollars un an avant. Le groupe canadien coté à Wall Street a réalisé des revenus trimestriels de 152 millions de dollars, en vive progression de 23% en glissement annuel.

JetBlue (-7,5%), le transporteur aérien américain, a livré une offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars pour l'acquisition de son compatriote Spirit Airlines (-2%), perturbant ainsi les plans de rapprochement entre ce même Spirit et Frontier Group.

Rivian (-1,3%), le concepteur américain de véhicules électriques, a annoncé qu'il était en bonne voie pour atteindre son objectif de production de 25.000 unités cette année. Cela ne suffit pas à convaincre Wall Street ce jour.